દિવ્ય ભાસ્કર Jun 26, 2020, 12:15 PM IST

નવી દિલ્હી. ગલવાન ઘાટીમાં ભારત અને ચીન વચ્ચે થયેલી હિંસક ઝપાઝપી પછી બંને દશો વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ચીની સામાન સામે બહિષ્કારનું કેમ્પઈન શરૂ થઈ ગયું છે. દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી ચીની સામાનના વિરોધના ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે. ઘણાં નેતા અને પ્રખ્યાત સેલેબ્સ પણ ચીની પ્રોડક્ટનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.

તાજેતરમાં જ રેલવેએ ચીની કંપનીઓનો રૂ. 471 કરોડનો કરાર રદ કરી દીધો છે. તે સાથે જ ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડે પણ 4જી સંશાધનોને અપગ્રેડ કરવા માટે ચીની પ્રોડક્ટ્સના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે, ભારત સરકાર ચીનથી આયાત કરવામાં આવતી ઘણી ચીજ વસ્તુઓ પણ કસ્ટમ ડ્યૂટી વધારી શકે છે. આાગામી દિવસોમાં ચીન સાથે થયેલા કરાર પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે.

અમેરિકા પછી ભારતનું સૌથી મોટું બિઝનેસ પાર્ટનર

ચીન 13.6 ટ્રિલિયન ડોલર(1033 લાખ કરોડ રૂપિયા) GDPની સાથે એશિયાનું સૌથી મોટું અને વિશ્વની બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાવાળો દેશ છે. જ્યારે ભારત 2.7 ટ્રિલિયન ડોલર(લગભગ 200 લાખ કરોડ રૂપિયા)ની સાથે એશિયામાં ત્રીજા નંબરે છે. ઈન્ડસ્ટ્રીયલ, કમ્પોનન્ટ્સ, કાચો માલ, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં ચીન, અમેરિકા પછી ભારતનું ત્રીજું સૌથી મોટું બિઝનેસ પાર્ટનર છે.

ચીન ભારતમાં પ્રત્યક્ષ વિદેશી રોકાણનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સોર્સ છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના જણાવ્યા અનુસાર વર્ષ 2015 અને 2019ની વચ્ચે ચીનમાંથી કુલ 13 હજાર કરોડ રૂપિયાનું ફોરેન ડાયરેક્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યું હતું. ઓટોમોબાઈલ, ઈલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણ, બુક પ્રિન્ટિંગ, સર્વિસિસ અને ઈલેેક્ટ્રોનિક્સ આ ટોપ-5 સેક્ટર્સ રહ્યાં જેમાં ચીને સૌથી વધુ રોકાણ કર્યું.

ભારત-ચીન બંને એક બીજા પર નિર્ભર

ચીન વર્ષ 2019-20માં ભારતના કુલ એક્સપોર્ટના 5 ટકા અને કુલ ઈમ્પોર્ટના 14 ટકાનું ભાગીદાર હતું. જ્યારે ચીનના કુલ એક્સપોર્ટમાં 3 ટકા અને કુલ ઈમ્પોર્ટમાં ભારતનો હિસ્સો માત્ર 1 ટકા રહ્યો. તેનો અર્થ એ છે કે ભારત અને ચીનની વચ્ચેના બિઝનેસ સંબંધો પ્રભાવિત થાય છે તો ચીન તેના એક્સપોર્ટના 3 ટકા અને ઈમ્પોર્ટના 1 ટકાને નુકસા થશે. જ્યારે ભારતને તેના એક્સપોર્ટના 5 ટકા અને ઈમ્પોર્ટના 14 ટકા નુકસાન થશે. જ્યારે ભારતને તેના એક્સપોર્ટના 5 ટકા અને ઈમ્પોર્ટના 14 ટકા નુકસાન થશે.

વર્ષ 2018-19માં ભારતે ચીનમાંથી 16.7 બિલિયન યુએસ ડોલર એટલે કે લગભગ 1.2 લાખ કરોડ રૂપિયાનું એક્સપોર્ટ અને 70.3 બિલિયન ડોલર એટલે કે લગભગ 5.32 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઈમ્પોર્ટ કર્યું હતું. તેનો અર્થ એ છે કે ચીને ભારત પાસેથી ઓછો સામાન ખરીદ્યો અન તેનાથી પાંચગણો સામાન વેચ્યો. એવામાં આ કારોબારમાં ભારતને 4.1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું. જો ભારત, ચીનની સાથે કારોબાર ખત્મ કરે છે તો ચીનને તેનું નુકસાન ઉઠાવવું પડી શકે છે. ચીનને તેની પ્રોડક્ટ વેચવા માટે ભારત જેવું બજાર એટલું ઝડપથી મળશે નહિ.

અલબ્રાઈટ સ્ટોનબ્રિજ ગ્રુપના સાઉથ એશિયાના પ્રમુખ સુક્રાંતિ ઘોષના જણાવ્યા અનુસાર, ચીનને ગ્લોબલ ટેકના વિશ્વમાં પ્રમુખ શક્તિ બનવા માટે ભારતનો સાથ જરૂરી છે. ભારત વગર ચીન તેનું લક્ષ્ય પુરુ કરી શકે નહિ. તેમણે કહ્યું કે મને નથી લાગતુ કે આ રિલેશનશીપમાં કોઈને નુકસાન છે. ચીન ઈચ્છે છે કે એશિયાના માર્કેટમાં તેનો દબદબો યથાવત રહે.

ચીન આપી રહ્યું છે ધમકી

Opinion: #India must not let border scuffle fray economic ties with #China. As the radical elements in India are fuelling nationalist fever, we hope Indian people won’t be fooled. India needs China, economically and geopolitically. #GalwanValleyhttps://t.co/LWRvA0dGcXpic.twitter.com/gyLnbYBMy2