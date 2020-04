દિવ્ય ભાસ્કર Apr 10, 2020, 11:09 AM IST

મુંબઈ. અક્ષય કુમાર બૃહદમુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC)ના વર્કર્સની મદદે આવ્યો છે. અક્ષય કુમારે BMCને 3 કરોડ રૂપિયાનું દાન આપ્યું છે. આ પૈસા માસ્ક, ટેસ્ટિંગ કિટ્સ તથા પીપીઈ (પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઈક્વિપ્મેન્ટ) પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ પહેલાં અક્ષય કુમારે PM CARES ફંડમાં 25 કરોડ રૂપિયા આપ્યાં હતાં.

સૂત્રોના મતે, અન્ય દેશોની જેમ ભારતમાં પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ કિટ્સ પૂરતી ના હોવાની વાત જ્યારે અક્ષયના ધ્યાનમાં આવી તો તેણે તરત જ આર્થિક મદદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. BMCના જોઈન્ટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર આશુતોષ સલીલે અખબારી યાદીમાં કહ્યું હતું કે થોડાં દિવસ પહેલાં અક્ષય કુમારે કમિશનરનો સંપર્ક કર્યો હતો અને દાન અંગે વાત કરી હતી. એક્ટરની આ વાતથી તેઓ ઘણાં જ ખુશ છે. તેમને વિશ્વાસ છે કે આ પૈસામાં કોઈ પ્રક્રિયામાં અટવાઈ જશે નહીં અને તેમાંથી તાત્કાલિક વિવિધ વસ્તુઓ ખરીદી લેવામાં આવશે, હાલમાં તેમને મોડું કરવું પોસાય તેમ નથી. અક્ષય કુમારે આપેલાં નાણા જનરલ ફંડમાં જશે અને તેમાંથી માસ્ક, ગ્લોવ્ઝ, રેપિડ ટેસ્ટિંગ કિટ્સ, પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઈક્વિપ્મેન્ટ લેવામાં આવશે.

