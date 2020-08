રવિન્દ્ર ભજની Aug 02, 2020, 09:19 PM IST

સમગ્ર વિશ્વમાં Great Depression (મહામંદી)થી પણ મોટી મંદીનું કારણ બનેલા કોરોનાનો એકમાત્ર ઈલાજ રસી (vaccine) જ છે. વિશ્વમાં વેક્સીન શોધવાની પ્રક્રિયા ફાસ્ટ ટ્રેક પર છે. ગત સપ્તાહ સુધી એવું લાગતુ હતું કે ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટી અને એસ્ટ્રાજેનેકાની રસી સૌથી પહેલા માર્કેટમાં આવી જશે. પણ રશિયાએ જાહેરાત કરી છે કે તેની રસી 10થી 12 ઓગસ્ટ વચ્ચે રજિસ્ટર થઈ જશે એટલે કે મંજૂરી મળી જશે.ભારત, ઈઝરાયલ, સાઉદી અરેબિયા સહિત 20 દેશોએ રશિયાની આ રસીમાં રસ દાખવ્યો છે. અમેરિકા અને યુરોપના વૈજ્ઞાનિકોની આંખોમાં દહેશત પણ જોવા મળી રહી છે. રશીયાની આ રસી શું છે અને તે કેવી રીતે સુરક્ષિત તથા અસરકારક સાબિત થશે? તો ચાલો આ રસી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએઃ

આ રસી શું છે અને આટલી જલ્દીથી તે કેવી રીતે તૈયાર થઈ ગઈ?

રશિયા તરફથી કેવા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે?

'@GovernmentRF: The launch of mass production of a @Covid19 vaccine developed by the Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology of the Russian health ministry is planned for September 2020



⚕️ https://t.co/2RyvBOSQOc #StopCOVID19 pic.twitter.com/NEvarFgiAU