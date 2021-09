Gujarati News

Dvb original

What Is The Shia Sunni Controversy? The Full Story Of The Formation Of Two Sects Of Islam And A Bloody History Of 1400 Years

મન્ડે મેગા સ્ટોરી: શું છે શિયા અને સુન્ની વિવાદ? ઇસ્લામના બે પંથની રચના અને 1400 વર્ષથી ચાલી રહેલા લોહિયાળ ઇતિહાસની સંપૂર્ણ કહાની

9 મિનિટ પહેલા લેખક: આદિત્ય દ્વિવેદી



કૉપી લિંક

છેલ્લાં 1400 વર્ષના ઇતિહાસમાં મોટે ભાગે શિયા અને સુન્ની એકબીજાની સામસામે જ રહ્યા છે

1998ની વાત છે. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનનું શાસન હતું, જે કટ્ટર સુન્ની ઇસ્લામનું પાલન કરે છે. તાલિબાને દેશભરમાં હજારો શિયા મુસ્લિમોની હત્યા કરી, જેમાં ઈરાન સહિત 8 રાજદ્વારી પણ સામેલ હતા. એન કારણે ઈરાન અને તાલિબાન વચ્ચે અણબનાવ થયો હતો.

2021માં તાલિબાન ફરીથી સત્તામાં આવ્યું ત્યારે ઈરાન જૂની કડવાશ ભૂલીને સંબંધ સુધારવા લાગ્યું. જોકે આ લાંબું ચાલ્યું નહીં અને બંને દેશનું 'હનીમૂન' હવે સમાપ્ત થતું નજરે પડી રહ્યું છે.

આ ઘટનાએ ફરી સાબિત કર્યું કે શિયા અને સુન્ની તાકાતો ટૂંકા સમય માટે ભલે સાથે હોવાનો દેખાવ કરે, પરંતુ છેલ્લાં 1400 વર્ષના ઇતિહાસમાં મોટે ભાગે તેઓ એકબીજાની વિરુદ્ધ જ રહ્યા છે. આજે મન્ડે મેગા સ્ટોરીમાં શિયા અને સુન્ની વિવાદના જન્મથી લઈને અત્યારસુધીની સંપૂર્ણ કહાની...

ગ્રાફિક્સ

પુનિત શ્રીવાસ્તવ

રથિન સરકાર

સંદર્ભ:

1. After the Prophet: The Epic Story of the Sunni-Shia Split in Islam by Lesley Hazleton 2. https://www.cfr.org/sunni-shia-divide/#!/ 3. https://www.cfr.org/timeline/modern-sunni-shia-tensions 4. https://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/5806/580602.html 5. https://www.pewresearch.org/ 6. https://ncert.nic.in/textbook/pdf/khhs104.pdf