Gujarati News

Dvb original

There Are Two Things In PM Modi That Make Him Know The Minds Of The People, But It Is Not Impossible To Defeat Him In 2024.

PKનો ભાસ્કર ઈન્ટરવ્યુ: પીએમ મોદીમાં બે વાતો એવી છે, જેનાથી તેઓ લોકોના મનની વાત જાણી લે છે, પરંતુ 2024માં તેમને હરાવવા અશક્ય નથી

5 મિનિટ પહેલા લેખક: પ્રસૂન મિશ્રા, એડિટર દૈનિક ભાસ્કર ડિજિટલ



કૉપી લિંક

પ્રશાંત કિશોર એટલે કે PKને મોટાભાગના લોકો જાણે છે. ખાસ કરીને જેઓ રાજનીતિ ઘડે છે, તેમજ જેઓ એ રાજકારણને જુએ છે, સાંભળે છે, ગાય છે અને વાંચે છે. અમે એ જ પ્રશાંત સાથે વાત કરી છે, તે પણ ઘણી બધી. ઘણા મુદ્દાઓ પર - તેમના વિશે, તેમના વ્યાવસાયિક કામ અને સમજણ પર, તેમણે પહેરેલા સફેદ કુર્તા-પાયજામા પર, જે નીતિશે ભેટમાં અપ્યા છે. મોદીની યોગ્યતા અને ક્ષમતા પર, વિપક્ષની નિર્દોષતા પર. અને આગામી 35 દિવસમાં એટલે કે 2 મે પહેલા, તે કયો કોયડો ખોલવા જઈ રહ્યો છે, તેના પર પણ.

આ વાતો લગભગ બે કલાક સુધી ચાલી. થોડી લાંબી થઈ ગઈ... પણ જો ગમ્યું હોય તો જુઓ, સાંભળો અને વાંચો. અત્યારે પ્રશાંત 22 પ્રશ્નો સાથે અહીં છે. મંગળવારે વધુ એક ભાગ રજું થશે, કેટલીક રસપ્રદ બાબતો હશે. તો ચાલો… એક પછી એક પ્રશાંત, તેનું વ્યક્તિત્વ અને તેના જવાબોના પથ પર…

વર્તમાન રાજકારણ પર PKનો અભિપ્રાય:

સવાલ: તેલંગાણાના CM કે. ચંદ્રશેખર રાવે કહ્યું કે તેઓ 'રાષ્ટ્રીય પરિવર્તન' માટે તમારી સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે. તમે KCR સાથે કયા ફેરફારો કરવા માંગો છો?

જવાબઃ એ સાચું છે કે હું કેસીઆર સાથે વાતચીત કરતો રહું છું. હજી પણ થઈ રહી છે, પરંતુ તે કોઈપણ કોન્ટ્રક્ટનો ભાગ નથી. એવી કોઈ વ્યાખ્યાયિત વસ્તુ નથી કે આવતીકાલે આ કામ કરવું પડશે. મેં મારી જૂની નોકરી છોડવા વિશે પહેલેથી જ કહ્યું છે. હું હવે એ ભૂમિકામાં નથી અને રહીશ પણ નહીં.

સવાલ: તો શું આ મુલાકાતને ભારતીય રાજકારણમાં તમારી ભાવિ ભૂમિકા તરીકે ન જોવી જોઈએ?

જવાબ: રાજકારણ સાથે અથવા મારી પૃષ્ઠભૂમિમાંથી સંકળાયેલી કોઈપણ વ્યક્તિની કેટલીક ભૂમિકા હોઈ શકે છે, પરંતુ આજની તારીખે મારો કોઈ ડિફાઈન્ડ એરેન્જમેન્ટ KCR સાથે નથી.

હું પણ મમતાજી સાથે બેસીશ અને જો તમે પૂછશો કે શું થયું તો હું કહીશ કે હું તેમની સાથે દેશની રાજનીતિ પર વાત કરી રહી હતી.

સવાલ: તો શું આનું બીજું કોઈ રાજકીય અર્થઘટન નથી? તમારું કેલેરિફિકેશન…

જવાબ: હું હકીકત જણાવી રહ્યો છું. મારી અને કેસીઆર વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં હું ઘણી વખત મળ્યો છું. વાત પણ કરી. સ્વાભાવિક રીતે, કોઈએ તેમને પૂછ્યુંકે તેલંગાણાનો આમાં સમાવેશ થાય કે ન થાય, તેમણે યોગ્ય જવાબ આપ્યો કે ભાઈ, જ્યારે આખા દેશની વાત થઈ રહી છે ત્યારે તેમાં તેલંગાણાની પણ વાત થશે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે મેં તમને 2 મે 2021ના રોજ કહ્યું હતું કે જે ભુમિકામાં હું પહેલા લોકો સાથે, પાર્ટીઓ સાથે કામ કરતો હતો, હવે તમે તે જ ભુમિકામાં ઈગળ મને કામ કરતા જોશો નહિ. એનો અર્થ એ નથી કે હું રાજકારણને કે રાજકીય લોકોને મળવાનું છોડી દઈશ કે રાજકારણમાં કંઈપણ કરવાનું છોડી દઈશ, પણ એ ભૂમિકામાં એ રીતે હું કોઈની સાથે કામ નહીં કરું.

સવાલ: નવી ભુમિકા શું હશે?

જવાબ: નવી ભૂમિકા વિશે મનમાં 100% સ્પષ્ટતા નથી. કંઈક મારા મગજમાં છે. એવો વિચાર પણ છે કે તે કરી શકાય છે, તેવું કરી શકાય છે, પરંતુ મેં હજી સુધી તેને સંપૂર્ણપણે સ્થિર કર્યું નથી.

સવાલ: એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે રાજકારણમાં રહેશો?

જવાબ: હું રાજકીય ક્ષેત્રે રહીશ તે ઘણી હદ સુધી શક્ય છે. કદાચ મારે રાજકારણમાં જોડાવું જોઈએ. કદાચ હું આમ ન પણ કરું. અત્યાર સુધી મેં કંઈ નક્કી કર્યું નથી. ગયું વર્ષે મેં 2 મેના રોજ આ જાહેરાત કરી હતી. તેથી એવું માનવામાં આવે છે કે આ વર્ષે 2 મે સુધીમાં મારે કોઈ નિર્ણય લઈ લેવો જોઈએ.

સવાલ: 2022, 23 અને 24. આ ત્રણ વર્ષ મહત્ત્વના છે, 2024ની દૃષ્ટિએ. 2022માં ગુજરાત અને હિમાચલમાં ચૂંટણી છે. 2023માં રાજસ્થાન, એમપી અને છત્તીસગઢ સહિત આઠ રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજાવાની છે. અત્યારે જેટલા પણ પક્ષો છે, શું તે બધા મળીને 2024માં ભાજપને પડકાર આપી શકે છે?

જવાબ: વિપક્ષ એક થાય ત્યારે પણ ખૂબ જ નબળો હોઈ શકે છે અને આવા ઘણા સંદર્ભો છે જ્યાં વિપક્ષ એક ન હોવા છતાં પણ ખૂબ જ મજબૂત હોઈ શકે છે, તો પછી આ બે બાબતો સમાન નથી.

સૌપ્રથમ, એક થવું ખૂબ મુશ્કેલ છે, કારણ કે પક્ષો એકબીજામાં સ્પર્ધાત્મક હિતો ધરાવે છે. બધા ભેગા થાય, એ શક્ય નથી. તમે મોટે ભાગે એવા લોકોને જોયા જ હશે જે યુનાઈટેડ ઓપોઝીટની વાત કરે છે, તો તેઓ ઈચ્છે છે કે ભાઈ મારા રાજ્યમાં મારા પર લાગુ ન પડે, બાકી સમગ્ર દેશમાં એક થઈ જાય.

ધારો કે તમે સપા છો, તો તમે ઈચ્છો છો કે હું યુપીમાં લડું. જો તમે આરજેડીમાં છો, તો હું ઈચ્છું છું કે આરજેડી બિહારમાં લડે. ત્યાં તેઓ વિપક્ષની એકતાની વાત જોરદાર રીતે નથી કરતા. વિપક્ષી એકતામાં આ એક સમસ્યા છે. હું તેની તરફેણમાં નથી. મારી સમજણ એ છે કે સંયુક્ત વિપક્ષ અનેક રાજ્યોમાં અનેક સમય પર એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. પરંતુ એવું જરૂરી નથી કે દરેક રાજ્યમાં આવું થાય.

આ મહાગઠબંધનનો કોન્સેપ્ટ છે, તેની શરૂઆત 2015માં બિહારથી જ થઈ હતી. જેમ આપણે ચૂંટણીમાં કરતા હતા. ત્યારથી, લોકોનો ખ્યાલ રચાયો હતો કે જો તમામ વિપક્ષો એક સાથે આવે તો ચૂંટણી જીતી શકાય, પરંતુ 2015 પછી કરવામાં આવેલા આવા તમામ પ્રયાસો પડી ભાંગ્યા છે. ચૂંટણીમાં કોઈ જીત્યું નથી.

આનું કારણ એ છે કે માત્ર પક્ષો કે નેતાઓ સાથે આવવાથી તમારા સમગ્ર મતદારો પણ સાથે આવે તે જરૂરી નથી. પાર્ટીઓમાં આવવાની સાથે સાથે તમને ચહેરો પણ જરૂરી છે, જમીન પર સંકલન પણ જરૂરી છે, તમારું અભિયાન પણ અસરકારક હોવું જોઈએ. તમે માત્ર પક્ષો અને નેતાઓને મળીને જ મજબૂત વિપક્ષની કલ્પના કરી શકો નહીં.

સવાલ: હવે 5 રાજ્યોના પરિણામો આવી ગયા છે, ભાજપે 4માં જીત મેળવી છે. વિપક્ષ પાસે અત્યારે શું મુદ્દો છે, જેના આધારે આગામી ત્રણ વર્ષ માટેની જે ચૂંટણી છે અને ઈલેક્ટોરલ રાજકારણ છે, તેમાં ઊભા રહી શકાય?

જવાબ: સમસ્યાઓ હંમેશા હોય છે. આટલા મોટા દેશમાં લગભગ 60 કરોડ લોકો એવા છે, જેઓ રોજના 100 રૂપિયા પણ કમાતા નથી. તે દેશમાં કોઈ મુદ્દા ન હોય, સરકાર પાસેથી કોઈ અપેક્ષાઓ ન હોય,

એ તો શક્ય જ નથી. જરૂરિયાત એ છે કે તમે એ બાબતોને સમજો કે કયા મુદ્દાઓ છે, જેના પર લોકો ખરેખર નારાજ છે અને તેમને સમજીને, એક વ્યવસ્થિત રીતે ઉઠાવો. પછી લોકો તમારી સાથે જોડાશે.

ઘણા લોકો મોંઘવારી ને એક મુદ્દો માને છે, પરંતુ તે પછી પણ આવું મતદાન કેમ થઈ રહ્યું છે, લોકો સરકાર વિરુદ્ધ કેમ મતદાન નથી કરી રહ્યા. તમારે તેને સમજવું પડશે કે લોકશાહીમાં તે રાજકીય પક્ષ અને નેતાઓની ભૂમિકા હોય છે. જો સમાજ જ આ મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં સક્ષમ હોત તો નેતાઓ અને રાજકીય પક્ષોની શું જરૂર હતી? તેમની જરૂર એટલા માટે છે કે લોકોના પ્રશ્નોને પ્રામાણિક રીતે ઉઠાવી શકાય. જો તમે તેને ઉઠાવશે તો ફાયદો થશે, નહીં ઉઠાવો તો નુકસાન થશે.

સવાલ: તમે 2 મેની વાત કરી છે, તે પહેલા કંઈક કહેશો કે 2024 જોશો? તેનો સંદર્ભ તે જ છે જે તમે 11 માર્ચે ટ્વિટ કર્યું હતું- 'ભારતની લડાઈ 2024માં લડવામાં આવશે' અને એ તો પછી જ નક્કી થશે, રાજ્યની ચૂંટણીમાં નહીં, આ તો સાહેબ જાણે છે! અને તેથી રાજ્યની ચૂંટણીને લઈને વિપક્ષની આસપાસ એવો ઉન્માદ ઉભો કરવાનો આ એક ચાલાક પ્રયાસ છે, જેનાથી​​​​​​​ વિપક્ષ પર મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે જીત મેળવી લેવાય. આ નકલી અફવાની જાળમાં ન ફસાવું?'

જવાબ: તે સાચું છે. હું ડેટા પરથી પણ આ કહું છું. તમે 2012 લો. યુપીમાં 2012માં સપાનો વિજય થયો હતો, પરંતુ 2014માં ભાજપને ત્યાં 73 બેઠકો મળી હતી. 2018 જુઓ તો… 2018માં લોકસભા ચૂંટણીના ત્રણ મહિના પહેલા એમપી, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન અને તેલંગાણાના પરિણામો જાહેર થયા હતા. ચારેય રાજ્યોમાં ભાજપની હાર થઈ અને ત્રણ મહિના પછી ચૂંટણી થઈ તો ભાજપ જીતીને બહાર આવ્યું.

હું જાણીજોઈને તેલંગાણાનું નામ પણ ઉમેરી રહ્યો છું. તેલંગાણામાં, જ્યાં બીજેપીનો એક ધારાસભ્ય આવ્યા, ત્યાંથી તેમના ચાર સાંસદો જીતીને બહાર આવ્યા. હું તમને છેલ્લા 15 વર્ષના ડેટા બતાવી શકું છું. તેનો એક કુદરતી ફાયદો છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે તે 2024ના નિર્ણય થઈ ગયો છે. 2024નો નિર્ણય 2024માં જ થશે.

સવાલ: પરંતુ તેનું જે ઈન્ટરપ્રિટેશનલ વેલ્યું છે, તે તે તરફ લઈ જાય છે અને તેથી તે મુદ્દો પણ આવે છે કે તમે 2024 અથવા આગામી ચૂંટણીમાં ક્યાં ઊભા હશો?

જવાબઃ હું બીજેપીના વિરુદ્ધ બાજુએ ઊભો છું એ બિલકુલ સ્પષ્ટ છે. 2015માં બિહારમાં, 2017માં પંજાબ-યુપીમાં, 2019માં આંધ્રમાં, 2021માં બંગાળ-તામિલનાડુમાં કામ કર્યું છે, આ તમામ ભાજપની વિરુદ્ધ છે.

સવાલ: તો તમે હજુ સક્રિય રાજકારણમાં આવવાના નથી?

જવાબ: ના, મેં તમને કહ્યું હતું કે હું જે પણ કરવાનો છું, હું સક્રિય રાજકારણમાં જોડાવું કે ચાની દુકાન ખોલું કે આ ક્ષેત્રને છોડવી દઉં, હું જે પણ કરીશ તે હું આગામી દિવસોમાં નક્કી કરીને કહીશ.

સવાલ: જમીન પર પહોંચવું. તેને લીલી-છમ કરી દેવી અને પછી ત્યાંથી જતા રહેવું, શું તે તમારો સ્વભાવ છે?

જવાબ: કહી શકો. લોકો તેની ટીકા પણ કરી શકે છે, પરંતુ તેની બંને બાજુઓ છે. જો તમે એક જગ્યાએ સ્થિર હોવ તો તેના કેટલાક ફાયદા તો હશે જ, પરંતુ ગેરફાયદા પણ છે. જો આંધ્ર જીતીને ત્યાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હોત તો બંગાળનો અનુભવ ન થયો હોત. જ્યાં સુધી સ્થિરતાનો સવાલ છે, આપણે પણ તે ઈચ્છીએ છીએ, પરંતુ આપણને જે જોઈએ છે તે મળ્યા પછી.

સવાલ: મોદી અનબીટબલ શા માટે છે?

જવાબ: અનબીટબલ બિલકુલ નથી. મોદીજીને 2014માં આખા દેશમાં 31% અને 2019માં 38% મત મળ્યા. એકવાર તેમને લોકસભામાં લગભગ 260ની આસપાસ બેઠકો મળી હતી. 2019માં લગભગ 300 બેઠકો મળી હતી. એવું નથી કે તેઓ સમગ્ર 540 સીટો જીતી રહ્યા છે.

જો આપણે વિધાનસભા સ્તર પર નજર કરીએ તો આજે દેશની 50% વસ્તી ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં છે. 50 થી થોડું ઓછી છે. દેશમાં 4 હજારથી વધુ વિધાનસભાઓ છે, જેમાંથી લગભગ 1800 બીજેપી ધારાસભ્ય એટલે દરેક વ્યક્તિ ભાજપને વોટ આપે છે, એવું નથી. હા તે ચોક્કસપણે છે કે જે લોકો મતદાન કરી રહ્યા છે, તેમાંથી સૌથી વધુ પ્રમાણ તેમના માટે મતદાન કરી રહ્યા છે.

અનબીટબલ ન હોવાની બીજી હકીકત એ છે કે મોદી 2014માં જીત્યા હતા. 2015માં દિલ્હીમાં હાર્યા હતા. બિહાર 2015માં જ હારી ગયા હતા. 2016માં માત્ર આસામ જીતી શક્યા હતા. અન્ય રાજ્યોમાં પણ ભાજપ​​​​​​​ સારું ન કરી શક્યું નથી. છેલ્લા 7 વર્ષ મોદીજીનો પ્રભાવશાળી યુગ છે, પરંતુ આમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું વર્ષ હશે, જ્યારે તેઓ ચૂંટણી ન હાર્યા હોય.

જો કે ચૂંટણી હાર્યા પછી પણ સૌથી વધુ ચૂંટણી જીતનાર પક્ષ ભાજપ છે, તેમાં બે મત નથી, પરંતુ સૌથી વધુ ચૂંટણી જીતવી અને તમામ ચૂંટણી જીતવી એ એક જ વાત નથી.

સવાલ: શું તેમનું આ ડોમિનેન્સ બની રહેશે?

જવાબ: એકવાર પાર્ટી એટલી મોટી થઈ જાય કે તેને 30% કે તેથી વધુ મત મળે, તો પછી તમે તેને દૂર કરવાની ઈચ્છા ન કરી શકો. તેનો અર્થ એ નથી કે તેઓ ચૂંટણી હારશે નહીં. પાર્ટી ચૂંટણી હારી શકે છે, પરંતુ આગામી ઘણા વર્ષો સુધી દેશની રાજનીતિમાં ભાજપ એક મોટી શક્તિ તરીકે બની રહેશે, તેમાં કોઈ બે મત નથી. આઝાદી પછીની જેમ, લગભગ 40-50 વર્ષો સુધી, રાજકારણ કોંગ્રેસની આસપાસ ફરતું હતું. આનો મતલબ એવો નથી કે કોંગ્રેસ ક્યારેય ચૂંટણી હાર્યું નથી.

અંગત જીવન પર PKનો દૃષ્ટિકોણ:

સવાલ: સાંભળ્યું છે કે તમને મળવું મુશ્કેલ છે?

જવાબ: મારા પાસે કહેવા માટે વધું નથી. પરંપરાગત રાજનેતાની એક સેન્સ છે, મારી યાત્રા એવી રહી નથી. દૈનિક ધોરણે જો હું કોઈ પત્રકાર અથવા જો હું મીડિયા હાઉસ સાથે વાત કરું તો જે વિષયો પર લોકો વિચારે કે મારે શું પ્રતિક્રિયા આપવી જોઈએ, તેના પર કદાચ મારું કહેવાનું કે ન કહેવામાં દર્શકોને રસ નહીં હોય.

સવાલ: પણ લોકો તમારી પાસેથી સાંભળવા તો માંગે છે...

જવાબ: હા, કારણ કે હું કદાચ ઓછું બોલું છું, તો તમે કહી શકો કે લોકોમાં થોડી જિજ્ઞાસા હોય છે, પરંતુ મારા મનમાં સ્પષ્ટ છે કે જો કોઈ અગત્યની વાત હોય તો મારે વાત કરવી જોઈએ. જેમ જો તમે મારી ટ્વીટ જુઓ તો છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં મેં લગભગ 80 ટ્વીટ કર્યા છે. જો કંઈક સબસેન્સિવ કહેવી હોય તો તે કરી શકાય છે, પરંતુ એવા ઘણા લોકો છે જે દરરોજ 70-80 ટ્વીટ કરે છે. તેમની સરખામણીમાં મેં ચાર વર્ષમાં માત્ર 80 ટ્વિટ કરી છે.

તે માત્ર પત્રકારો કે મીડિયા હાઉસ માટે નથી. હું પોતે આટલું આગળ જઈને મારી સાથે વાત કરવાનું, દરેક વિષય પર મારો અભિપ્રાય આપવાનું જરૂરી નથી માનતો. દરેક વ્યક્તિ સાથે, દરેક વિષય પર, દરેક સમયે વાત કરવી જરૂરી નથી.

સવાલ: તમારા ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર તમે પોતાને Revere Gandhi, Nonconformist, Egalitarian, Humanist, Believe in the Wisdom of Crowd જણાવ્યા છે, તેનો અર્થ શું છે?

જવાબ: વિસ્ડમ ઓફ ક્રાઉડ એ એક વૈજ્ઞાનિક વાત છે. એવી વાત છે કે જો જૂથના લોકો કોઈ એક વ્યક્તિની બુદ્ધિ અથવા બુદ્ધિની તુલનામાં કોઈ નિર્ણય લેતા હોય, તો તેઓ સામાન્ય રીતે યોગ્ય છે. જો તે જૂથમાં બધા બુદ્ધિશાળી લોકો ન હોય તો પણ, કેટલાક શિક્ષિત હોઈ શકે છે, કેટલાક ઓછા ભણેલા હોઈ શકે છે, કેટલાક ખૂબ જ સ્માર્ટ હોઈ શકે છે, કેટલાક અમીર હોઈ શકે છે. કેટલાક ગરીબ હોઈ શકે છે. પરંતુ જ્યારે માનવ સમાજ સમુહમાં નિર્ણયો લે છે, ત્યારે તેના સાચા હોવાની શક્યતા કોઈપણ વ્યક્તિગત નિર્ણય કરતાં વધુ હોય છે. એવું વૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત છે. તેથી જ બીલીવ ઇન ધ વિઝડમ ઓફ ક્રાઉડ લખવામાં આવ્યું છે.

લોકશાહી આ સિદ્ધાંત પર ચાલે છે. તમે જુઓ છો કે લાખો અને કરોડો લોકો એકસાથે આવીને, અલગ-અલગ તથ્યો પર, અલગ-અલગ સમયે તેમના મનમાં વિશ્લેષણ કરીને મત આપે છે. અને આખરે તેઓ યોગ્ય સરકાર પસંદ કરે છે. તેથી જ આપણે કહીએ છીએ કે જનતા જનાર્દન છે. તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પણ છે.

સવાલ: તમે ટ્વિટર પર કહેલી અન્ય ચાર બાબતો સાથે તમે તમારી જાતને કેવી રીતે જોડો છો?

જવાબ: Nonconformist એટલા માટે કહેવાય છે કે મારો સ્વભાવ બદલાઈ ગયો છે, જેને તમે થોડા આક્રમક શબ્દોમાં કહી શકો તો I am rebel in my mind.

Nonconformist એવા લોકો છે જેઓ સત્તામાં છે, વ્યવસ્થામાં છે, હું તેમનો ફ્લેગ કેરિયર બિલકુલ નથી.

મારા જીવનમાં આ વાત મારા પિતાએ સમજાવી હતી. તેનું ઘણું મહત્વ છે અને હું તેને અનુસરવાના પ્રયાસ કરું છું કે જો તમે કોઈ વ્યક્તિને મળો તો તેનામાં જે પોઝિટિવ વાત છે, તેને જુઓ અને જ્યારે તમે કોઈ વ્યવસ્થા કે સંસ્થાને જુઓ ત્યારે તેના માટે ક્રિટિકલ રહો. તે જુઓ તેમાં શું ખામી છે. હું વ્યવસ્થા અને સંસ્થાઓનો ફ્લેગ કેરિયર નથી

સવાલ: તમને ગાંધી કેમ ગમે છે?

જવાબ: હું કોઈ એવી એક વ્યક્તિ નથી... લાખો અને કરોડો લોકો તેઓ ગમે છે. ગાંધીથી મોટો કોઈ નેતા આ દેશમાં જન્મ્યા નથી. એટલા માટે તેઓ ગમે છે કે જે તેમણે કહ્યું, તેમણે સમજાવ્યું, તેમાં એવી ઘણી બાબતો છે, જે આજે પણ એકદમ પ્રાસંગિક છે.

મેં બીજા કોઈ ઈન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે જો તમને એમ લાગતું હોય કે ગાંધીજીએ જે કહ્યું છે તે અર્થહીન છે, અથવા તેનો કોઈ અર્થ નથી, તો ક્યાંક તમારે તેને સમજવું જોઈએ કે એ વાત સમજવાની તમારામાં હજી સમજણ વિકસિત થઈ નથી.

આજે પણ જુઓ, આ દેશમાં તમે ગમે તે વિચારધારાના છો. તમે કોંગ્રેસ, ભાજપ, સામ્યવાદી છો. જે પણ વિચારધારાના હોવ, રાજનીતિ કરો છો તો ગાંધી વિરુદ્ધ બોલીને તમે આ દેશમાં રાજનીતિ ન કરી શકો. ભલે તમે જે પણ હોવ.

મને લાગે છે કે ગાંધી પહેલા જેટલા મહત્વપૂર્ણ હતા આજે પણ એટલા જ મહત્વપૂર્ણ છે અને સો વર્ષ પછી પણ રહેશે. હું યુવા પ્રેક્ષકોને કહેવા માંગુ છું કે જે લોકો સમજે છે કે ગાંધી હવે રિલેનેન્ટ નથી અથવા તેમના કરતાં વધુ લોકપ્રિય નેતા બની ગયા છે અથવા તેમની વિચારધારા આજે એટલી પ્રમાણિક કે ઉપયોગી નથી, તો આવી ભૂલ કરશો નહીં. આજે પણ તમે આ દેશમાં સર્વે કરો તો ગાંધીનું જ સાર્વત્રિક રાજકીય નામ જ બહાર આવશે.

સવાલ: તમે ટીવી પર સમાચાર જોતા કે સાંભળતા નથી, અખબાર વાંચતા નથી, ઈમેલ લખતા નથી કે નોંધ લેતા નથી. શુ તે સાચુ છે?

જવાબ: ચોક્કસ. મને ટીવી જોવામાં એટલો રસ નથી. તેનો અર્થ એ નથી કે મેં ક્યારેય ટીવી જોયું નથી. મેં આ સંદર્ભમાં કહ્યું છે કે લોકો એવું વિચારે છે હું એવી વ્યક્તિ છું જે લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર, ડેટામાં વ્યસ્ત રહું છું. મેં 2013 થી મારી જાતે લેપટોપ-કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કર્યો નથી. હું નોંધ લેતો નથી. જો ક્યાંક કાગળ મળી જાય તો જોઈ લુઉં છું.

સમાજમાં એક મોટો વર્ગ છે, જેઓ સવારે ઉઠીને સમાચાર વાંચે છે અને ચા પીવે છે તે તેમની દિનચર્યાના ભાગરૂપે છે, પરંતુ હું આ કરતો નથી. ક્યાંક મળી જાય, ટાઆમપાસ કરી રહ્યા છીએ તો વાંચી શકો છો, પરંતુ પેપર મારી રૂટિન લાઇફનો ભાગ નથી.

સવાલ: તમારી માહિતી ક્યાંથી આવે છે?

જવાબ: હું જે દુનિયા સાથે જોડાયેલ છું તે મારા ફોન દ્વારા છે. તેના દ્વારા તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ થાય છે.

સવાલ: હમણાં જ હું તમને મળવા દિલ્હી આવી રહ્યો હતો ત્યારે મારી બાજુમાં એક યુવક બેઠો હતો, જેનું નામ શુભમ હતું, તેથી મેં તેને પૂછ્યું કે તમે પ્રશાંતને ઓળખો છો? તેણે કહ્યું- કોણ, પ્રશાંત કિશોર? મેં તેને પૂછ્યું કે જો તે તમને મળે તો તે શું પ્રશ્ન પૂછશે? તેણે કહ્યું - તેઓ શું કરે છે, તેઓ તેનું વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરે છે, મારે તેને કેવી રીતે અને ક્યાંથી તાલીમ આપવી જોઈએ? શું તમે કંઈક ખોલી શકો છો જ્યાં આપણે કંઈક શીખી શકીએ?

જવાબ: કેટલાક લોકો વિચારે છે કે અમે ડેટા પર કામ કરીએ છીએ. કેટલાકને લાગે છે કે તેમની પાસે સ્માર્ટ લોકોની સેના છે, જેઓ માહિતી એકત્રિત કરે છે, જેનું તેઓ વિશ્લેષણ કરે છે, પ્રક્રિયા કરે છે. કેટલાક લોકોને લાગે છે કે તેઓ સોશિયલ મીડિયા એક્સપર્ટ છે. કેટલાક લોકોને લાગે છે કે આ જાહેરાત વાળા છે. કેટલાક લોકોના મનમાં આપણે પી.આર.વાળા છે. કેટલાક માટે માર્કેટિંગ છે, કેટલાક માટે બ્રાન્ડિંગ છે, પરંતુ આવું કંઈ નથી.

આ સંબંધે હું તમને ઉદાહરણ આપુ છું. ત્યાં 'દીદી કે બોલો' કાર્યક્રમ શરુ કર્યો. તેમાં એક વર્ષમાં 45 લાખ લોકોએ કોલ કર્યા. સૌથી મોટી સમસ્યા લોકોએ જણાવી કે અમને કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ મળવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. તેના આધારે અમે ત્યાં 'દ્વારે સરકાર' નામનું કેમ્પેઈન લોન્ચ કર્યું.

તેમાં 10 સપ્તાહમાં લોકોને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સરકારની જે એક્ઝિટ સ્કીમ છે, તેને લઈને તમારી પંચાયતમાં જ સરકાર આવી રહી છે, તે તેનો ઉકેલ લાવશે. 2 કરોડ 80 લાખ લોકોએ જણાવ્યું કે જે સ્કીમ ચાલી રહી છે તેમાં જે સુવિધા મળવી જોઈએ તે મળી રહી નથી. મને લાગે છે કે બંગાળમાં તૃણમૂલની જીતમાં સૌથી મોટો ફાળો સરકારી કાર્યક્રમનો છે.

જો 2 કરોડ 80 લાખ લોકો જાતે આવીને તેમની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરી રહ્યા છે તો તે વોટિંગમાં જોવા મળશે જ ને? TMCનો વોટ શેર 25 વર્ષ પછી 44% થી વધીને 48% થયો. એ અમારું કામ છે.

સવાલ: તમે પોલિટિકલ અટાયરમાં ક્યારથી આવી ગયા?

જવાબઃ જ્યારે હું બિહારમાં નીતિશજી સાથે કામ કરતો હતો ત્યારે તેમણે મને કુર્તા-પાયજામા પહેરવાની સલાહ આપી હતી. તેમણે માત્ર સલાહ જ આપી ન હતી, પરંતુ તેમણે મને કપડા સિવડાવીને પણ આપી દીધા. આજે પણ હું તેમણે સિવડાયેલા કુર્તા-પાયજામા પહેરું છું.

સવાલ: તમારા રાજકીય જીવન અને પૂર્વ-રાજકીય જીવન વચ્ચેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ કડી, જે અત્યારના વડા પ્રધાન અને ત્યારના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે. તમને તેમના વિશે સૌથી વધારે શું ગમ્યું?

જવાબ: તેમનામાં ઘણી સારી બાબતો છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આટલા ઉચ્ચ પદ પર પહોંચે છે તો તેનામાં અનેક ગુણો હશે. એક જ શબ્દ કે વાક્યમાં તેનુ વર્ણન કરવું બહુ અઘરું છે, પણ મને લાગે છે કે તેઓ એક ગ્રેટ લિસનર છે. જે વ્યક્તિગત રીતે તેમની યોગ્યતા કહી શકે છે. તેમની પાસે તાકાત પણ છે અને તેમની તાકાતના પણ અલગ-અલગ પરિમાણો છે.

તેમણે લગભગ 15 વર્ષ સુધી RSS પ્રચારક તરીકે અથવા સંઘ સાથે સંકળાયેલા હોવાના કારણે પોતાના સમાજનો ફર્સ્ટ એક્સપીરિયન્સ કર્યો. પછી રાજકીય કાર્યકર તરીકે 15 વર્ષ ભાજપમાં રહ્યા, રાજકીય સંગઠનને લગતી બાબતોનો અનુભવ લીધો. પછી 15 વર્ષ મુખ્યમંત્રી રહ્યા. જો તમે આ 45 વર્ષને છોડી દો તો તેઓ એક યૂનિક પ્રોફેશનલ મિક્સ છે.

તેઓ જાણે છે કે સામાન્ય લોકો શું વિચારે છે. કારણ કે તેમની પાસે 40-50 વર્ષનો આવો અનુભવ છે. તે અનુભવના આધાર પર તેઓ અમારા કે તમારા કરતા પણ સારી પોઝિશનમાં છે, તે સમજવા માટે કે લોકો શું સાંભળવા માગે છે. આ તેમની મોટી તાકાત છે