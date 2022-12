Gujarati News

કરિયર ફંડા 10 મિનિટમાં દૈનિક ઉપયોગના 7 ઇંગ્લિશ વાક્યો: સરળ પરંતુ પાવરફુલ વાક્ય શીખો, દસ વખત બોલી બોલીને પ્રેક્ટિસ કરો

કરિયર ફંડામાં સ્વાગત છે!

નવી ભાષા બોલવી સરળ નથી

અમે તમારી સાથે ઇંગ્લિશ શીખવા માટે ઘણા આર્ટિકલ શેર કર્યા. તમારા બધાનો સારો સપોર્ટ મળ્યો, આભાર! આજે અમે 10 મિનિટમાં દૈનિક ઉપયોગના 7 ઇંગ્લિશ સેન્ટેંસ સિરીઝ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્ટુડન્ટ્સ અને પ્રોફેશનલ્સ માટે સ્કિલ બિલ્ડિંગમાં યુઝફુલ થશે.

સાત યુઝફુલ ઇંગ્લિશ સેન્ટેંસ

આપણે સરળ સેન્ટેંસ જોઈશું, જેને શીખવું અને બોલવું દરેક માટે સંભવ હોય. પરંતુ, જુસ્સો યોગ્ય હોય, અને પ્રેક્ટિસ બરાબર કરો.

1) પ્રથમ વાક્ય

Introspect and grow. (ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ એન્ડ ગ્રો)

આ એક સરળ વાક્ય છે જેનો યુઝ તમે કોઈને સલાહ આપવામાં કરી શકો છો, જેમ કે આત્મમંથન કરો, અને વિકાસ કરો.

ઉદાહરણ-

1. If you introspect and grow, it would be a solid growth. (ઇફ યુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ એન્ડ ગ્રો, ઇટ વિલ બી અ સોલિડ ગ્રોથ) – જો તમે આત્મમંથન કરી વિકાસ કરશો, તો તરક્કી નિશ્ચિત કરશો.

2. Growth that comes from introspection is permanent. (ગ્રોથ દેટ કમ્સ ફ્રોમ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન ઇસ પરમાનેન્ટ ) – પોતાના આત્મમંથનથી આવેલી તરક્કી સ્થાઈ હોય છે.

આમાં ઇમોશન હોવું જરૂરી છે, આને ઠંડુ ના રાખો. તો આને દસ વખત બોલી બોલીને પ્રેક્ટિસ કરો.

2) બીજુ વાક્ય

Quality is an attitude. (ક્વોલિટી ઇઝ એન એટિટ્યૂડ)

આ સેન્ટેંસનો પ્રયોગ ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે આપણે કોઈને સમજાવી રહ્યા હોય કે જો તમે પોતાના કામમાં હાઈ ક્વોલિટી આપવા ઇચ્છો છો, તો સૌથી પહેલા માઇન્ડ સેટ બનાવવું પડશે. ક્વોલિટી ક્યારેય સંયોગથી નથી બનતી.

ઉદાહરણ-

1. High quality products always show the creator’s attitude. – હાઈ-ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ્સ ઓલવેઝ શો ધ ક્રિએટર્સ એટીટ્યૂડ.

2. Without living quality day and night, you cannot make quality. – વિધાઉટ લિવિંગ ક્વોલિટી ડે એન્ડ નાઈટ, યુ કેનનોટ મેક ક્વોલિટી.

આમાં પહેલાનો અર્થ એ છે કે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદન હંમેશા બનાવનારને માઈન્ડને દર્શાવે છે. બીજાનો અર્થ એ છે કે સવાર-સાંજ ગુણવત્તાનો વિચાર કર્યા વિના તમે ગુણવત્તા આપી શકતા નથી.

તો આને દસ વખત બોલી બોલીને પ્રેક્ટિસ કરો.

3) ત્રીજું વાક્ય

Learn by doing. (લર્ન બાય ડૂઇંગ)

કરવાથી શીખી શકાય છે.

ઉદાહરણ-

1. If you do a job, you learn more about it. (ઇફ યુ ડુ અ જોબ, યુ લર્ન મોર અબાઉટ ઇટ) - જો તમે કોઈ કામ કરો છો, તો તમે એ વિશે વધુ શીખો છો.

2. Without doing something, you cannot learn much. (વિધાઉટ ડૂઇંગ સમથિંગ, યુ કેનનોટ લર્ન મચ) - કામને ખરેખર કર્યા વિના , તમે વધું ના શીખી શકો.

આમાં પણ ઇમોશન હોવું જરૂરી છે જો તમે ઇચ્છો છો કે સામે વાળી વ્યક્તિ તમને સીરિયસલી લે. આનો પ્રયોગ પેરેન્ટ્સ અથવા સીનિયર્સ પોતાના બાળકો અથવા જુનિયર્સને સમજાવવા માટે કરી શકે છે.

4) ચોથું વાક્ય

Enjoy the moment! (એન્જોય ધ મોમેન્ટ)

કોઈને 'આ ક્ષણનો આનંદ માણો' કહેવા માટે પ્રયોગ કરો.

માની લો કે, કેટલીક હલકી ક્ષણોમાં પણ, કોઈ વ્યક્તિ તણાવથી ભરેલી છે, અથવા આનંદ નથી માણી શકતી, અને તમે આ જોઈને દુઃખી છો, તો આનો પ્રયોગ કરો. જો કે, આ પરિસ્થિતિમાં, તેને સ્માઈલ અને હકારાત્મક સ્વર સાથે કહો.

ઉદાહરણ-

1. Oh, forget all that, just enjoy the moment. (ઓહ, ફોર્ગેટ ઓલ દેટ, જસ્ટ એન્જોય ધ મોમેન્ટ) - ઓહ, આ બધું ભૂલી જાઓ, અને આ ક્ષણનો આનંદ માણો.

2. If you don’t enjoy the moment, you’ll regret. (ઇફ યુ ડોન્ટ એન્જોય ધ મોમેન્ટ, યુ વિલ રિગ્રેટ) - જો તમે આ ક્ષણનો આનંદ નહીં માણો તો પસ્તાવો થશે.

5) પાંચમું વાક્ય

Allow the mind to wander. (અલાઉ ધ માઈન્ડ ટુ વંડર)

આનો અર્થ છે કોઈને કહેવું કે "પોતાના મગજને ભટકવા ન દો". આ તમે ત્યારે કહેશો જ્યારે નવા વિચારોની જરૂર પડે.

ઉદાહરણ-

1. Let’s brainstorm by allowing the mind to wander. (લેટ્સ બ્રેનસ્ટાર્મ બાય અલોઇંગ ધ માઈન્ડ ટુ વંડર) - ચાલો આપણે આપણા વિચારોને ખુલ્લા મૂકીને આપણા મનને ટકોર કરીએ.

2. A wandering mind can often give fantastic ideas. (અ વંડરિંગ માઈન્ડ કેન ઓફ ગિવ ફન્ટાસ્ટિક આઇડિયાઝ) - એક ભટકતું મન ઘણીવાર તેજસ્વી વિચારો પેદા કરી શકે છે.

6) છઠ્ઠું વાક્ય

Books open new doors. (બુક્સ ઓપન ન્યૂ ડોર્સ)

જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને પુસ્તકો વાંચવા માટે પ્રેરિત કરવી હોય, ત્યારે કહેવું જોઈએ - "પુસ્તકો નવા દરવાજા ખોલે છે.

ઉદાહરણ -

1. If you read books, you are a rich man. (ઇફ યુ રીડ બુક્સ, યુ આર અ રિચ મેન) - જો તમે પુસ્તકો વાંચો છો, તો તમે અમીર વ્યક્તિ છો.

2. Books teach you how to think. (બુક્સ ટીચ યુ હાઉ ટુ થિંક) - પુસ્તકો તમને વિચારતા શીખવે છે.

7) સાતમું વાક્ય

Your approach to life is excellent. (યોર એપ્રોચ ટુ લાઈફ ઇઝ એક્સિલેન્ટ)

આનો અર્થ છે - જીવન પ્રત્યે તમારું વલણ પ્રશંસનીય છે.

ઉદાહરણ -

1. A positive approach to life gets good results. (અ પોઝિટિવ એપ્રોચ ટુ લાઈફ ગેટ્સ ગુડ રિઝલ્ટ્સ) - જીવન પ્રત્યે સકારાત્મક વિચાર કરવાથી સારા પરિણામો મળે છે.

2. I am happy to see your approach to life. (આઈ એમ હેપ્પી ટુ સી યોર એપ્રોચ ટુ લાઈફ) - જીવન પ્રત્યે તમારો દૃષ્ટિકોણ જોઈને મને આનંદ થયો.

તો હવે આને દસવાર બોલી બોલીને પ્રેક્ટિસ કરો

સારા પરિણામ માટે

'સ્પોકન ઇંગ્લીશ' એ તમારી જીભ અને મોંના સ્નાયુઓ માટે ફિઝિયોથેરાપી જેવું છે, તેથી નવું વાક્ય શીખ્યા પછી એકલામાં એક જ વાક્યને સેંકડો વાર ધીમેથી અથવા મોટેથી બોલવાની પ્રેક્ટિસ કરો.

તો આજનો કરિયર ફંડા એ છે કે નાના વાક્યોથી પ્રેક્ટિસ શરૂ કરીને તમે ઇંગ્લિશ પર સારી પકડ મેળવી શકશો.

કરીને બતાવીશું!