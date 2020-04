દિવ્ય ભાસ્કર Apr 07, 2020, 12:24 PM IST

મુંબઈ. બોલિવૂડના ટોચના કલાકારો તથા અન્ય ભારતીય ભાષાના કલાકારોએ સાથે મળીને એક શોર્ટ ફિલ્મ બનાવી છે. આ શોર્ટ ફિલ્મનું નામ ‘ફેમિલી’ છે. આ ફિલ્મ દ્વારા ચાહકોને કોરોનાવાઈરસના સંકટ સમયે ઘરમાં જ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે અને આ સંકટની ઘડી પણ પસાર થઈ જશે, તેમ કહેવામાં આવ્યું છે.

ફિલ્મમાં શું છે?

સોની ટીવીએ ટ્વિટર પર આ શોર્ટ ફિલ્મની લિંક શૅર કરી હતી. આ શોર્ટ ફિલ્મમાં કામ કરનાર તમામ કલાકારોએ ઘરે રહીને જ પોતાના હિસ્સાનું શૂટિંગ કર્યું છે. શોર્ટ ફિલ્મમાં અમિતાભ બચ્ચન પોતાના કાળા ચશ્મ શોધે છે અને અંતે પ્રિયંકા ચોપરા તેમને ચશ્મા આપે છે. ફિલ્મને અંતે અમિતાભ બચ્ચન દેશને એક પરિવારની જેમ સાથે મળીને કોરોનાવાઈરસ સામે લડવાની અપીલ કરે છે. તેઓ કહે છે કે ફિલ્મ કલાકારોએ રોજમદાર કામદારોને તથા ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના વર્કર્સને મદદ કરી રહ્યાં છે. બિગ બીએ ચાહકોને ઘરમાં રહેવાનું કહે છે.

T 3493 - When you see that the cause is greater than the idea you dreamt of .. there is just immense joy and gratitude for all my colleagues and friends in the making of this historic effort !



WE ARE ONE and WE SHALL OVERCOME ! Jai Hind ! https://t.co/WoquwkSyqT