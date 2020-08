દિવ્ય ભાસ્કર Aug 12, 2020, 07:19 PM IST

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના ઉમેદવાર જો બાયડને સાંસદ કમલા હેરિસને ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર બનાવ્યાં છે. આ પદ માટે ચૂંટણી લડનાર તે પ્રથમ અશ્વેત મહિલા હશે. તેની માતા શ્યામલા ગોપાલન ભારતીય અને પિતા ડોનાલ્ડ હેરિસ જમૈકન છે. કમલા હેરિસ પોતાને કોઈ રંગ કે દેશ સાથે જાડવાને બદલે પોતાને અમેરિકન તરીકે ઓળખાવવાનું વધુ પસંદ કરે છે.

આ પહેલા બેવાર કોઈ મહિલાને ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવાર બનાવાઈ હતી. 2008માં રિપબ્લિકન પાર્ટીની સારા પાલિનને અને 1984માં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની ગિરાલડિન ફેરારોને ઉમેદવાર બનાવાઈ હતી. પરંતુ બન્ને ચૂંટણી હારી ગઈ હતી. અમેરિકાની બન્ને મુખ્ય પાર્ટીઓએ અત્યાર સુધીમાં કોઈ અશ્વેત મહિલાને ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ પદની ઉમેદવાર નથી બનાવી.

Black women and women of color have long been underrepresented in elected office and in November we have an opportunity to change that. Let's get to work.https://t.co/aiVwuBrwqR — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020

આવો જાણીએ કમલા હેરિસ વિશે

1. પિતા સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર, માતા કેન્સર રિસર્ચર

કમલા હેરિસનો જન્મ 20 ઓક્ટોબર 1964માં ઓકલેન્ડ (કેલિફોર્નિયા)માં થયો છે. તેનું પુરુ નામ કમલા દેવી હેરિસ છે. પિતા ડોનાલ્ડ હેરિસ સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવે છે. માતા શ્યામલા ગોપાલન ભારતીય ડિપ્લોમેટની પુત્રી અને કેન્સર રિસર્ચર હતી. તેનું 2009માં નિધન થયું છે. કમલાની બહેન માયા હેરિસ એક પબ્લિક પોલિસી એડવોકેટ છે.

કમલાએ વોશિંગ્ટનમાં વેસ્ટમાઉન્ટ હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો છે. તેની સ્ટૂડન્ટ કાઉન્સિલમાં પણ પસંદગી થઈ હતી. પોલિટિકલ સાયન્સ અને ઈકોનોમિક્સમાં બીએ કરતી વેળાએ ડિબેટ ટીમ સાથે જોડાઈ. હાવર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી 1986માં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. 1989માં હેસ્ટિંગ કોલેજમાંથી લોની ડિગ્રી લીધી.

2. 2014માં લગ્ન કર્યા, બે બાળકોની નવી માતા

કમલા હેરિસે વકીલ ડગલસ એમહોક સાથે 22 ઓગસ્ટ 2014માં લગ્ન કર્યા હતા. બે બાળકો એલા અને કોલની તે નવી માતા છે. ડગલસ અને કમલા એક બ્લાઈન્ડ ડેટ પર મળ્યા હતા. ત્યાર પછી ડગલસને પોતાની પ્રથમ પત્નીને તલાક આપી કમલા સાથે લગ્ન કર્યા.

તે પહેલાની વાત કરીએ તો 1994-95માં કલમાના સંબંધો કેલિફોર્નિયા એસેમ્બલીના તત્કાલીન સ્પીકર અને ઉંમરમાં 30 વર્ષ મોટા વિલી બ્રાઉન સાથે પણ રહ્યા. આ કારણે વિલી બ્રાઉન પોતાની પત્નીથી દૂર થઈ ગયા. વર્ષ 2000માં તેને લુઈસ રેને સાથે સંબંધો રહ્યા હતા.

3. પ્રથમ ભારતીય મૂળની અમેરિકન જે સેનેટર બન્યા

કમલા પ્રથમ ભારતીય અમેરિકન છે જે 2016માં યુએસ સેનેટર બન્યા. સાથે તે આવું કરનાર બીજા આફ્રીકન-અમેરિકન મહિલા પણ છે.

2011થી 2016 સુધી કેલિફોર્નિયાની એટર્ની જનરલ રહ્યા. ત્યારે પણ તેઓ પ્રથમ મહિલા અને પ્રથમ આફ્રીકન-અમેરિકન હતા જે એટર્ની જનરલ બન્યા હોય.

ઓકલેન્ડમાં 1990થી 1998 વચ્ચે ડેપ્યુટી ડિસ્ટ્રિક્ટ એટર્ની રહ્યા. 2004માં ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર બન્યા અને 2010માં એટર્ની જનરલ.

2008માં મંદી દરમિયાન પ્રેસિડેન્ટ બરાક ઓબામાના દબાણ છતાં પણ પૈસાદારો સામે કેસ કર્યા. પાંચ ગણું વળતર મેળવ્યું.

હેરિસે ત્રણ પુસ્તકો પણ લખ્યા- સ્માર્ટ ઓન ક્રાઈમ (2009), ધ ટ્રુથ્સ વી હોલ્ડ: એન અમેરિકન જર્ની (2019) અને સુપરહીરોજ આર એવ્રીવ્હેયર (2019).

4. પ્રથમવાર સાંસદ બની અને હવે ઉપ-રાષ્ટ્રપતિની દોડમાં

કમલા હેરિસ 2017માં પ્રથમવાર જ સાંસદ બન્યા અને ત્રણ વર્ષ પછી ઉપ-રાષ્ટ્રપતિની દોડમાં સામેલ થયા. તે માટે માટે તેમને વકીલના ગુણોને શ્રેય આપવો જોઈએ.

2012માં ડેમોક્રેટિક નેશનલ કન્વેન્શનમાં કમલાએ યાદગાર ભાષણ આપ્યું હતું. તેનાથી તેમને રાષ્ટ્રીય ઓળખ મળી હતી. પાર્ટીમાં તેની ગણના રાઈજિંગ સ્ટાર તરીકે થવા લાગી.

ઈન્ટેલિજેન્સ સિલેક્ટ કમિટી સદસ્યના નાતે તેમના કામે તેમને ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ પદ પાસે પહોંચાડ્યા. 2016માં રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં રશિયાના હસ્તક્ષેપના દાવા પર એટર્ની જનરલ જેફ સેશંસની પૂછપરછમાં તેમની સ્ટાઈલે લોકપ્રિયતા વધારી.

કમલાએ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીમાંથી પ્રેસિડેન્ટ પદ માટે દાવેદારી રજૂ કરી હતી. તેઓ લીડિંગ કેન્ડિડેટ હતી. પરંતુ સપ્ટેમ્બર 2019માં તેનું કેમ્પેઈન વિવાદમાં રહ્યું. ડિસેમ્બરમાં તેમણે પોતાનું નામ પરત લીધું.

નામ પરત લીધા પછી ચર્ચા હતી કે જો બાઈડન ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે પોતાના સાથી ઉમેદવારને પસંદ કરશે. તે પોલીસ સુધારની મોટી સમર્થક છે.

5. કમલા હેરિસની પસંદગી અંગે કોણ કોણ બોલ્યું

જો બાઈડન: કમલા હેરિસ એક બહાદૂર યોદ્ધા અને સારી નોકરીયાત છે. મેં જાતે જોયું છે કે કમલાએ મોટી મોટી બેંકોને કેવી રીતે પડકાર આપ્યો છે. કામદારોને મદદ કરી અને મહિલાઓ અને બાળકોને શોષણમાંથી બનાવી છે.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ: કમલા હેરિસ એક એવી વ્યક્તિ છે, જેણે એવી કહાનીઓ સંભળાવી છે જે સાચી નથી. ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની પ્રાયમરી ચર્ચામાં કમલા ખૂબ ખરાબ અને ડરામણી હતી.

બરાક ઓબામા: કમલા હેરિસ આ પદ માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે. તેમણે પોતાની સમગ્ર કેરિયરમાં સંવિધાનને બચાવવા માટે કામ કર્યું અને લોકો માટે લડાઈ લડી.