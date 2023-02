Gujarati News

Billions Of Rupees Spent On Experiments To Avoid Death; 5 Years Of Age For The First Time

મંડે મેગા સ્ટોરી ફેસબુકના ઝકરબર્ગથી એમેઝોનના બેજોસ સુધી: મોતને ટાળવાના એક્સિપેરિમેન્ટમાં અબજો રૂપિયા ખર્ચ કર્યા; પ્રથમવાર 5 વર્ષ ઘટી ઉંમર

મોત એક શાશ્વત સત્ય છે પરંતુ મરવા કોઈ ઈચ્છતું નથી. એમેઝોનના જેફ બેજોસ, ગૂગલના લેરી પેજ અને ફેસબુકના માર્ક ઝકરબર્ગ પણ તેનાથી દૂર નથી. દુનિયાના સૌથી અમીરોમાં સામેલ આમના જેવા 14 બિલેનિયર્સે હંમેશા જીવિત રહેવા માટે અલગ-અલગ એક્સપેરિમેન્ટ પર અબજો રૂપિયા લગાવ્યા છે.

આવો જ એક એક્સપેરિમેન્ટ કરી રહેલા અમેરિકી એન્ટ્રપ્રિન્યોર બ્રાયન જોનસનને પ્રારંભિક સક્સેસ મળી છે. 45 વર્ષના બ્રાયને દાવો કર્યો છે કે તેમણે માત્ર 7 મહિનામાં પોતાની બાયોલોજિકલ વય ઘટાડી છે. આ રિવર્સ એજિંગ પછી હવે તેમનું હૃદય 37 વર્ષ, સ્કિન 28 વર્ષ અને ફેફસાં 18 વર્ષના માણસ જેવા થઈ ગયા છે.

મંડે મેગા સ્ટોરીમાં બ્રાયન જોનસનના ફરી યુવાન થવાનું રહસ્ય, મોતને ટાળવાના એક્સપેરિમેન્ટ અને તેમાં સામેલ લોકોની સમગ્ર કહાની જાણીશું...

જાણીતા લેખક યુવલ નોવા હરારીએ પોતાના પુસ્તક હોમો ડેયઝમાં લખ્યું છે કે વિજ્ઞાનીઓ માટે મોત શરીરની સિસ્ટમમાં આવનારી એક ટેકનીકલ ખામી છે. જેના કારણે શરીરની સમગ્ર સિસ્ટમ કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. વિજ્ઞાનીઓ આ ટેકનીકલ ખામીને લેબમાં ઠીક કરવાની કોશિશમાં વ્યસ્ત છે, જેનાથી મૃત્યુને ટાળી શકાય.

પી એન્ડ એસ ઈન્ટેલિજન્સના રિપોર્ટ અનુસાર અત્યારના સમયે રિવર્સ એજિંગનું માર્કેટ 191 બિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 15 લાખ કરોડ રૂપિયાનું છે. તે 2030 સુધી વધીને 421 બિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 35 લાખ કરોડનું થઈ જશે. રિવર્સ એજિંગ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં દાવ લગાવનારા જોનસન એકલા નથી.

બાયોલોજિકલ વય રોકવા કે તેને કંટ્રોલ કરવાની કોશિશમાં અનેક અબજપતિ ખૂબ પૈસા ખર્ચ કરી રહ્યા છે...

હવે એક અંતિમ સવાલ કે શું મોતને ટાળી શકાય છે? તેનો જવાબ જાણવા માટે બે રિસર્ચના ફાઈન્ડિંગ્સ વાંચો...

રિસર્ચ 1

વર્ષ 2022માં એપિઝેનેટિક્સ રિસર્ચ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત કરાયેલા એક આવા જ સ્ટડીમાં દાવો કરાયો હતો કે વિજ્ઞાનીઓની એક ટીમે એક એવી મેથડ શોધી કાઢી છે જેને હ્યુમન સ્કિન સેલ્સની વયને 30 વર્ષ સુધી રિવર્સ કરી શકાય છે. એટલે કે જો કોઈ વ્યક્તિની બાયોલોજિકલ વય 70 છે તો તેની સ્કિન 40 વર્ષના વયસ્ક જેવી થઈ શકે છે.

રિસર્ચ ટીમમાં સામેલ પ્રોફેસર વુલ્ફ રીક (હાલમાં જ અલ્ટોસ લેબ્સ જોઈન કરી છે)ના અનુસાર જે રીતે સ્કિન સેલ્સની ફંક્શનિંગને કંટ્રોલ કરવામાં આવ્યું, એ રીતે જો બીજા ઓર્ગનના સેલ્સને કંટ્રોલ કરવામાં આવે તો મોત ટાળી શકાય છે. અને તેના પર કામ જારી છે.

રિસર્ચ 2

વર્ષ 2017માં થયેલા એક રિસર્ચ પછી પ્રોસિડિંગ્સ ઓફ ધ નેશનલ એકેડમી ઓફ સાયન્સ જર્નલમાં પબ્લિશ થયેલા એક રિપોર્ટ અનુસાર બહુકોષીય જીવો એટલે કે મલ્ટી સેલ્યુલરવાળા જીવોમાં વધતી વયને રોકવાનું અસંભવ છે. એટલે કે તેમનું મોત થવું નિશ્ચિત છે.

સ્ટડી અનુસાર સેલ્સના ફંકશનિંગને જબરદસ્તીથી કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી તો તેનું મોત કેન્સર જેવી બીમારીઓથી થઈ જશે.

ઈતિહાસના સૌથી જૂના લિટરેચરમાંના એક ‘ધ એપિક ઓફ ગિલગમેશ’નો એક નાનકડો અંશ. આ એપિક મેસોપોટેમિયા કાળમાં લખવામાં આવ્યો છે, જેમાં અક્કાદિયન સામ્રાજ્યના રાજા ગિલગમેશની કહાની છે.

ગિલગમેશ પોતાના દોસ્ત એનકીડુના મોત પછી અત્યંત દુઃખી અને પરેશાન થઈ જાય છે. તેના પછી તેઓ પોતાના મોતથી બચવાના રસ્તા શોધવા લાગે છે. બે પ્રયાસો પછી તેમને ખ્યાલ આવે છે કે તેઓ પોતાનું મોત ટાળી શકે તેમ નથી. અમર હોવાના મિશનમાં ફેલ થયા પછી એક કવિતાથી તેણે જીવનનો અર્થ બતાવ્યોઃ

મનુષ્ય જન્મ લે છે, જીવે છે, પછી મરી જાય છે, આ એ નિયતિ છે જે ભગવાને માણસો માટે નક્કી કરી છે. આથી અંત આવવા સુધી, પોતાની લાઈફને એન્જોય કરો, તેને નિરાશામાં નહીં, ખુશીથી જીવો. ... પોતાના બાળકને પ્રેમ કરો જે તમારા હાથ પકડે છે તમારી પત્નીને ગળે લગાવો, તેને ખુશ રાખો. આ જ જીવન જીવવાનો સૌથી સારો ઉપાય છે.

