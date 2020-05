આઇએલઓ અનુસાર, 40 કરોડ ભારતીય કોવિડ -19ને કારણે ગરીબી રેખા નીચે આવી શકે છે

લોકડાઉનને પગલે એપ્રિલ 2020 સુધીમાં સર્વિસ અને ઓદ્યોગિક ક્ષેત્રે લગભગ 12 કરોડ નોકરીઓ ગઈ

ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ રેન્કમાં ભારત 14 સ્થાન ઉપર આવ્યું, પ્રેસ ફ્રિડમ રેંકમાં બે સ્થાન નીચે

નવી દિલ્હી.

23 મે 2019. વિશ્વની સૌથી મોટી ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા. ભાજપે 303 બેઠકો જીતી હતી. 30 મે 2019. નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદીએ પ્રધાનમંત્રી પદે શપથ લીધા. તેઓ દેશના પ્રથમ બિન-કોંગ્રેસ પ્રધાનમંત્રી બન્યા, જેમણે પાંચ વર્ષ સરકાર ચલાવ્યા પછી બીજો કાર્યકાળ સંભાળ્યો. અહીંથી જ મોદી 2.0 સરકારના પ્રથમ વર્ષની કે પ્રથમ સીઝનની શરૂઆત થઈ. હવે શનિવારે મોદી સરકાર 2.0 પોતાની પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહી છે.

તાજેતરમાં જ મોદી સરકારે આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણ માટે પાંચ પિલર બતાવ્યા હતા. હવે મોદી સરકાર 2.0ના એક વર્ષ પૂરા થવા પર, અમે સરકારની કામગીરીના 6 મોટા પિલરના પરફોર્મન્સનું રિપોર્ટ કાર્ડ આપી રહ્યા છીએ. કોવિડ -19ના સમયમાં, પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ આ 6 મોટા પિલરોને રેડ, ગ્રીન અને ઓરેન્જ ઝોનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. સંપૂર્ણ રિપોર્ટ વાંચો...

મોદી-2.0 સીઝન-1

એપિસોડ -1: ગવર્નન્સ - રેડ ઝોન

ત્રણ મહિના સુધી દેશભરમાં CAA-NRC વિરુદ્ધ ઉગ્ર દેખાવો થયા

1- મોદી સરકારની પહેલી પ્રાથમિકતા ગવર્નન્સ હોય છે. પરંતુ મોદી 2.0 સરકારના પ્રથમ વર્ષમાં, CAA અને NRC વિરુદ્ધ દેશમાં ત્રણ મહિના ઉગ્ર દેખાવો થયા હતા. આસામથી દિલ્હી અને કાશ્મીરથી કેરળ સુધી પ્રદર્શન થયા હતા.

2- હિંસા બાદ 15 ડિસેમ્બરની સાંજે, શાહીન બાગમાં લોકો રસ્તા પર બેસી ગયા. વચ્ચે ટ્રાફિક ન અટવાય તે માટે પોલીસે કાલિંદી કુંજ રોડ પર બેરીકેટ લગાવ્યા હતા. અહીંથી શાહીન બાગનું આંદોલન શરૂ થયું.

3- આ ધરણાની ચર્ચા આખા વિશ્વમાં થઈ હતી. આખરે, 24 માર્ચે કોરોનાના આતંક વચ્ચે પોલીસે શાહીન બાગ ખાલી કરાવ્યું હતું. જેએનયુ, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા, એએમઓયુ ખાતે પણ હિંસક દેખાવો કરવામાં આવ્યા હતા.

4- યુનાઇટેડ નેશન્સથી લઈને ઇસ્લામિક દેશોના સંગઠન (OIC) સુધી, સીએએ અંગે અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો. લંડનથી ન્યૂયોર્ક, બર્લિનથી બર્ન સુધી લોકો NO CAA, NO NRC, NO NPRના બેનરો અને પોસ્ટરો લઈને રસ્તાઓ પર ઉતર્યા હતા.

5- 23 ફેબ્રુઆરીએ CAAના વિરોધ વચ્ચે દિલ્હીમાં કોમી રમખાણો ફાટી નીકળ્યાં. આ રમખાણોમાં 50થી વધુ લોકોનાં મોત નીપજ્યાં હતાં. પૂર્વ દિલ્હીમાં ત્રણ દિવસ સુધી તોફાનો ચાલ્યા હતા. તે દરમિયાન જ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારતની મુલાકાતે હતા.

એપિસોડ 2 પોલિટિક્સ- ઓરેન્જ ઝોન

ચાર રાજ્યોમાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી, ભાજપ ત્રણમાં સરકાર બનાવી શકી નહિ

1. 2019-20માં જનરલ ઇલેક્શન પછી, ચાર રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાઇ હતી, આમાંથી ત્રણ રાજ્યોમાં ભાજપનો પરાજય થયો હતો.

2. મહારાષ્ટ્ર, ઝારખંડ, દિલ્હીમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપનો પરાજય થયો. માત્ર હરિયાણામાં જ ભાજપ સરકાર બનાવવામાં સફળ રહ્યું.

3. 2014-15માં ભાજપે આ ચારમાંથી ત્રણ રાજ્યોમાં વિજય મેળવ્યો હતો. ભાજપ મહારાષ્ટ્ર, ઝારખંડ, હરિયાણામાં સરકાર બનાવવામાં સફળ રહ્યું હતું.

ત્રીજો એપિસોડ- ડિસીઝન, રેડ ઝોન

કલમ 370 હટાવી, ટ્રિપલ તલાક ગેરકાયદેસર બનાવ્યાં

30 જુલાઈ - ટ્રિપલ તલાક એટલે કે મુસ્લિમ મહિલાઓ (પ્રોટેક્શન ઓફ રાઇટ્સ) કાયદો બનાવ્યો. આ અંતર્ગત ટ્રિપલ તલાક ગેરકાયદેસર બનાવવામાં આવ્યા હતા.

31 જુલાઈ - મોટર વ્હિકલ એક્ટ બનાવવામાં આવ્યો. આ અંતર્ગત, ટ્રાફિકના 63 નવા નિયમો બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા પર દંડમાં અનેકગણો વધારો કરવામાં આવ્યો. જોકે, ઘણા રાજ્યોએ કાયદો લાગુ કરવા માટે ઇનકાર કરી દીધો હતો.

2 ઓગસ્ટ- ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ (સુધારો) અધિનિયમ. આ અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (એનઆઈએ) ને પહેલા કરતા વધારે સત્તા મળી. રાજ્યોના કાનૂની અધિકાર મર્યાદિત કર્યા.

5 ઓગસ્ટ- જમ્મુ-કાશ્મીર પુનર્ગઠન અધિનિયમ 2019 હેઠળ બંધારણની કલમ 370 અને 35-આ દ્વારા રાજ્યને વિશેષ દરજ્જો આપવામાં આવતા અને રાજ્યના નાગરિકોને વિશેષ સવલતો આપવાનું રદ કરવામાં આવ્યું. આ સાથે જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો બનાવવામાં આવ્યા.

સરકારે રાજ્યના ઘણા મોટા નેતાઓને નજરકેદ હેઠળ રાખ્યા. ઘણા મહિનાઓ માટે ઇન્ટરનેટ પણ બંધ હતું.

11 ડિસેમ્બર - 9 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ, મોદી સરકારે લોકસભામાં નાગરિકતા સંશોધન બિલ રજૂ કર્યું. 11 ડિસેમ્બરે બિલ રાજ્યસભામાં પાસ કરીને કાયદો બન્યો. આ કાયદા હેઠળ પાડોશી દેશો અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના હિન્દુ, જૈન, પારસી, શીખ, બૌદ્ધ અને ખ્રિસ્તી શરણાર્થીઓને નાગરિકત્વ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

22 માર્ચ - મોદીએ 23 માર્ચે જનતા કર્ફ્યુની ઘોષણા કરી અને કોવિડ -19 સામે બચાવ કરવા માટે લોકોને ઘરે જ રહેવાની અપીલ કરી. સાંજે, તેમણે લોકોને થાળી અથવા ઘંટી વગાડવાનું કહ્યું.

24 માર્ચ- મોદી 25 માર્ચથી 21 દિવસ લોકડાઉન કરવાનો નિર્ણય કરે છે. ત્યારબાદ લોકડાઉન તેના નિયમોમાં ફેરફાર કરીને ચાર તબક્કામાં લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે લોકડાઉન અમલમાં આવ્યું ત્યારે કોરોનામાં દેશમાં 571 કેસ હતા, હવે 28 મે સુધીમાં 1.65 લાખ કેસ નોંધાયા છે. મતલબ કે કેસમાં 288 ગણો વધારો થયો. મૃત્યુમાં 427 ગણો વધારો થયો છે.

16 મે - કોવિડ રાહત પેકેજ: મોદીએ 20 લાખ કરોડના પેકેજની જાહેરાત કરી. આ ભારતના જીડીપીનો 10% છે. તે સમય સુધી તે વિશ્વના ટોચના 5 રાહત પેકેજોમાંનું એક હતું.

ચોથો એપિસોડ- ઇકોનોમી, રેડ ઝોન

દેશમાં 45 વર્ષમાં સૌથી વધુ બેરોજગારી દર

1. 2019-20માં દેશનો જીડીપી ગ્રોથ 4.2% સુધી પહોંચ્યો.

આ 11 વર્ષમાં સૌથી ઓછો છે, આ પહેલા 2018-19માં 6.1 % હતો.

2. આરબીઆઈએ સ્વીકાર્યું છે કે 2020-21માં જીડીપી ગ્રોથ રેટ નકારાત્મક હોઈ શકે છે. તે માઈનસ 6% સુધી પડી શકે છે.

3- દેશમાં 2019-20માં 45 વર્ષમાં સૌથી વધુ બેરોજગારીનો દર છે.

4. સરકારે એ પણ સ્વીકાર્યું હતું કે દેશમાં બેકારીનો દર 6.1% પર પહોંચ્યો છે.

5- લોકડાઉનને કારણે એપ્રિલ 2020 સુધીમાં સર્વિસ અને ઓદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં લગભગ 12 કરોડ નોકરીઓ ગઈ.

6- દેશમાં ઓદ્યોગિક વિકાસ દર 2019-20માં માઈનસ 3.1% પર પહોંચ્યો. માર્ચ 2020માં, તેમાં 16.7% નો ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

7. માર્ચ-2020 માં ફૂડ ઈંફ્લેશનનો રેટ 8.76% રહ્યો.

પાંચમો એપિસોડ- ડેવલપમેન્ટ, ગ્રીન ઝોન

બિઝનેસના ઇઝ ઓફ ડૂઇંગમાં 14 ક્રમનો ફાયદો

1- ભારતમાં બિઝનેસના ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ રેન્કિંગમાં સુધારો થયો છે. 2019-20માં આ રેન્ક વધીને 63 થઈ ગયો. વર્ષ 2018-19માં ભારત 77માં સ્થાન પર હતું.

2- વર્ષ 2018ની સરખામણીએ 2019માં માથાદીઠ આવક 6.83% વધી છે.

3- 2006 અને 2016ની વચ્ચે, 27 કરોડ લોકો ગરીબી રેખામાંથી બહાર આવ્યા.

4- આઇએલઓ અનુસાર, 40 કરોડ ભારતીય કોવિડ -19ને કારણે ફરી ગરીબીની રેખા હેઠળ આવી શકે છે.

5- ઓક્સફેમ મુજબ, દેશમાં 10% લોકો પાસે 77% વેલ્થ છે.

છઠો એપિસોડ- ડિપ્લોમેસી, ઓરેન્જ ઝોન

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કાશ્મીર મુદ્દે મધ્યસ્થી માટે ત્રણ વાર વાત કરી

1- યુરોપિયન પાર્લિયામેન્ટમાં આર્ટિકલ 370 હટાવવાની ચર્ચા થઈ હતી.

2- યુએન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલે ઈનફોર્મલ મીટિંગ રોકી.

3- અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ત્રણ વખત કાશ્મીર મુદ્દે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મધ્યસ્થી માટે વાત કરી હતી.

4- હાઉડી મોદી અને નમસ્તે ટ્રમ્પના શોમાં ભારતની દમદાર તસવીર દુનિયા સામે આવી.

5- યુએનના મહાસચિવે સીએએની ગતિવિધિઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. મલેશિયા, તુર્કી, અફઘાનિસ્તાન, કુવૈતે પણ આ મુદ્દે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

6- સિક્કિમ અને લદ્દાખમાં ભારતીય અને ચીનના સૈન્ય સામસામે આવી ગયા.

7- નેપાળે 18 મેના રોજ એક નકશો બહાર પાડ્યો હતો જેમાં કાલાપાની, લિપુલેખ અને ધારચુલાને તેમનો વિસ્તાર બતાવ્યો હતો.

8- ભારતે લિપુલેખ થઈને માનસરોવર સુધીનો લિંક રોડ બનાવ્યો. જેને લઈને નેપાળે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો.