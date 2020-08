દિવ્ય ભાસ્કર Aug 10, 2020, 10:33 AM IST

નવી દિલ્હી. ચીનના સરકારી છાપા ગ્લોબલ ટાઈમ્સે શનિવારે એક ટ્વિટ કર્યું. આ ટ્વિટ દ્વારા તેણે ભારતના ‘બોયકોટ ચાઈનીઝ પ્રોડક્ટ્સ’અભિયાનની મજાક ઉડાવી હતી. આના માટે તેણે ચીનના કસ્ટમ ડિપાર્ટમેન્ટનો ડેટા શેર કર્યો. જેના પ્રમાણે, ચીનની ભારતમાં થતી નિકાસમાં વધારો થયો છે. જૂનમાં જ્યાં 4.78 અબજ ડોલરની નિકાસ થઈ હતી, જુલાઈમાં 5.60 અબજ ડોલરની નિકાસ થઈ હતી.

જો કે ભારતની મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સના ડેટા આનાથી અલગ કહાની રજુ કરે છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સના ડેટા પ્રમાણે, ચીનમાંથી થઈ રહેલી આયાતમાં ઘટાડો થયો છે.

Boycotting Chinese products? #China's exports to #India increased to $5.6 billion in July, from $4.78 billion in June, Chinese customs data showed. pic.twitter.com/m9FltWIDSF