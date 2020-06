દિવ્ય ભાસ્કર Jun 19, 2020, 11:50 AM IST

નવી દિલ્હી. ચીનના સૈનિકો સાથે અથડામણમાં 15 જૂનની રાતે લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં ભારતના 20 જવાન શહીદ થયા હતા અને ચીનના પણ 30થી વધારે જવાન માર્યા ગયા હતા. ત્યારથી બન્ને દેશો વચ્ચે તણાવમાં વધારો થયો છે. આ સાથે જ ચીનનું સરકારી મુખપત્ર ગ્લોબલ ટાઈમ્સ સોશિયલ મીડિયા પર ભારતને ગેરમાર્ગે દોરવાના પેંતરા કરી રહ્યું છે.

છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તે સતત ભારત સાથે જોડાયેલા ટ્વિટ કરી રહ્યું છે. જેમાં મોટાભાગે ચીની સેનાની તૈયારીઓ અને તેમના મુવમેન્ટ્સ, ભારત-ચીન વેપાર, ભારત-અમેરિકા સંબંધ અને ભારતમાં ચીની સામાન અંગે થઈ રહેલા વિરોધ સાથે જોડાયેલા ટ્વિટ છે.

ચીની સેનાની તૈયારીઓ અને રણનીતિ અંગે ટ્વિટ

ગ્લોબલ ટાઈમ્સે ચીની આર્મીની તૈયારીઓ અને તેના સૈન્ય અભ્યાસ અંગે એક પછી એક ઘણા ટ્વિટ કર્યા છે. ગ્લોબલ ટાઈમ્સે ગુરુવારે લખ્યું કે, તણાવને ધ્યાનમાં રાખતા ચીની સેનાએ પોતાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ચાઈના સેન્ટ્રલ કમિટિના મહાસચિવ અને કેન્દ્રીય સૈન્ય આયોગના અધ્યક્ષે પણ સેનાને સ્ટ્રૈટજિક મેનેજમેન્ટની ટ્રેનિંગ પર જોર આપવાના આદેશ આપ્યા છે.

ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું કે, ચીને તિબેટમાં પાંચ નવા મિલેટ્રી યૂનિટની સ્થાપના કરી છે. જેમાં સંચાર, પર્વતારોહણ, અભિયાન, બચાવ અને એક રિઝનલ ફાઈટ ક્લબને સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું કે, ચીનની આર્મીએ તિબેટની દક્ષિણ-પશ્વિમ સીમમાં સૈન્ય અભ્યાસ વધારી દીધો છે. ઉત્તર-પશ્વિમ ચીન સીમા પર પણ સેનાની બ્રિગેડને તહેનાત કરી દેવાઈ છે. ભારત સાથે થયેલા સંઘર્ષને ધ્યાનમાં રાખતા પૈરાશૂટની નાઈટ ટીમને પણ મોર્ચા પર લગાવી દેવાઈ છે.

ગ્લોબલ ટાઈમ્સે ગુરુવારે ટ્વિટર પર આ અંગેની માહિતી આપી હતી કે ચીની સેનાએ તાજેતરમાં જ લડાકૂ ક્ષમતાને વધારવા માટે નવા પૈડા વાળા ટેન્ક લીધા છે. વધુ એક ટ્વિટમાં ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું છે કે બન્ને દેશો વચ્ચે સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને બન્ને દેશ ઝડપથી તણાવ ઓછો કરવાના પક્ષમાં છે.

ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું કે, ચીનની એરફોર્સની એક ટુકડીએ દિવસ અને રાત દરમિયાન પેરાશૂટ પ્રશિક્ષણ શરૂ કરી દીધું છે. આ અભ્યાસ વાસ્તિવક યુદ્ધ પર આધારિત છે, જેનો હેતુ પૈરાટ્રુપ્સ સમૂહના પેરાશૂટિંગ સ્કિલને વધારવાનો છે.

તણાવ માટે ભારતને જવાબદાર ઠેરવ્યું

17 જૂને ચીનના વિદેશ મંત્રીના હવાલાથી ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું કે, ભારતે ખાતરી આપવી જોઈએ કે સોમવાર વાળી ઘટના ફરી ક્યારે ન બને. ભારતે ચીનને ઓછું ન આંકવું જોઈએ. ભારતે આ મામલાની તપાસ કરવી જોઈએ અને જે દોષી છે તેને સજા આપવી જોઈએ. સાથે જ કોઈ પણ પ્રકારની સૈન્ય કાર્યવાહીને અટકાવવી જોઈએ.



16 જૂને પણ ગ્લોબલ ટાઈમ્સે ભારત-ચીન તણાવ અંગે ઘણા ટ્વિટ કર્યા હતા. જેમાં લખ્યું હતું કે, ભારતના જવાનોએ ચીન સીમામાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો અને અમારા જવાનો પર હુમલો કર્યો, જેમાં ભારતના ત્રણ જવાન માર્યા ગયા છે.

અમેરિકાના સ્ટેન્ડ અંગે ટિ્વટ કર્યુ

ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું કે, અમેરિકા, ભારતને ઈન્ડો પેસિફિક રણનીતિનું મુખ્ય હિસ્સો ગણે છે, પણ નવી દિલ્હીની રણનીતિ‘અમેરિકા ફર્સ્ટ’નીતિના વિપરીત છે. અમેરિકા વહેમ ઊભો કરવા માંગે છે કે ભારત પાસે પશ્વિમી દેશોનો સાથ છે. ભારતમાં ઘણી એવી શક્તિ છે જે ચીન સાથે સંઘર્ષ કરવા માટે ઉશ્કેરી રહી છે.

એવું પણ લખ્યું કે અમેરિકાની રણનીતિક વ્યૂહરચનામાં ભારતનું મહત્વ એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે અમેરિકા ચીનને કેવી રીતે જોખમી માને છે. ભારત અને ચીન બન્નેએ આ મામલામાં અમેરિકાની મધ્યસ્થતા અથવા દખલગીરી સ્વીકારવી ન જોઈએ.

ભારતીય મીડિયા અંગે ટ્વિટ કર્યુ

"Chinese media outlets have been very restrained, but some rumors have been spread widely by Indian media, which might be induced by some Western media for smearing China." Chinese netizens call for restraint in #China-#India border clash on Twitter. https://t.co/8a6nCoxeDP pic.twitter.com/Z7HTzPcfuv