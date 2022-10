Gujarati News

Practical Learning Of 5 Verses Of Gita In Modern Life Will Help You To Face Any Difficulty

કરિયર ફંડા ભગવદ્ ગીતામાં છુપાયેલ સફળતાના રહસ્યો: ગીતાના 5 શ્લોકનું મોર્ડન લાઇફમાં પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગ કરવાથી ગમે તેવી મુશ્કેલીનો સામનો કરી શકશો

શિક્ષણવિદ્દ સંદીપ માનુધને

"ગીતા 'નિવૃત્તિ-પ્રધાન' નથી, તે 'કર્મ-પ્રધાન' છે, ગીતામાં 'યોગ' શબ્દ 'કર્મયોગ'ના અર્થ તરીકે ઉપયોગ થયો છે."

- બાળ ગંગાધર તિલક પોતાની પુસ્તક 'ગીતા રહસ્ય'માં

કરિયર ફંડામાં આપનું સ્વાગત છે!

શું છે ગીતા ?

જીવનના સારથી તરબોળ શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાએ ભારતનો વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે, જે સેંકડો વર્ષોથી જીવનની કઠિન પરીક્ષાઓમાં નિર્ણય લેવામાં મદદ કરતો આવી રહ્યો છે. તે મહાભારતના ભીષ્મ પર્વનો એક ભાગ છે. ગીતામાં 18 અધ્યાય અને 700 શ્લોક છે. સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે મહર્ષિ કૃષ્ણ દૈપાયન વ્યાસે ગીતા લખી છે.

મહાભારત યુદ્ધની શરૂઆત થતા પહેલા ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા અર્જુનને જે ઉપદેશ આપ્યા તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા તરીકે પ્રખ્યાત છે.

મોર્ડન લાઇફના 5 લર્નિંગ

આ ભવ્ય પ્રાચીન ગ્રંથમાં મોર્ડન સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ માટે એક ખજાનો છુપાયેલો છે. હું તમારી સાથે તે જ શેર કરીશ. તમે તૈયાર છો?

(1) પરિવર્તન સ્વીકારો (Embrace Change)

પ્રકરણ 2, 22મો શ્લોક -

વાસંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહણાતિ નરોપારાણી,

થતા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણા-ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી. 2.22

અર્થ - જેમ માણસ જૂનાં વસ્ત્રો છોડીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરી લે છે, તેવી જ રીતે શરીર જૂના શરીરને છોડીને બીજા નવા શરીરમાં જાય છે.

રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરો - જીવનનું એકમાત્ર સાર્વત્રિક સત્ય એ છે કે જીવન પરિવર્તનશીલ છે, તે આજે જે છે તે કાલે નહીં હોય, કાં તો તેનું સ્વરૂપ બદલાશે અથવા તેના સ્થાન પર કંઈક બીજું જન્મ લેશે પરંતુ કેટલીક મુખ્ય બાબતો હંમેશા બનતી રહે છે. જેમ અલગ-અલગ સ્થળો, સમય, પરિસ્થિતિના હિસાબે માણસો અને પ્રાણીઓની ખાવાની આદતો બદલાઇ શકે છે, મૂળ વસ્તુ સેમ રહેશે જેમકે ભોજન કરવું. આપણે એ વિચારની જીવનના તમામ નિર્ણય લઇએ તો આપણી જીવનમાં ઘણી ખુશી મેળવી શકીએ છીએ.

(2) હંમેશા માનસિક સંતુલન જાળવો (Never lose balance)

અધ્યાય 2, 38મો શ્લોક -

સુખદુઃખે સમે કૃત્વા લાભાલાભૌ જયાજયૌ,

તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈવં પાપમવાપ્સ્યસિ. 2.38

અર્થ - જીત-હાર, નફો-નુકશાન અને સુખ-દુઃખની સમાનતા કર્યા પછી યુદ્ધમાં જોડાવું. આ રીતે લડવાથી તમને પાપ લાગશે નહીં.

દૈનિક જીવનમાં ઉપયોગ - આપણા રોજિંદા જીવનમાં આપણે એવા ઘણા લોકોને જોઈએ છીએ જેઓ ભાવનાત્મક સંતુલન(ઇમોશનલી બેલેન્સ) જાળવવામાં અસમર્થ હોય છે. કેટલીકવાર તમે જોશો કે જ્યારે તેમને થોડી ખુશી મળવા પર જ તેઓ પાગલ થઈ જશે અને થોડા સમય પછી થોડું દુઃખ મળતા તેઓ સૌથી દુઃખી. આવી વ્યક્તિઓ ઉચ્ચ મેનેજમેન્ટ હોદ્દા પર યોગ્ય નિર્ણયો નથી લઈ શકતી. કારણ કે નિર્ણય કેટલાક લોકોને અસર કરે છે, તેના માટે તેમને ઇમોશન્સથી આગળ જમીની કસોટી લેવાની જરૂર હોય છે. એટલા માટે એવા વ્યક્તિ જેમાં દુ:ખ અને સુખમાં એક સમાન લાગણી રાખવાની ક્ષમતા હોય તેઓ મેનેજમેન્ટના ઉચ્ચ પદોને લાયક હોય છે, તમે આ ક્ષમતા પોતાનામાં વિકસિત કરીને આ પદોને લાયક બની શકે છે.

(3) વિનાશમાં જ સર્જન છે (Creative Destruction is good)

અધ્યાય 4, 7મો શ્લોક -

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત,

અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્. 4.7

અર્થ - જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી પર પાપ, અહંકાર અને અધર્મ વધશે ત્યારે તેનો વિનાશ કરીને ફરી ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે હું અવશ્ય અવતાર લેતો રહીશ.

દૈનિક જીવનમાં ઉપયોગ - મોર્ડન મેનેજમેન્ટમાં આને 'ક્રિએટિવ ડિસ્ટ્રક્શન' તરીકે સમજી શકાય છે. જાપાનની 'કાઈઝેન' કોન્સેપ્ટ પણ આ તરફ ઇશારો કરે છે કે જૂની સિસ્ટમ્સ અને વસ્તુઓમાં સતત શ્રેષ્ઠ બનાવતા પરિવર્તન કરવું. જો આપણે તેને આપણા રોજિંદા જીવનમાં લાગુ કરીએ તો ચોક્કસ સફળતા મળી શકે છે.

(4) તમે તમારા શ્રેષ્ઠ મિત્ર છો (You are your best friend)

અધ્યાય 6, 5મો શ્લોક -

ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનં નાત્માનમવાસદયેત્,

આત્મૈવ હ્યાત્મનો બંધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ 6.5

અર્થ - તમારી જાતે તમારો ઉદ્ધાર કરો, પોતાનું પતન ન કરો; કારણ કે તમે તમારા મિત્ર છો અને તમે જ તમારા દુશ્મન છો.

રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ - વ્યક્તિ દ્વારા પોતાનું મૂલ્યાંકન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતને સમજી શકશો નહીં, ત્યાં સુધી તમે તમારી જાતને લગતો કોઈ નિર્ણય મક્કમતાથી લઈ શકશો નહીં. જ્યારે માણસ પોતાના ગુણો અને ખામીઓને જાણી લે છે, ત્યારે તે પોતાનું વ્યક્તિત્વ નિર્માણ યોગ્ય રીતે કરી શકે છે.

(5) જ્ઞાન લીધા પછી, તેનો ઉપયોગ આપણા પર છે (How we use knowledge is up to us)

અધ્યાય 18, 63મો શ્લોક -

ઇતિ તે જ્ઞાનમાખ્યાતમ્ ગુહ્યાદગુહ્યતરં માયા,

વિમૃશ્યૈતદશેષેણ યથેચ્છસિ તથા કુરુ. 18.63

અર્થ - આ ગુપ્તથી પણ વધુ ગુપ્ત(શરણાગતિરૂપ) જ્ઞાન મેં તમને કહી દીધું. હવે તેના પર કાળજીપૂર્વક વિચારો અને તમને જે સારું લાગે તે કરો.

રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરો - આપણા શિક્ષક પાસેથી મળેલા મહાન જ્ઞાનનો અંતિમ ઉપયોગ આપણે આપણી પરિસ્થિતિ અનુસાર કરવાનો છે. અંતિમ નિર્ણય આપણો હશે અને અંતિમ ફળ પણ આપણું.

આશા છે કે તમને આનંદ મળ્યો!

આજના સન્ડે મોટિવેશનલ કરિયર ફંડા એ છે કે ગીતાના પ્રેક્ટિકલ લર્નિંગનો ઉપયોગ કરીને આપણે આપણા જીવનને હવેથી પોઝિટિવ અને કંટ્રોલ્ડ કરી શકીએ છીએ.