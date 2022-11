Gujarati News

Election 2022

Gujarat election 2022

Leaders Appeased For Power, Raised Casteism, Gujarat Burned, Riots Took Place... The Bloody Chapter Of Gujarat's Power Struggle

ભાસ્કર રિસર્ચ ગુજરાત, સત્તા અને સોગઠાબાજી-3: સત્તા માટે નેતાઓએ તુષ્ટિકરણ કર્યું, જ્ઞાતિવાદ વકરાવ્યો, ગુજરાત ભડકે બળ્યું, રમખાણો થયાં... ગુજરાતના સત્તાકારણનો લોહિયાળ અધ્યાય

2 કલાક પહેલા લેખક: વિક્રમ મહેતા



કૉપી લિંક

ગુજરાતમાં ભારે અજંપો છે. અમદાવાદના ડબરગરવાડમાં એક ઘરને આગ લગાડવામાં આવી છે. આઠ જીવો ભડથું બનીને રાખ થઈ જાય છે. પરિણામે વધુ 23 ઘરોને આગ લગાડવામાં આવે છે. આ તબક્કે એક વિશ્વકવિ ઘવાયેલાઓની સારવાર કરવા વાડીલાલ હોસ્પિટલમાં પહોંચે છે. શાંતિની અપીલ કરે છે. ટોળું ઉશ્કેરાઈ જાય છે. ‘શું શાંતિની અપીલ કરો છો’ એમ કહીને ટોળું એ વિશ્વકવિને ધક્કે ચડાવે છે. કપડાં ફાડે છે. પેલા વિશ્વકવિ જવાબ આપે છે: ‘મારા બલિદાનથી શાંતિ થતી હોય તો હું મારું બલિદાન આપવા તૈયાર છું.’ સન્નાટો પથરાઈ જાય છે. ટોળું વિખેરાય છે.

એ અનામત આંદોલનની આગ હતી. અને આ આંદોલનમાં એ વિશ્વકવિ ઉમાશંકર જોષી જેવા ઋજુહૃદયી સર્જકે સેવેલી વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગઈ હતી.. ચંદ્રકાંત બક્ષીએ એ સમયે ‘જન્મભૂમિ’માં લખ્યું હતું, ‘1981નો આરંભ ગુજરાત માટે સારો થયો નથી. ફરીથી એ જ રક્તપાત અને આગની રમત, પોલીસ અને ટીઅરગૅસ, લશ્કર અને ગોળીબાર, ફરીથી એ જ પાગલ તાંડવ, પણ આ વખતે આગનો રંગ કલાયો છે અને સડકના કલાકારો એક નાટકની રમી રહ્યા છે જેનું નામ? ચાલો રમીએ અનામત અનામત!’

ફ્લેશબેક...

1980નો દાયકો ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસમાં માધવસિંહના નામે લખાયો હતો. માધવસિંહ એક વિચક્ષણ રાજપુરુષ. સ્કોલર પર્સનાલિટી. વિશ્વરાજકારણથી વિશ્વસાહિત્યના જાણકાર. 1962માં સૌ પ્રથમ ડૉ. જીવરાજ મહેતાના મંત્રીમંડળમાં નાયબ મંત્રી તરીકે જોડાયા હતા. ઘનશ્યામ ઓઝા સરકારમાં કેબિનેટ સ્તરના મંત્રી બન્યા હતા. ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખપદે પણ રહ્યા. શરૂઆતમાં એક અગ્રગણ્ય અખબારમાં 80 રૂ.ના પગારે નોકરી કરતા. આજે વર્ષ 1980માં તેઓ ગુજરાતની ગાદી પર બેઠા હતા.

માધવસિંહના પ્રધાનમંડળમાં સનત મહેતાને નાણાં ખાતું સોંપાયું હતું. પ્રબોધ રાવળને ગૃહ ખાતું સોંપાયું હતું. માધવસિંહની સરકારમાં પણ અસંતોષની ફરિયાદો તો હતી જ. 1981ના પ્રારંભે એક નવું રાજકીય આંદોલન શરૂ થયું. આ આંદોલનનાં કારણો તપાસીએ તો વર્ષ 1974માં કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોને મેડિકલ કોલેજોમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કક્ષાએ અનુસૂચિત જાતિ કે જનજાતિ માટે બેઠકોની વ્યવસ્થા રાખવા સૂચન કર્યું. આ પહેલાં 7+13 ટકા એમ 20 ટકા અનામત બેઠકો રાખવામાં આવી જ હતી. 1980માં જુલાઈમાં માધવસિંહની સરકારે બક્ષીપંચનો જે ફેંસલો 1976માં જાહેર થયેલો એમાં જણાવેલ 82 સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત જાતિઓ માટે 5 ટકા અનામત બેઠકો દાખલ કરી. આમ અનામતની બેઠકો થઈ કુલ 25 ટકા.

અનામત બેઠકો માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ ન મળે તો કેરી ફોરવર્ડ પદ્ધતિ જાહેર થઈ. આ પદ્ધતિને કારણે સવર્ણ વિદ્યાર્થીઓમાં અસંતોષ ફેલાયો. 31 ઓગસ્ટ 1980ના રોજ વિદ્યાર્થીઓએ આવેદનપત્રો આપ્યાં. 9મી જૂન 1981ના રોજ સરકારે કેરી ફોરવર્ડ પ્રથા રદ કરવાની ફરજ પડી. પરિણામે પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ રોષે ભરાયા. સામા પક્ષે સવર્ણ વિદ્યાર્થીઓએ પ્રતિકાર કર્યો. કોમી આગ ફેલાઈ.

KHAM થિયરીનો બોમ્બ ફાટ્યો

1980ની કેબિનેટમાં માધવસિંહે કોઈ પાટીદારને કેબિનેટમાં સ્થાન આપ્યું નહોતું. માધવસિંહ સામે અસંતોષ વધતો જતો હતો. ‘ખામ થિયરી’ પણ વિવાદાસ્પદ રહી. KHAM કે જેમાં K ફોર ક્ષત્રિય, H ફોર હરિજન, A ફોર આદિવાસી, M ફોર મુસ્લિમ સામેલ હતા. ઝીણાભાઈ દરજી-સનત મહેતા અને માધવસિંહ સોલંકીની ઊપજ એવી આ થિયરીએ વર્ગવિગ્રહને વેગ આપ્યો. માધવસિંહ સોલંકી કહે છે કે, ‘ખામ થિયરીનો સર્જક હું નથી, પરંતુ સનત મહેતા અને ઝીણાભાઈ દરજી છે.’ સનત મહેતા કે ઝીણાભાઈ દરજી ભલે આ વાતનો ઈનકાર કરે, પરંતુ ઘણા રાજકીય વિશ્લેષકો ખામ થિયરીના જનક ઝીણાભાઈ દરજીને માને છે. આ થિયરીના મૂળ સૂત્રધાર અંગે વાદવિવાદ હોઈ શકે, પણ ગુજરાતના સૌહાર્દમય માહોલમાં આ થિયરીએ ઊંડું વિષ ઘોળ્યું છે એ નિર્વિવાદ હકીકત છે.

1981ના વર્ષમાં જૂનમાં ગુજરાતમાં ભયંકર વાવાઝોડાથી તારાજી સર્જાઈ. 1980ની ચૂંટણી પછી માધવસિંહ અને રતુભાઈ અદાણીનાં જૂથો પરસ્પર વિરુદ્ધ થઈ ગયા હતા. માલદેવજી ઓડેદરાના મૃત્યુ બાદ મહંત વિજયદાસજી ગુજરાત કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રમુખ થયા. રતુભાઈ અદાણી 1982માં કોંગ્રેસમાંથી છુટા પડીને રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના કરી.

હવે, રાજકારણના અઠંગ ખેલાડી માધવસિંહે એક સોગઠી મારી... શું કર્યું?

1978માં બક્ષીપંચની ટકાવારી 10 ટકા અનામતમાં વધી તેથી આગલા 21 વત્તા 10 એટલે કે 31 ટકા કુલ અનામત થયું. આ ટકાવારી જનતા સરકારમાં બાબુભાઈ હતા એ દરમિયાન થઈ હતી. એમાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ ઉપરાંત 82 કોમોને જસ્ટિસ બક્ષીની ભલામણ અનુસાર અનામતના અનેક લાભો મળ્યા. પણ 20 એપ્રિલ 1981ના રોજ સામાજિક અને આર્થિક પછાત વર્ગ અંગેનું બીજું પંચ નીમાયું હતું. એના અધ્યક્ષ હતા ગુજરાત હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજ સી. વી. રાણે. આ પંચે 31 ઓક્ટોબર 1983ના રોજ પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો. એમાં મુખ્ય બે ભલામણ કરવામાં આવી હતી. એક તો બક્ષીપંચ ઉપરાંત બીજી 63 સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગને સરકારી લાભ મેળવવા પાત્ર બનાવાયા. બક્ષીપંચ ઉપરાંત 31 ટકાવારી હતી એમા 18 ટકાનું ઉમેરણ કરવું. (કુલ 49 ટકા અનામત વિચારાઈ). આ લાભો માટે વાર્ષિક કુલ 10,000ની મર્યાદા સૂચવવામાં આવી.

સોલંકીને ખબર હતી કે આ અહેવાલ આગામી ચૂંટણીમાં કેટલો કામમાં લાગવાનો છે. ચૌદ માસ સુધી અહેવાલ દબાવી રાખ્યો ને બરાબર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માર્ચ 1985માં જાહેર થઈ કે 10 જાન્યુઆરી,1985ના રોજ એમણે અનામતની ટકાવારીમાં વધારો કર્યાની જાહેરાત કરી. પરંતુ માધવસિંહે આર્થિક પંચે સૂચવેલી આર્થિક મર્યાદા અવગણી અને પરિણામે કોઈ પણ શ્રીમંત પણ તેનો લાભ લેવા હકદાર બની ગયો. આ ચૂંટણીવ્યૂહનો જ એક ભાગ હતો. ખામ થિયરીનું જ વિસ્તરણ હતું. કારણકે તેમાં પછાત વર્ગ તરીકે બક્ષીપંચની અન્ય જ્ઞાતિઓને પણ જોડી દેવામાં આવી હતી.

માધવસિંહની એ જીતનો રેકોર્ડ ગુજરાતમાં હજુયે અકબંધ છે

આની સીધી અસર થઈ 1985ની ચૂંટણીમાં. માર્ચ 1985ની ચૂંટણીમાં ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર કોંગ્રેસને વિક્રમસર્જક 149 બેઠકો મળી. ગુજરાતમાં કોઈ મુખ્યમંત્રીને આટલી પ્રચંડ જીત મળી નથી. ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસનું અભૂતપૂર્વ પરિણામ હતું આ. 41 હજાર મતોની લીડથી જીતીને માધવસિંહ સોલંકી ત્રીજીવાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા. 11 માર્ચ 1985ના રોજ એમની મુખ્યપ્રધાન તરીકે સોગંદવિધિ થઈ. ગુજરાત 1985ની વિધાનસભાની ચૂંટણી અને 1984ની ઇન્દિરાની રાજકીય હત્યા પછી યોજાયેલ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને વધારે બેઠકો મળી જે કોંગ્રેસની લોકપ્રિયતાનો ગ્રાફ ઊંચો સૂચવે છે.

લોહિયાળ અનામત આંદોલન

માધવસિંહ સોલંકીએ ગુજરાતમાં કન્યાકેળવણી યોજના, મધ્યાહન ભોજન યોજના અમલી કરી, જેનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. પરંતુ આ સાથે ગુજરાતમાં અનામત વિરોધી આંદોલન આરંભાયું. આખું ગુજરાત ભડકે બળ્યું. એવી ભયાવહ પરિસ્થિતિ સર્જાઇ કે સવારે નોકરી-ધંધે નીકળનાર વ્યક્તિ ઘરે પાછી ફરશે કે કેમ એ પ્રકારના ડરથી લોકો ભયભીત રહેતા. હિન્દુ-મુસ્લિમ વચ્ચે નફરત અને શંકાની દીવાલ ઊભી થઈ. એકબીજાનાં રહેણાંક પર ક્રુડ બોમ્બ નાખવા, સળગતા કાકડા ફેંકવા, હથિયારો લઇ હુમલા કરવા અને ખાસ કરીને એકલ દોકલ પર સ્ટેબિંગ ( છુરાબાજી)ની ઘટનાઓ ખૂબ બની. શાળા-કૉલેજો સંપૂર્ણ બંધ રાખવાં પડ્યાં. અનેક વિસ્તારો કર્ફ્યૂની જકડમાં આવ્યા. કર્ફ્યૂને કારણે ઘરમાં બંધ પ્રજા અનાજ, દૂધ-શાકભાજી વિના ટળવળી, બીમાર લોકો સારવારના અભાવે મૃત્યુ પામવા લાગ્યા. અનામતનાં તોફાનોને કાબૂમાં લેવા ગુજરાતના પોલીસવડા તરીકે જુલિયો રિબેરોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી.

અને માધવસિંહની સરકાર ગઈ...

અનામત આંદોલનને કારણે તારીખ 6 જુલાઈ 1985ના રોજ માધવસિંહે રાજીનામુ આપ્યું. સત્તા મેળવ્યાના માત્ર ચાર મહિના પછી જ! માધવસિંહ પછી આવ્યા અમરસિંહ ચૌધરી. ગુજરાતના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી. 18 અમરસિંહ ચૌધરીનું મુખ્યમંત્રી થવું એ ઘણા માટે કલ્પના બહારનો વિષય હતો, પણ અમરસિંહની સરકારે ઘણા સરાહનીય અને મક્કમ નિર્ણયો લીધા. પહેલાં તો માધવસિંહની સરકારે કરેલો 18 ટકાનો વધારો સ્થગિત કર્યો. આખા ગુજરાતને ભડકે બાળનારા આંદોલનનો આખરે 190 દિવસે અંત આવ્યો. સરકારી નોકરિયાતોનું આંદોલન સમેટ્યું. આ આંદોલન 73 દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું. એક મહત્ત્વનો નિર્ણય પોલિસ યુનિયનની માન્યતા રદ કરવાનો. પોલીસ દળમાં યુનિયન પ્રવૃત્તિને 1979માં બાબુભાઈની સરકારે માન્યતા આપી હતી જેમાથી ભારે અશિસ્ત સર્જાતી હતી. આ યુનિયનની માન્યતાનો નિર્ણય કરવો એ કાયદેસર સળગતું હાથમાં લેવા જેવું કામ હતું. બીજું કે ધારાસભ્યોને પેન્શનનું બિલ માધવસિંહના સમયમાં 1984માં ધારાસભમાં પસાર થયેલું. અમરસિંહના મતે આ પગલું પ્રજ વિરોધી હતું. એમણે કુશળતાથી તેના નિયમો ઘડ્યા જ નહી. 1990 સુધી પેન્શન યોજનાનો અમલ થઈ શક્યો નહીં એમાં અમરસિંહની ભૂમિકા છે. ગુજરાતમાં 85થી 87 એમ બે વર્ષ દુષ્કાળના રહ્યાં. આ સમયગાળામાં અમરસિંહના પ્રધાનમંડળે અથાગ કામગીરી કરી.

અમરસિંહે સત્તા સંભાળી

અલબત્ત, આ ઉપલબ્ધિઓ સાથે અમરસિંહની કેટલીક વહીવટી ઊણપ પણ રહી. અમરસિંહે મુખ્યમંત્રીની ખુરશી સંભાળ્યાના દોઢ જ માસમાં અનામત આંદોલન અને સરકારી નોકરિયાત આંદોલન પર પૂર્ણવિરામ મુકાયું, પણ સમાધાનને અંતે સરકારે નોકરિયાતોને બધા જ દિવસોનો પગાર આપ્યો. જેના કારણે એક ખોટો ચીલો પડ્યો. ઓક્ટ્રોય રદ કરીને એન્ટ્રી ટેક્સ દાખલ કરવા સરકારે વિચાર્યું હતું, પણ વેપારીઓએ હડતાળ પાડી. સરકારે નમતું જોખ્યું. વીજળી બિલમાં રાહત આપવા છતાં ખેડૂત આંદોલન યથાવત રહ્યું. વિદ્યુત બોર્ડના કર્મચારીઓની હડતાળ સમેટાઈ, પણ એનાથી 17 કરોડનો બોજો વધ્યો. રાજ્યુનું દેવું વધ્યું, લોકો પર કરવેરા વધ્યા, મોંઘવારી વધી. કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળી. 1988માં ગોંડલમાં સ્વાતંત્ર્ય પર્વના દિવસે જ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયાની હત્યા, વાંકાનેરના માજી ધારાસભ્ય મંજૂર હુસેન પીરઝાદાનું જુલાઈ 1987માં બોમ્બધડાકામાં મૃત્યુ, 1989માં આરોગ્ય મંત્રી વલ્લભભાઈ પટેલની હત્યા થઈ.

હિંદુત્વના અજેન્ડાએ ભાજપને જીત અપાવી

દિલ્હીમાં કંઈક નવાજૂની થાય એટલે એના પડઘા ગુજરાતમાં પણ સંભળાય છે. રાજીવ ગાંધીએ વી. પી. સિંહ પાસેથી નાણાં ખાતું આંચકી લીધું અને સંરક્ષણ ખાતું સોંપ્યું. વી. પી. સિંહ નારાજ થયા. કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપીને પોતાનો પક્ષ જનમોરચો રચ્યો. ગુજરાતમાં વી. પી. સિંહના આ જનમોરચાની ધૂરા સંભાળી ભાવનગરના પ્રવીણસિંહ જાડેજાએ. 26 જુલાઈ 1988ના રોજ ભારતમાં જનતા પક્ષ, જનમોરચો, લોકદળ અને કોંગ્રેસ (એસ) એમ ચાર પક્ષો વિલીન થયા અને જનતા દળ રચાયું. ચીમનભાઈ પટેલ તેના પ્રમુખ રહ્યા.

1989 ડિસેમ્બરમાં લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને અભૂતપૂર્વ જીત મળી. 1984માં માત્ર બે બેઠકો કબજે કરનારા ભાજપને આ ચૂંટણીમાં 86 બેઠકો મળી. ગુજરાતમાં લોકસભાની 26 બેઠકોમાંથી ભાજપને 12, જનતા દળને 11 અને કોંગ્રેસને માત્ર ત્રણ બેઠકો જ મળી હતી.

આમ શું કામ થયું? બહુચર્ચિત અને જાણીતું કારણ છે: 1985-1990ના ગાળામાં ભાજપે હિન્દુત્વનો અધ્યાય લખીને મતદાતાઓને આકર્ષવાની શરૂઆત કરી. ધાર્મિક મુદ્દાઓ, રેલીઓ, પદયાત્રાઓ, અડવાણીની રથયાત્રા, રામમંદિર જેવા હિંદુવાદી કાર્યક્રમો થકી ભાજપ બહુમતી હિન્દુઓની નજરમાં ઊપસ્યો. કોંગ્રેસની છબિ મુસ્લિમ તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરતી પાર્ટી તરીકે, તો ભાજપની છબિ હિંદુઓની પાર્ટી તરીકે પ્રસ્થાપિત થવા માંડી. પરિણામે ભાજપ સત્તાસ્થાનની નજીક આવીને ઊભો રહી ગયો. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની પરંપરાગત મતબેંક હતી એમાં ભાજપના હિંદુત્વના કાર્ડથી ભંગાણ થયું. મુસ્લિમો સિવાય ક્ષત્રિયો, દલિતો, આદિવાસીઓનો ઝુકાવ ભાજપ તરફ વધ્યો. ખામ થિયરીના જ્ઞાતિવાદી સમીકરણનો રકાસ થયો.

ફરી માધવસિંહ

1989ની ચૂંટણીમાં લોકસભાની કારમી હારની નૈતિક હારની જવાબદારી સ્વીકારીને અમરસિંહે રાજીનામું આપી દીધું. અમરસિંહ પછી ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન કોણ થાય એ પ્રશ્ન ફરી આવીને ઊભો રહ્યો હતો. ત્રણ નામો ચર્ચાતાં હતાં: હરિસિંહ મહિડા, મહંત વિજયદાસજી અને વિધાનસભા અધ્યક્ષ નટવરલાલ શાહ. દિલ્હીથી તેડું આવ્યું. અખબારોએ તો નટવરલાલ જ મુખ્યમંત્રી બનશે તેવી અટકળોને પવન આપ્યો. પણ રાજીવગાંધીના નજદીકી માધવસિંહ. રાજીવ ગાંધી સાથેની નજદીકી માધવસિંહને પછી રાજ્યસભામાં પણ દોરી ગઇ હતી. ચિત્ર સ્પષ્ટ હતું: નટવરલાલ શાહનું પત્તું કપાયું અને માધવસિંહે ચોથીવાર ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા. 13 ડિસેમ્બર, 1989માં મુખ્યપ્રધાન બનેલા માધવસિંહે 3 માર્ચ,1990 સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાતનું સુકાન સંભાળ્યું.

માધવસિંહ મુખ્યમંત્રી થયા, પણ પક્ષનો આંતરિક વિરોધ! નેહરુ શતાબ્દિ સમિતિ દિલ્હીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ હિતેન્દ્ર દેસાઇએ રાજીનામું આપ્યું, સનત મહેતાએ નર્મદા નિગમ અને જશવંત મહેતાએ ગુજરાત વીજળી બોર્ડ એમ બંનેએ ચેરમેનપદેથી રાજીનામાં આપી દીધાં. અલબત્ત, પછી હિતેન્દ્રભાઈ સિવાય બંનેએ રાજીનામાં પાછાં ખેંચી લીધાં હતાં.

કેન્દ્રમાં વી. પી. સિંહ, ગુજરાતમાં માધવસિંહ

લોકસભાની ચૂંટણી 1989માં પૂરી થઈ કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનાં નગારાં વાગવાં શરૂ થઈ ગયાં. 20 ડિસેમ્બર 1989માં રાષ્ટ્રીય મોરચાની સરકાર વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહના વડાપ્રધાનપદે ભારતમાં રચાઈ. અગાઉ જણાવ્યું તેમ તેનાં પરિણામ પછી અમરસિંહ ચૌધરીને બદલીને માધવસિંહ મુખ્યમંત્રી થયા. ગુજરાત સહિતની ભારતનાં નવ રાજ્યો ને કેન્દ્રશાસિત પોંડિચેરી વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં 1990ની 27મી ફેબ્રુઆરી મતદાન માટે જાહેર થઈ.

ગુજરાત વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષમાં આંતરિક સંઘર્ષ ઘણો હતો. ભારત કક્ષાએ રાજીવ ગાંધી કોંગ્રેસપ્રમુખપદે ચાલુ રહ્યા, પણ તેમની પ્રતિભા ખરડાયેલી રહી. જનતા દળ પક્ષે ગુજરાતના સુકાની ચીમનભાઈ પટેલ હતા ભાજપના કેશુભાઈ પટેલ ને શંકરસિંહ વાઘેલા અગ્રણી હતા. કોંગ્રેસે બધી જ બેઠકો લડી. માજી મુખ્યમંત્રી બાબુભાઈ જશભાઈ પટેલ લોકસ્વરાજ મંચમાંથી ચૂંટણી લડ્યા. ભાજપ તેને ટેકો આપતું હતું.

જનતાદળ-ભાજપની મિશ્ર સરકાર

ચૂંટણીનું પરિણામ આવ્યું: જનતા દળ 70, ભાજપ 67, કોંગ્રેસ 33, લોકસ્વરાજ મંચ 01, યુવા વિકાસ પક્ષ 01 અને અપક્ષ 10. આ ચૂંટણીમાં અમરસિંહ હાર્યા, માજી સ્પીકર અને કોંગ્રેસ પ્રમુખ નટવરલાલ શાહ હાર્યા, પ્રબોધ રાવળ હાર્યા. દિગ્ગજ નેતાઓ હાર્યા, સિવાય કે માધવસિંહ. આઠમી વખત તેઓ ચૂંટાયા હતા. માધવસિંહે પછી ગુજરાત વિધાનસભામાંથી રાજીનામું આપ્યું અને રાજ્યસભા દિલ્હીમાં ચાલુ રહ્યા. હવે પ્રશ્ન આવ્યો કે મુખ્યમંત્રી કોણ થાય? માજી મુખ્યમંત્રી બાબુભાઈ પટેલ ચૂંટાયા હતા. એમની મુખ્યમંત્રી બનવાની ઇચ્છા ખરી. એમના લોકસ્વરાજ્ય મંચની સંખ્યાનો આંકડો હતો માત્ર એક. ઘણાને સાદગીના આગ્રહી બાબુભાઇનું વલણ અકળાવે એ સ્વભાવિક છે!

આખરે 1974ના નવનિર્માણ આંદોલને જે ચીમનભાઈને મુખ્યમંત્રી પદેથી હટાવ્યા એ જ ચીમનભાઈએ 1990માં ફરી ગુજરાતની ધૂરા સંભાળી. ભાજપના ટેકાથી. ભાજપના તત્કાલીન સુરેશ મહેતાને ઉદ્યોગ, વજુભાઈ વાળાને શહેરી વિકાસ ખાતું સોંપાયું હતું. તાજેતરમાં જ ભાજપમાં જોડાયેલા મોહનસિંહ રાઠવા ત્યારે જનતા દળમાંથી ચૂંટાયા હતા એમને પંચાયત ખાતું સોંપાયું હતું. સી. ડી. પટેલને ગૃહ ખાતાનો સ્વતંત્ર હવાલો સોંપાયો હતો. કેશુભાઈ પટેલને ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી પદ મળવાની અપેક્ષાને આકાંક્ષા ખરી, પણ ચીમનભાઈએ કેશુભાઈની આ મહેચ્છાને પૂરી ન થવા દીધી. કેશુભાઈ પટેલ તો મારા નજીકના સાથીદાર છે એમ કહીને નર્મદા જળસંપત્તિ ખાતું પકડાવી દીધું અને સત્તાનો સંપૂર્ણ દોર પોતાના હાથમાં જ રાખ્યો.

જનતાદળ અને ભાજપની આ મિશ્ર સરકાર હતી. બંને અલગ ધરા પર ઊભેલા પક્ષો છે. ભાજપનાં મૂળ RSSમાં છે તો જનતાદળનાં મૂળ બિનસાંપ્રદાયિક વિચારધારાને વરેલી હોવાનું દાવો કરતી કોંગ્રેસમાં છે. આ પરિસ્થિતિમાં 70 વત્તા 67ના બળાબળની સરકાર ચલાવવી એ ખાવાના ખેલ નહોતા.

મંડલ કમિશનની આગ

આપણે અગાઉ પણ જોઈ ગયા કે દિલ્હીના પડઘા કેવી રીતે ગાંધીનગરમાં સંભળાતા રહ્યા છે. 1989માં વી. પી. સિંહની સરકારમાં હરિયાણાના દેવીલાલ નાયબ વડાપ્રધાન બન્યા. દેવીલાલની વડાપ્રધાનપદની મહત્ત્વાકાંક્ષામાં વી. પી. સિંહ આડે આવી ગયા. પરિણામે વી. પી. સિંહ અને દેવીલાલ વચ્ચે મતભેદની દીવાલ ઊભી થઈ. વી. પી. સિંહે દેવીલાલને નાયબ વડાપ્રધાનપદેથી દૂર કર્યા. ચીમનભાઈ પટેલ દેવીલાલના સમર્થક. નાયબ વડાપ્રધાનપદેથી દેવીલાલ દૂર થયા એટલે ચીમનભાઈએ દિલ્હીમાં રેલી કાઢવાની જાહેરાત કરી. ચીમનભાઈએ તો દિલ્હીમાં અગાઉ પણ મે માસમાં બાબા આમટેની નર્મદા વિરોધી રેલીની સામે નર્મદા બંધના ટેકામાં રેલી કાઢી હતી.

ચીમનભાઈ ફરી એક રેલી યોજવાની વેતરણમાં હતા. દેવીલાલના સમર્થનના ભાગરૂપે યોજેલી રેલીને નિષ્ફળ બનાવવા માટે વી. પી. સિંહે એક ખતરનાક ચાલ રમી. મંડલ પંચની ભલામણો સ્વીકારીને દલિતો અને આદિવાસીઓ માટેની 22.5 ટકા ઉપરાંત 27 ટકા અનામત બેઠકો વધારી. ભારત સરકારે જાહેર કર્યું કે રાજ્યો જો ઇચ્છે તો જ આ ટકાવારી અમલમાં મૂકી શકે છે. પણ પછી ભારતની સાર્વત્રિક જે પછાત વસ્તી આ ટકાવારીમાં આવી જતી હતી તે સર્વેએ અનામતની ટકાવારી દાખલ કરવા રાજ્યો પર દબાણ ઊભુ કર્યું. પરિણામે હવે બધી તક પછાત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને જ મળશે અને સવર્ણ વિદ્યાર્થી બેકાર બનશે એવો સવર્ણ વર્સિસ પછાતનો લોહિયાળ માહોલ બન્યો. હુલ્લડો થયાં. આગજની થઈ. આત્મવિલોપનો થયાં. છેવટે સુપ્રીમમાં રીટ થતાં આ બેઠક વધારો રદ થયો. ગુજરાત રાજ્યે આ બેઠક વધારો સ્વીકાર્યો ન હતો. વર્ષ 1977માં મોરરાજી દેસાઈની સરકાર વખતે મંડલ પંચ નીમવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટ 1980ના ડિસેમ્બરમાં આવી ગયો હતો. પરંતુ ઇન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીએ તેનો અમલ કર્યો ન હતો.

ભાજપની રથયાત્રા અને કોમી રમખાણો

તારીખ 25 સપ્ટેમ્બર, 1990ના રોજ અડવાણીએ સોમનાથથી અયોધ્યાની રથયાત્રાનો આરંભ કર્યો. જોકે ભાજપના ટેકાથી સરકાર ચલાવતા ચીમનભાઈએ- જનતાદળે આ રથયાત્રાથી અંતર રાખ્યું હતું. રથયાત્રાને કારણે ગુજરાતભરમાં કોમી રમખાણો ફાટી નીકળ્યાં. વડોદરા, ગોધરા, અમદાવાદ, પાલનપુર વગેરે સ્થળોએ કર્ફ્યૂ નાખવો પડ્યો. બિહારમાં અડવાણીની રથયાત્રાને અટકાવવામાં આવી. અડવાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી. ભાજપે રાષ્ટ્રીય મોરચા સરકારને આપેલો ટેકો પાછો ખેંચી લીધો.

ગુજરાતમાં પણ ભાજપના પ્રધાનોએ ચીમનભાઈ સરકારમાંથી રાજીનામાં આપી દીધાં. ચીમનભાઈએ રાજીવ ગાંધીનો સાથ મેળવીને કોંગ્રેસનો સાથ મેળવી લીધો અને વિધાનસભામાં પોતાની બહુમતી સાબિત કરી. જનતા દળના 70, કોંગ્રેસના 32 અને અપક્ષ સભ્યો મળીને 112 મતો ચીમનભાઈની તરફેણમાં પડ્યા. વી. પી. સિંહના રાજીનામા પછી કેન્દ્રમાં ચંદ્રશેખરની સરકાર બની. કોંગ્રેસની જેમ જનતાદળના બે ભાગ થયા: વી. પી. સિંહનું જનતા દળ અને ચંદ્રશેખરનું જનતા દળ (એસ). ગુજરાતમાં જનતાદળના પ્રધાન પ્રવીણસિંહ જાડેજા વી. પી. સિંહ તરફી હતા. પરિણામે ચીમનભાઈ અને પ્રવીણસિંહ વચ્ચે સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ નિર્માણ પામી. પ્રવીણસિંહે રાજીનામું ધરી દીધું. આ બાજુ ચીમનભાઈ એવી રાજરમત રમ્યા કે ચંદ્રશેખર તરફી હોવા છતાં પોતાના જૂથનું નામ જનતા દળ (એસ) સાથે ન જોડ્યું. બીજી બાજુ વી. પી. સિંહની જનતા દળના પ્રમુખ એસ. આર. બોમ્માઈએ ચીમનભાઈ ચંદ્રશેખર તરફી હોવાનું કહી પક્ષમાંથી દૂર કર્યા. ચંદ્રશેખરે રાજીનામું આપ્યા પછી ચીમનભાઈએ જનતાદળ ગુજરાતની સ્થાપના કરી હતી. પાછળથી આ પક્ષ કોંગ્રેસમાં ભળી ગયો હતો અને ચીમનભાઈ મુખ્યપ્રધાન થયા હતા.

એક મત એવો છે કે માધવસિંહ સોલંકી-ઝીણાભાઈ દરજી જૂથ ચીમનભાઈ પટેલના કોંગ્રેસ પ્રવેશથી ખુશ નહોતું. અહેમદ પટેલે આ વિલીનીકરણને આવકાર આપ્યો હતો. કેન્દ્રીય કારોબારીની જ્યારે ચૂંટણી થઈ ત્યારે અહેમદ પટેલ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મંત્રી બન્યા હતા. ચીમનભાઈએ અહેમદ પટેલને ટેકો આપ્યો હતો. વર્ષ 1994 સુધી ચીમનભાઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રહ્યા. તારીખ 17-02-1994ના રોજ હાર્ટ એટેકથી ચીમનભાઈનું અવસાન થયું. એમની અંતિમવિધિમાં દિલ્હીથી વડાપ્રધાન નરસિંહરાવ તથા અન્ય મોવડીઓ હાજર રહેલા.

એમ કહેવાય છે કે વર્ષ 1994ની રાજસભાની ચૂંટણી વખતે ચીમનભાઈએ ત્રણ-ત્રણ ઉમેદવારોને જીતાડવાની વ્યૂહરચના ગોઠવી હતી. એક હતા માધવસિંહ સોલંકી, રાજુ પરમાર અને જયંતીલાલ શાહ. ભાજપમાંથી ક્રોસ વોટિંગ કરાવીને પણ આ ત્રણેય ઉમેદવારોને વિજયી બનાવવાનો એમનો નિર્ધાર હતો. શતરંજના સોગઠાં તો બરાબર ગોઠવી નાખ્યાં, પણ રમત એવી કે ચીમનભાઈ સત્તત ટેન્શનમાં રહેતા હતા. ચૂંટણીની આગલી રાતે જ વધારે પડતા તણાવને કારણે તબિયત બગડી. હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરાયા, પણ લોહીનું દબાણ વધતાં કરુણ અવસાન નિપજયું. રાજ્યસભા ચૂંટણી પાછી ઠેલાઈ. માધવસિંહ અને રાજુ પરમાર ચૂંટાયા. જયંતીલાલ શાહનો પરાજય થયો. ચીમનભાઈ હોત તો જીતી જાત. એક વ્યક્તિની ગુજરાતના રાજકારણ પર કેવી જબરજસ્ત પકડ હતી એની આ સાબિતી છે.

નખશિખ રાજકારણી ચીમનભાઈ પટેલ

ગુજરાતની રાજનીતિનું એક વિચક્ષણ પાત્ર છે ચીમનભાઈ. એ ઇન્દિરાની સામે ચાલી શકતા. એ કેન્દ્રની મરજી વિરુદ્ધ નર્મદા પ્રોજેકટ માટે દિલ્હીમાં રેલી યોજી શકતા. રાજકારણના અજબ ખેલાડી હતા ચીમનભાઈ. એમનાં બે રૂપ હતાં. એ વિચક્ષણ પણ છે અને તકવાદી પણ છે. એ ક્યારેક સત્તા માટે ભાજપનો પણ સાથ લે, તો ક્યારેક સત્તા માટે કોંગ્રેસનો પણ સહકાર મેળવે. પોરબંદરથી અમદાવાદ સુધી ફૂલેલા-ફાલેલા માફિયારાજ- આ માફિયારાજને પ્રોત્સાહન આપીને રાજકારણનું અપરાધીકરણ કરવાનો આરોપ ચીમનભાઈ પર મૂકી શકાય. એમના પર સિદ્ધાંત કરતાં સગવડલક્ષી રાજકારણ રમીને યેન કેન પ્રકારે સત્તા હડપવાનો આરોપ પણ મૂકી શકાય. ગુજરાતમાં 1991-92માં ચીમનભાઇ પટેલે બે નાયબ મુખ્યમંત્રીની પોસ્ટ ઊભી કરી હતી. એક હતા: નરહરિ અમીન અને બીજા હતા સી. ડી. પટેલ. ભારતભરમાં બે નાયબ મુખ્યમંત્રીનો સંભવત: પહેલો પ્રયોગ ચીમનભાઈએ કર્યો હતો. ચીમનભાઈ અને સી. ડી. પટેલનો એક પ્રસંગ છે: ચીમનભાઈએ મતભેદને કારણે સી. ડી. પટેલ પાસેથી ગૃહખાતું લઈ લીધું. સી. ડી. પટેલે રાજીનામું આપી દીધું તો ચીમનભાઈએ એમના બંગલે જઇને મનામણાં કર્યાં. પરંતુ સી. ડી. પટેલ પોતાના નિર્ણયમાં અફર રહ્યા હતા. સિદ્ધાંત માટે સત્તાને ઠોકર મારનારા સાચા માણસની સત્તાપ્રેમી ચીમનભાઇને પરખ હતી એની સાબિતી આ પ્રસંગ આપે છે.

સરદાર સરોવર બંધ જેવી પરિયોજના આપનાર ચીમનભાઈને ઘનશ્યામ ઓઝા ‘કરપ્શનનું કેરિકેચર’ કહેતા, તો ‘ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ’એએ લખ્યું: ‘For patel, politics was only peripherally an exercise in ideological certitude, it was about capturing power and holding on to if for its own sake... not for him were consisteny and loyality permanent virtues.’

ગુજરાતનો હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા

ચીમનભાઈ વિશે એક વાક્યમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય: એક એવો શક્તિશાળી અને વિચક્ષણ રાજનેતા કે જેણે સત્તા માટે ગાંધીમૂલ્યોનો હ્રાસ કર્યો! ચીમનભાઈના અવસાનથી ખાલી પડેલા મુખ્યમંત્રી પદ પર છબીલદાસ મહેતા આવ્યા... ગુજરાત રાજકારણમાં હવે જે હાઇવોલ્ટેજ રાજકીય ડ્રામા સર્જાવાનો હતો એ કોઇ થ્રિલર ફિલ્મથી સહેજ પણ ઓછો નથી... એની વાત આવતીકાલે સિરીઝના આખરી હપ્તામાં...

(સંદર્ભ: ગુજરાતનું રાજકારણ મારી નજરે (1956-1980): અરવિંદ પટેલ, સમયને સથવારે ગુજરાત: કુન્દનલાલ ધોળકિયા, ગુજરાત ચૂંટણી શતરંજ (1952-1999): વિષ્ણુ પંડયા, અર્વાચીન ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ: શિવપ્રસાદ રાજગોર)