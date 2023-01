Gujarati News

Dvb original

In This You Are The Captain, Along With Ten Players

કરિયર ફંડા ક્રિકેટ શિખવાડશે એક્ઝામની તૈયારી કેવી રીત કરવી: આમાં તમે જ કેપ્ટન છો, અને સાથે દસ ખેલાડીઓ છે

બાર બાર હાં..... બોલો યાર હાં... અપની જીત હો..... ઉનકી હાર હાં...

કોઈ હમશે જીતના પાવે, ચલે ચલો, ચલે ચલો, મિટ જાવે જો ટકરાવે, ચલે ચલો ભલે ઘોર અંધેરા છાવે. ચલે ચલો, ચલે ચલો, કોઈ રાહમેં ના થામ જાવે, ચલે ચલો

કોઈ ઇતના ભી બહેકાવે, ચલે ચલો, કોઈ હમસે જીતના પાવે, ચલે ચલો, ચલે ચલો, મિટ જાવે જો ટકરાવે, ચલે ચલો...

- 'લગાન' ફિલ્મનું ગીત

કરિયર ફંડામાં સ્વાગત!

ઈન્ડિયા.....ઈન્ડિયા....ઈન્ડિયા.....ઈન્ડિયા... ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં એક લયમાં જ્યારે 'ભારતીયો' પોતાની 'ક્રિકેટ ટીમનો' ઉત્સાહ વધારે છે, ત્યારે તેઓ એ નથી વિચારતા કે કોણ મુસ્લિમ છે, કોણ હિન્દુ છે અને કોણ દલિત છે. ભારતમાં ક્રિકેટ, રાજનીતિથી દૂર રહેલી, દેશની એકતાના બતાવે છે. ભારત અંગ્રેજોથી આઝાદ થઈ ગયા, ગણતંત્ર બની ગયું, પરંતુ આ લગભગ 200 વર્ષ સુધી શાસનના ભારતે ઘણા સારા-નરસા અનુભવો કર્યા છે.

આમાંથી જ એક છે ભારત અને સંપૂર્ણ ભારતીય ઉપમહાદ્વિપમાં 'ક્રિકેટ'ની લોકપ્રિયતા. આજે આપણે જાણીશું કે ક્રિકેટ અને કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ્સની તૈયારી વચ્ચે શું સંબંધ છે!

શું કોમન છે ક્રિકેટ અને કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ પ્રિપેરેશનમાં

દરેક તે સ્ટુડન્ટ્સ જે કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તેઓ એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે તેઓ પોતાની તૈયારીમાં કેપ્ટન છે, અને તેની પાસે દસ ખેલાડીઓ છે. તે દસ છે- દ્રઢ નિશ્ચય, કૌશલ, ભાવનાત્માક ટેકો, આયોજન, કોઠાસૂઝ, સારા મૂડમાં રહેવું, સુધાર કરવો, ભૂલોમાંથી શીખવું, તાકાત અને દમ અને બુદ્ધિમતા.

એટલે કે (i) Determination (ii) Skills, (iii) Planning (iv) Emotional Support (v) Resources (vi) Cheerfullness (vii) Improvisation (viii) Failure to learn (ix) Stamina (x) Intelligence.

ક્રિકેટના ચાર મોટા પાઠ

1) પાઠ નંબર 1 - તમારી પરિસ્થિતિ અનુસાર નિર્ણય કરો

ક્રિકેટ મેચની શરૂઆત ટૉસથી થાય છે, એવી ઘટના જેના પર આપણું નિયંત્રણ નથી. આ સિવાય પિચની સ્થિતિ, મેદાનનો આકાર, હવામાન વગેરે એવી કેટલીક બાબતો છે જેના પર ખેલાડીનું નિયંત્રણ હોતું નથી.

પરંતુ એક સ્માર્ટ ક્રિકેટર આ સંજોગો અનુસાર પોતાના નિર્ણયો લે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો જોરદાર પવન હોય અને બોલ જુના અથવા તો નવો ના હોય, તો સ્વિંગ બોલર્સને મદદ મળી શકે છે; જો પીચ પર ઘાસ હોય અને બોલ તદ્દન નવો હોય તો ફાસ્ટ બોલર્સ મદદ મળી શકે છે.

કોઈપણ કાર્યની સફળતા કે નિષ્ફળતા માટે જવાબદાર એવા બહારના અનકન્ટ્રોલેબલ્સ પાસાઓનો અભ્યાસ કરો અને એવો નિર્ણય લો કે તેનો ઉપયોગ તેમના ફાયદા માટે થઈ શકે.

2) પાઠ નંબર 2 - દરરોજ માટે આયોજન કરો

કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરતી વખતે જીવનનો દરેક દિવસ ઝડપી બોલ જેવો હોય છે. ઝડપી બોલ રમવા અને તેના પર રન બનાવવા માટે કાળજીપૂર્વક બોલ જોવાની અને યોગ્ય ટાઇમિંગની જરૂર છે. તેવી જ રીતે, તમારા દરેક દિવસને યોગ્ય ટાઇમિંગ સાથે કાળજીપૂર્વક જીવો (કયા કામ ક્યારે કરવું તેની કાળજી લો).

દરરોજ માટેનું આયોજન બનાવો, તમારી પરીક્ષાની તૈયારીને બોલ બાય બોલ કરો અને તેને સફળ બનાવો.

3) પાઠ નંબર 3 - વ્યૂહરચના

એક સફળ વ્યૂહરચના એ છે કે વન-ડે મેચમાં જ્યારે ફિલ્ડ રિસ્ટ્રિક્શન્સ હોય ત્યારે સ્લોગ ઓવર્સમાં (પહેલી 10 ઓવર) ક્રિકેટ વન-ડે મેચની એક ઇનિંગમાં શક્ય તેટલા વધુ શોટ રમીને ફિલ્ડ રિસ્ટ્રિક્શન્સ લાભ લઈ લે છે. તેવી જ રીતે, જીવનના શરૂઆતના વર્ષોમાં કરવામાં આવેલી સખત મહેનત સમગ્ર જીવનને અસર કરી શકે છે. નિયમોનો વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ થવો જોઈએ.

તમે પણ કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ્સના અભ્યાસક્રમ અને પાછલા વર્ષના પ્રશ્નપત્રોનો અભ્યાસ કરીને વ્યૂહરચના બનાવી શકો છો અને સફળતા મેળવી શકો છો.

4) પાઠ નંબર 4 - કો-ઑર્ડિનેશન અને ટીમ વર્ક

એક સારો ક્રિકેટ કેપ્ટન બોલિંગને અનુકુળ હોય તેવી ફિલ્ડિંગ ગોઠવીને એવરેજ બોલરને પણ સારો બનાવી શકે છે. ક્રિકેટમાં દરેક બોલ પર રન લેતી વખતે પિચ પર દોડતા બેટર્સને કઈ વસ્તુની સૌથી વધુ જરૂર પડે છે, તો તે છે કો-ઑર્ડિનેશન. નહીં તો કેટલા પણ રનઆઉટ થાય છે તે આપણે જોયું છે.

તેવી જ રીતે, કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ્સ અને જીવનમાં સફળતા માટે, તમારા પરિવારના સભ્યો, મિત્રો, સહકર્મીઓ સાથે કો-ઑર્ડિનેશન અને ટીમ વર્ક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરતી વખતે તમે તેનો સમૂહ અભ્યાસ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો.

સારાંશ

તો આજે આપણે ચાર મોટા પાઠ શીખ્યા

1) Be prepared for the unexpected

2) Plan for daily basis

3) Strategies using existing rules

4) Co-ordinate for maximum effectiveness

આજનો કરિયર ફંડા એ છે કે સ્પોર્ટ્સના પાઠો આપણને કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામ્સની અઘરી તૈયારીમાં પણ ખૂબ જ મદદ કરી શકે છે.