Gujarati News

Election 2022

Gujarat election 2022

Who Can Get A Place In The New Cabinet? Vajubhai Asked The Congress To Heed Gandhiji's Advice, See The 7 Biggest News Of The Day

ELECTION રાઉન્ડ-અપ@7PM: નવા મંત્રીમંડળમાં કોને મળી શકે સ્થાન? વજુભાઈએ કૉંગ્રેસને ગાંધીજીની આ સલાહ માનવા કહ્યું, જુઓ દિવસના 7 સૌથી મોટા સમાચાર

નવી સરકારની તૈયારીઓ

મુખ્યમંત્રીએ તેમના કેબિનેટ મંત્રીઓ સાથે રાજ્યપાલને રાજીનામું આપ્યું હતું. આવતીકાલે પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ્ ખાતે ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળશે. ત્યાર બાદ ધારાસભ્યદળના નેતાની પસંદગી કરાશે. આવતીકાલે શનિવારે ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળશે, જેમાં ધારાસભ્ય દળ નેતાની પસંદગી કરાશે. મુખ્યમંત્રીની શપથવિધિ માટે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલે રાજ્યપાલ પાસે બપોરે 2 વાગ્યે મળવાનો સમય માગ્યો છે. આ પહેલાં કમલમ્ ખાતે ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં નેતા તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલની પસંદગી કરાશે. હવે નવી સરકારની રચનાની કવાયતની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. 12મી ડિસેમ્બરે ગાંધીનગરના હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલ શપથ લેશે. નવી સરકારની શપથવિધિ માટે રાજ્યપાલ પાસે સમય માગવામાં આવ્યો છે.

25 સભ્યનું બની શકે નવું મંત્રીમંડળ

વિજય બાદ હવે ભાજપે નવી સરકાર રચવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. હવે નવા મંત્રીમંડળમાં કોણ કોણ હશે અને એનું જ્ઞાતિ સમીકરણ શું હશે એ અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થવા લાગી છે. નવા મંત્રીમંડળમાં એકપણ સમાજને અન્યાય ના થાય એની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. ભાજપે અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ તોડી પ્રચંડ બહુમતી મેળવી લીધી છે, પરંતુ હવે ભાજપ માટે આગામી લક્ષ્યાંક કોઈ હોય તો એ છે વર્ષ 2024માં આવનારી લોકસભા ચૂંટણી. વર્ષ 2019ની જેમ ફરીથી એક વખત ભાજપ ગુજરાતની તમામ 26 લોકસભા બેઠક હાંસલ કરવાના ટાર્ગેટ સાથે આગળ વધી રહ્યો છે, ત્યારે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આગામી લોકસભા ચૂંટણીને અનુલક્ષીને જ 11 કેબિનેટ અને 14 રાજ્યકક્ષાના મળીને 25 જેટલા સભ્યોનું નવું મંત્રીમંડળ રચવામાં આવશે.

વજુભાઈના વેધક પ્રહાર

ગુજરાતમાં રેકોર્ડ બ્રેક બેઠકો સાથે ભાજપની પ્રચંડ જીત થઈ છે. જ્યારે 60થી વધુ બેઠકોના નુકસાન સાથે કોંગ્રેસના કદાવર નેતાઓ પોતાની બેઠક નથી બચાવી શક્યા. એક રીતે કોંગ્રેસનો સફાયો થઈ ગયો છે. ત્યારે આ મુદ્દે આજે કર્ણાટકના પૂર્વ રાજ્યપાલ અને ભાજપના દિગ્ગ્જ નેતા વજુભાઈ વાળાએ જીતની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, આ કોંગ્રેસનું હવે વિસર્જન કરો, મારું નહીં તો ગાંધીજીનું તો માનો

પાટીલના ગઢમાં 'અનંત' જીત

કોંગ્રેસને માત્ર 17 બેઠક જ મળી છે. આ 17 બેઠકમાં એક બેઠક હાલ ચર્ચામાં છે અને એ છે નવસારી જિલ્લાની વાંસદા બેઠક.. સી.આર પાટીલના ગઢની આ બેઠક કબજે કરવામાં ભાજપની રણનીતિ સફળ નિષ્ફળ નીવડી છે. આ બેઠકને સી.આર. પાટીલે દત્તક દીધી હોવા છતાં કોંગ્રેસના ફાયર બ્રાન્ડ નેતા અનંત પટેલે સતત બીજીવાર ડબલ માર્જિનથી જીત મેળવીને ભાજપના પીયૂષ પટેલને હરાવ્યા છે. દિવ્ય ભાસ્કર સાથેની વાતચીતમાં અનંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે સી.આર. પાટીલ જેવા દિગ્ગજ નેતાએ બેઠકને રાજકીય રીતે દત્તક લીધી હોવાની જાહેરાત જ મને જીત તરફ દોરી ગઈ. પાટીલે વાંસદા બેઠકને દત્તક લીધી અને અહીંની જનતાએ મને દત્તક લઈ લીધો.

'Hello MLA you truly deserve it'

આ ચૂંટણીમાં ઘણા મોટા ચહેરાઓએ જીત મેળવી. એમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ક્રિકેટર રવીન્દ્ર જાડેજાનાં પત્ની રીવાબા જાડેજાનું નામ પણ સામેલ છે, જેમણે જામનગર નોર્થ બેઠક પરથી જીત મેળવી છે. રીવાબાની જીત બાદ રવીન્દ્ર જાડેજાએ ટ્વીટ કરીને તેને શુભકામનાઓ આપવાની સાથે-સાથે જામનગરની જનતાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. રવીન્દ્ર જાડેજાએ ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે 'હેલ્લો MLA, તમે આના સાચા હકદાર છો. જામનગરની જનતા જીતી ગઈ છે. હું તમામ લોકોનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. આશાપુરા માતાજીને વિનંતી છે. જામનગરનાં કાર્ય ખૂબ સારાં થાય. જય માતાજી.'

ઈમરાન-ગ્યાસુદ્દીનની જોડી તૂટી

અમદાવાદ શહેરની16 વિધાનસભા બેઠકમાંથી કોંગ્રેસ બે વિધાનસભા બેઠક જીત્યું છે. દાણીલીમડા વિધાનસભા બેઠક પરથી શૈલેષ પરમાર અને જમાલપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી ઇમરાન ખેડાવાલાની જીત થઈ છે. ત્યારે અમદાવાદની દરિયાપુર બેઠક પરના ગ્યાસુદ્દીન શેખને હારનો સ્વાદ ચાખવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાઈરલ થયા છે. જેમાં બંને નેતા એકબીજાને ભેટીને ચોધાર આંસુએ રડતા દેખાય છે.

દારૂ માટે પડાપડી

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થયાંને હજુ થોડા જ કલાકો વીત્યા છે ત્યાં તો રાજકોટમાં દારૂબંધીના કાયદાના લીરે-લીરા ઊડતા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં શહેરના હાર્દ સમા અને સેન્ટર પોઇન્ટ કહેવાતા યાજ્ઞિક રોડ પર કોઈ અજાણ્યા શખ્સની દારૂ ભરેલી બેગ પડી ગઈ હતી. એ સમયે સ્થાનિકોને બેગમાં દારૂ છે, તેની જાણ થતાં ગણતરીની સેકન્ડમાં ટોળું એકત્ર થઈ ગયું હતું અને દારૂની બોટલો લેવા માટે પડાપડી થઈ હતી. જોકે એ સમયે પોલીસના આગમનનો અણસાર આવી જતા તરત ટોળું બેગની આસપાસથી ખસી ગયું હતું. ઉપસ્થિત ટોળાએ બેગમાંથી લઈ શકાય એટલી દારૂની બોટલો લઈ અને ત્યાંથી નાસી જવાનું જ યોગ્ય સમજ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ત્યાં ઉપસ્થિત એક વ્યક્તિએ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી લીધો હતો અને હાલ તે સોશિયલ મીડિયામાં વાઇરલ થઈ રહ્યો છે.