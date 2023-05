Gujarati News

Dvb original

Learn From Karan Singh, Who Has Practiced 'mentalism' For 16 Years, How Babas Do 'mind Reading'

ભાસ્કર એક્સક્લૂસિવ તમે પણ જાણી શકો છો સામે વાળાના મનની વાત: 16 વર્ષથી 'મેન્ટાલિઝમ' કરતાં કરન સિંઘ પાસેથી જાણો, કઈ રીતે બાબાઓ કરે છે 'માઇન્ડ રીડિંગ'

અમદાવાદ 3 કલાક પહેલા લેખક: ધ્રુવ સંચાણિયા



વ્યક્તિ -1 : તમારા નાનપણના કોઇ એક મિત્રનું નામ ધારી લો. મને માત્ર એટલું કહી દો કે, એ સ્કૂલનો, કોલેજનો કે તમારા ઘર પાસેનો મિત્ર છે? વ્યક્તિ-2 : મારા ઘર પાસેનો. વ્યક્તિ-1 : ઓકે, હવે વિચારો કે એ IPLમાં બેંગલોર સિવાયની કોઈ ટીમ તરફથી રમી રહ્યો હોય, તો એ બૉલિંગ કરશે કે બેટિંગ? વ્યક્તિ- 2: બૉલિંગ વ્યક્તિ-1: બરાબર, હવે ધારો કે, તમે બેટિંગ કરો છો અને એ બૉલિંગ કરે છે, અને તમારે 4 રનની જરૂર છે અને તમે ફોર મારો છો. હવે એ વ્યક્તિનું નામ તમારા મનમાં મોટેથી બોલો. મનમાં જ એના નામનો સ્પેલિંગ છૂટો પાડીને બોલો. (વ્યક્તિ 2 આદેશ મુજબ મનમાં બોલે છે) વ્યક્તિ-1: એનું નામ 6 અક્ષરનું છે? હવે એના નામમાં વચ્ચેથી કોઈ પણ એક અક્ષર મનમાં બોલો..' (તરત જ) 'તમે મનમાં Y બોલી રહ્યા છો.' વ્યક્તિ-2: (એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈને) હા, બિલકુલ. વ્યક્તિ-1: ઓકે, એનું નામ તમારા મનમાં બોલતા રહો... બોલતા રહો.. (એ દરમ્યાન પોતાના મોબાઇલમાં એક નામ લખી લે છે અને આજુબાજુમાં બધાને બતાવી દે છે, જેથી બાદમાં બદલી ન જાય) હવે કહી દો બધાને એ નામ શું હતું? વ્યક્તિ-2: પીયૂષ. મોબાઇલના સ્ક્રીન પર એ જ નામ લખાયેલું વંચાય છે, ‘પીયૂષ’!

આ ‘ચમત્કાર’ જોઈને ત્યાં ઊભેલા બધા જ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. દરેકનાં મગજમાં એક જ સવાલ કોયડો બની ઘુમરાવા લાગે છે કે, 'આ કેવી રીતે થયું?' કેમ કે મોબાઇલમાં એ જ નામ લખ્યું હતું. જે પેલી વ્યક્તિએ મનમાં વિચારી રાખ્યું હતું! બીજાનાં મનને વાંચી જનારો એ વ્યક્તિ 100% સાચો હતો. દરેકને હવે એ જ આશ્ચર્ય થતું હતું કે, આને ખબર કેમ પડી કે પેલી વ્યક્તિ મનમાં શું વિચારે છે? એણે અત્યારે મનમાં શું નક્કી કર્યું છે?

ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે પોતાના મિત્રનું નામ મનમાં ધારીને બેઠેલો તે ‘વ્યક્તિ નંબર 2’ એટલે ભારતનો વર્લ્ડક્લાસ ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી!

તો શું વિરાટ કોહલી કોઇ ‘બાબા’ના ‘દરબાર’માં હાજર થયો હતો? એના મનની વાત જાણી લેનારો ‘ચમત્કાર’ કરનારો કોઇ ચમત્કારી બાબા છે? જવાબ છે, બિલકુલ નહીં.

એ છે ખ્યાતનામ મેન્ટલિસ્ટ કરન સિંઘ ‘મેજિક’. કરન સિંઘ પોતાના આ સાયકોલોજિકલ આર્ટનો પરચો વિરાટ ઉપરાંત સચિન તેંડુલકર, શાહરુખ ખાન, અનુરાગ કશ્યપ જેવી દિગ્ગજ સેલિબ્રિટીઓને આપી ચૂક્યો છે. માત્ર એમને પોતાને જ ખબર હોય એવી વિગતો જેમ કે મોબાઇલનો પાસવર્ડ જેવી અંગત માહિતી પણ આ કરન સિંઘ જાણી લે છે. શું આ કોઇ જાદુઇ શક્તિ કે ઇશ્વરીય ચમત્કાર છે કે પછી બ્લેક મેજિક છે?

‘આ કોઇ જાદુ કે ચમત્કાર કશું જ નથી. આ માત્ર અને માત્ર સાઇકોલોજિકલ ટ્રિક છે. જે ફક્ત મનોરંજન માટે જ છે.’ આ શબ્દો છે કરન સિંહ ‘મેજિક’ના. લોકોનાં મનની વાત કઇ રીતે જાણી શકાય એ જાણવા માટે ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ એપે સીધા જ કરન સિંઘ ‘મેજિક’નો સંપર્ક કર્યો. અત્યારે 32 વર્ષનો કરન સિંઘ 12 વર્ષનો હતો ત્યારથી જ આ કળા શીખી ગયેલો. એટલું જ નહીં, 16 વર્ષની ઉંમરે તો એણે પ્રોફેશનલ શૉઝ ચાલુ કરી દીધા હતા! આવો જાણીએ શું કહે છે, કરન સિંઘ ‘મેજિક’...

‘તમે પણ વાંચી શકો છો સામેવાળાના મન કી બાત!’

મેન્ટલિઝમ શીખવું, સામેની વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલે છે તે જાણી લેવું કોને ન ગમે? પણ એ શીખવું કેમ? આ બાબતે કરન સિંઘ કહે છે, ‘જ્યારે તમે કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડો છો, એમાં 2-3 ધૂન આવડે તો તમને એ બાબતે કોન્ફિડન્સ આવે છે કે તમે આ કરી શકો છો. મેજિકમાં જો તમને એ ખબર પડી જાય કે, આ તો આ ટ્રિકથી થાય છે. તો ઘણા એવું સમજી લે છે કે, આ તો નાનાં બાળકો પણ કરી શકે. તો તમે નિરાશ થઈ જાઓ છો. પણ ઘણા લોકો એ બાબતે વધારે ઊંડા ઊતરે છે અને એ થોડું વધારે શીખી શકે છે. એટલે જ જાદુગર કોઇને પોતાની ટ્રિક કહેતા નથી, કેમ કે એ ટ્રિક જાણ્યા પછી લોકો એ જાદુ પ્રત્યે નિરાશ થઈ જાય છે. એમાંથી આશ્ચર્યનો ભાવ જતો રહે છે. પણ જો તમે એ શીખવાનો પ્રયાસ કરો તો તમે પણ શીખી શકો છો. કોઇપણ વ્યક્તિ ધારે તો આ મેન્ટલિઝમની ટ્રિક શીખી શકે છે. હવે તો સોર્સ પણ ઘણા બધા છે. હું શીખતો હતો એ સમયે તો ઇન્ટરનેટ કનેક્શન પણ ખૂબ જ ધીમું હતું. અત્યારે તો તમે ગૂગલ, યુટ્યુબ અને હવે તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી પણ ખૂબ જ આરામથી આ શીખી શકો છો. પણ એ માટે તેને વળગી રહેવું, સતત મહેનત કરતા રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે.’

‘માઇન્ડ રીડિંગને ફક્ત મનોરંજનની રીતે જુઓ, એ આર્ટ છે, જાદુ કે દૈવી ચમત્કાર નથી’

છેલ્લાં 20 વર્ષથી માઇન્ડ રીડિંગ અને મેજિક શૉ કરનાર કરન સિંઘ કહે છે કે, ‘હું ફક્ત એક પર્ફોર્મર છું. મારી પાસે એવી કોઈ દિવ્ય શક્તિ નથી. આ ફક્ત એક આર્ટ છે, જેને તમે પણ શીખી શકો છો. અને જો કોઇ તમને એમ કહે કે એની પાસે આવી કોઈ શક્તિ છે, ભગવાનની દેન છે, ઇશ્વરના આશીર્વાદ છે, તો સમજી લો કે એ ખોટું બોલી રહ્યો છે. તમારે એ બાબતે ચેતીને રહેવું જોઈએ. કોઈ તમને દિવ્ય શક્તિ જેવી વાતોમાં ભોળવી લે, અને તમે પણ તેને ગંભીરતાથી સાચી માનીને પ્રભાવિત થવા માંડો તો તેમાં તમારું જ નુકસાન થવાનું છે. એટલે જ તેને મનોરંજનથી વિશેષ કશું જ ન માનો.’

‘સૌને ચમત્કારથી નસીબ ચમકાવવું છે, એટલે જ બાબાઓની દુકાનો ચાલે છે’

ભારતમાં બાબાઓ ખૂબ જ વધારે છે, અંધશ્રદ્ધાનું પ્રમાણ પણ ખૂબ જ વધારે છે અને આ મામલે વધારે છેતરપિંડીઓ પણ ખૂબ જ થાય છે. આપણને રોજબરોજમાં અંધશ્રદ્ધાના નામે જાતીય સતામણી, બલિ ચડાવવી, પૈસા લૂંટવા જેવા કિસ્સાઓ ખૂબ જ સાંભળવા મળે છે, જેનું પ્રમાણ વિદેશમાં સાવ ઓછું છે અથવા તો નહિવત્ જેવું છે. આ બાબતે કરન સિંઘ કહે છે, ‘ભારતમાં બધાને ચમત્કાર જોઈએ છે, દરેકને ઝડપથી સફળ અને પૈસાવાળું થઈ જવું છે. એ માટે એમને ચમત્કાર જોઈએ છે અને એનો જ લાભ લેભાગુ તાંત્રિકો અને બાબાઓ લે છે. એ લોકો સફળ પણ થાય છે કેમ કે એ તમને એ દિલાસો અપાવે છે કે, તમારી સાથે આ ચમત્કાર થશે. હવે ધારો કે, તમે 1000 લોકોને કહો કે તમારી સાથે ચમત્કાર થશે, તો એમાંથી કોઈ એક માટે તો એ સાચું પડશે જ. એ એક કિસ્સો વારંવાર-જોરશોરથી કહેવામાં આવશે. એટલે બની જશે એ ‘ચમત્કારિક બાબા’. કેમ કે અહીં બધા ચમત્કાર જ શોધે છે. મને પણ બધા કહે છે કે, તમારી અંદર કોઈ ચમત્કારિક શક્તિ છે. મોટા ભાગના લોકો માનવા તૈયાર જ નથી કે આ ફક્ત એક કલા છે. આવી કોઈ શક્તિ નથી. મોટી મોટી સેલિબ્રિટી પણ મને કહે છે કે શું તમારી પાસે કોઈ ચમત્કારિક શક્તિ છે. હું દરેકને કહું છું કે, મારી પાસે કોઈ શક્તિ નથી, હું આ મનોરંજન માટે કરું છું. આ એક્ટિંગ અને સિંગિંગની જેમ ફક્ત એક કલા છે. ભારતમાં જ્યાં સુધી લોકો સ્વીકારશે નહીં કે માઇન્ડ રીડિંગ ફક્ત એક કલા અને મનોરંજન છે કોઈ ચમત્કાર નથી. ત્યાં સુધી આવા બાબાઓ આવતા રહેશે અને લોકો છેતરાતા રહેશે.’

‘હું જે કરું છું, બાબા એ જ કરે છે, પણ બાબા પાછળ ઇશ્વરનું નામ લગાવી દે અને હું મનોરંજન કહું છું’

‘તેરા ભલા હોગા, આશીર્વાદ હૈ...’ ભારતમાં તમે લોકોને કહેશો કે, મહિનામાં એક દિવસ ભૂખ્યા રહેવાથી તમારી પાચનશક્તિ સારી થાય છે. તો લોકો નહીં માને. પણ એમ કહેશો કે ઉપવાસ કરવાથી આશીર્વાદ મળે છે. તો તરત જ એ માનશે. લોકોને કોઈ વાત મનાવવા માટે તે વાત સાથે ઇશ્વરનું નામ લગાવવાથી જલદી માની જાય છે, ઇશ્વર કે કોઇ અગમ્ય શક્તિના નામ પર કોઈપણ વાત માનવા માટે તૈયાર છે.’ કરન સિંઘ બહુ ગંભીરતાથી કહે છે કે, ‘અત્યારે આ બાબા જે કથિત ચમત્કાર કરે છે કે તમે પરચી મૂકો અને એ તમને તમારા વિશે જણાવી દે, તમારા મનની થોડી વાતો કહી દે છે. હું આ જ વસ્તુ મારા લાઇવ શૉમાં પણ કરું છું અને હું પોતે દરેક શૉમાં ચોખ્ખું કહું છું કે આ ફક્ત એક ટ્રિક અને મનોવિજ્ઞાન જ છે. જે છેલ્લાં 20 વર્ષથી હું પ્રેક્ટિસ કરીને શીખ્યો છું, મારામાં કોઈ બીજી શક્તિ નથી. બાબા આ જ વસ્તુ કરે છે અને પાછળ ભગવાનનું નામ લગાવી દે છે એટલું જ. હું આને ફક્ત મનોરંજન કહું છું.’

‘એ લોકો એવું જ કહેશે જે સામેવાળાને વ્યક્તિગત લાગે, પણ હોય બધા માટે સરખું’

‘બાર્નમ ઇફેક્ટ’ નામની એક પ્રખ્યાત સાયકોલોજિકલ પદ્ધતિ છે. તે અંતર્ગત કહેવાતાં વાક્યોને ‘બાર્નમ સ્ટેટમેન્ટ’ કહે છે. કરન સિંઘ કહે છે, ‘બાર્નમ સ્ટેટમેન્ટ મુજબ તમે સામેવાળી વ્યક્તિને એવાં વાક્યો કહો જે તેને એવું જ લાગે કે આ તો સ્પેશિયલી મારા માટે જ કહેવાયું છે. પરંતુ તે કોઇપણ વ્યક્તિને એકસરખી રીતે લાગુ પડતું હોય છે. આવાં વાક્યોનો ઉપયોગ કરીને બાબાઓ તમને કહેશે કે, તમને આ તકલીફ છે, પણ એ બધાને લાગુ પડતું હોય છે.’ કરન સિંઘ વાત આગળ વધારતાં કહે છે કે, ‘હું મારા દરેક શોમાં આ ટ્રિક કરું છું, હું 60 વર્ષના એક વ્યક્તિને બોલાવીને કહું છું કે તમારી પૂરી જિંદગી ખૂબ જ સારી વીતી છે પરંતુ છેલ્લાં થોડા વર્ષોથી તમને કમરમાં પાછળ દુ:ખાવો છે તથા તમને સુવામાં થોડી સમસ્યા રહે છે. એ વ્યક્તિ એકદમ ચોંકી ઊઠે છે કે તમને કઈ રીતે ખબર પડી? એમને નથી ખબર કે હું આ જ વાત બધાને કહું છું, એ જ વાક્ય 60 વર્ષથી મોટી ઉંમરની દરેક વ્યક્તિને લાગુ પડે છે. હવે ધારો કે હું એમને કોઈ આયુર્વેદિક દવા કે જડીબુટી જેવું કંઇક આપું અને કહું કે આવું કરો, કે પછી એકાદી અંગૂઠી આપી દઉં. એટલે એમને થશે કે ઓહો... આ તો બાબાના કારણે સારું થયું. આના બદલે એ જો ડૉક્ટર પાસે જશે તો એ પણ એમને વધુ યોગ્ય દવા જ આપવાના છે, બંને એકસરખી જ પ્રક્રિયા છે. ઘણા લોકો એવા પણ હશે કે જેમને આ બાબા મુજબ સારું નથી થયું, પણ એ લોકોની વાતો બહાર નહિ આવે. બહાર ફક્ત સારી વાતો જ આવશે. જે થોડા લોકો ઉપર આ સાચું પડ્યું છે, એ લોકોની વાતો વારંવાર બતાવવામાં આવશે. મારી પાસે દરેક ઉંમરના લોકો માટે આવી કોઈ કોઈ લાઇન છે. મારા દર્શકોમાં સૌથી વધારે 18 થી 25 વર્ષના યુવાનો હોય છે. એમને હું કહું છું કે તમારે જે કરવું છે એનાથી તમારો પરિવાર સહમત નથી, તમે તમારા ભવિષ્યને લઈને ચિંતિત છો. તો એમને થશે કે આમને કેમ ખબર પડી? પરંતુ આ વાત બધા યુવાનો માટે લાગુ પડે છે. હવે આ બધી વાત પછી હું એમને એમની જન્મતારીખ કહી દઇશ. એટલે એમને થશે કે, આમની પાસે તો કોઈ શક્તિ છે. પણ નહીં, હું સ્પષ્ટ કહું છું કે, આ ફક્ત મનોવિજ્ઞાન અને ટ્રિક છે. બાબા આ જ વસ્તુ કરીને ભગવાનનું નામ લગાવી દે છે અને કહે છે કે આ એક શક્તિ છે.’

સામેવાળાની મનની વાત જાણવાનું કઈ રીતે શીખ્યા કરન સિંઘ?

સેલિબ્રિટી હોય કે સામાન્ય વ્યક્તિ, દરેકના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે એમની સામે ઊભા રહીને બતાવી દેનાર કરન સિંઘ આ કળાના શિક્ષણનું સિક્રેટ છત્તું કરતાં કહે છે, ‘હું કળા આ કોઇની પાસેથી શીખ્યો નથી. પુસ્તકો વાંચીને, ઓનલાઈન વીડિયો જોઈને અને મારા લાઇવ શૉમાંથી અનુભવો લઈને હું શીખ્યો છું. તમે પણ આ બધું શીખી શકો છો, પણ એના માટે ખૂબ જ મહેનત અને પ્રેક્ટિસ જોઈએ. તો તમે પણ શીખી શકો છો. 11-12 વર્ષનો હતો ત્યારે હું એક સમર કેમ્પમાં ગયો હતો. ત્યાં ઇશામુદ્દીન ખાન નામના વ્યક્તિ મને મળ્યા હતા... એમણે મને 2 ટ્રિક શીખવી હતી, એક કાર્ડ ટ્રિક અને એક કોઇન (સિક્કાની) ટ્રિક... એ હું 2 વર્ષ સુધી કરતો રહ્યો. બાદમાં હું 13 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા કાકાએ એકવાર મારાં મમ્મીને એક ટ્રિક બતાવી. મને થોડું આશ્ચર્ય થયું અને મેં પૂછ્યું કે મને આ શીખ,વો પણ મને શીખવ્યું જ નહિં, એ વખતે 2003-2004 વખતે યુટ્યુબ હજુ નવું નવું હતું, ઘણાને ખબર પણ નહોતી, તો હું ગૂગલ પર સર્ચ કરતાં કરતાં 50 કરતાં વધારે પેજ પર એ ટ્રિક કેવી રીતે કામ કરે એ શોધ્યું, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવામાં મેં એ દરેક પેજની બધી જ લિન્ક સર્ચ કરી હતી. તો એ ટ્રિક શીખવામાં મને એના કરતાં પણ સારી ઘણી બધી ટ્રિક આવડી ગઈ હતી. અને પછી હું દિવસની 50-60 ટ્રિક મારાં દાદીને શીખવાડતો, કેમ કે મને એ ખૂબ જ ગમતું. પછી 2007માં 16 વર્ષની ઉંમરે મને એક શૉ મળ્યો અને એ શૉ પછી મને પૈસા મળ્યા, તો મને એ ગમ્યું. તમે 16 વર્ષના છોકરાને 5 કલાક એને જે વસ્તુ ગમે છે એ કરવાના 1000 રૂપિયા આપશો તો એને થશે કે એ દુનિયાનો સૌથી અમીર વ્યક્તિ છે! તો ત્યારથી જ મેં નક્કી કરી લીધું કે હું હવે આ જ કરીશ. અત્યારે 16 વર્ષથી હું આ કરું છું અને વર્ષે લગભગ 150 જેટલા શૉ કરું છું. હું નસીબદાર છું કે, મેં આ ખૂબ જ નાની ઉંમરે શરૂ કરી દીધું હતું.’

મેજિકથી ઘર ચલાવવા, શૉ મેળવવા માટે રાત-દિવસ એક કર્યા

કોઈ મા-બાપ તમને સપનું પૂરું કરવાની ના નથી પાડતાં પણ એ તમને ગરીબ જોવા નથી માગતાં. પોતાને ગમતી વસ્તુમાં આગળ વધવા માટે ઘરનાંને મનાવવા દરેક માટે અઘરું હોય છે. કરન સિંઘે જ્યારે પોતાના ઘરના સભ્યો સમક્ષ મેજિકમાં પોતાનું કરિયર બનાવવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી ત્યારે તેમના ઘરના સભ્યો માન્યા નહોતા. પણ મેજિકને જ પોતાની દુનિયા બનાવવા માટે નક્કી કરી ચૂકેલા કરન સિંઘ પોતાની જર્ની વિશે આગળ વાત કરે છે કે કે, ‘મારે બી.કોમ.ના લાસ્ટ સેમેસ્ટરની પરીક્ષાનું એડમિટ કાર્ડ લેવા જવાનું હતું. એ જ દિવસે મને ફોન આવ્યો કે શૉ કરશો? મેં કહ્યું હા, બિલકુલ કરીશ. અને હું એડમિટ કાર્ડ લેવા ગયો જ નહિ. મારા માટે એ સમયે શૉનું મહત્ત્વ પરીક્ષાના એડમિટ કાર્ડ કરતાં પણ વધારે હતું! પછી મેં ઘરે વાત કરી અને કહ્યું કે મને ફક્ત એક વર્ષ આપો, હું આમાં આગળ વધીશ, મમ્મીએ કહ્યું કે, તું સોમથી શુક્ર જોબ કર અને શનિ-રવિ ભલે મેજિક શૉ કર. કેમ કે એક મેજિક શૉથી ઘર નહીં ચલાવી શકે. અને એ પણ આ બાબતે સાચાં હતાં. કેમ કે કોઈ પણ માબાપ એવું નથી ઇચ્છતાં કે તમે તમારું ડ્રીમ ફોલો ન કરો, એમની ઈચ્છા એટલી જ હોય છે કે તમે ગરીબ ન રહો. અને એ સમયે આ પ્રકારનું મેજિક કોઈ જ નહોતું કરતું. એટલે મેં એમની પાસે એક વર્ષ માગ્યું કે મને ફક્ત એક વર્ષ આપો, અને બાદમાં મેં ખૂબ જ મહેનત કરી, અને શૉ મેળવવા માટે રાત-દિવસ એક કર્યાં. એટલા માટે કે, હું એમને મનાવી શકું કે આમાં હું કરિયર બનાવી શકીશ. અને એ એક વર્ષ દરમિયાન એમણે મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો. પણ શરૂઆતમાં આ માટે મનાવવામાં મને ખૂબ જ સમય લાગ્યો હતો. જો તમારે કંઈ અલગ કરવું છે તો એ માટે તમારે ખૂબ જ લડત કરવી પડે છે.’

...ત્યારથી આજ સુધી બધા કરન સિંઘ ‘મેજિક’ તરીકે જ ઓળખે છે

‘હું 16 વર્ષનો હતો ત્યારથી મેં ઘરેથી એક રૂપિયો નથી લીધો. 20 વર્ષ પછી મને વિશ્વાસ આવી ગયો હતો કે હું બીજું કઈ નહીં તો હું મારો પોતાના ખર્ચ તો ઉઠાવી જ શકું છું. અને મેં મારું નામ બનાવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી છે. સેલિબ્રિટીઓ સાથે પર્ફોર્મ કર્યું એનાથી મને થોડો વધારે આત્મવિશ્વાસ મળ્યો અને પછી મેં મોટા મોટા શૉ પણ કર્યા. મેં મારી લાઈફમાં મેજિક સિવાય કોઈ જોબ કરી નથી. વચ્ચે ફક્ત 2-3 મહિના એક સોશિયલ મીડિયા PR કંપનીમાં ઇન્ટર્નશિપ કરી હતી.’ કરન સિંધ ‘મેજિક’ તરીકે ઓળખાતા કરન સિંઘનું આ નામ કઈ રીતે પડ્યું એ માટે એમણે કહ્યું કે, ‘2008માં ઇન્સ્ટાગ્રામ તો હતું નહિ, લોકો ફેસબુક જ વાપરતા હતા ત્યારે મારા એક ફ્રેન્ડે મારું એક પેજ બનાવ્યું હતું અને એનું નામ રાખ્યું ‘કરન સિંઘ મેજિક’. બસ, ત્યારથી આજ સુધી બધા મને કરન સિંઘ મેજિક તરીકે જ ઓળખે છે.’

‘ગૂઢ શક્તિ’ હોય તો રૂટિન લાઇફમાં નુકસાન પણ એટલાં છે

જો ઘણી વાર આપણી પાસે કોઈ શક્તિ હોય તો રોજબરોજની લાઇફમાં એના નુકસાન પણ એટલાં છે. અહીં તો કરન સિંઘ તમારી સામે જોઈને તમારી અંદરની વાતો જાણી લે છે. આ બાબતે કરન સિંઘ આગળ જણાવે છે કે, ‘માણસ એક દિવસમાં સરેરાશ 4 વાર ખોટું બોલે છે. તો મારે આવું ઘણી વાર થયું છે કે મારી સાથે વાત કરતી વખતે મને ખબર હોય છે કે સામેવાળી વ્યક્તિ ખોટું બોલે છે. હું 22-23 વર્ષનો હતો ત્યારે આ બાબતે બહુ જ ઝઘડાઓ થતા. હવે હું એ બધી બાબતોમાં બહુ ઓછું ધ્યાન આપું છું. પણ એ કંટ્રોલ કરવા માટે ખૂબ જ સમય લાગ્યો હતો.’

‘લોકોને મહેનત કર્યા વગર એક દિવસમાં આ શીખી જવું છે’

આ કળામાં ધીરજ અને જાતપ્રેક્ટિસના મહત્ત્વ વિશે વાત કરતાં કરન સિંઘ જણાવે છે કે, ‘જો આ તરત જ તમને આવડી જાય તો એની તમારા મનમાં કોઈ કિંમત નહીં રહે. મારી પાસે શીખવા માટે ઘણા લોકો આવે છે, પણ હું એમને એ વખતે શીખવવાની ના પાડું છું અને એમને એક કાગળ પર લખીને આપું છું, એ દિવસની તારીખ લખું છું અને મારી સહી કરીને આપું છું અને કહું છું કે તમે આજથી 2 વર્ષ પછી મારી પાસે આવજો, જો તમે જાતે કંઈ થોડું ઘણું શીખ્યું હશે તો હું તમને શીખવાડીશ. છેલ્લાં 10-12 વર્ષમાં મેં 1000થી વધારે આવા કાગળ આપ્યા છે, પરંતુ એમાંથી ફક્ત એક જ વ્યક્તિ ફરી મારી પાસે આવ્યો છે. હું નાનો હતો ત્યારે જો મારા કાકાએ મને એ ટ્રિક શીખવી દીધી હોત તો હું આજે અહીં ન પહોંચી શક્યો હોત.’

શાહરુખ ખાન, વિરાટ કોહલી અને રતન ટાટા સાથેની સૌથી યાદગાર મુલાકાતો

દરેકને નાનપણથી પોતાના ફેવરિટ સેલિબ્રિટીને મળવાનું સપનું હોય છે. એવી જ રીતે કરન સિંઘ પણ શાહરુખ ખાન અને વિરાટ કોહલીને મળવા માટે પહેલેથી ઉત્સુક હતા. એની વાત કરતાં કરતાં કરન સિંઘની આંખોમાં ઉત્સાહનો ચમકારો આવી જાય છે. તેઓ કહે છે કે, ‘નાનપણથી મને શાહરુખ ખાન પસંદ હતા. એમની એક્ટિંગ જોઈને હું મોટો થયો છું. ત્યારે હવે એમની સાથે બેસવું, કૉફી પીવી, વાતો કરવી અને શૉ કરવા એ મને ખૂબ જ ગમ્યું હતું.’ અને પોતાના સોશિયલ મીડિયાના ટર્નિંગ પોઈન્ટ વિશે જણાવતાં કહે છે કે, ‘નાનપણમાં ક્રિકેટર બનવાનું દરેકનું સપનું હોય છે, મેં જ્યારે વિરાટ કોહલી સાથે વીડિયો બનાવ્યો, ત્યારે એ ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન હતા. તો એ ક્ષણ મારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વની હતી અને મને એ બાબતે ખૂબ જ ગર્વ થયો હતો. મારો એ વીડિયો ખૂબ જ વાઇરલ થયો હતો. જે મારા સોશિયલ મીડિયા માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સમાન હતો.’ ઉપરાંત રતન ટાટા સાથેની મુલાકાત પણ ખૂબ જ યાદગાર રહી હતી.

‘... એ વખતે જો મને એમણે કોન્ફિડન્સ ન આપ્યો હોત તો આજે હું અહીં ન હોત’

ભારતમાં માઇન્ડ ઇલસ્ટ્રેશનથી દરેકને ચોંકાવનાર કરન સિંઘ બ્રિટિશ મેજિશિયન ડેરેન બ્રાઉનથી ખૂબ જ પ્રભાવિત છે અને એમના મત મુજબ બ્રાઉન વર્લ્ડના બેસ્ટ મેજિશિયનમાંના એક છે. કરન એમની સાથેનો યાદગાર કિસ્સો વાગોળતાં કહે છે કે, ‘હું જ્યારે 21 વર્ષનો હતો ત્યારે મેં મારા જાતે કમાયેલા પૈસાથી લંડનની ટિકિટ લીધી અને હું એમનો શૉ જોવા ગયો. શૉ પૂરો થાય બાદ હું એમને મારી ટ્રિક બતાવવા ગયો. ત્યારે પહેલી જ વખતમાં હું નિષ્ફળ રહ્યો... હું એકદમ ચિંતામાં આવી ગયો કે છેક દિલ્હીથી અહીં સુધી આમનો શૉ જોવા આવ્યો અને એમની સામે જ કેમ આ કામ નથી થતું? હું હાંફળો ફાંફળો થઈ ગયો. ત્યાં અચાનક બ્રાઉને મને કહ્યું કે, 'Do you want to try again? (તું ફરી વખત પ્રયત્ન કરવા માગે છે?) એ મારી જિંદગીનો સૌથી મજેદાર અનુભવ હતો. કેમ કે એમના લેવલનો કોઈ વ્યક્તિ મને આત્મવિશ્વાસ આપે છે. એ મારા માટે સૌથી મહત્ત્વની ક્ષણ હતી. હું હવે સમજી શકું છું કે કોઈને આત્મવિશ્વાસ અપાવવો કેટલું મહત્ત્વનું બની રહે છે. જો બ્રાઉને મને એ વખતે કોન્ફિડન્સ ન આપ્યો હોત તો આજે હું કદાચ અહીં ન હોત.’

‘જો કોઈ તમને મનની વાત જણાવે છે, તો ત્યાં જાઓ, પરંતુ ફક્ત મનોરંજન માટે’

મનની વાત જાણવા માટે અને પોતાના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે બાબા પાસે જતાં લોકો માટે કરન સિંઘ મેસેજ આપે છે કે, ‘જો કોઈ તમને આવી વાતો કરે છે તો ત્યાં જવામાં કોઈ જ ના નથી, પરંતુ એ પાછળનું લૉજિક સમજો. જો તે નક્કર લૉજિક-તર્કસંગત પુરાવા ન મળે તો એમાં વિશ્વાસ ન કરો, સાવધાન રહો. આવા કાર્યક્રમમાં જવામાં કંઈ ખોટું નથી, પણ ફક્ત મનોરંજનની રીતે જાઓ. એના માટે નહિ કે, એ તમારી સમસ્યાઓ દૂર કરશે, કેમ કે હજારોમાંથી એક-બે વ્યક્તિઓની સમસ્યા દૂર થશે તો એ જ વાતો બહાર આવશે અને વાઇરલ કરવામાં આવશે. એ કોઇ ચમત્કાર નથી, માત્ર ગણિતશાસ્ત્રનો સંભાવનાનો સિદ્ધાંત છે. ધેટ્સ ઑલ.’