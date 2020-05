દિવ્ય ભાસ્કર May 29, 2020, 01:47 PM IST

નવી દિલ્હી. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે કોઈ ભારતીયને યુનાઇટેડ નેશન્સ મિલિટ્રી જેન્ડર એડવોકેટ એવોર્ડથી નવાજવામાં આવશે. જે ભારતીયને આ વિશેષ સન્માન મળ્યું છે તે છે મેજર સુમન ગવાની. મેજર સુમન આ એવોર્ડ બ્રાઝિલિયન નેવી ઓફિસર કાર્લા મોન્ટેરિયો ડી કાસ્ટ્રો અરેજો સાથે શેર કરશે. યુએનના સેક્રેટરી જનરલ એન્ટોનિયો ગુતરેજ યુએન પીસકીપર્સ ડે (29 મે) ના રોજ વર્ચુઅલ સમારોહ દરમિયાન બંને મહિલા અધિકારીઓને સન્માનિત કરશે.

મેજર સુમનને આ એવોર્ડ યુ.એન.ની જાતીય વિરોધી હિંસા અભિયાનમાં મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન માટે આપવામાં આવી રહ્યો છે. મેજર સુમન એક મિલિટ્રી ઓબ્ઝર્વર છે જે યુએન મિશન અંતર્ગત દક્ષિણ સૂડાનમાં કાર્યરત હતા. તેમની સેવા દરમિયાન, મેજર સુમને 230 મહિલાઓને યુએન મિલિટ્રી ઓબ્ઝર્વરની ટ્રેનિંગ આપી જે જાતીય હિંસાથી સંબંધિત કેસની દેખરેખ રાખે છે.

તેમણે દક્ષિણ સૂડાનમાં યુ.એન.ની તમામ મિશન સાઇટ્સ પર યુ.એન. મિલિટ્રી ઓબ્ઝર્વરની મહિલા તૈનાત કરવાની પણ ખાતરી આપી. મેજર સુમને જાતીય હિંસા સંબંધિત કેસોને નિયંત્રિત કરવા માટે દક્ષિણ સૂડાનની સેનાને પણ તાલીમ આપી હતી.

#Indian 🇮🇳 peacekeeper -- Suman Gawani -- to be honoured with the @UN Military Gender Advocate of the Year Award during an online ceremony presided over by 🇺🇳 Secretary-General @antonioguterres on 29 May - International Day of UN Peacekeepers: https://t.co/hjdQQxChdW pic.twitter.com/528yC0aHH6

મેજર સુમન ઉત્તરાખંડના ટિહરી ગઢવાલની છે

મેજર સુમન ઉત્તરાખંડના ટિહરી ગઢવાલના પોખર ગામની છે. તેણે સ્કૂલનું શિક્ષણ ઉત્તરકાશીમાં કર્યું હતું. તેમણે દહેરાદૂનની સરકારી પીજી કોલેજમાંથી બેચલર ઓફ એજ્યુકેશનની ડિગ્રી મેળવી. તેણે મહુ (મધ્યપ્રદેશ) ના મિલિટ્રી કોલેજ ઓફ ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગમાંથી ટેલિકમ્યુનિકેશનની ડિગ્રી પણ મેળવી. મેજર સુમન ચેન્નાઈના ઓફિસર્સ ટ્રેનિંગ એકેડેમીમાંથી ગ્રેજ્યુટ થયા પછી 2011માં ભારતીય સેનામાં જોડાયો હતા. તે આર્મીની સિગ્નલ કોર્પ સાથે સંકળાયેલા હતા.

યુએન શાંતિ મિશનોમાં ભાગ લેનાર ભારત ત્રીજો સૌથી મોટો દેશ

1950થી જ ઇન્ડિયન આર્મી યુએનના શાંતિ મિશનોમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે. ઇન્ડિયન આર્મીના જવાન અને યુનિટ્સ યુએનના 49 મિશનોમાં યોગદાન આપી ચૂક્યા છે. લગભગ 2 લાખ ભારતીય સૈનિક દુનિયાભરમાં યુએન અંતર્ગત સેવા આપી ચૂક્યા છે. વર્તમાનમાં યુએનના શાંતિ મિશનોમાં પોતાના સૈનિક મોકલનાર ભારત ત્રીજો સૌથી મોટો દેશ છે.

બ્રાઝિલિયન નેવી કમાન્ડર એરાઉજોએ સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિકમાં 'જેન્ડર રિસ્પોન્સિવ ટ્રેનિંગ' વધારવામાં ફાળો આપ્યો

બ્રાઝિલના કમાન્ડર એરાઉજો યુએનનાં અન્ય એક મિશન માટે સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિકમાં હતા. તે અહીં 'જાતિ અને સંરક્ષણ' પર ટ્રેનિંગ આપે છે. સ્થાનિક સમુદાયોમાં લૈંગિક ભેદભાવ અને જાતીય હિંસાને રોકવા માટે એરાઉજોના પ્રયત્નોને કારણે, દર મહિને લેવાયેલ 'લિંગ રિસ્પોન્સિવ ટ્રેનિંગ' 574 થી વધીને 3000 થઈ છે. જ્યારે એરાઉજોને સન્માનના સમાચાર મળ્યા, ત્યારે તેનો જવાબ હતો, " મારા મિશન માટે એ ખૂબ સંતોષકારક છે કે આપણે જે કામો શરૂ કર્યા હતા તે હવે ફળ આપી રહ્યા છે."

છેલ્લા 5 વર્ષથી એવોર્ડ આપવામાં આવે છે

યુએન મિલિટ્રી જેન્ડર એડવોકેટ એવોર્ડની શરૂઆત 2016માં થઈ હતી. તે મિલિટ્રી પર્સનલ કે જેઓ તેમના કાર્ય સાથે યુએન સિક્યુરિટી રિઝોલ્યુશન -1325 ના સિદ્ધાંતોને મજબૂત બનાવે છે અને આગળ વધારે છે તેમને આ સન્માન આપવામાં આવે છે. 31 ઓક્ટોબર 2000ના રોજ, યુએન દ્વારા સિક્યોરિટી રેઝોલ્યુશન -1325 અપનાવવામાં આવ્યો. તદનુસાર, સંયુક્ત રાષ્ટ્રના તમામ શાંતિ પ્રયત્નોનો હેતુ સંઘર્ષ અટકાવવા અને સંઘર્ષ પછીના પુનર્નિર્માણ અને તણાવ અટકાવવા જેવા કાર્યક્રમોમાં મહિલાઓની સમાન ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

યુએન શાંતિ મિશનમાં ફરજ બજાવતા લોકોના માનમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ યુએન પીસકીપર્સ ઉજવવામાં આવે છે.

યુએનના પ્રથમ શાંતિ મિશનની શરૂઆત 72 વર્ષ પહેલાં 29 મે 1948ના રોજ થઈ હતી. યુએન સુપરવિઝન ઓર્ગેનાઇઝેશનની રચના આરબ-ઇઝરાયલી યુદ્ધમાં યુદ્ધવિરામ પછીની પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે કરવામાં આવી હતી. તેની યાદમાં 29 મી મેના રોજ યુએન શાંતિ રક્ષકોનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. દર વર્ષે આ દિવસે, યુએનનાં શાંતિ મિશનમાં કાર્યરત લોકોની સખત મહેનત, હિંમત અને સમર્પણનું સન્માન કરવામાં આવે છે. યુએન શાંતિ મિશનમાં પોતાનો જીવ ગુમાવનારા લોકોને પણ યાદ કરવામાં છે.

If peace is for everyone, then why exclude half of the world's population in the efforts to achieve it?



Now is the time to recognize the power of #womeninpeacekeeping to create a better world for all: https://t.co/M1VBnQPzs0 #PKDay #WPSin2020 pic.twitter.com/tDe51pdLGM