Gandhi Broke The Camera In Front Of Him! Tamil Nadu's First Bloody Case Raised, Why Morarji Desai Called 'Provincialist' In 'Anti Hindi' Movement?

ભાસ્કર એક્સક્લૂસિવ ‘ઑરિજિનલ સિંઘમ’ IPS એમ. સિંગારવેલુ: ગાંધીજીએ એમની સામે કેમેરા તોડી નાખ્યો! તમિલનાડુનો પહેલો લોહિયાળ કૅસ ઊકેલ્યો, ‘એન્ટિ હિન્દી’ મુવમેન્ટમાં મોરારજી દેસાઈને ‘પ્રાંતવાદી’ શા માટે કહ્યા?

7 મિનિટ પહેલા લેખક: વિક્રમ મહેતા



ચક્રવર્તી સી. રાજગોપાલચારી ‘રાજાજી’ જ્યારે એક્ટિંગ ગવર્નર જનરલ હતા ત્યારની વાત છે. એ સમયે ‘ભારતની બુલબુલ’ કહેવાતાં વિખ્યાત રાજકીય એક્ટિવિસ્ટ અને કવયિત્રી એવાં સરોજિની નાયડુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવનની મુલાકાત લીધી. રાજાજી એમને પોતાનું નિવાસસ્થાન બતાવવા લઇ ગયા. વેલ-ફર્નિશ્ડ ડાઇનિંગ રૂમ અને યલો માર્બલથી ચકચકિત ડ્રોઇંગ રૂમ બતાવ્યા બાદ રાજાજીએ પોતાના બેડરૂમનો વિશાળ બેડ બતાવતાં કહ્યું, ‘જુઓ તો ખરા, એક નાના માણસ માટે કેવો મોટો બેડ છે!’ સરોજિની નાયડુએ મીઠાશથી કહ્યું, ‘રાજાજી, અહીં તમને કંપની આપવામાં મને કોઇ વાંધો નથી!’

આશ્ચર્યની લકીરો ચહેરા પર ખેંચાઇ આવે એવા આ પ્રકારના અનેક રસપ્રદ કિસ્સાઓથી ભરપૂર છે આ બુક. કિસ બુક કી બાત કર રહે હો, બાબુમોશાય? બુક છે: ‘સિંગમ IPS: એમ. સિંગારવેલુ: અ કલેક્શન ઓફ અનટોલ્ડ સ્ટોરીઝ.’ આ પુસ્તક સિંગારવેલુના દીકરાઓ શિવરામ સિંગારવેલુ અને સુરેશ સિંગારવેલુએ લખ્યું છે. મૂળે તો સિંગારવેલુ દરરોજ ડાયરી લખતા અને એને આત્મકથાનું સ્વરૂપ આપવાની એમની ઇચ્છા હતી. જે એમના દીકરાઓએ પૂરી કરી.

IPS ઓફિસરોની સિરીઝ ‘ખાખી કવર’ પહેલા હપ્તામાં વાત કરવી છે તમિલનાડુના સિંઘમ, ખરું પૂછો તો ‘ઑરિજિનલ સિંઘમ’ એવા એમ. સિંગારવેલુની. લૉર્ડ માઉન્ટબેટન, ચક્રવર્તી સી. રાજગોપાલચારી, પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ જેમની કાર્યક્ષમતાથી પ્રભાવિત થયેલા, જેમના નામે અઢળક ઘટનાપ્રચૂર કેસ બોલે છે અને જેઓ ભારતની આઝાદીના સંક્રાંતિ કાળના સાક્ષી રહ્યા છે, એવા એમ. સિંગારવેલુનું વ્યક્તિત્વ એટલું બધું લાઇમલાઇટમાં નથી આવ્યું. પોલીસ ફોર્સમાં સિંગારવેલુનું પ્રદાન ખૂબ મહત્ત્વનું રહ્યું છે. દેશમાં પ્રથમ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન, મહિલા ટ્રાફિક પોલીસનો કોન્સેપ્ટ એ મૂળે તો સિંગારવેલુની દેણ છે. આવાં તો અનેક મહત્ત્વનાં પગલાંઓ લઇને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને એક નવું કલેવર આપવામાં સિંગારવેલુએ પહેલ કરી હતી.

***

વર્ષ 1915માં જન્મેલા સિંગારવેલુએ મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થયા બાદ વર્ષ 1937માં પોલીસ ફોર્સ જોઇન કરી. સિંગારવેલુએ પોતાની કરિયરમાં ચક્રવતી રાજગોપાલચારી 'રાજાજી'ના ADC(એઇડ-દ-કેમ્પ-પર્સનલ સેક્રેટરી), મદ્રાસ ACB (એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરો), DCP (ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ)-ક્રાઇમ મદ્રાસ, પોલીસ કમિશનર-મદ્રાસ, જોઇન્ટ ડેપ્યુટી ડિરેકટર IB (ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો), જોઇન્ટ ડિરેક્ટર (સિક્યોરિટી), CISF (સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યોરીટી ફોર્સ)ના પ્રથમ IG (ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ), IG- કેરળ, UPSC (યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન)ના બોર્ડ મેમ્બર જેવાં મહત્ત્વનાં પદો પર ફરજ બજાવી હતી.

આ પુસ્તકમાં IPS ઓફિસર એમ. સિંગારવેલુના બહોળા અનુભવની કથા છે. 1952માં આખા દેશને હચમચાવી નાખનાર અલવાંતર કેસ હોય કે પછી 1965નું તમિલનાડુની એન્ટી હિન્દી મુવમેન્ટ હોય.. સિંગારવેલુએ કુનેહપૂર્વકની કામગીરી કરીને પડકારોને વીંધ્યા હતા અને બાહોશ અધિકારી તરીકેનો પોતાનો પરિચય કરાવ્યો હતો. આઝાદીની તાજી આબોહવામાંથી પસાર થતું ભારતનું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, બ્યુરોક્રસી... આ બધું તમને પુસ્તકમાં જોવા મળે છે. રાજાજી સાથે સંકળાયેલા કિસ્સાઓ તો બહુ દિલચસ્પ છે.

ટુ ગાર્ડ માય પીપલ: આવી રીતે સિંગારવેલુની પસંદગી થઇ પોલીસફોર્સમાં...

સિંગારવેલુના પારિવારિક મિત્ર શ્રીક્રિષ્ના ઐયરે સિંગારવેલુને ડેપ્યુટી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટની ખાલી પડેલી પોસ્ટ પર અરજી કરવા કહ્યું. લેખિત પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ ઇન્ટરવ્યૂ માટે સિંગારવેલુને બોલાવવામાં આવ્યા.

ઇન્ટરવ્યૂ પેનલના એક મેમ્બરે સિંગારવેલુને પૂછ્યું, ‘તમે ફોર્સ કેમ જોઇન કરવા માગો છો, મિ. સિંગારવેલુ?’

સિંગારવેલુએ કહ્યું, ‘સર, પોલીસ મેડલ પરના મુદ્રાલેખ સિવાયનું બીજું એક પણ વાક્ય જવાબરૂપે નથી મળી રહ્યું.’

‘શું છે મુદ્રાલેખ?’ મેમ્બરે સવાલ પૂછ્યો.

'ટુ ગાર્ડ માય પીપલ.'

ઇન્ટરવ્યૂ પેનલ સિંગારવેલુથી પ્રભાવિત થઇ. આ પછી સિંગારવેલુનો ફાઇનલ ઇન્ટરવ્યૂ રાજગોપાલચારીએ લીધો. રાજાજી સાથેનો ઇન્ટરવ્યૂ પાંત્રીસ મિનીટ સુધી ચાલ્યો. સિંગારવેલુના જવાબોથી રાજાજી પણ પ્રભાવિત થયા. અને આવી રીતે સિંગારવેલુની પોલીસફોર્સ માટે પસંદગી થઇ.

‘એવી રીતે લાઠીચાર્જ કરો કે...’

પ્રોબેશનર તરીકે કામગીરી બાદ સાલેમ ટાઉનમાં SP (સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઑફ પોલીસ) તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો સિંગારવેલુએ. એક સાંજે સિંગારવેલુને મામલતદાર નમકલાલ તરફથી ટેલિગ્રામ મળ્યો કે નજીકના એક ગામે નશાકારક પીણાંનો વેપાર ચાલતો હતો હોવાની ફરિયાદને પગલે રેઇડ કરવા પહોંચેલી પોલીસ પાર્ટી પર હુમલો થયો છે.

અંધારી રાત હતી. સિંગારવેલુની આગેવાનીમાં ત્રણ પોલીસવેન ગામ તરફ આગળ વધી. જેવા સિંગારવેલુ અને તેમની ટીમ ગામમાં પ્રવેશ્યાં એટલે ગામના લોકોએ પોલીસ વેન પર પથ્થરમારો કર્યો. સિંગારવેલુ પહેલી વેનમાં જ બેઠા હતા અને ત્રીજી વેનમાં બેઠેલા મામલતદારની પરમિશન લેવાનો સમય નહોતો. લાઠીચાર્જ માટે મામલતદારની પરમિશન જરૂરી બની જાય. આખરે સમયસૂચકતા દાખવીને સિંગારવેલુએ હળવા લાઠીચાર્જનો પોલીસ ટીમને આદેશ આપ્યો. પરિસ્થિતિ થાળે પડ્યા પછી મામલતદારે ખાતરી આપી કે આ મામલે પોતે પરમીશન આપી હતી એવું જ તપાસમાં રજૂ કરશે.

ક્વીન એલિઝાબેથનાં લગ્ન લેવાયાં અને...

વર્ષ 1937માં ડેપ્યુટી સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે સિંગારવેલુની નિમણૂક થઇ ત્યારે રાજાજીએ સિંગારવેલુને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. વર્ષ 1947માં પશ્ચિમ બંગાળના ગવર્નર જનરલ તરીકે રાજાજીની નિમણૂક થઇ ત્યારે સિંગારવેલુએ વળતા અભિનંદન પાઠવ્યા અને રાજાજીના ADC તરીકે કામ કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી. સિંગારવેલુની ઇચ્છા ફળીભૂત થઇ!

રાજાજી વિશેનું નિરીક્ષણ કરતા સિંગારવેલુ લખે છે કે, ‘રાજાજી એક જીવતીજાગતી યુનિવર્સિટી જેવા હતા. વિદ્વાન અને સમજણનો ભંડાર. જે હજારો પુસ્તકો શીખવી ન શકે એ તમને એક ડાહ્યો માણસ શીખવે છે. હું બહુ સદભાગી છું કે રાજાજી જેવા વિદ્વાન માણસ સાથે મને રહેવાનો મોકો મળ્યો.’

‘ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલનું નામ એનાઉન્સ કરવાનું ગૌરવ સિંગારવેલુને ફાળે જાય છે.’ લૉર્ડ માઉન્ટબેટન પ્રિન્સેસ એલિઝાબેથના વેડિંગમાં ત્રણ અઠવાડિયાં માટે લંડન જવાનું થયું. એ દરમિયાન કાર્યકારી ગર્વનર જનરલ તરીકે રાજાજીએ શપથ લીધા. રાજાજીની શપથવિધિ મધરાતના બાર કલાકે આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. માઉન્ટબેટનના સુરક્ષા સચિવે રાજાજીને આખા કાર્યક્રમની રૂપરેખા સમજાવી. જેમાં એ નિર્દેશ હતો કે રાજાજીનું આગમન બ્રિટીશ ADC એનાઉન્સ કરશે. રાજાજીએ લાલ પેન્સિલથી નિર્દેશ કરીને કહ્યું, ‘ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલનું એનાઉન્સમેન્ટ સિંગારવેલુ કરશે.’ રાજાજીની આ જાહેરાતથી થોડા નર્વસ થઇ ગયેલા સિંગારવેલુએ ખાસ્સું રિહર્સલ કર્યું. આખરે નિશ્ચિત સમયે શપથવિધિ કાર્યક્રમ શરુ થયો ત્યારે સિંગારવેલુએ રાજાજીનું નામ એનાઉસમેન્ટ કર્યું. એનાઉન્સ બાદ સિંગારવેલુને માંડ હાશ થઇ.

કાર્યક્રમ પત્યા પછી કોફી પીતાં પીતાં રાજાજીએ સિંગારવેલુના ફેમિલી મેમ્બર્સ અને સ્ટાફને કહ્યું, ‘ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલનું નામ એનાઉન્સ કરવાનું ગૌરવ સિંગારવેલુને ફાળે જાય છે.’

ગાંધીજીએ એક પ્રેસ ફોટોગ્રાફરનો કેમેરા તોડી નાખ્યો!

પહેલીવાર માનવો થોડો અઘરો પડે એવો કિસ્સો આ પુસ્તકમાં નોંધાયો છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ હિંસાનો કોમી દાવાનળ આખા બંગાળને દઝાડી રહ્યો હતો. ગાંધીજીએ નોઆખલી તરફ પ્રયાણ કર્યું. વચ્ચે કોલકાતામાં રોકાણ દરમિયાન ગાંધીજી અને રાજાજી વચ્ચે એક રસપ્રદ ચર્ચા જામી. ચર્ચાનો મુદ્દો હતો માણસે ક્યારે ક્રોધ કરવો જોઇએ. રાજાજીનું કહેવું હતું કે ઘણીવાર માણસે અનિચ્છાએ પણ ક્રોધ પ્રગટ કરવો પડે છે. જોકે બીઇંગ અ ગાંધીજી, ગાંધીજી રાજાજીની વાત સાથે ત્યારે સહમત ન થયા.

કોલકાતામાં ગાંધીજીની મુલાકાત દરમિયાન કેટલાક પ્રેસ ફોટોગ્રાફર્સ ડિસ્ટર્બન્સ ઊભું કરી રહ્યા હતા. ગાંધીજીએ પહેલાં તો વિનંતીના સૂરમાં સમજાવ્યા, પણ પછી ભેંસ આગળ ભાગવત થઇ રહી હોવાનું ગાંધીજીને લાગ્યું. આખરે અનિચ્છાએ ગાંધીજીએ ફોટોગ્રાફરના કેમેરાને જમીન પર પછાડીને તોડી નાખ્યો! રાજાજી આવો મોકો છોડે? ગાંધીજીને પેલી ચર્ચા યાદ અપાવી, ‘બાપુ, હું નહોતો કહેતો કે ચમત્કાર વગર નમસ્કાર નહીં?’ ગાંધીજી હસી પડ્યા અને કહ્યું, ‘રાજાજી, તમે મને બરાબરનો ફસાવી દીધો!’

રાજાજીએ ઇંડાંવાળી પુડિંગ ખાવા માટે સ્પૂન હાથમાં લીધી પણ ત્યાં જ...

એક ભોજન સમારંભ દરમિયાન રાજાજીએ સાઉથ ઇન્ડિયન રસમ (દાળ જેવો સૂપ)નો ગરમાગરમ કપ માઉન્ટબેટનને પાસ કર્યો. માઉન્ટબેટને રસમનો ટેસ્ટ કર્યો. જીભ દાઝી ગઇ. રાજાજીને ખોટું ન લાગે એ રીતે નમ્રતાપૂર્વક રસમનો કપ માઉન્ટબેટને પાછો મૂકી દીધો. બ્રિટીશ પુડિંગ (એક પ્રકારનું કેક ટાઇપ ડેઝર્ટ) ટ્રાય કરવા લૉર્ડ માઉન્ટબેટને રાજાજીને આગ્રહ કર્યો. ગવર્નર જનરલનો અનાદર તો કેમ કરી શકે? રાજાજીએ પુડિંગ લેવા માટે ચમચી લીધી. મહેમાનો આશ્ચર્યમાં કે શુદ્ધ શાકાહારી એવા રાજાજી ઇંડાંવાળી પુડિંગનો ટેસ્ટ કરશે?

લૉર્ડ માઉન્ટબેટનનો એક મુસ્લિમ સેવક રાજાજીના કાનમાં કશું ગણગણ્યો. રાજાજીએ ચમચી મૂકી દીધી અને માઉન્ટબેટનને કહ્યું કે, ‘મારે તમારા સેવકની લાગણીને માન આપવું પડશે. એ ઇચ્છે છે કે આ ઇંડાંવાળી પુડિંગ મારે ન ખાવી જોઇએ!’ સૌ મહેમાનો હસી પડ્યા. માઉન્ટબેટને હસતાં હસતાં કહ્યું, ‘મને ખાતરી હતી કે આમાંથી તમે કંઇક ને કંઇ રસ્તો કાઢી લેવાના છો.’

મદ્રાસમાં થયેલી એક હત્યાએ આખો દેશ હચમચાવી દીધો

મદ્રાસ એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરોમાં કામગીરી કર્યા બાદ એક દિવસ હોમ સેક્રેટરીએ સિંગારવેલુને પોતાની ઓફિસમાં બોલાવ્યા અને કહ્યું, 'મિ. સિંગારવેલુ, મદ્રાસ શહેર પોલીસને તમારા જેવા બાહોશ અધિકારીની વધારે જરૂર છે.' વર્ષ 1952માં DCP-ક્રાઇમ તરીકે સિંગારવેલુની નિમણૂક થઇ. સિંગારવેલુના કાર્યકાળમાં એક એવો કેસ મદ્રાસ પોલીસના ચોપડે દર્જ થયો કે જેણે મદ્રાસ સહિત આખા દેશને હચમચાવી દીધો. કેસ એવો હતો કે એક નવ પરિણીત દંપતી પ્રભાકર અને દેવકીએ અલવાંતર નામના માણસને ઘરે બોલાવીને તેની હત્યા કરી નાખી હતી. એમ કહેવાય છે કે આ અલવાંતર ચારિત્ર્યનો ખરાબ હતો. હત્યા કર્યા બાદ દંપતીએ તેનું માથું વાઢીને ધડથી અલગ કરી નાખ્યું. એક લોખંડની ટ્રંકમાં ધડ અને બીજી એક બેગમાં માથું પેક કરીને દંપતીએ જુદી-જુદી જગ્યાએ લાશનો નિકાલ કર્યો. દંપતી મુંબઇ ફરાર થઇ ગયું. પોલીસે તપાસ આદરી. દંપતી ફરાર થઇને મુંબઇ નાસી ગયું હોવાની ખબર પડી. ફરાર થઇ ગયેલા આ દંપતીને મદ્રાસ લાવવામાં આવ્યું. કોર્ટ ટ્રાયલ ચાલી. બંને દોષિત સાબિત થયાં. પ્રભાકરને સાત વર્ષ અને દેવકીને ત્રણ વર્ષની સજા થઇ. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ બંનેએ કેરળમાં એક ટી-શોપ શરુ કરી હતી. ફોરેન્સિક ડિપાર્ટમેન્ટ માટે પણ સ્ટડી કેસ બનેલો આ મર્ડર કેસ સિંગારવેલુની કરિઅરનો એક મહત્ત્વનો કેસ ગણાય છે.

‘યસ સર... યસ સર!’

DCP ક્રાઇમ-મદ્રાસમાં ફરજ બજાવતા સમયે સીટી પોલીસે કોઇ મુદ્દે સ્ટ્રાઇક કરી. પોલીસ એસોસિએશન યુનિયનમાં બદલાઇ ગયું. સિંગારવેલુએ પોતાના સિનીયર પોલીસ યુનિયનની ઓફિસે રેડ પાડવામાં આવી. પ્રિન્ટેડ પોસ્ટર અને હેન્ડબિલ સહિતનું સાહિત્ય જપ્ત કરવામાં આવ્યું. પોલીસ બેડામાં અંધાધૂંધી મચી ગઇ. નાસભાગ મચી. બધા પોલીસમેનોને પકડી લેવામાં આવ્યા. આખરે નારાજ પોલીસમેનોની માગણી સ્વીકારવામાં આવી અને સ્ટ્રાઇક પૂરી થઇ. સ્ટ્રાઇક દરમિયાન એક રમૂજી પ્રસંગ સિંગારવેલુ યાદ કરે છે: શહેર પોલીસ કમિશ્નરની કાર એક ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ પાસેથી પસાર થઇ. એ કોન્સ્ટેબલ કશું બબડ્યો. કમિશ્નરે પૂછ્યું તો પેલાએ કહ્યું કે, ‘સાહેબ, હું તો મારી પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો.’ સમસમી ગયેલા કમિશનરે ત્યારે તો કશી પ્રતિક્રિયા ન આપી, પણ જેવા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા એટલે એમ. સિંગારવેલુને બોલાવીને ડયૂટી સ્થળ પરથી પેલા ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલને હાજર કરવા સૂચના આપી.

ઓલરેડી સ્ટ્રાઇકનો માહોલ ગરમાયો હતો. આવા સમયમાં એક નાની એવી ઘટનાના પણ ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડે. સિંગારવેલુએ પેલા ટ્રાફિક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પાસે જઇને સમજાવ્યું કે જો ભાઇ કમિશનર સાહેબનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને છે. તારા પર કડક કાર્યવાહી થવાના અણસાર છે. એટલે તું બીજું કશું બોલવાને બદલે માત્ર ‘યસ સર’ બોલ્યા રાખજે. સિંગારવેલુની સૂચના પ્રમાણે કોન્સ્ટેબલે કમિશનર સામે ‘યસ સર, યસ સર’ બોલ્યા કર્યું. 'આ તો કોઇ પાગલ માણસ લાગે છે' એમ માનીને કમિશનરે કોન્સ્ટેબલને બહાર રવાના કરી દીધો!

વિદ્યાર્થીઓનાં ટોળાંએ કહ્યુંઃ ‘કોઇપણ ભોગે હિન્દી ન જોઇએ’

મદ્રાસમાં 1964-1967 એમ ત્રણ વર્ષ સુધી પોલીસ કમિશનર રહ્યા સિંગારવેલુ. એ સમયગાળાની મહત્ત્વની ગંભીર ઘટનાઓને સિંગારવેલુએ હેન્ડલ કરી. 1965માં તમિલનાડુમાં એન્ટિ હિન્દી મુવમેન્ટ ચરમસીમા પર હતી. હિન્દી ફરજિયાત થોપવામાં આવી રહી હોવાનો સ્થાનિક તમિલોમાં તીવ્ર વિરોધનો સૂર ઉઠી રહ્યો હતો (‘દહીં’ જેવા વિવાદો કંઈ આજકાલના નથી!). માહોલ ગરમાયો હતો. શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ વિરોધમાં વિધાનસભા તરફ માર્ચ કરી રહ્યા હતા. વિધાનસભા ગેટથી થોડે દૂર આવી ગયેલા ટોળાને શાંત કરવાની જવાબદારી આવી સિંગારવેલુ પર. ચીફ સેક્રેટરી મિ.વાર્ગેસીએ સિંગારવેલુને મજાકના સૂરમાં કહ્યું, 'મિ. સિંગારવેલુ, ઇટ્સ યોર બેબી. હોલ્ડ ઇટ!'

સ્ટુડન્ટ સાયકોલોજીને બરાબર સમજતા સિંગારવેલુએ વિદ્યાર્થીઓને શાંત પાડ્યા. સમજાવટના સૂરમાં ઓફર મૂકી, જો તમે ઘરે પરત ફરવા ઇચ્છતા હો તો અમારી પોલીસવેન તમને ઘરે મૂકી જશે. વિદ્યાર્થીઓ માની ગયા. દસ જેટલી પોલીસવેનમાં વિદ્યાર્થીઓને પોલીસ સ્ટાફની સિક્યોરિટીમાં લઇ જવામાં આવ્યા. વેનમાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓમાંથી જોરશોરથી સ્લોગન સંભળાયું: ‘ડાઉન ડાઉન હિન્દી, અપ અપ પોલીસ.’ સિંગારવેલુ લખે છે, ‘એ બહુ પડકારજનક અને ગંભીર ઘટના હતી જેને અમે અમારી સૂઝ-બૂઝથી આગવી રીતે હેન્ડલ કરી હતી.’

‘તમારા દીકરાને કહો કે એન્ટિ હિન્દી મુવમેન્ટની આગેવાની લે!’

હિન્દીનો વિરોધ કરતું વિદ્યાર્થીઓનું એક ટોળું સિંગારવેલુના ઘર પાસે પહોંચી ગયું. માગણી કરી કે આ મુવમેન્ટની આગેવાની તમારો દીકરો લે. ટોળાને ભાન ન હોય. જો આ સમયે ટોળાની માગણી સ્વીકારવામાં ન આવી, તો ભવિષ્યમાં પોતાના દીકરાને જાનનું જોખમ ઊભું થઇ શકે છે એ શાર્પ સિંગારવેલુ પારખી ગયેલા. સિંગારવેલુએ સમયને સમજીને વિદ્યાર્થીઓની માગણી સ્વીકારી લીધી. અલબત્ત, પછી પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે આ બાબતે ક્લેરિફિકેશન પણ કર્યું કે જેથી કોઇ ગેરસમજને અવકાશ ન રહે.

દેશનું પહેલું મહિલા પોલીસ સ્ટેશન, પહેલી મોબાઇલ કોર્ટ એક્ટિવ કરી

સિંગારવેલુનું સૌથી મહત્ત્વનું પ્રદાન એટલે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનનો કોન્સેપ્ટ. એમણે આ પ્રોજેક્ટનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને પાસ પણ થઈ ગયો. કાલિકટમાં ઇન્દિરા ગાંધીએ દેશના પ્રથમ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનનું ઉદઘાટન કર્યું. ઇન્દિરા ગાંધીએ ચીફ મીનીસ્ટર અને હોમ મિનિસ્ટરની આ યુનિક પ્રોજેક્ટ બદલ પ્રશંસા કરી અને અભિનંદન પાઠવ્યા. સિંગારવેલુએ પોતાના ટ્રાફિકના નાના મોટા કેસોનો નિકાલ કરવા માટે મોબાઇલ કોર્ટ પણ શરૂ કરી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે આ મોબાઇલ કોર્ટમાં એક ગ્રામોફોન મૂકવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સુમધુર ગીતો પ્લે કરવામાં આવતાં!

IGએ કોન્સ્ટેબલનો આદેશ પાળ્યો!

કેરળના જાણીતા કમ્યુનિસ્ટ નેતા એ.કે. ગોપાલને હજારો કાર્યકરો સાથે લેન્ડ ગ્રેબ મુવમેન્ટ શરુ કરેલી. ત્યારે સિંગારવેલુ કેરળના IG હતા. પ્રદર્શન સ્થળે સાદા ડ્રેસમાં સિંગારવેલુ ટોળામાં ભળી ગયા અને 'ઓપરેશન લેન્ડ ગ્રેબ'ની ગતિવિધિઓ નિહાળવા માંડ્યા. પરિસ્થિતિ બેકાબુ બની રહી હતી. પોલીસ ક્રાઉડની આગલી હરોળને હડસેલતી પાછળ જવા માટે વિનંતી કરતી હતી. એક તબક્કે તો આગલી હરોળમાં રહેલા સિંગારવેલુ પણ પાછળ હટી ગયા. આ ઘટનાનું સ્થાનિક અખબારો પણ રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા હતા. બીજા દિવસે કેરળના મલયાલમ અખબારોમાં હેડલાઇન હતી: ‘IGએ કોન્સ્ટેબલના આદેશનું પાલન કર્યું.’

સિંગારવેલુ જ્યારે પોતાના વિરોધી માર્ક્સવાદી નેતાને ઘરે પહોંચી ગયા!

માર્ક્સિસ્ટ પાર્ટી અને ગવર્ન્મેન્ટ વચ્ચેના સંબંધો તંગ બની રહ્યા હતા. માર્ક્સવાદીઓ પોલીસને જુએ એટલે ઝેર ભાળે. માર્ક્સવાદીઓના વિસ્તારમાં તો એકલ-દોકલ પોલીસમેન સુરક્ષા વગર ફરકી પણ ન શકે. એકવાર એ.કે. ગોપાલને કોઇ મુદ્દે સિંગારવેલુને ફોન કર્યો. ફોનના સામા છેડે ગોપાલન ઉગ્ર મિજાજમાં હતા. વારંવાર ખાંસી રહેલા સિંગારવેલુએ પહેલાં તો તબિયતના ખબર અંતર પૂછ્યા અને પોલીસ સ્ટેશને આવીને વાત કરવા કહ્યું. એ.કે. ગોપાલનને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ હોવાને કારણે પોલીસ સ્ટેશનના દાદરા ચડવામાં મુશ્કેલી પડતી હોવાનું જણાવ્યું.

સિંગારવેલુએ તુરંત જ લાગ જોઇને કહ્યું, ‘તમે ન આવી શકો તો અમારી તમારી પાસે આવવાની ફરજ છે. બોલો, આપણે ક્યારે મળી શકીએ?’

એ.કે. ગોપાલનને સિંગારવેલુ તરફથી આવી કોઇ પ્રતિક્રિયાની અપેક્ષા નહોતી. આશ્ચર્યચકિત થઇ ગયેલા ગોપાલનનો ગુસ્સો ઓગળી ગયો. સિંગારવેલુને પોતાનું એડ્રેસ આપ્યું. સાંજના સાડા ચાર કલાકે મીટિંગ ફિક્સ કરી.

સિંગારવેલુ એ.કે. ગોપાલને આપેલા સમય પ્રમાણે એમના ઘરે પહોંચી ગયા. એ.કે. ગોપાલને ઉમળકાથી સિંગારવેલુને આવકાર્યા. પોતાનાં પત્ની અને બાળકો સાથે ઇન્ટ્રો કરાવ્યો. સિંગારવેલુ અને ગોપાલને સાથે બેસીને કૉફી પીધી. ગોપાલનની ફરિયાદ એ હતી કે એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલે એક અંતરિયાળ ગામડાની મહિલાની જાતીય સતામણી કરી હતી. સિંગારવેલુએ કડક કાર્યવાહીની ગોપાલનને ખાતરી આપીને વિદાય લીધી.

ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોમાં પણ નેપોટિઝમ!

મદ્રાસમાં પોલીસ કમિશનર તરીકેની કામગીરી બાદ સિંગારવેલુનું પછીનું પોસ્ટિંગ IB-બેંગ્લોરમાં થયું. બેંગ્લોરમાં વિદેશી લોકોની ભાગીદારીમાં એક ફેક્ટરી શરુ થઇ હતી. આ ફેક્ટરીમાં ઇનફોર્મર પ્લાન્ટ કરવા જરૂરી બની જાય. એકવાર સિંગારવેલુએ ફેક્ટરીની મુલાકાત લીધી. ફેક્ટરીના ચેરમેન સાથેની વાતચીતમાં સિંગારવેલુએ જાણ્યું કે IB ઓફિસરોના બે ભત્રીજાઓ ફેક્ટરીમાં નોકરીએ લાગ્યા છે. ઉપરી અધિકારીએ ઇન્ફોર્મર સેટ કરવાની આડમાં મૂળ તો અધિકારીએ પોતાના લાગતા-વળગતાને સેટ કર્યા હતા. ડિપાર્ટમેન્ટમાં IGના આ પગલાની ખૂબ ટીકા થઇ. ઉપરી અધિકારીને હેડક્વાર્ટરમાંથી નોટીસ ફટકારવામાં આવી અને ચેરમેનને અપોઇન્ટમેન્ટ ઑર્ડર રદ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું.

‘મિ. સિંગારવેલુ, તમે સિનિયરો સાથે આ રીતે વાત ન કરી શકો’

બેંગ્લોર બાદ જોઇન્ટ ડેપ્યુટી ડિરેકટર(IB)-દિલ્હીમાં સિંગારવેલુ ફરજ બજાવતા હતા. એક સવારે બે જુનિયર અધિકારીઓએ સિંગારવેલુ પાસે આવ્યા અને એક સેમિનારમાં સ્પીચ આપવા માટે પરવાનગી માગી. સિંગારવેલુએ ત્યારે તો પરવાનગી આપી દીધી, પણ પછી એક ઓબ્જેક્શન નોટ ઉપરી અધિકારીઓને મોકલી. સિંગારવેલુનું કહેવાનું હતું કે આવડી મોટી સંસ્થામાં દરેક દિવસનું પ્લાનિંગ એ રીતે હોવું જોઇએ કે ડેઇલી વર્ક ડિસ્ટર્બ ન થાય.

એક મધરાતે મોટરસાયકલ સવાર યુવક હાથમાં કવર લઇને સિંગારવેલુના ઘરે આવ્યો. સિંગારવેલુએ પત્નીની હાજરીમાં કવર ન ખોલ્યું. પછી સવારે મોર્નિંગ વૉકના બહાને બહાર જઇને એક લેમ્પ પોસ્ટના ઝાંખા અજવાળે જોયું તો લખ્યું હતું: ‘મિ. સિંગારવેલુ, તમે સિનિયરો સાથે આવા આકરા શબ્દોમાં રજૂઆત ન કરી શકો.’

પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન સિંગારવેલુ દિલ્હી IBમાં વન મેન આર્મી રહ્યા, પણ આઈબીની આંતરિક ગતિવિધિઓથી નારાજ સિંગારવેલુ IBમાંથી છૂટવા માગતા હતા. આખરે સિંગારવેલુએ આ માટે હોમ મિનિસ્ટ્રી સુધી રજૂઆત કરી, જી. બી. પંત જેવા ટોચના નેતાઓને મળ્યા. આખરે એક સવારે જોઇન્ટ ડિરેક્ટરનો ફોન આવ્યો. એમના ગુસ્સૈલ અવાજમાં સંભળાયું, ‘હેન્ડ ઓવર ચાર્જ એન્ડ ગો.’ સિંગારવેલુને રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સના DIG તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવી.

રેલવે સ્ટેશનો પરથી બે લાખ બલ્બની ચોરી?

રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સના DIG તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન સિંગારવેલુને એક રસપ્રદ કેસ ઊકેલ્યો. સિંગારવેલુના ઉપરી અધિકારી (IG) રજા પર હતા. આ દરમિયાન પાર્લામેન્ટમાં રેલવે બલ્બની ચોરીનો મુદ્દો ખૂબ ગાજ્યો હતો. સાત રેલ્વે ઝોનમાંથી કુલ બે લાખ જેટલા બલ્બની ચોરી થવાનો મુદ્દો હતો. સ્વભાવિક છે કે આટલી મોટી સંખ્યામાં બલ્બ ગાયબ થાય એટલે ધાંધલ-ધમાલ મચે અને રેલવે પોલીસની નિષ્ક્રિયતા પર સવાલો પણ ઊઠે.

સિંગારવેલુએ તપાસનાં ચક્રો ગતિમાન કર્યાં. ઇલેક્ટ્રિક ખાતાના ડિરેક્ટર પાછા સિંગારવેલુના મિત્ર. સિંગારવેલુએ બલ્બ ચોરીની ફાઇલ-ફિગર્સ મોકલી આપ્યાં એમને. ડિરેક્ટરના મતે આ આંકડો ખોટો હતો. સિંગારવેલુએ એમના તરફથી મળેલી માહિતીના આધારે તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું કે રેલવેને બલ્બ પ્રોવાઇડ કરતી દસમાંથી નવ ફેક્ટરી પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલી હતી. આ ફેક્ટરીઓ પૈકી કેટલીક બંધ હાલતમાં હતી અને બાકીની ફેક્ટરીઓમાં કામદારોએ હડતાળ પાડી હતી. આ કારણે બલ્બનો સપ્લાય જ અટકી ગયેલો. ઇલેક્ટ્રિક અને સિક્યોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચેના કોમ્યુનિકેશનના અભાવને કારણે મૂળ કારણને ચોરીમાં ખપાવી દેવાયું!

‘તમે સાઉથના લોકો હિન્દી શીખવા જ નથી માગતા!’

કરિયરના આખરી તબક્કામાં UPSC બોર્ડના મેમ્બર હતા ત્યારના કેટલાંક સંસ્મરણો પણ સિંગારવેલુએ વાગોળ્યાં છે. વર્ષ 1979માં તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી મોરારજી દેસાઇએ UPSC ભવનની મુલાકાત લીધી. UPSC બૉર્ડના મેમ્બર સાથેની મીટિંગમાં.

‘સર, તમારા વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાં કદાચ બીજીવાર UPSC ભવનની મુલાકાત લેવાનો સમય આપને નહીં મળે’ એમ કહીને સિંગારવેલુએ UPSCની મુખ્ય પરીક્ષા માત્ર ભારતીય ભાષામાં જ આપવાની સિસ્ટમને કારણે નોર્થ-ઇસ્ટના માત્ર અંગ્રેજી જાણતા ઉમેદવારોને ખૂબ મુશ્કેલી પડી રહી હોવાનો મુદ્દો રજૂ કર્યો.

‘તમે મૂળ ક્યાં પ્રાંતના છો?’ મોરારજી દેસાઇએ સિંગારવેલુને પૂછ્યું,

‘તમિલનાડુ’. ચેરમેને સિંગારવેલુ પહેલાં જવાબ આપી દીધો.

મોરારજી દેસાઇને જાણે દોડવું હતું અને ઢાળ મળી ગયો. મોરારજીભાઈએ પોતાના અસ્સલ અનાવિલ બ્રાહ્મણ મિજાજનો પરિચય આપતાં કહ્યું, ‘તમે સાઉથના લોકો બહુ ચાલાક છો. હિન્દી શીખવા જ નથી માગતા.’

‘સર, મારા ત્રણેય દીકરાઓ હિન્દી જાણે છે, પણ તમિળ નથી જાણતા. એક સ્ટેટથી બીજા સ્ટેટમાં મારી સતત બદલી થતી હોવાના કારણે.’ સિંગારવેલુએ સામી દલીલ કરી.

મોરારજી દેસાઇ નીકળવાની તૈયારી કરતાં બોલ્યા, ‘કદાચ તમે એમની સામે હિન્દી કે તમિળમાં વાત કરવાને બદલે અંગ્રેજીમાં વાતચીત કરતા હશો.’ મોરારજી દેસાઇના જડબેસલાક જવાબથી સૌ પ્રભાવિત થઇ ગયા હતા, સિવાય એક! સિંગારવેલુ લખે છે, ‘મોરારજી દેસાઇ મને પ્રાંતવાદી લાગ્યા હતા.’

નિવૃત્તિ સમયમાં ‘પોલીસ ડાઇજેસ્ટ’ મેગેઝિન શરુ કર્યું

સાડત્રીસ વર્ષની સિંગારવેલુની કરિયર રહી. છ વર્ષ UPSC બોર્ડના મેમ્બર રહ્યા. નિવૃત્તિ સમયમાં સિંગારવેલુએ પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચે સેતુ રચવાના હેતુસર ‘પોલીસ ડાઇજેસ્ટ’ નામનું મેગેઝિન શરુ કર્યું હતું. અખબારો-મેગેઝિનોમાં પણ કલમ ચલાવતા. તારીખ 10 સપ્ટેમ્બર, વર્ષ 1994માં સિંગારવેલુએ આ દુનિયામાંથી વિદાય લીધી.

ભારતીય પોલીસ અને પોલિટિક્સના ટાઇમ ટ્રાવેલ જેવી આ બુક પૂરી કરો એટલે બેક કવર પર તમને એક વાક્ય વંચાય છે: ‘A lion, both inside and outside his den.’ ખરેખર, સિંહ તો બધે જ સિંહ હોય ને!