Gujarati News

Dvb original

Learn Investment Secrets From 'The Intelligent Investor'

કરિયર ફંડા શેરબજાર સફળતાની ઐતિહાસિક બુકનું રિવ્યુ: 'ધ ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટર'માંથી જાણો રોકાણના રહસ્યો

"હું તમને અમીર બનવાની રીત બતાવીશ. દરવાજા બંધ કરી દો. જ્યારે અન્ય લોકો લોભી હોય તો ડરો. જ્યારે અન્ય લોકો ડરે તો લોભી બનો." - વોરેન બફેટ

કરિયર ફંડામાં સ્વાગત છે!

સૌથી વધુ પ્રખ્યાત રોકાણકારને કોણે મોટિવેટ કર્યા

લાંબા સમયથી વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં રહેલા અમેરિકન બિઝનેસ ઈન્વેસ્ટર અને ફિલોન્થ્રોપિસ્ટ વોરેન બફેટનો આ રોકાણ મંત્ર છે.

શું તમે જાણો છો કે વોરન બફેટ કયા પુસ્તકથી રોકાણ કરવા માટે સૌથી વધુ પ્રભાવિત અને પ્રેરિત હતા? તે પુસ્તક છે બેન્જામિન ગ્રાહમ દ્વારા લખેલી 'ધ ઈન્ટેલિજન્ટ ઈન્વેસ્ટર'. વોરન બફેટ પુસ્તકના લેખકને તેમના પિતા પછી તેમના જીવનમાં બીજા સૌથી પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ તરીકે સ્થાન આપે છે.

અમીર બનો, સુરક્ષિત બનો

શું તમે પણ અમીર બનવા માંગો છો? જો તમે ઇચ્છતા ન હોવ તો પણ તમારી બચતને મોંઘવારી સામે રક્ષણ આપવા માટે યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. નહિંતર મોંઘવારીનો દર તમારી બચતને થોડા જ સમયમાં ઝીરો કરી દેશે. તો ચાલો જાણીએ કે વિશ્વના સૌથી અમિર વ્યક્તિ માના એક વોરેન બફેટને પ્રેરિત કરનાર બેસ્ટ સેલિંગ બુક 'ધ ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટર'માં શું લખ્યું છે.

આ બુક ઇન્ટરનેટ પર હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાઓમાં ફ્રીમાં ઉપલબ્ધ છે અને ઘણા નિષ્ણાતોના મતે ચેપ્ટર-2 અને 8 સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. આજે જાણીએ પુસ્તકના પાંચ સૌથી મોટા રોકાણ રહસ્યો વિશે -

ક્રાંતિકારી બુકના પાંચ મોટા સિક્રેટ

1) ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટર કોણ છે (Who is an “intelligent investor”)

ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટરમાં કયા ગુણો હોવા જોઈએ? બુકમાં શ્રી ગ્રાહમ જવાબ આપે છે કે ઇન્વેસ્ટર શાંત, ધીરજવાન અને શિસ્તબદ્ધ હોવો જોઈએ, તેણે શીખવા માટે ઉત્સુક હોવો જોઈએ. રોકાણની દુનિયામાં રોકાણકાર પોતે જ પોતાનો સૌથી ખરાબ દુશ્મન છે. તેના લોભ અને તેની લાગણીઓ પર નિયંત્રણના અભાવને કારણે તે પોતે ખોટા સમયે સ્ટોક્સ અને શેર ખરીદે છે અને વેચે છે.

ગ્રાહમ કહે છે કે માર્કેટમાં જોખમ હંમેશા રહેશે તેને ક્યારેય દૂર કરી શકાતું નથી, જરૂરી છે કે ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવા નુકસાનને કેવી રીતે ઘટાડવું, લાંબા ગાળાનો નફો કેવી રીતે કરવો. આ માટે ખુદને હરાવનાર વર્તન પર નિયંત્રણ જરૂરી છે.

2) ઇન્વેસ્ટર બનો, સટોડિયા નહીં (Be an investor not a speculator)

વધુ સમજાવતા ગ્રાહમ લખે છે કે ઇન્વેસ્ટ અને સટોડિયા બે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ છે.

જ્યાં ઇન્વેસ્ટર પોતાની રિસર્ચ કરીને લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરે છે, ત્યાં સટોડિયા ટીવી કાર્યક્રમો, હિન્ટ્સ, ટ્રિક્સ વગેરે પર આધાર રાખીને રોજિંદા ધોરણે નફો મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ઇન્વેસ્ટર 'સેફ્ટી ઓફ કેપિટલ' પર ફોકસ કરે છે, જ્યારે સટોડિયાઓ 'પ્રોફિટ' પર. આગળ તે પેસિવ અને એક્ટિવ ઇન્વેસ્ટર વિશે વાત કરે છે.

3) ઘેટાંની જેમ ન ચાલો (Avoid herd mentality)

માર્કેટના કાલ્પનિક પાત્ર દ્વારા શ્રી ગ્રાહમ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે કે ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટરે ટોળાંથી બચવું જોઈએ. માણસો પણ એક પ્રજાતિ તરીકે ઘેટાંની જેમ 'ગ્રુપ બિહેવિયર' શો કરે છે.

તમે એક પ્રયોગ કરીને જોઈ શકો છો. જ્યારે તમે તમારા 3-4 મિત્રો સાથે ક્યાંક જઈ રહ્યા હોવ, ત્યારે ચાલતા ચાલતા અચાનક નીચે વળવાનું નાટક કરો (જેમ કે તમે કોઈ ફેંકાયેલી અથવા પડી ગયેલી વસ્તુને ટાળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો) તમે જોશો કે લોકો તમારી સાથે ચાલતા હશે તે પણ તમારી જેમ નમી જશે અને બચવાનો પ્રયત્ન કરશે. જો કે તેમને નથી ખબર કે તે આવું કેમ કરે છે.

આ માનવીનું સ્વાભાવિક વર્તન છે, તે શેરબજારમાં પણ જોવા મળે છે - જ્યારે બજાર વેચવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ વિચાર્યા વિના તેમના શેર વેચવાનું શરૂ કરે છે, જેના કારણે બજાર મંદીનું અથવા ધીમુ થઈ જાય છે, જેમ કે કેટલાક મોટા રોકાણકારો જ્યારે લોકો ખરીદવાનું શરૂ કરે છે. , લોકો વગર વિચાર્યે ખરીદી શરૂ કરી દે છે અને બજારમાં તેજી આવી જાય છે.

ધ ઇન્ટેલિજન્ટ ઇન્વેસ્ટર તરફથી શ્રી ગ્રાહમ આ ટ્રેપમાં ન ફસાય તેવી આશા રાખે છે. વાસ્તવમાં તે આનું વિપરીત કરવા માટે કહે છે, એટલે કે જ્યારે બજાર ડાઉન થાય, ત્યારે શેર ખરીદો અને જ્યારે તે વધે ત્યારે શેર વેચો.

4) સંતોષકારક લાભ અને માર્જિન ઓફ સેફ્ટી

આને સમજાવતા ગ્રાહમ કહે છે કે સંતોષકારક વળતર દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ-અલગ હોય છે અને તે મુજબ ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું તે નક્કી કરવું જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ માટે રોકાણ કરેલી રકમ પર વાર્ષિક 7-8%નું સંતોષકારક વળતર આપે છે, તો તે વ્યક્તિ માટે બેંક ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પણ એક ઇન્વેસ્ટ છે, જો વ્યક્તિનો ટાર્ગેટ 10-11% છે તો તે ગોલ્ડ પણ હોઈ શકે છે અને જો તે 15-16% છે તો તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ હોઈ શકે છે.

આ ઉપરાંત ગ્રાહમ માર્જિન ઓફ સેફ્ટીને જાળવી રાખવાની પણ શીખ આપે છે. માની લો કે તમે 100 રૂપિયામાં સ્ટોક ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમે માર્જિન ઓફ સેફ્ટી બનાવીને 80 રૂપિયામાં ખરીદો છો. આમ કરવાથી અણધાર્યા સંજોગો સામે તમારા ફંડનું રક્ષણ થશે.

5) તમારા બધા ઇંડાને એક ટોપલીમાં ન મૂકો (Don’t put your eggs in one basket)

શ્રી ગ્રાહમ પોતાના ફંડ્સને ડાઈવર્સિફાઈ કરવાની સલાહ આપે છે કે એટલે કે કોઈ એક ક્ષેત્ર કે કંપનીના શેર ન ખરીદો.

આપણને ખબર નથી કે ભવિષ્યમાં શું થશે, કઈ કંપની કે સેક્ટર ઉપર જશે. તેથી વિવિધ ક્ષેત્રોની કંપનીઓના શેર ખરીદો, તેમાંથી કેટલાક તમને સારો નફો આપશે, કેટલાક ઓછા, જે સરેરાશ હેલ્દી રિટર્ન આપશે.

હું આશા રાખું છું કે પુસ્તકનું મારું વિશ્લેષણ તમારા માટે ઉપયોગી થશે.

આજનો કરિયર ફંડા એ છે કે રોકાણના સુવર્ણ નિયમો જાણીને તમારી મહેનતની કમાણીને ધીરજ રાખી બમણી અથવા ચાર ગણી કરો અને જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરો.

કરીને બતાવીશું!