Gujarati News

Dvb original

Learn Six Tips For Living A Peaceful Life

કરિયર ફંડા દરેક લોકો સ્ટ્રેસ-ફ્રી લાઈફ જીવી શકે છે: શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવવાની છ ટિપ્સ જાણી લો

44 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

On bended knee is no way to be free Lifting up an empty cup, I ask silently That all my destinations will accept the one that's me So I can breathe

Circles they grow and they swallow people whole Half their lives they say goodnight to wives they'll never know Got a mind full of questions and a teacher in my soul And so it goes

Everyone I come across in cages they bought They think of me and my wandering but I'm never what they thought Got my indignation but I'm pure in all my thoughts I'm alive

કરિયર ફંડામાં તમારું સ્વાગત છે!

જેને જોઈએ તે પરેશાન દેખાઈ રહ્યા છે, વિદ્યાર્થી, પ્રોફેશનલ હોય કે હોમમેકર. 2008માં 'બેસ્ટ ઓરિજિનલ સોન્ગ' માટે ગોલ્ડન ગ્લોબ પુરસ્કાર મેળવનાર ફિલ્મ 'ઈન ટુ ધ વાઈલ્ડ'ના આ ગીતનો સર્વશ્રેષ્ઠ ભાવાર્થ કદાચ ગુલઝારના 'દિલ ઢૂંઢતા હે ફિર વહી ફુરસત કે દિન-રાત...'માં મળી શકે છે.

'દિલ ઢૂંઢતા હે ફિર વહી ફુરસત કે દિન-રાત'

ચાલો આજની વાતચીતની શરૂઆત કરીએ 2007ની અનોખી હોલીવુડ ફિલ્મ "Into the Wild"થી. આ એક સત્ય ઘટના પર આધારિત ફિલ્મ છે. ક્રિસ મેકકેન્ડલેસ, એક શ્રીમંત પરિવારનો યુવાન, એમોરી યુનિવર્સિટીમાંથી ટોપર અને એથ્લેટ તરીકે સ્નાતક થયો હોવા છતાં, પોતાને શોધવા અને સ્વતંત્રતા અને સાદગીનું જીવન જીવવા માટે પ્રવાસ શરૂ કરે છે. પ્રતિષ્ઠિત અને નફાકારક કારકિર્દી શરૂ કરવાને બદલે, તે તેની બચત ચેરિટીમાં દાન કરીને તેની સંપત્તિમાંથી છૂટકારો મેળવે છે, અને અલાસ્કાના જંગલની યાત્રા પર નીકળે છે.

આપણામાંથી ઘણા લોકો માટે એક સપનાની જેમ, કરિયર ડેવલપમેન્ટ માટેનું આ એક પાસું છે. આ ફિલ્મથી વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા, પોતાની જાતને ઓળખવી, પ્રકૃતિની શક્તિ, સંબંધોના મૂલ્યો અને જીવનની તમામ બાબતોનું સંતુલન આ ફિલ્મમાંથી બોધપાઠ લઈ શકાય છે.

શાંતિપૂર્ણ જીવનથી પ્રોડક્ટિવિટી અને ખુશી વધે છે

ઘણા લોકો શાંતિપૂર્ણ જીવન ઈચ્છે છે, પરંતુ તણાવ અને ભાગદૌડ ભરેલી આ દુનિયામાં તેને હાંસલ કરવું મુશ્કેલ લાગે છે. જોકે કેટલાક પ્રયાસોથી આ કરવું સંભવ છે. તો ચાલો શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવવાની કેટલીક ટિપ્સ જણાવી દઈએ...

1)સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ- મસ્તીની પાઠશાળા

શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવવાનું પહેલું પગલું છે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ. તણાવ જીવનનો સામાન્ય હિસ્સો છે, પરંતુ જો તેને યોગ્ય રીતે મેનેજ ન કરવામાં આવે તો ભારે પડી શકે છે.

સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવા માટે, તમારા જીવનમાં સ્ટ્રેસના કારણોની ઓળખ કરી એક-એક કરીને તેનો સામનો કરો

તેમાં સામેલ થશે (1) રોજ કસરત કરવી (2) મેડિટેશન (3) ડાયરી લખવી (4) હસવું અને હસાવવું (5) નિષ્ણાતોની સલાહ લેવી. આ શીખવું પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તે વસ્તુઓને કેવી રીતે ના પાડવી જે આપણા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ નથી જેથી મહત્ત્વપૂર્ણ વસ્તુઓને પ્રાથમિકતા આપી શકીએ

2)પરસ્પર સંબંધ- 'હર એક ફ્રેન્ડ જરૂરી હોતા હે'

સકારાત્મક સંબંધો એક પ્રજાતિ તરીકે મનુષ્યની માનસિક અને ભાવનાત્મક સુખાકારી માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તમારી જાતને એવા લોકોથી ઘેરી લો જેઓ મદદગાર, સમજદાર અને સકારાત્મક છે.

મિત્રો અને પરિવાર સાથે સમય વિતાવો અને હાલના સંબંધોને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરો. તે તણાવ ઘટાડવા અને એકંદર સુખાકારીમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

3)પોતાની કાળજી લો- લવ યુ જિંદગી, જેનાથી દિલ લાગે તેને હાય કહો અને દિલ ના લાગે તેને બાય

બીજા માટે ત્યાગ કરવો સારી બાબત છે, પરંતુ પોતાની દેખરેખ માટે સમય નીકાળવો જોઈએ. તમે તે વસ્તુ માટે સમય નીકાળો જેનાથી તમને સારી અનુભૂતિ થાય છે.

તેમાં (1)પુસ્તક વાંચવી (2) યોગાભ્યાસ અથવા ચાલવા જવું (3) રસોઈ બનાવવી (4) લાંબી યાત્રા પર જવું વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પોતાના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવી તે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. સુનિશ્ચિત કરો કે તમે સારું જમો છો. તમારા મગજ અને શરીરને આરામ આપવા પૂરતી ઊંઘ લો.

4)માઇન્ડફુલનેસ- જિંદગી ના સફર મેં પસાર થઈ જાય છે તે ફરી નથી આવતું...

માઇન્ડફુલનેસનો અભ્યાસ કરો

માઇન્ડફુલનેસ વિચારો અને ભાવનાઓ પર ધ્યાન આપવાનો અભ્યાસ છે. તે તણાવ ઘટાડવા અને એકંદર સુખાકારીમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

તમારા શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે દરરોજ થોડી મિનિટ લઈને માઇન્ડફુલનેસનો અભ્યાસ કરો અને નિર્ણય લીધા વિના તમારા વિચારો અને લાગણીઓનું અવલોકન કરો.

5) કૃતજ્ઞતા દર્શાવવી- એક શબ્દની કવિતા: 'આભાર'

કૃતજ્ઞતા વિકસાવો. તમારી પાસે છે તેની સરાહના કરો. તેનાથી સંતોષ મળશે. જે વસ્તુઓ માટે તમે આભારી છો, તે વિશે વિચાર કરવા સમય નીકાળો. તમારી પ્રાર્થનામાં તેને સામેલ કરી શકો છો. તમારી પાસે જે પણ છે તેના માટે ભગવાન અથવા પ્રકૃતિનો આભાર માનો. તેમાં તમારો પરિવાર, મિત્ર, સ્વાસ્થ્ય અથવા નોકરી જેવી વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ શકે છે.

તમે એક 'આભાર પત્રિકા અથવા ગ્રેટિટ્યુડ જર્નલ' પર મેન્ટેન કરી શકો છો. તમે જે વસ્તુ માટે આભારી છો તેમાં તે લખી શકો છો.

6) બિનજરૂરી ચિંતા ના કરો

તે વિશે ચિંતા કરીને પણ શું ફાયદો જેનું તમે નિયંત્રણ ન કરી શકો. તે સમજવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે જીવનમાં કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે જેનું તમે નિયંત્રણ નથી કરી શકતા. તેને જતું કરવું તણાવ ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

બોધપાઠ

તો આજે આપણે શીખ્યું કે જીવનને સારું બનાવવા અને શાંતિને ડિફોલ્ટ મોડ(default mode) બનાવવા તમે આ કરી શકો

1) Stress management 2) Build social networks 3) Self-care is a must 4) Practice Mindfulness 5) Show gratitude towards all 6) Avoid all unnecessary triggers