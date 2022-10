Gujarati News

બ્લેકબોર્ડ છોકરીઓમાં ડ્રગ્સની એવી લત કે શરીર વેચવા લાગી બોલી: બોલી- જે પણ રૂપિયા મળે છે; પહેલાં ડ્રગ્સ ખરીદું છું, પછી ખાવાનું

લેખકઃ અમૃતસરથી મૃદુલિકા ઝા

સાંજ ઢળતાં જ સડક કિનારે ઊભી રહી જાઉં છું. જો કોઇ આદમી લગાતાર જોઇ રહ્યો હોય તો પાસે બોલાવું છું. જતી વખતે જે પૈસા આપે છે, તેનાથી બે દિવસનું ડ્રગ્સ મલી જાય છે. બચેલા પૈસામાંથી જમવાનું લઇ લઉં છું.

ડર નથી લાગતો? લાગે કેમ નહીં, પણ જ્યારે તલપ લાગે છે તો કશું સૂઝતું નથી. હું તો મારું શરીર વેચું છું કેટલાંક લોકો તો પોતાનાં ઘરબાર, ત્યાં સુધી કે પત્નીનાં ઘરેણાં-કપડાં સુધ્ધાં વેચી દે છે. કાલે જ એક દોસ્ત મળ્યો હતો, જે નવી પત્નીનાં એકદમ નવાં ચંપલ વેચવા નીકળ્યો હતો. 2 રૂપિયા માટે.

જોકે પંજાબમાં પુરુષો પછી છોકરીઓ પણ એવી રીતે ડ્રગ્સની ચુંગાલમાં ફસાઇ છે કે તેના માટે તેઓ દેહવ્યાપાર કરવા માટે મજબૂર છે. હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં આને લઇને એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો. મેં વિચાર્યું કે કેમ નહીં પંજાબ જઇને આની તપાસ કરીએ. તો હું મૃદુલિકા ઝા, પહોંચી ગઇ અમૃતસર...

રાતના લગભગ દસ વાગ્યાને સમય. માનસિંહ ચોક પરબજારના એક અંધારા ખૂણામાં હું બેઠી છું. નશાખોરો લથ્થડિયાં ખાતા પાસેથી નીકળી રહ્યા હતા. ડગ્સ, પરસેવો અને પેશાબ મિશ્રિત ગંધ નાકમાંથી થઇને મગજમાં ઘૂસી ગઇ હતી, પરંતુ નિધિનો ચહેરો બિલકુલ સપાટ છે. જેમ કે સાફ-સુથરા ઘરના ડ્રોઇંગરૂમમાં બેઠી હોય.

વીતેલા 7 મહિનામાં ડ્રગ લઇ રહેલી આશરે 19 વર્ષની આ છોકરી પોતાની કહાની એવી રીતે સંભળાવે છે કે, જેવી રીતે શાકમાર્કેટમાં બટાકાના ભાવ બતાવી રહી હોય.

અમૃતસરના માનસિંહ ચોકના રોડ પર રાત્રે 10 વાગતા જ ડ્રગ્સના નશેડીઓ એકઠા થવા લાગે છે. તેમાં યુવતીઓ પણ હોય છે, જે ગ્રાહકો શોધીને પોતાના માટે પૈસાની વ્યવસ્થા કરે છે.

ખૂલીને વાત કરવાની વચ્ચે નિધિ એકદમ રોકાય છે અને પોતાની ધૂળવાળી ચંપલ તરફ ઇશારો કરતા કહે છે- 'આ એક આન્ટી પાસેથી માંગી છે. મારી પાસે ચંપલ નથી. એક દુપટ્ટો પણ લેવો છે, ફૂલોની ભાતવાળો. દિવાળીએ પહેરીશ. શું તમે પૈસા આપી શકશો?'

આંખોમાં ઉમ્મીદ જાગેલી છે. માસ્કમાંથી ગળાઇને આવતા અવાજમાં ઉદાસી વધુ, જે કહી રહી છે કે તમે ન પણ આપો, તો બીજો મળી રહેશે.

પોસ્ટ ગેજ્યુએટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓક મેડિકલ એજ્યુકેશન (PGI)ચંડીગઢના તાજા અભ્યાસ અનુસાર પંજાબમાં દર સાતમી વ્યક્તિ નશાની ચૂંગલમાં છે. નિધિ આવી જ 7મી છોકરી છે. જ્યારે અમે તેને મળ્યાં, તે સડકના કિનારે ગ્રાહકની રાહ જોઇ રહી હતી, જેથી રાતના ડોઝની વ્યવસ્થા થઇ શકે. માંડ માંડ તે અમારી સાથે વાત કરવા રાજી થઇ.

'જે પૂછવું હોય, જલદી પૂછી સો, મારે જવું છે', આવું કહેતાં વાત શરૂ કરે છે પણ કલાકથી વધુ સમય સુધી વાત કરે છે.

જ્યારે સમજતી થઇ, પોતે કચરાના ઢગલાની પાસે હતી. જે કચરાના ઢગલાની પાસેથી નીકળતાં લોકો શ્વાસ રોકી લે છે, ત્યાં અમારો શ્વાસ ચાલે છે. હું કચરો વીણીને વેચતી. મમ્મી-પપ્પા નથી. સડક પર જ મોટી થઇ. ફરવા આવવાવાળા કંઇક ને કંઇક આપીને જતા. રાત્રે ગોલ્ડન ટેમ્પલ જઇને સૂઇ જતી. આ જ રૂટિન હતું. થોડો ઘણો અભ્યાસ પણ કર્યો, પછી છોડી દીધો.

કેમ? કારણ કે બાકીનાં બાળકો મજાક ઉડાવતાં હતાં કે બણીને શું કરશો. 10મામાં હતી ત્યારે. ત્યાર બાદ એક હોટલમાં નોકરી કરી, પરંતુ ચોર કહીને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકી. એક ઘરમાં પણ કામ કર્યું, ત્યાં પણ આવું જ થયું. ત્યારથી સડક પર જ છું. રાત થતાં જ ગ્રાહક શોધું છું અને પૈસા જાતે કમાઉં છું. કોઇ ચોર નથી કહેતું, ન ધક્કા મારે છે.

નિધિ વારંવાર પોતાના ઉધારના ચપ્પલો તરફ ઇશારો કરતા પૈસા માંગે છે, જેથી પોતાના માટે નવા બૂટ ખરીદી શકે.

ડ્રગ્સની લત કેવી રીતે લાગી?

અવાર-નવાર ગોલ્ડન ટેમ્પલ જઇને સૂતી હતી. કેટલીક વાર હોટલના કમરામાં રાત વીતતી, ક્યારેક સડકના કિનારે પણ. ઘરે સૂવું એટલે શું એ ખબર નહોતી. એક વાર એક આન્ટી મળી. કહ્યું કે મારી પણ તારા જેવી એક દીકરી છે. તુ મારા ઘરે સૂવા આવતી રહે. ભાડું ન આપતી. અનાજ લાવવા માટે કંઇક આપી દેજે.

મેં જઇને જોયું તો આન્ટી-અંકલ અને તેમની દીકરી બધાં ડ્રગ્સ લઇ રહ્યાં હતાં. એક રાત્રે તેમણે પડીકી આપતાં કહ્યું કે આનાથી સારી ઊંઘ આવી જશે. તે પ્રથમ વખત હતું. બીજે દિવસે સવારે ફરીથી લીધી. પછી ત્રીજી વાર. ત્યાર બાદ આદત પડી ગઇ.

ધીરે-ધીરે હું નશાના અડ્ડાઓને પણ જાણવા લાગી. સમજવા લાગી, ક્યાં કયો માલ મળશે. કોણ સસ્તામાં સારો માલ આપે છે. પડીકી લેતી અને અહીં બસ ડેપો પાસે લેડિઝ ટોઇલેટમાં બેસીને કશ લેતી. ઓછું પડે તો કેટલાય રોમિયો આવતા તેમને પકડી લેતી.

કેવી રીતે ઓળખી લેતી કોણ ગ્રાહક છે? ખબર પડી જાય છે. કોઇ લગાતાર તમને જોઇ રહે તો સમજી જવાય કે તે સાથે આવવા માગે છે. નજીકમાં જ સુલ્તાનવિંડ છે. ત્યાં કેટલીયે હોટલો છે, જે 200 રૂપિયામાં 20 મિનિટ માટે રૂમ આપી દે છે. તેની સાથે મારો કોન્ટેક્ટ છે. તેમાંથી કેટલાક રૂપિયા હોટલવાળો મને આપી દે છે.

મારી પરેશાની જોઇને થોડી નરમ થતાં બોલી- છોડવા માગું છું પણ છૂટતી નથી. શરીર તૂટે છે. વામિટિંગ થાય છે. તાવ આવી જાય છે. કંઇ ખવાતું નથી. પગમાં એટલી પીડા થાય છે કે ઊભા નથી રહેવાતું.

કેટલી વાર કોશિશ કરી પણ છોડી નથી શકતી. તલપ લાગે છે તો કોઇ સહન કરી નથી શકતું. બસ, ગમે તેમ કરીને પૈસા આવી જાય. છોકરીઓ ખોટા કામમાં પડી જાય છે.

રાત ઘોર બની ચૂકી હતી. થોડી છંડીની મોસમમાં પાતળા ટીશર્ટમાં નિધિ ધ્રૂજી રહી હતી. ઠંડીથી કે નશાની તલપમાં ખબર નહોતી પડતી. ધ્રૂજતાં ધ્રૂજતાં બતાવે છે કે ડ્રગ્સનો ડોઝ કેવી રીતે લેવાય. એક ડોઝના કેટલા પૈસા લાગે. તે કેટલામાં લે છે.

પછી કહે છે કે- એકલી હોઉં છું ત્યારે સપનાં જોવા લાગું છું. મારાં પણ મમ્મી-પપ્પા હોત તો ભણાવતાં-ગણાવતાં. સારો છોકરો જોઇને મારાં લગ્ન કરાવી દેતાં. તો મારે રોડ પર ભટકવું ન પડતું. મારું પણ ઘર હોત, જ્યાં હું આરામથી ઊંઘી શકતી, પરંતુ તે નથી.

ક્યાંય પણ સૂઇ જઉં, કોઇ ને કોઇ હાથ હલાવતું આવી જાય છે. હવે તો લાગે છે કે દુનિયામાં કોઇ સારું છે જ નહીં. અને હશે તો મારા જેવી સાથે કોણ લગ્ન કરશે!

દુનિયાએ 19 વર્ષની છોકરીના જીવનમાં ઘોર અંધકાર ભરી દીધો છે. ઉદાસીમાંથી બહાર લાવવા મેં ફરીથી સવાલ કર્યો. 'રિહેબિલિટેશન સેન્ટમાં કેમ નથી જતી. ત્યાં જવાથી ડ્રગ્સ છૂટી જશે.'

'ના! જે પણ ત્યાં જાય છે તે પાછો ફરે છે ત્યારે ડબલ નશો કરે છે. મેં સાંભળ્યું છે કે ત્યાં બહુ મારવામાં આવે છે. મા-બાપ પણ મારે છે. બાળક નક્કી કરે છે કે બહાર નીકળીશ તો વધુ નશો કરીશ ભલે ઘરવાળાઓનું બધું વેચાઇ કેમ ન જાય. સેન્ટરમાંથી નીકળીને તે ઘરમાં જ ચોરી કરવા લાગે છે. કપટ કરવા લાગે છે. જૂઠું બાલવા લાગે છે. પહેલાં તે નશાખોર હતો હવે તે ખરાબ માણસ પણ બની જાય છે.'

નાદાન સમજવાળી નિધિ ડ્રગ ડી-એડિક્શનની બાબતમાં કશું નથી જાણતી, પરંતુ તેની પાસે અનુભવ છે.

આ મુદ્દે પંજાબના વરિષ્ઠ પત્રકાર જસબીરસિંહ પટ્ટી કહે છે- આપણે ત્યાં રિહેબ સફળ નથી, કારણ કે ત્યાં કાઉન્સિલ નથી થતું. લોકોને એડમિટ કરવા અને દવા આપવી તે પૂરતું નથી. તેઓને માનસિક રીતે પણ તૈયાર કરવા પડે. તેઓ નશો છોડે, પણ કેમ, તેનું કારણ પણ જણાવવું જોઇએ.

મહિના પહેલાં એક છોકરીનો વીડિયો વાયરલ થયો, જે નશાને કારણે ઊભી પણ રહી શકતી નહોતી. તેને રિહેબ સેન્ટરમાં મોકલી, પરંતુ તે ત્યાંથી ભાગી ગઇ અને પાછી ડ્રગ્સ લેવા લાગી. તેનું કાઉન્સેલિંગ થતું તો કદાચ આવું ન થતું.

જસબીરસિંહે જે છોકરીની વાત કરી, અમે તેની પણ મુલાકાત લીધી. ટ્રેક સૂટ અને બ્રાન્ડેડ શૂઝ પહેરેલી અમૃતાને જોઇને કોઇ માની ન લે કે તે નશામાં છે, જ્યાં સુધી નજીકથી ન જોઇએ. વારંવાર બંધ થતી આંખો, ધ્રૂજતો અવાજ, ડગમગતા પગ.

ચહેરો ન દેખાડવાની શરતે વાત શરૂ થઇ. કેમેરો હાથમાં છે. જમણા હાથમાં કડું, જેમાં એક ચાવી લટકતી હતી. રૂમ નં. 203, કદાચ સુલ્તાનવિંડની કોઇ હોટલનો રૂમ હશે, ત્યાં મિનિટના હિસાબે ગ્રાહકો જતા હશે. અમૃતા યાદ કરે છે- 16 વર્ષની હતી, ત્યારે ઘરવાળાઓ સાથે ઝઘડો કરીને અમૃતસર આવી ગઇ. અહીં એક છોકરાએ ડ્રગ્સની આદત પાડી દીધી. હવે 23ની છું. પરિવાર છૂટી ગયો. પતિ છૂટી ગયો. નશો છૂટતો જ નથી. તમે પરિણીત છો! મારા પૂછવા પર થોડી વાર ચૂપ રહે છે. પછી અમૃતા ધીરેથી કહે છે- હા, લગ્ન થયાં હતાં. પતિ મારઝૂડ કરતો હતો. પછી તે પણ નશો કરવા લાગ્યો. પછી મેં તેને છોડી દીધો. હવે એકલી રહું છું. તમારે બાળકો છે? બે છે. મમ્મી-ડેડીની પાસે.

અમૃતા ટૂંકા-ટૂંકા જવાબો આપી રહી છે. મારા સવાલ હવે વધુ ડાયરેક્ટ થઇ જાય છે. બાળકોને છેલ્લે ક્યારે મળી હતી? યાદ નથી. કદાચ ઘણાં વર્ષો પહેલાં. નામ શું તેમનું? મૌન...! તમને બાળકોનાં નામ યાદ હશે? યાદ તો છે... અટકાતો અવાજ આવે છે. પરંતુ તે નામ નહીં બતાવી શકે. ખૂબ જ નરમ ચહેરાવાળી અમૃતાની આંખો વારંવાર ઝપકે છે. હું તેને ઝંઝોળતા પૂછું છું- ફોન પર તો વાત થતી હશે? નહીં, મારી પાસે કોઇનો ફોન નથી આવતો. બસ, યૂટ્યૂબ ચલાવું છું. પહેલાં તેમની યાદ આવતી હતી. ઘરે જવાનું મન પણ થતું હતું. પછી ડ્રગ્સ લેવા લાગી તો બધું સેટ થઇ ગયું. હવે યાદ નથી આવતી. કશું પણ નથી થતું.

હાથમાં ચાવી ફરી રહી છે. આજુબાજુ નશાબાજ એકઠા થઇ રહ્યા છે. યુરિન અને પરસેવાની ગંધથી મગજ બહેર મારી ગયું છે. જવાનું વિચારું છું ત્યારે જ તે કહે છે- 'ખબર નહીં મારા મગજને શું થઇ ગયું છે. કંઇ પણ સમજમાં કેમ નથી આવતું.' બેહદ સુંદર ચહેરો, હું સવાલ-જવાબ છોડીને એકદમ કોમ્પ્લિમેન્ટ આપું છું. તે ઝબકીને કહે છે-'હવે ક્યાં સુંદર છું. આ જુઓ.' ટ્રેકસૂટ ઉપર ચડાવીને પોતાના હાથ-પગ દેખાડે છે. ઇન્જેક્શનના ખરાબ ધબ્બા. કપાયેલાનાં નિશાન. પડવા આખડવાના ઊંડા ડાઘ. પછી તે ડગમગાતી ચાલી જાય છે. શટર પાડનારા દુકાનદારો સાથે વાતચીત કરવા વિચાર્યું., પરંતુ સૌએ એમ કહીને મના કરી દીધી કે વાતચીત કરવી નથી, પરંતુ સૌએ મના એટલા માટે કરી દીધી કે લોકલ ગેંગસ્ટર તેમની દુકાન સહિત પરિવારને ગાયબ કરી દેશે.

હવે આ આંકડા પર એક નજર

ચંદીગઢ PGI અનુસાર પંજાબમાં એક લાખ મહિલાઓને ડ્રગ્સની લતમાં છે

2018થી 2020ની વચ્ચે PGIMER એટલે ચંડીગઢ PGI 'Epidemiology of substance use and depandence in the state of Punjab, India'ના નામથી આખા પંજાબમાં એક સર્વે કરાયો હતો. સર્વે અનુસાર પંજાબમાં 41 લાખ લોકોએ જીવનમાં ઓછામાં ઓછી એક વાર કાયદેસર કે ગેરકાયદેસર નશો કર્યો છે. આખી જિંદગી નશો કરવાવાળી એટલે કે નશાના બંધાણીમાં 40 લાખ પુરુષ છે તો ઓક લાખ મહિલાઓ.

પંજાબમાં મહિલાઓ માટે માત્ર એક નશા નિકંદન કેન્દ્ર

પંજાબમાં કુલ 31 સરકારી નશા નિકંદન કેન્દ્ર છે. આમાં માત્ર એક મહિલાઓ માટે છે.

મહિલાઓમાં ડ્રગ્સની વધતી લતને કારણ 2019માં પંજાબ સરકારે સરકારી નશા નિકંદન કેન્દ્રમાં અલગથી મહિલા વોર્ડ બનાવવાનું શરૂ કર્યું.

દેશમાં 10થી 75 વર્ષની 1.5 કરોડ મહિલાઓમાં નશાની લત

શરાબ - 90 લાખ

ગાંજો, ચરસ - 40 લાખ

ડ્રગ્સ (ઓપિયોડ્સ) - 20 લાખ

સોર્સ- નેશનલ ડ્રગ ડિપેન્ડન્સ સેન્ટર અને એમ્સ દિલ્હીની સાથે સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલયનો સર્વે