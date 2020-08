દિવ્ય ભાસ્કર Aug 10, 2020, 09:44 PM IST

ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે આર્મી, એરફોર્સ અને નેવીની સલાહ બાદ 101 ડિફેન્સ પ્રોડક્ટ્સની આયાત પર પ્રતિબંધ લાગવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહએ નેગેટિવ લિસ્ટ પણ જારી કર્યું છે. જેમાં બંદૂકથી લઈ મિસાઈલ સુધી અનેક પ્રોડક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આત્મનિર્ભર ભારતને ઉત્તેજન આપવા માટે તથા ઈમ્પોર્ટના બોજને ઓછો કરવા આ પગલા ભરવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ આ નિર્ણય કેવી રીતે ભારતીય ક્ષમતાઓને વધારશે અને અન્ય દેશો પરની નિર્ભરતાને ઓછી કરશે.

સૌથી પહેલા સમજીએ કે આ નિર્ણય શુ છે?

આ નિર્ણય લેવા પાછળ કયો ઉદ્દેશ છે?

વર્તમાન સમયાં ભારતની શુ સ્થિતિ છે?

સંરક્ષણ મંત્રાલયના આ નિર્ણયથી ઘરેલુ ડિફેન્સ પ્રોડક્શન પર શુ અસર થશે?

કેન્દ્રના આ નિર્ણયથી ખરેખર ભારતીય ડિફેન્સ સેગમેન્ટ મજબૂત થશે?

NAL has developed a Light Transport Aircraft (Mk. II) , it is a 14 passenger aircraft. Afaik, #IAF has initial order of 15, but order is expected to rise . Next target is to develop 19 passenger platform, then one with a capacity of 50, 70 and ultimately a 90 passenger RTA. https://t.co/p6QMOCFzYm pic.twitter.com/yKjAvE19n6