Gujarati News

Dvb original

Meet Femina Miss India Gujarat 2023 Simran Saini

ભાસ્કર ઇન્ટરવ્યૂ ભૂંગળાનું પેકિંગ કરતી ગુજરાતની યુવતી મિસ ઇન્ડિયાની રેસમાં: માતાને નજર સામે જ પિતાના હાથે માર ખાતાં જોઈ, આ રીતે એક સામાન્ય ઘરની છોકરી બની મિસ ગુજરાત

અમદાવાદ 31 મિનિટ પહેલા લેખક: સારથી એમ.સાગર



કૉપી લિંક

3:48

મારા પિતા એબ્યુઝિવ હસબન્ડ હતાં. મારી મમ્મી સાથે બહુ જ મારપીટ કરતાં હતા. 10 વર્ષ મારી મમ્મીએ સહન કર્યું વચ્ચે એવું પણ થયું કે બહુ વધી ગયું એટલે અમદાવાદ આવતાં રહ્યા હતા. એક દિવસ મમ્મી સ્ટોનના ઓપરેશન માટે હોસ્પિટલમાં હતા. પપ્પાએ હોસ્પિટલમાં પણ એમની સાથે મારપીટ કરી, ત્યારે મારી મમ્મીને થયું કે આ હવે તો સહન નહીં જ થાય. મમ્મીને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી. પછી અમે ઘરે આવ્યા. બાદમાં અમે લોકો લીટરલી પપ્પાને ખબર ન પડે એ રીતે ત્યાંથી ભાગીને આવ્યા હતા. ટ્રેનમાં ટિકિટ વગર બેસી ગયા હતા, ટ્રેનમાં રહેલા કેટલાંક આર્મી જવાનોએ ટિકિટ ખરીદવામાં મદદ કરી હતી. અમે અમદાવાદ નાનાના ઘરે આવી ગયા હતા. આ આશરે 2005-06ની વાત હશે. આ શબ્દો છે તાજેતરમાં ફેમિના મિસ ગુજરાત 2023 બનેલી અને ફેમિના મિસ ઇન્ડિયા 2023ની તૈયારીઓ કરી રહેલી સિમરન સૈનીના.

અમદાવાદમાં જન્મેલી 26 વર્ષીય સિમરને જિંદગીમાં ખૂબ ઉતાર ચઢાવ જોયા છે. પિતાની માતા સાથેની મારઝૂડથી લઈ આર્થિક કારણોસર અભ્યાસ છોડવો, ટિફિન સર્વિસ ચલાવવી, ભાડાના મકાનમાં અહીંથી ત્યાં ફરતા રહેવાનું. આ બધી સ્ટ્રગલ કર્યા પછી સિમરન હવે મિસ ગુજરાત બની ગઈ છે અને મિસ ઇન્ડિયાની તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છે.

હાલ મણીપુરમાં મિસ ઇન્ડિયાની તૈયારીઓ કરી રહેલી સિમરન સાથે દિવ્ય ભાસ્કરે એક્સક્લૂઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં બાળપણ, સંઘર્ષ, અભ્યાસ અને ગ્લેમર વર્લ્ડમાં એન્ટ્રી કરવા સહિતની વાતો જણાવી હતી.

અમદાવાદમાં જન્મ અને ગુજરાત યુનિ.માંથી ગ્રેજ્યુએશન

જન્મ, પરિવાર અને અભ્યાસ અંગે વાત કરતા સિમરન સૈનીએ દિવ્ય ભાસ્કરને કહ્યું કે, મારો જન્મ 7 માર્ચ, 1997ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો. મારા જન્મ બાદ અમે મારા પિતાના ઘરે પંજાબ શિફ્ટ થયા હતા. હું ત્રીજા ધોરણમાં હતી ત્યારે અમે પાછા અમદાવાદ આવી ગયા. મારો ઉછેર સ્કૂલિંગ, કોલેજ બધું જ અમદાવાદમાં થયું છે. સ્કૂલ ઘણી બદલી. ધોરણ 11-12 મણિનગરની રૂબ્સ સ્કૂલમાંથી કર્યું હતું. હું CA કરતી હતી એટલે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી એક્સટર્નલ સ્ટુડન્ટ તરીકે કોલેજ કરી હતી. પરિવારમાં મારી મમ્મી હરજીન્દર કૌર સૈની હાઉસ વાઈફ છે. પહેલા એ ટિફિન સર્વિસ ચલાવતા હતા. પરંતુ તબિયત સારી ન રહેતી હોવાથી બંધ કર્યું છે. મોટો ભાઈ જગજીત સૈની છે. જે દુબઈમાં માર્કેટિંગ ફર્મમાં જોબ કરે છે. મારી બહેનનું નામ મન્નત સૈની છે. એ કેનેડામાં સ્ટડી કરે છે.

ફોટોશૂટ દરમિયાન તથા માતા સાથે સિમરન.

'કોર્ટ કેસ 7 વર્ષ ચાલ્યો પછી મમ્મીના ડિવોર્સ થયા'

'અમે ત્રણ ભાઈ બહેન હતા. અમને મારા નાના મદદ કરતાં હતા. પરંતુ 3 છોકરાઓની જવાબદારી શાળાનો ખર્ચ, મેડિકલ વગેરે ચાલતું. આ ઉપરાંત પિતાની મારપીટના કારણે મમ્મીને બ્રેનમાં એક નર્વ ડેમેજ થઈ ગઈ હતી. એના ખર્ચ હતાં. મમ્મીએ કોર્ટ કેસ કર્યા હતાં એના પણ ખર્ચ હતાં, એટલે મારી મમ્મીએ ટ્યુશન કરાવવાનું શરૂ કર્યું. છોકરાઓને ભણાવવામાં હું કે મારો ભાઈ મમ્મીને હેલ્પ કરીએ. કોર્ટ કેસ પણ 7 વર્ષ ચાલ્યા અને ત્યાર પછી મમ્મીના ડિવોર્સ થયા. મારું બાળપણ આ જ બધુ જોવામાં ગયું છે. મારી સાથે મારુ ફેમિલી નથી. ડેડ નથી. મમ્મી છે પણ એ કોર્ટ કેસ અને લાઇફની અન્ય સ્ટ્રગલમાં બીઝી છે. ટ્યુશન ઉપરાંત ભરત ભરવાનું કામ કરતાં. ટિફિન સર્વિસ ચલાવતા. અમે દસમાં ધોરણમાં હતા ત્યારે ભૂંગળા પેકિંગ કરવાનું કામ કરતાં. એવા કેટલાય નાના મોટા કામ કરીને ઘર ચાલતું.'

'હું ભરત ભરતી અને ટિફિન આપવા જતી'

'તે સમયે મારી બહેન બહુ નાની હતી. પરંતુ એ એની રીતે મદદ કરતી. ટ્યુશનમાં છોકરાઓ આવે તો એક વ્યક્તિ હેન્ડલ ન કરી શકે તો અમે અમારું સ્ટડી મેનેજ કરીને એમને પણ ભણાવતા હતા. ભરત ભરવાનું હોય તો અમે પણ ભરીએ. ટિફિન સર્વિસ હોય તો અમે તે આપવા જઈએ. ટિફિન બનાવવામાં, પેક કરવામાં હેલ્પ કરીએ. એ રીતે અમે મળીને બધા કામ કરીએ.હું ભણવામાં બહુ જ હોશિયાર હતી. મારા પર્સન્ટેજ ઓલમોસ્ટ 80 જેટલા આવતાં. સ્કૂલમાં હું રેન્કર હોવ, મોનિટર હોવ. CAમાં પણ CPT ફર્સ્ટ એટેમ્ટમાં ક્લિયર કર્યું હતું. IPCC વખતે પણ હું પ્રિપેર્ડ હતી પણ ડ્રોપ આઉટ કરવું પડ્યું. કોલેજમાં એક્ઝામના 4 દિવસ પહેલા બુક્સ ખોલું તો પણ સારા રિઝલ્ટ સાથે પાસ થાવ. CA વખતે ભણવાનું પૂરું થયા પછી લાઇબ્રેરીમાં જઈને ભણું પછી રાત્રે એક વાગ્યે ફ્રી પડું. નાનપણમાં હતું કે ડૉક્ટર બનવું છે. '

પહેલા ભાડાના મકાનમાં રહેતી, હવે સાઉથ બોપલમાં છે ઘરનું ઘર

'અમે સાઉથ બોપલમાં રહીએ છીએ. 4-5 મહિના પહેલા જ ફાઇનલી પોતાનું ઘર લીધું છે. EMI પર છે પણ અમારું પોતાનું છે. પહેલા રેન્ટ પર રહેતા ત્યારે ઘર શિફ્ટ કરતાં રહીએ. એ પહેલા નાના સાથે રહેતા પણ હું ધોરણમાં 12માં હતી ત્યારે અમે શિફ્ટ થયાં.'

આ ફોટોશૂટથી બદલાઈ સિમરનની જિંદગી

જિંદગીમાં આવેલા સૌથી મહત્વપૂર્ણ ટર્નિગ પોઇન્ટ અંગે સિમરન કહે છે કે, પંજાબથી અમદાવાદ આવવું એ એક મોટી ઘટના હતી. અમદાવાદ શહેર ઘણી તકો આપે છે. અમદાવાદમાં જ મોડલિંગ કરિયર શરૂ કર્યું ને અહીં સુધી પહોંચી છું. મારી લાઈફ એના કારણે જ ચેન્જ થઈ છે. વર્ષ 2019માં મારી એક ફ્રેન્ડ માટે મેં એમ જ શૂટ કર્યું હતું. એ ફોટો કોઈએ જોયા અને મને ફોટોશૂટ મળવા લાગ્યા, ત્યારથી મને સતત કામ મળી રહ્યું છે. મેં આસોપાલવ, કેકે જ્વેલર્સ, આર કુમાર એમ ગુજરાતના બધા જ ડિઝાઇનર સાથે કામ કર્યું છે.

મારા કોન્ફિડન્સ અને સ્પીચના કારણે મિસ રૂબ્સ 2013નું ટાઇટલ મેં જીત્યુંઃ સિમરન.

'મારી ફ્રેન્ડ્સ અને સોસાયટીમાંથી કપડાં માંગીને પહેર્યા'

CAથી સીધા મિસ ઇન્ડિયાનો વિચાર કેવી રીતે આવ્યો? તે અંગે કહે છે કે, નાનપણમાં હું ખૂબ જ સ્ટુડિયસ છોકરી હતી. મને હતું કે મારે ડૉક્ટર બનવું છે. બહુ જ ખ્વાહીશો હતી. મારી સ્કૂલમાં મિસ રૂબ્સ નામે એક ફંક્શન કરતાં, એમાં મેં ભાગ લીધો. બાકી બધા તો પૈસાદાર હતાં. મને તો એડમિશન પણ સ્કોલરશીપ પર મળ્યું હતું. બધી છોકરીઓ જોડે કપડાં અને મેકઅપ આર્ટિસ્ટ વગેરે હતું. મારી પાસે કંઈ જ નહોતું. મિસ રૂબ્સના 4 રાઉન્ડ પૂરા કરવા માટે મારી ફ્રેન્ડ્સ અને સોસાયટીમાંથી કપડાં માંગીને પહેર્યા હતા. મને આશા નહોતી કે હું જીતીશ. હું તો અનુભવ માટે ગઈ હતી. પરંતુ મારા કોન્ફિડન્સ અને સ્પીચના કારણે મિસ રૂબ્સ 2013નું ટાઇટલ મેં જીત્યું હતું એવું મને લાગે છે, ત્યારે લાગ્યું હતું કે આ ક્ષેત્રમાં પણ ક્યારેક કામ કરી શકાય.

'આર્થિક સ્થિતિ કથળતા અભ્યાસ અધૂરો છોડવો પડ્યો'

'જો કે પછી હું CA કરી રહી હતી, કારણ કે ડૉક્ટર બનવાનો ખર્ચ ઘણો હતો. જેથી 12માં ધોરણ પછી CA કરવાનું વિચાર્યું. CA દરમિયાન જોશ ઇવેન્ટમાં મિસ એકેડેમિયા ટાઇટલ જીત્યું, ત્યાંથી મને મુંબઇ મોકલી. ત્યાં મને રનર્સ અપનો એવોર્ડ મળ્યો અને ત્યારે મોડલિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો હતો. પરંતુ એવું થયું કે પહેલા CA કમ્પ્લિટ કરી લેવું. યુનિવર્સ ઘણી વખત અમુક રસ્તા પર જવા માટે તમને ઈશારો કરે છે. CAનું ભણવા દરમિયાન આર્થિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ જેના કારણે કામની જરૂર ઊભી થઈ, એટલે મોડલિંગ ટ્રાય કર્યું. મારી ફ્રેન્ડ એકવાર મૂવીનું ઓડિશન આપવા ગઈ હતી. એણે મને કહ્યું કે તું ખાલી સાથે આવ અને તેમણે મને કહ્યું કે તમે પણ લીડ માટે ઓડિશન આપો. હું સિલેક્ટ થઈ ગઈ. પહેલું મૂવી શુટ કર્યું એનું નામ 3G ડોટ કોમ હતું. એ પછી મેં બીજા બે મૂવી કર્યા. પરંતુ એકેય રિલિઝ ન થયા. સાથે સાથે મોડલિંગ ચાલુ હતું. પરંતુ એમાં પણ કામ વધારે નહોતું મળતું. આ 2017ની આસપાસની વાત હશે.'

'સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવની જોબ કરી, ફ્રીમાં ફ્રેન્ડ માટે શૂટ કર્યું'

'ત્યાર બાદ મુંબઈથી અમદાવાદ પાછી આવી ગઈ. અહીંની એક ડેસ્ટિનેશન મેનેજમેન્ટ કંપનીમાં સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે જોબ શરૂ કરી અને ફરી ભણવાનું શરૂ કર્યું. મને જોબનો કોઈ અનુભવ નહોતો. જ્યારે નોકરી શરૂ કરી તો ઘણું શીખવા મળ્યું કે તમે કેવી રીતે મેઈલ કરો. એનો રિપ્લાય કરો. ઓફિસમાં કઈ રીતે સ્ટાફને હેન્ડલ કરો. મારું પરફોર્મન્સ સારું હોવાથી બધા સાથે સારું બનતું હતું. મારા સર મને બહેન માનતા. નવી છોકરીઓના હું ઇંટરવ્યૂ લેતી હતી. અમારી હેડ ઓફિસ પ્રાગમાં હતી, એ મને ત્યાં જવાનું કહેતાં હતા. એમને ત્યાં કોઈ ઇન્ડિયન જોઈતું હતું જે સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકે, એટલે વર્ષ 2019માં મે પ્રાગ જવાની તૈયારી કરી લીધી હતી. પરંતુ કદાચ આ ફિલ્ડમાં આવવાનું લખ્યું જ હતું. મેં ફ્રીમાં ફ્રેન્ડ માટે શૂટ કર્યું હતું. જેનાથી કામ મળવા લાગ્યું.'

ગુજરાતમાંથી ઓડિશન આપ્યું તેમાં ટોપ 10માં સિલેકટ થઈ ગઈ.

'મિસ ઇન્ડિયા માટે 2017માં ઓડિશન આપ્યું પણ સિલેક્શન ન થયું'

'મિસ રૂબ્સ બન્યા પછી મિસ ઈન્ડિયા વિશે વધારે માહિતી મેળવી. એવું થતું કે હું કોઈક દિવસ આ સ્ટેજ પર જઈશ. મિસ ઈન્ડિયા માટે 2017માં પહેલી વાર ઓડિશન આપ્યું હતું. હું ટોપ 10માં આવી. પરંતુ આગળ સિલેક્શન ન થયું તો એક જજને પૂછ્યું કે કેમ સિલેક્શન ન થયું? મારે શું કરવું જોઈએ? કારણ કે જેટલી છોકરીઓ આવે એમની કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, પર્સનાલિટી પર કામ કરે. એવું કંઈક કરીને પાછા આવો, એ પછી મેં ટ્રેનિંગ લેવાનું શરૂ કર્યું. ત્યાર બાદ ઓડિશન આપવું હતું. પરંતુ કોવિડ અને અન્ય કારણોસર એ થતું નહોતું.'

'એ બંને દિવસ હું ખાધા વગર હતી'

'પરંતુ આ વર્ષે 3 ફેબ્રુઆરી 2023માં મારું ફોટોશૂટ હતું. વેસ્ટ ઝોનનું ઓડિશન પણ મુંબઇમાં હતું. મને બે દિવસ પહેલા ખબર પડી. હું સોશિયલ મીડિયા ખોલુંને મિસ ઈન્ડિયાની કોઈને કોઈ પોસ્ટ દેખાય. મને થયું કે મારું શૂટ છે તો ઓલરેડી નહીં જઇ શકું. પછી મારું ફોટો શૂટ કેન્સલ થઈ ગયું. હું યુનિવર્સમાં બહુ જ બિલિવ કરું છું. યુનિવર્સ તમારી સાથે કોઈને કોઈ રીતે કોમ્યુનિકેટ કરતું હોય છે. ત્યારે લાગ્યું કે મારે જવું જોઈએ અને હું ગઈ. ત્યાં 500 છોકરીઓ હતી. બધી સારી દેખાય અને પ્રીપેર થઈને આવી હતી. આ સમયે લાગ્યું કે 2 રાઉન્ડ થશે તો પણ વાંધો નહીં. પ્રેક્ટિસ વોક થઈ જશે. સવારે 8 વાગ્યે હું ગઈ હતી. સાંજે 6 વાગ્યે મુંબઈનું ઓડિશન પત્યું. હું ટોપ 70માં આવી. જ્યારે ગુજરાતમાંથી ઓડિશન આપ્યું તેમાં ટોપ 10માં સિલેકટ થઈ ગઈ. 10 ફેબ્રુઆરીએ ફાઇનલ ઓડિશન હતું. એ દિવસે સવારે 5 વાગ્યે ઉઠી હતી કારણ કે મેકઅપ વગેરે સાથે 8 વાગ્યે પહોંચવાનું હતું. એ બંને દિવસ હું ખાધા વગર હતી.'

'ફાઇનલમાં મુંબઇથી 76 છોકરીઓ હોવાથી આશા નહોતી'

'ફાઇનલમાં મુંબઇથી 76 છોકરીઓ હતી ત્યારે પણ નહોતું કે હું સિલેક્ટ થઈ જઈશ એવી આશાઓ પણ નહોતી. એ ઓડિશનથી ટોપ 25માં સિલેકટ થઈ એટલે કોન્ફિડન્સ વધતો ગયો. પછી ટોપ 12માં આવી. પછી તેમણે એવું કહ્યું કે તમે બધા બહુ જ સ્ટ્રોંગ છો. પહેલી વાર એવું થયું છે કે અમારા માટે સિલેક્શન કરવું ઘણું જ અઘરું થઈ ગયું છે. જો તમે બીજા સ્ટેટમાંથી રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માંગતા હોવ તો એનું નામ આપો. મેં કહ્યું હું ગુજરાતમાંથી પણ સિલેકટ થઈ છું એ પછી હું ગુજરાતમાં આવી. તેનો ઓડિશન રાઉન્ડ થયો અને ફાઇનલી આઈ મેડ ઈટ. '

મિસ ગુજરાત 2023 બન્યા બાદ અને એક ફોટોશૂટ દરમિયાન સિમરન.

કયા કયા સવાલોએ મિસ ગુજરાત બનાવી?

કયા સવાલોએ મિસ ગુજરાત બનાવી તે અંગે કહે છે કે, ત્યાં 10-10ના ગ્રુપમાં ચાલવાનું હોય, એમાંથી તમે તમારી જાતને કેવી રીતે સ્ટેન્ડ આઉટ કરો છો એના પરથી શોર્ટ લિસ્ટિંગ થાય. પછી ઈન્ટ્રોડક્શનમાં શું બોલો છો એના પર શોર્ટ લિસ્ટિંગ થાય. ફાઇનલ રાઉન્ડમાં સવાલો થાય. એમા બેઝિક સવાલો હોય. તમે મિસ ઈન્ડિયા જીતશો તો શું કરશો? કેમ તમારે જીતવું છે? કેમ અહીં છો? આજનું યુથ સૌથી વધારે કઈ ડીફિકલ્ટી ફેસ કરે છે? આવા સવાલો હોય જેને તમે રિલેટ કરી શકો. જેના જવાબ તમારી પર્સનાલિટી શો કરે કે તમે મોડલિંગ કરો છો તેમાંથી શું શીખો છો? મિસ ગુજરાત બાદ મિસ ઈન્ડિયા જીતો તો મિસ વર્લ્ડ રિપ્રેઝેન્ટ કરવા જવાનું હોય. મિસ વર્લ્ડ બેઝિકલી બ્યુટી વિથ પર્પઝ છે, એનું મુખ્ય ટાઇટલ જ એ છે. મિસ ગુજરાતનો ફાઇનલ રાઉન્ડ થયો એ સમયે મારી પહેલા એક છોકરીને અત્યારનું યૂથ શું ડીફિકલ્ટી ફેસ કરે છે? એમણે શું ન કરવું જોઈએ? એણે કહ્યું કે અત્યારનું યૂથ સોશિયલ મીડિયાથી બહુ જ અટેચ છે. સોશિયલ મીડિયા પર કોઈને પણ ફોલો કરી રહ્યા છે. એ ઇન્ફ્લુએન્સ થઈ જાય છે. પોતાને કંપેર કરે છે એ યૂથનો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે. મને એવો ક્વેશ્ચન કર્યો કે આ પ્રોબ્લેમ છે તો એનો ઉકેલ શું છે? મેં કહ્યું કે હું ઇન્ફલૂઅન્સર છું. તો મારી રિસ્પોન્સબિલિટી છે કે હું કોઈને મિસ ગાઈડ ન કરું. મને લોકો ફોલો કરે છે તો એ મારામાંથી કંઈ સારું શીખવા જોઈએ. આનો ઉપાય એ જ છે કે જે ઇન્ફ્લુએન્સર છે કે વધારે ફોલોઅર્સ છે એ લોકો આ બાબતને સિરિયસ લઈ કોઈને મિસ ગાઈડ ન કરે. જેથી લોકો તમારી પાસેથી સારું શીખે કંઈ ખરાબ ન શીખે.

મેઈલ જોઈ 4 વાર તો ચેક કર્યું કે સાચે જ સિલેક્શન થઈ ગયું છે?

મિસ ગુજરાત બન્યા ત્યારે કેવો અહેસાસ થયો તે અંગે કહે છે કે, 17 ફેબ્રુઆરીએ એનાઉન્સ કરવાના હતાં. અમને 16 ફેબ્રુઆરીએ રાત્રે ખબર પડી. મેઈલ જોઈને 4 વાર તો ચેક કર્યું કે સાચે જ સિલેક્શન થઈ ગયું છે? કોઈ વસ્તુ તમારે જોઈએ પણ મળે ત્યારે વિશ્વાસ ન થાય. હું મારી જાતને સમજાવતી હતી કે હા, આઈ મેડ ઈટ. ત્યાર ફ્રેન્ડ્સને ત્યાં હતી. ફ્રેન્ડ્સને કહ્યું અને એમણે બહુ જ સેલિબ્રેટ કર્યું. મારી મમ્મીને ફોન કર્યો એ બહુ જ ખુશ થઈ ગઈ. એમણે આટલા વર્ષોમાં મારો ગ્રોથ જોયો છે, ત્યારે શું થયું હતું એ ફિલિંગ હું શબ્દોમાં કહી જ ન શકું. હું મારી જાતને બ્લેસડ માનું છું. નાનપણમાં સપનું હતું પણ મોટા થઈએ ત્યારે ભૂલી જઈએ. પરંતુ એ પૂરું થતાં જોઈએ એટલે બહુ જ સંતોષ મળે. મેં યુનિવર્સનો આભાર માન્યો.

મિસ ગુજરાત બન્યા પછી તેમની જિંદગીમાં આવેલા પરિવર્તન અંગે કહે છે કે, વધારે લોકો ઓળખવા લાગે છે. મારે એક્ટિંગમાં જવું છે એ માટે આ તમને પ્લેટફોર્મ આપે. મારુ ગ્રૂમિંગ થઈ રહ્યું છે. બહુ જ શીખવા મળી રહ્યું છે. હજી પોતાની જાત પર કેવી રીતે કામ કરી શકાય. લુક વાઇઝ, મેકઅપ વાઇઝ, લોકોને મળીને કઈ રીતે ગ્રીટ કરવું. કોન્ફિડન્સ ખૂબ વધી ગયો.

ભાઈ-બહેન અને માતા સાથે સિમરન.

'મારી સાથે જે થયું છે એ ના થયું હોત તો હું અહીં ના હોત'

પંજાબથી લઈ અમદાવાદ સુધીની લાઈફ કેવી રહી તે અંગે સિમરન કહે છે કે, આટલા વર્ષો દરમિયાન માઇન્ડ સેટ બહુ જ ચેન્જ થયું છે. નાના હોઈએ તો જીવનને કોસતા હોઈએ કે મારી લાઈફ કેમ આવી છે? કેમ નોર્મલ લાઈફ નથી? હવે એવું લાગે છે કે મારી સાથે જે થયું છે એ ના થયું હોત તો હું અહીં ના હોત. હું કદાચ પંજાબમાં જ હોત. કદાચ મારા મેરેજ થઈ ગયા હોત, કારણ કે ત્યાં નાની ઉંમરે લગ્ન કરાવવામાં આવે છે. જે થયું એ થવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું. આજે હું જે વ્યક્તિ છું એ બધા એ અનુભવોને લીધે જ છું. આજે સ્ટેજ પર હું કંઈ બોલી શકું છું તો અનુભવના કારણે છું, એના કારણે જ મેચ્યોરિટી આવી છે. જે પણ લાઈફમાં થાય છે. એની પાછળ એક કારણ હોય છે. આજે તમે રડતાં હોવ પરંતુ વર્ષ પછી તમને ખબર પડે કે એ થવું ઘણું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું. અત્યારે હું પાછળ ફરીને જોઉ છું તો ભાગવાનને થેન્ક્યુ કહું છું. જે પણ મારા જીવનમાં થયું એ માટે હું ગ્રેટફૂલ છું. મને બધી વસ્તુની વેલ્યૂ ખબર છે. સોનાની થાળીમાં નથી મળ્યું. આ બધી વસ્તુ માટે મહેનત કરી છે. કોઈ વસ્તુ માટે મહેનત કરો અને તે મળે તો એની ખુશી-ગર્વ અલગ જ હોય.

ફિગર કેવી રીતે રાખે છે મેઇન્ટેઇન?

ફિગર મેઇન્ટેન કરવા અંગે સિમરન કહે છે કે, તમારી ફિટ બોડી હોવી જોઈએ, ડાયટમાં ધ્યાન રાખીએ. મોસ્ટલી બોઈલ્ડ વેજીટેબલ, ફ્રૂટ્સ વગેરે એવું ફ્રેશ ફૂડ ખાવું પડે. જંકફૂડ એવોઇડ કરો. એ ખાવ તો સ્કીન પર દેખાય. સમય મળે ત્યારે કસરત કરીએ. બોડી મેઇન્ટેન રાખવી ઘણું જરૂરી છે. આના માટે જ નહીં. સામાન્ય જીવનમાં પણ બધાએ એ કરવું જોઈએ. મને પિત્ઝા બહુ જ ભાવે છે. પરંતુ લગભગ 40 દિવસથી મેં પિત્ઝા અડ્યા પણ નથી. સામાન્ય રીતે મને એવું થાય કે વીકમાં એકવાર પિત્ઝા ખાવા જ છે. બીજું પણ કંઈ જંકફૂડ નથી ખાધું.

'તમે ડાર્ક છો તો નહીં સિલેકટ કરે એવું કંઈ નથી'

બ્યુટી કોન્ટેસ્ટને લઈ લોકોમાં વ્યાપેલી ગેરમાન્યતા અંગે સિમરન કહે છે કે, લોકોને એવું હોય કે મિસ ઈન્ડિયામાં બહુ જ બ્યુટીફુલ કે સ્પેસિફિક ટાઈપ નો ફેસ હોવો જોઈએ. એટલું જ છે કે તમે તમારી જાતને કઈ રીતે જુઓ છો. કઈ રીતે સારી બતાવી શકો. તમે ડાર્ક છો તો નહીં સિલેકટ કરે એવું કંઈ નથી. મેકઅપ કરીને અહીં છે એ 30 છોકરીઓ બહુ જ સુંદર દેખાશે. મોડલિંગના 4 વર્ષ કરતાં અત્યારે હું જાતે મેકઅપ કરું છું એ બહુ જ અલગ છે.

ડાયટમાં શું શું ફેરફાર કર્યા?

ડાયટમાં કરેલા ફેરફારો અંગે સિમરન કહે છે, જંકફૂડ પર પહેલાથી જ કંટ્રોલ હતો. ઘરનું ખાવાનું વધુ ખાતી. પહેલ બ્રેકફાસ્ટ નહોતી કરતી પણ અત્યારે એક રૂલ બનાવ્યો છે કે સવારે ઊઠીને ફ્રૂટ્સ નટ્સ ખાવાના. હમણાંથી જમવામાં બોઈલ્ડ વેજીટેબલ શરૂ કર્યા છે. મોસ્ટલી રાઈસ અને દાળ ખાવાનું એવી રીતે નાના ચેન્જીસ ઘણા કર્યા છે અને મારી સ્કીન પર અસર દેખાય ત્યારે સારું લાગે છે. મસાલા વાળો ખોરાક ખાવાથી ફેસ પર પીંપલ આવવાના ચાન્સ છે. જ્યારે બોઈલ્ડ વેજિટેબલ્સ ન્યૂટ્રિશિયન્સ આપે અને સ્કીન પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય. ઊંઘવાનો સમય પહેલાથી ફિક્સ નહોતો. વહેલી સવારે કરેલું ફોટોશૂટ બહુ જ સારું હોય છે. એ માટે વહેલું ઊઠવું જ પડે. એ બધુ તો મારા માટે સેમ જ છે.

કેટવોકની પ્રેક્ટિસ માટે લાકડાનો એક નેરો પાથ મૂકે છેઃ સિમરન.

કેટ વોક માટે શું ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે?

કેટ વોક પ્રેક્ટિસ અંગે મિસ ગુજરાતે કહ્યું કે, કેટવોકની પ્રેક્ટિસ માટે લાકડાનો એક નેરો પાથ મૂકે. બેલેન્સ જાળવવા માટે એની ઉપર વોક કરાવે. કેટવોકમાં એવું હોય કે એક જ લાઇનમાં બંને પગલાં પડવા જોઈએ. સ્ટ્રેઇટ વોક થવું જોઈએ. તમારું બેલેન્સ બગડવું ન જોઈએ. તેના માટે પ્રેક્ટિસ કરાવતા હોય છે. જેના કારણે સ્ટેજ પર કોન્ફિડન્સ બનીને ચાલી શકાય છે. અમુક સમયે માથા પર ચોપડી મૂકે જે પડવી ન જોઈએ. આ બધુ એટલા માટે હોય કે નોર્મલી પણ તમારું ફોકસ જાળવીને વોક કરી શકો. રેમ્પ વોકનું સેશન વીકમાં 3-4 વખત થાય. જે 3 કલાક જેટલું ચાલે, પરંતુ એમાં પણ એક એક વ્યક્તિના અલગ અલગ વીક પોઇન્ટ્સ પર કામ કરે.

મિસ ગુજરાત કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લેવા માટે આ લાયકાત જરૂરી

મિસ ગુજરાત બ્યુટી કોન્ટેસ્ટમાં ભાગ લેવાની લાયકાત અંગે સિમરન કહે છે કે, તમારી ઉંમર 18 થી 25 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. હાઇટ મિનિમમ 5.4 ફૂટ હોવી જોઈએ. પહેલા 5.6 હતી. મેરિડ ન હોવા જોઈએ.(લગ્ન કે ડિવોર્સ કંઈ જ નહીં) ભારતીય હોવા જોઈએ. જ્યાંથી એપ્લાય કરો એ રાજ્યનું પ્રૂફ હોવું જોઈએ. પોલીસ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. તમારી ઉપર કોઈ ક્રિમિનલ કેસ નથી. એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન જેવું કંઈ હોતું નથી. તમારી પર્સનાલિટી હોવી જોઈએ. બધાની લાઈફ સ્ટોરી અલગ હોય છે એટલે એ મેટર કરવું પણ ન જોઈએ. આ પેજન્ટ બેઝિકલી છોકરીઓને એમ્પાવર કરવા માટે છે. એ જુએ છે કે બધા અલગ જગ્યાએથી આવે છે. આ તમને આગળ વધવા માટે પ્લેટફોર્મ આપે છે. જો એ લોકો કંઈ શીખવાડી રહ્યા છે તો તમે શીખવા માટે રેડી હોવા જોઈએ. ઓવર કોન્ફિડન્સ ન જોઈએ. શીખવા માટે ધગશ જોઇએ. ચીટિંગ કરીને કોઈ આવ્યું છે એવી ખબર પડે તો ડિસ્કવોલિફાય કરી શકે.

કેવી મહેનત કરવી પડે અને શું શું શીખવું પડે?

મિસ ઈન્ડિયા બનવા માટેની મહેનત અંગે સિમરન કહે છે કે, મિસ ગુજરાત બન્યા પછી એક વર્ષ સુધી ગુજરાતને નેશનલ લેવલ પર રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો. મિસ ઈન્ડિયા બનવા માટે ફક્ત સારું બોલવાનું નથી. તમે શું બોલી રહ્યા છો એ ખબર હોવી જોઈએ. ગોખીને ન બોલી શકો. આટલા વર્ષોના અનુભવ પછી કોઈ ફેક હોય તો એમને ખબર પડી જાય. તમારે ઓનેસ્ટ બનવું પડે. કોઈ સવાલ કરે તો તમારે જાતને પૂછવું પડે કે આની માટે મને સાચે જ શું ફિલ થાય છે? તમે કહો કે મારે લોકો માટે આ કરવું છે. તો કેમ કરવું છે એ ખબર હોવી જોઈએ. હું મારી જાતને પૂછું છું કે મિસ ઈન્ડિયા બનું છું તો જેન્યુઅનલી કેવી રીતે આનો ઉપયોગ કરીશ અને મિસ ઈન્ડિયાનું ટાઇટલ મળવાથી જ તમે વિનર નથી. અહીં સુધી આવ્યા એટલે તમે વિનર જ છો. પરંતુ હું ગુજરાતનુ પ્રતિનિધિત્વ કરું છું તો એ વ્યવસ્થિત થવું જોઈએ. હું એવું પણ ઈચ્છું છું કે ગુજરાતની વધુ છોકરીઓ આ ક્ષેત્રમાં આવે. બીજું એ કે કોઈ મિસ ગુજરાત બન્યું હોય તો ગુજરાતીઓને ખબર જ નથી હોતી. છોકરીઓ માટે ઘણી સારી તક છે. તમારી એક નવી પર્સનાલિટી ઊભી થાય.

નોર્થ ઈસ્ટમાં એટલો બધો ક્રેઝ છે કે બધાને અમારા નામ પણ ખબર છેઃ સિમરન.

'અમારું ચીફ મિનિસ્ટર સાથે ડિનર છે, એ મોટી વસ્તુ છે'

હાલ મિસ ઇન્ડિયા 2023ની તૈયારીઓ અંગે સિમરન કહે છે, અમે હાલ મણીપુરમાં છીએ. ફાઇનલ અહીં થશે. અહીં લોકોને બધી જ ખબર છે. એરપોર્ટ પર આવ્યા ત્યારે અમને ક્રાઉન પહેરાવ્યા. લોક ફોટો પડાવવા આવ્યા. સરકાર ઘણો સપોર્ટ કરે છે. અમે શૂટ માટે જઈએ ત્યારે પોલીસ અને આર્મીની આગળ 4 ગાડી અને પાછળ 5 ગાડીઓ હોય છે. એટલું બધું અમને મહત્વ આપે છે.અમે લાઈફમાં કંઈ કરી રહ્યા છીએ. એમની માટે મિસ ઈન્ડિયા બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. અમારું ચીફ મિનિસ્ટર સાથે ડિનર છે, એ મોટી વસ્તુ છે. વધારે છોકરીઓ એ આમાં ભાગ લેવો જોઈએ.

મિસ ઇન્ડિયાની તૈયારીમાં શું શું થાય છે?

'30 છોકરીઓ સાથે જ રહે છે. તમારું જે તે શહેરમાં ઘર હોય તો પણ એમની સાથે જ રહેવાનું. ક્યાંય જવાનું હોય તો ફ્લાઇટમાં હોય. રહેવાનું જમવાનું બધુ એમના તરફથી જ હોય. મેકઅપ આર્ટિસ્ટ પણ એ જ પ્રોવાઈડ કરે. અત્યારે મણીપુરમાં અમે સિક્યોરિટી સાથે એક જ બસમાં ટ્રાવેલ કરીએ છીએ. મને એવું ફિલ થાય છે કે હું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની ગઈ છું, કારણ કે આટલી બધી સિક્યોરીટી આપણે કોઈ દિવસ જોઈ જ નથી. અહીંના લોકો એટલા બધા સારા છે કે જ્યારે પણ મળે ત્યારે આપણી સામે વેવ જ કરતાં હોય. આપણાં સ્ટેટમાં મિસ ઈન્ડિયા કે મિસ ગુજરાતને કોઈ જોતું નથી. પરંતુ નોર્થ ઈસ્ટમાં એટલો બધો ક્રેઝ છે કે બધાને અમારા નામ પણ ખબર છે. કોણ કયા સ્ટેટને પ્રેઝેન્ટ કરે છે. બધા તમારી સાથે ફોટો પડાવવા માટે આવે. આ એક બહુ જ અલગ અનુભવ છે. એવું ફિલ થાય છે કે લીટરલી લાઈફમાં કંઈક અચિવ કર્યું છે.'

પ્રેક્ટિસ કેટલી કરવી પડે?

પ્રેક્ટિસ કેટલી કરવી પડે? તે અંગે કહે છે કે, 'ક્યાંય પણ જઈએ અમારે 5 ઈંચની પેન્સિલ હિલ રોજ પહેરવી પડે. લીટરલી રાત્રે પગ દુખે. અમે ગરમ પાણીમાં પગ મૂકીને બેસીએ. રેમ્પ વોકના સેશન થાય. ગ્રૂમિંગના સેશન થાય. સ્પેસિફિક સ્ટાઇલનો મેકઅપ હોવો જોઈએ. દરેક સ્ટાઈલ જાતે કરવી પડે. અત્યારે મણીપુર ટુરિઝમ માટે ફોટોશૂટ છે તો સવારે 3 વાગ્યે ઊઠીને અમે મેકઅપ કરીએ છીએ. 4 વાગ્યે નીકળવાનું હોય. અત્યારે બહુ જ મહેનત થાય છે. પરંતુ એ બધુ જ કરવામાં બહુ જ મજા આવે છે. કોઈ વસ્તુ દિલથી ઈચ્છો એની પાછળ કરેલી મહેનત, મહેનત નથી લગતી. when want to achieve something from your heart, whatever hardwork you putting in it. it does not feel like hardwork. its feel like passion. just love what you are doing.'

સિમરનના આ છે ત્રણ ગોલ

ગોલ અંગે વાત કરતા સિમરન કહે છે કે, મારે એક્ટિંગ કરવી છે. ખાલી ફેમ માટે નહીં પણ લોકો જ્યાર જુએ તો એવી પ્રશંસા કરે કે આવો એક્ટર મેં નથી જોયો. બીજો ગોલ એ છે કે, જોબ ક્રિએટ કરવા માટે સલોન અને હોટેલ્સની ચેઇન ઊભી કરવી છે. ત્રીજો ગોલ અત્યારે તો મિસ ઈન્ડિયા જીતવાનો છે. એ જીતુ તો મિસ વર્લ્ડ પર જઈને ભારતને રિપ્રેઝેન્ટ કરું. એટલે આમ તો ત્રીજો ગોલ અત્યારે પહેલો છે.

મિસ ઈન્ડિયા માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી જોઇએ?

મિસ ઈન્ડિયા માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી જોઇએ તે અંગે કહે છે કે, છોકરીઓને કહીશ કે તમારી જાત પર કામ કરો. તમે કોણ છો? તમારા બિલિફ સમજો. ઓવરઓલ તમારું ગ્રૂમિંગ કરો. અત્યારે નાના વર્કશોપ અને એકેડેમી છે જે આના માટે તમને પ્રિપેર કરે છે. એવી એકેડેમી જોઇન કરો. ફોર્મર મિસ ઈન્ડિયા છે એમને જોશો તો પણ આઇડિયા આવશે. એમના પ્રશ્નો અને વોક વગેરે જેવી નાની નાની વસ્તુઓ પર કામ કરશે તો એ થઈ જશે.

કોણ આપે છે પ્રેરણા?

જિંદગીમાં મળતી પ્રેરણા અંગે કહે છે કે, હું કોઈને પણ મળું અને લાઈફ સ્ટોરી સાંભળું તો એમનમાંથી પણ કંઈ જાણવા મળે તો એમની નાની નાની વસ્તુઓથી પણ બહુ જ ઇન્સ્પાયર થાવ છું. રોજ સવારે જ્યારે ઊઠું છું તો એવું વિચારું છે કે કાલે જે હતી એનાથી બેટર કરવું છે. બેઝિકલી લાઈફમાં ઇન્સપિરેશન બહુ નાના નાના લોકોથી આવે છે. કોઈને પણ મળું તો કનેક્શન બનાવું અને ટ્રાય કરું કે કંઈક શીખું. લોકોને મળું. વાતો કરું. એમાંથી પોઝિટિવ વસ્તુઓ એડોપ્ટ કરું.

મમ્મી કહે છે કે, બિલિવ નથી થતું કે આ મારી જ છોકરી છે?

મિસ ગુજરાત 2023 બન્યા બાદ મિત્રો શું કહે છે તે અંગે સિમરને જણાવ્યું કે, મારી મમ્મી સાથે મારી કાલે જ વાત થઈ. એ એવું કહેતાં હતા કે, જ્યારે હું તારા ફોટો જોઉ અથવા એવું લાગે કે તું આ સ્ટેજ પર પહોંચી ગઈ છે ત્યારે અમુક વાર બિલિવ નથી થતું કે આ મારી જ છોકરી છે? હું બહુ જ ખુશ છું. તમે આટલી સ્ટ્રગલમાંથી બહાર આવ્યા હોય અને જુઓ કે આટલા સારા સ્ટેજ પર મારી છોકરી પહોંચી ગઈ છે. રિલેટિવ એમને ફોન કરે અને ફોટો મોકલે, હોર્ડિંગ્સ પર મને જુએ ત્યારે મમ્મી સહિત બધાને બહુ જ પ્રાઉડ ફિલ થાય છે. બધા બહુ જ ખુશ છે. મિસ ઈન્ડિયાના પેજ પર મારી સ્ટોરી જોતાં હોય. અમે બધા સ્પોન્સર માટે શૂટ કરીએ છીએ. એવા ફોટો ક્યાંય પણ જુએ તો મને તુરંત જ ફોન કરે કે અમે બહુ જ ખુશ છીએ. બહુ જ ગર્વ છે.

આગામી 15 એપ્રિલના રોજ મણીપુરના ઇમ્ફાલમાં 59મા ફેમિના મિસ ઇન્ડિયા કોન્ટેસ્ટનો ગ્રાન્ડ ફિનાલે યોજાશે.