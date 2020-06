નવી દિલ્હી. ભારતીય વાયુસેના અમેરિકા, ચીન અને રશિયા પછી દુનિયાની ચોથી સૌથી મોટી વાયુસેના છે. એરફોર્સ પોતાના બહાદૂર અને તેમના યોગદાનને ક્યારેય ભૂલતી નથી અને તે વ્યક્ત કરવા માટે તે પોતાના વોર હીરોઝ, વેટરનનો જન્મદિવસ એક અલગ અંદાજમાં ઉજવે છે.

વાયુસેનાના સૌથી ઉંમરલાયક નિવૃત્ત વોરંટ અધિકારી પીડી પાંડિયનએ તાજેતરમાં તેમનો 100મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો છે. તમિલનાડુના થુથુકુડીમાં રહેતા પાંડિયનના 100મા જન્મદિવસ પર વાયુસેનાના અધિકારી કેક સાથે તેમના ઘરે પહોંચ્યા. એટલું જ નહીં, આ અવસર પર વાયુસેનાના ચીફ માર્શલ આરકેએસ ભદૌરિયાએ તેમને ફોન કરીને અભિનંદન પાઠવ્યા અને તેમના યોગદાન માટે આભાર માન્યો હતો.

પાંડિયન કહે છે, "મને ખ્યાલ નહોતો કે ત્રિવેન્દ્રમથી એરફોર્સના અધિકારીઓ મારા ઘરે આવશે અને આ રીતે મારા જન્મદિવસને યાદગાર બનાવશે. જ્યારે વાયુસેનાના ચીફ માર્શલે મને ફોન કર્યો ત્યારે હું ખરેખર ભાવુક થઈ ગયો. એ જાણીને આનંદ થયો કે એરફોર્સ તેના વેટરનને ક્યારેય ભૂલતું નથી."

Indian Air Force wishes Warrant Officer PD Pandian (Retd) a very happy100th birthday. Sir, like a true airwarrior, you have overcome the challenges of life & have gained memories & experiences of a Century. Jai Hind!!! @SpokespersonMoD pic.twitter.com/Osw2z8Io33

31 વર્ષમાં હજારો વાયુસૈનિકોને ટ્રેનિંગ આપી

પાંડિયન 1944માં રોયલ ઈન્ડિયન એરફોર્સમાં એરક્રાફ્ટમેન તરીકે જોડાયા હતા અને 1975માં 55 વર્ષની ઉંમરે ગ્રાઉન્ડ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે નિવૃત્ત થયા હતા. પ્રવેશ મેળવતા પહેલા તે બે વર્ષ એક શાળામાં શિક્ષક તરીકે ભણાવતા હતા. તેમની 31 વર્ષની સેવામાં, પાંડિયને હજારો વાયુસૈનિકોને ટ્રેનિંગ આપી હતી.

પાંડિયન એક સારા ખેલાડી રહ્યા છે. તેમણે સધર્ન કમાન વોલીબોલ ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને તે વિજયવાડા સધર્ન રેલ્વે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વોલીબોલ ટીમના કોચ પણ હતા. તે કહે છે, 'મારા માટે આનંદની વાત છે કે હું આટલું લાંબું જીવન જીવી રહ્યો છું. આ માટે મેં મારી હેલ્થ, ડાઈટ અને ફિટનેસનું વિશેષ ધ્યાન રાખ્યું છે. તે કહે છે, 'હું મારા સમયમાં સખત ટ્રેનર હતો, તેથી મને મારા સાથીદારો રફ એન્ડ તફ વ્યક્તિ કહેતા હતા. હું આજે પણ મારા દિવસની શરૂઆત સાફ-સફાઈથી કરું છું. રોજ ન્યૂઝપેપર વાંચું છું અને એક્સરસાઇઝ કરું છું.'

પાંડિયનનો પુત્ર જેકબ જબરાજ કહે છે, "જો પાપાને દસ વર્ષ પહેલાં ચિકનગુનિયા ન થયો હોત તો તે આજે પણ વોલીબોલ રમી શકતા હોત. ચિકનગુનિયા અને ડાયાબિટીઝની સારવાર દરમિયાન, તેનો જમણો પગનો 20% લકવો થઈ ગયો હતો.” જેકબના કહેવા પ્રમાણે, તેના પિતા હજી પણ નિયમિત છે અને પોતાનું બધું કામ જાતે જ કરે છે. તેઓ દર્પણ જોયા વિના 3 મિનિટમાં દરરોજ શેવિંગ કરે છે. કોરોનાના આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે લોકડાઉનનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યું છે અને લોકોને પ્રેરિત પણ કર્યા છે. તેમણે પોતે મશીનથી સિલાઈ કરીને પાંચ ફેસ માસ્ક પણ બનાવ્યા છે.

બ્રિટીશ આરઆઈએએફના યુગને યાદ કરતાં પાંડિયન કહે છે, તે સમયે ટ્રેનિંગ અલગ હતી, આજ કરતાં ઘણી મુશ્કેલ. તે સમયે, ભારતીય અને બ્રિટિશ સૈનિકોના પગાર વચ્ચે નોંધપાત્ર અસમાનતા હતી. એક ઇંગ્લિશ ફિઝિક્સ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર 1 હજાર રૂપિયા મહિનાનો પગાર ચૂકવવામાં આવતો હતો જ્યારે સમાન ક્રમના ભારતીયને માત્ર 40 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવતા હતા. તે સમયે અંગ્રેજોને આગળની લાઇનમાં ગાદીવાળી ખુરશીઓ આપવામાં આવી હતી અને ભારતીયોને લાકડાના બેંચ ઉપર બેસાડવામાં આવતા હતા.

It's heartening to see the enthusiasm of Air Mshl PV Iyer (Retd), a nonagenarian. Air Mshl has been a source of inspiration to many, he is an active sportsperson & has proven that 'Age is indeed just a number', we wish you a very happy 90th birthday & many more joyous occasions. pic.twitter.com/fFng0kgUDV