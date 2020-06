નવી દિલ્હી. કિર્ગિસ્તાનમાં ભારતના 10 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. તેમાંથી ઘણા લોકડાઉન પછી ત્યાં ફસાયા છે. કિર્ગિસ્તાનમાં લોકડાઉનમાં લાગુ નિયમો અનુસાર, બહાર નીકળતી વખતે દરેક વિદેશી પાસે પાસપોર્ટ હોવો આવશ્યક છે. પાસપોર્ટ વિના કોઈ બહાર નીકળી શકે નહિ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓના પાસપોર્ટ્સ કોલેજમાં જમા છે, તેથી તેઓ છેલ્લા લગભગ 70 દિવસથી તેમના રૂમની બહાર નીકળી શક્યા નથી. તેઓ સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓની સહાયથી તેમનું કાર્ય પૂર્ણ કરી રહ્યા છે.

21 માર્ચે કિર્ગિસ્તાનમાં લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે હવે તેને મોટા પ્રમાણમાં હટાવી દેવામાં આવ્યો છે, જોકે પોલીસ

હજી પણ બારે જવા પર પાસપોર્ટ અને અન્ય વસ્તુઓની તપાસ કરી રહી છે, તેથી જ આ લોકો બે મહિનાથી વધુ સમયથી રૂમમાં કેદ છે.

મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશના તમામ રાજ્યોના હજારો વિદ્યાર્થીઓ કિર્ગિસ્તાનમાં અટવાયા છે. કિર્ગિસ્તાનમાં લોકડાઉન લાગ્યું તે પહેલા જ આ લોકો ભારત આવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. જોકે હજી સુધી આવી શક્યા નથી.

કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ વંદે ભારત મિશન અંતર્ગત પરત ફર્યા છે, કેટલાકની ફ્લાઇટ શેડયૂલ છે પરંતુ ઘણા એવા પણ છે જેઓ પરત ફરવા અંગે મૂંઝવણમાં છે. વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે, અહીં અમે પાસપોર્ટ વિના ક્યાંય જઇ શકતા નથી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓના પાસપોર્ટ કોલેજમાં જમા છે, તેઓ બહાર પણ આપી શકતા નથી.

વાંચો આ વિધાર્થીઓની કહાની, તેમની જુબાની.

મધ્યપ્રદેશના વિદ્યાર્થીઓ: જ્યારે બેંકે લોન રદ્દ કરી ત્યારે કોલેજે પાસપોર્ટ જમા કરાવ્યો

મધ્યપ્રદેશના એક નાનકડા હાટપીપલિયાના મેરિયન દાસ છેલ્લા 5 મહિનાથી કિર્ગિસ્તાનમાં અટવાયા છે. મેરિયન કિર્ગિસ્તાનના કાંતમાં એશિયન મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી એમબીબીએસનો અભ્યાસ કરે છે. તેમનું પહેલું વર્ષ પૂરું થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ તે રજા પર ભારત આવ્યા હતા અને 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ કિર્ગિસ્તાન પરત ફર્યા હતા.

બેંકે ખાતરી આપવા છતાં એજ્યુકેશન લોન ખાતરી આપી નહિ, તેઓ ત્રીજા સેમેસ્ટર માટેની ફી જમા કરાવી શક્યા નહીં. ફી ન ભરવાને કારણે કોલેજે તેમને છાત્રાલયોમાં પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેમનો પાસપોર્ટ અને વિઝા જપ્ત કરી દીધા હતા.

ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં, જ્યારે મેરીયનના બધા મિત્રોને હોસ્ટેલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે તે બીજા ફ્લેટમાં રહેતા હતા. દરમિયાન લોકડાઉન થયું અને ખાવા પીવાની સમસ્યા પણ શરૂ થઈ ગઈ.

મેરિયન કહે છે કે ભારતીય ખાદ્ય સૌ પ્રથમ સમાપ્ત થયો. અમે

બધાએ ભેગા મળીને બને તેટલો સ્ટોક જમા કર્યો અને તેમાં દિવસો વિતાવ્યા હતા. દરમિયાન તે પોતાનો પાસપોર્ટ અને વિઝા મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરતા રહ્યા હતા પરંતુ તેમને ક્યાંયથી મદદ મળી નહિ.

તે દરમિયાન, મેરિયન કહે છે, મને પરીક્ષા આપવાથી રોકવામાં આવી. હું દિવસરાત માતા-પિતા સાથે વોટ્સએપ પર વાત કરું છું.

મેરિયનના માતા રીના દાસના જણાવ્યા અનુસાર, બેંકે અગાઉ લોન આપવા માટે હા પાડી હતી, તેથી અમે દીકરીને મોકલી દીધી હતી પરંતુ તે ત્યાં પહોંચ્યા પછી બેંકે લોન આપવાની ના પાડી દીધી હતી.

અમે તેની પ્રથમ વર્ષની ફી ખૂબ જ મુશ્કેલીથી ચૂકવી. પરંતુ બીજા વર્ષમાં બેંકની મદદ વિના આવું કરવું શક્ય નહોતું. જો બેંકે પહેલેથી જ લોન આપવાની ના પાડી દીધી હોત, તો અમે દીકરીને બહાર મોકલી ન હોત.

21 જૂનના રોજ પરત આવતા વિદ્યાર્થીઓમાં કિર્ગિસ્તાનની રાજધાની બિશ્કેકમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાની મેડિસિનમાંથી એમબીબીએસનો અભ્યાસ કરનાર દીપક અંજના છે. દીપકે કહ્યું કે અમે અહીંથી નીકળવા માટે 'મિશન એમપી' શરૂ કર્યું હતું. એમપીના તમામ વિદ્યાર્થીઓનું ગ્રુપ વોટ્સએપ પર રચાયું હતું. આ ગ્રુપે જ સરકાર પર ફ્લાઇટ્સ મોકલવાનું દબાણ કર્યું હતું.

દીપક કહે છે કે આ દૂતાવાસની બેદરકારીથી કેટલીક મોટી સમસ્યાઓ પણ થઈ હતી. બિહારની એક છોકરીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મેડિકલ ઇમરજન્સી હોવા છતાં, તેને પહેલી ફ્લાઇટથી ભારત મોકલવામાં આવ્યો ન હતો. 1 જૂનના રોજ તેનું અવસાન થયું.

દીપકના જણાવ્યા મુજબ, ત્યાં ભારતના લગભગ 10-15 હજાર વિદ્યાર્થીઓ છે. મોટાભાગની પરીક્ષાઓ મેમાં લેવામાં આવી હતી. હવે બધા કોઈપણ રીતે ઘરે પહોંચવા માંગે છે. કેટલીક પરીક્ષાઓ પછીથી ઓનલાઇન થશે.

રાજસ્થાન: અમે અટવાઈ ગયા છીએ, જે ફ્લાઇટ જઈ રહી છે તેમાં અમારું નામ નથી

રાજસ્થાનના તુષાર જૈન પણ કિર્ગિસ્તાનમાં ફસાયેલા છે. તેમણે કહ્યું કે, હજી સુધી અહીંથી અમારા જવા માટે કોઈ રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો નથી.

અમે ભારતીય દૂતાવાસ સાથે સતત સંપર્કમાં રહીએ છીએ. મેં જાતને ઘણી વાર મેઇલ કર્યા છે પરંતુ હજી સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.

અમે ચિત્તોડના સાંસદ સાથે પણ વાત કરી પરંતુ કંઈ થયું નહીં. જોકે હવે તાળાબંધી હટાવી લેવામાં આવી છે, તેમાં કોઈ સમસ્યા નથી, પણ એવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે જેમની પરીક્ષાઓ થઈ ગઈ છે.

મારું અંતિમ વર્ષ પૂર્ણ થયું. હવે અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઘરે પહોંચવા માંગીએ છીએ. મારું નામ તે ફ્લાઇટમાં નથી જે અત્યારે ચાલે છે.

છત્તીસગઢના વિદ્યાર્થીઓ: ધારાસભ્યનો પુત્ર પણ અમારી સાથે અભ્યાસ કરે છે, તેમ છતાં હજી મદદ મળી નથી

છત્તીસગઢના કોસર આલમનું નામ પણ હજી યાદીમાં નથી આવ્યું. કોસરે જણાવ્યું હતું કે છત્તીસગઢના આશરે 500 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, જે ફસાયેલા છે.

લોકડાઉન થાય તે પહેલાં અમે બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ કોઈએ મદદ કરી ન હતી. ધારાસભ્યનો પુત્ર પણ અમારી સાથે અભ્યાસ કરે છે, તેના દ્વારા પણ વાતચીત થઈ, પરંતુ હજી સુધી કોઈએ અમને નીકળવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી.

કોસર કહે છે, તે અહીં એક રૂમમાં ફસાઈ ગયો છે. પરીક્ષાઓ થઈ ગઈ છે. પરિવારના સભ્યો ચિંતિત છે. જલદીથી કેવી પણ રીતે બહાર નીકળવું છે. ઘણાએ પત્રો લખ્યા છે પરંતુ ફ્લાઇટનું હજી સુનિશ્ચિત થયેલું નથી.

જમ્મુ-કાશ્મીરના 800 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પણ અહીં ફસાયેલા છે. ત્યાંના પૂર્વ સીએમ ઓમર અબ્દુલ્લાએ આ અંગે ટ્વીટ કર્યું છે.

I’ve been contacted by parents on behalf of about 800 Kashmiris stuck in Bishkek & Osh cities of Kyrgyzstan. The students have been stuck there for months & are desperate to come home. I hope @PMOIndia, @MEAIndia & @HardeepSPuri repatriate them under #VandeBharathMission.