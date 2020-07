દિવ્ય ભાસ્કર Jul 30, 2020, 01:18 PM IST

મુંબઈ. બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુની તપાસ કોઈ સ્વતંત્ર એજન્સી કે SIT(સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ)ને સોંપવાની માગને લઇને પિટિશન ફાઈલ થઇ છે. દિલ્હીના NGO ‘લેટ્સ ટોક’ની હેડ કંચન રાયે આ પિટિશન ફાઈલ કરી છે. પિટિશનમાં આરૂષી તલવારની હત્યાની જેમ સુશાંત સિંહની આત્મહત્યા અને રિયા ચક્રવર્તી પર સવાલો મૂકીને ઘણી વણઉકેલાયેલી વસ્તુઓની વાત કરી છે.

રિયા ચક્રવર્તીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પિટિશન ફાઈલ કરી છે. તો આ તરફ સુશાંતના પિતા તરફથી સિનિયર એડવોકેટ વિકાસ સિંહ પણ કેવિએટ ફાઈલ કરશે. વિકાસ સિંહના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેઓ પિટિશનના દરેક પ્રશ્નોનો જવાબ કોર્ટમાં આપશે. જેથી સુશાંતને ન્યાય મળે અને તેને આત્મહત્યા કરવા માટે મજબૂર કરનારા સુધી કાનૂન પહોંચી જાય.

સુશાંતે પોતાની બહેનને રિયા સાથેના ઝઘડાની વાત કહી હતી

સુશાંતની બહેન મિતુ સિંહની પોલીસે પૂછપરછ કરી. તેમાં તેણે ઘણા ખુલાસા કર્યા છે. પોલીસના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, મિતુ સિંહે કહ્યું કે, 8 જૂને સાંજે સુશાંત અને રિયાના ઝઘડા વિશે ખબર પડી હતી. બીજા દિવસે રિયા સુશાંતનું બાંદ્રા સ્થિત ઘર છોડીને થોડા દિવસો માટે જતી રહી હતી. સુશાંતે રિયા સાથે થયેલા ઝઘડા વિશે મને કહ્યું. સુશાંતે એ પણ કહ્યું કે, રિયા પોતાનો અને મારો અમુક સામાન લઈને જતી રહી છે અને તે કદાચ પાછી ક્યારેય નહિ આવે. આ વાતને લઇને સુશાંત ઘણો તકલીફમાં હતો.

મિતુએ કહ્યું કે, મેં તેને સમજાવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. હું 4 દિવસ તેની સાથે રોકાઈ. મારા નાના બાળકો છે આથી હું 12 જૂને બાંદ્રાથી મારા ઘરે આવી ગઈ. ઘરે આવતા સમયે મેં સુશાંતને ઘણો સમજાવ્યો હતો. હું ક્યારેય સ્વપ્નમાં પણ ન વિચારી શકું કે સુશાંત આવું પગલું ભરી લેશે. મેં રસ્તામાં પણ તેને ફોન કરવાના ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હતા પણ વાત નહોતી થઈ.

