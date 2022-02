Gujarati News

Dvb original

Gujarat Government To Give Capex Support Of Rs 100 Crore To IT Industry Under New Policy

IT પોલિસી: સરકાર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી કંપનીઓ માટે ટાઉનશિપ અને IT સિટી બનાવવા માટે રૂ. 100 કરોડ આપશે

અમદાવાદ 2 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

ITના વિકાસ માટે સરકાર જ વિશ્વકક્ષાની કો-વર્કિંગ ફેસેલિટી બનાવશે

ગુજરાતમાં IT માટેની ઇકોસિસ્ટમ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટ વધશે

ગુજરાત સરકારે આજે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી (IT) અને તેને સંલગ્ન (ITeS) ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે IT અને ITeS પોલિસીની જાહેરાત કરી છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે સંકળાયેલા લોકોના જણાવ્યા પ્રમાણે આ પોલિસીમાં નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહિત ઇન્ડસ્ટ્રીની મોટાભાગની જરૂરીયાતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. આનથી નવી કંપનીઓ તો આવશે જ સાથે સાથે જે કંપનીઓ અત્યારે સક્રિય છે તેમણે પણ ઘણો ફાયદો થશે.

સરકારનું IT ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર પર ફોકસ

આ પોલિસીમાં સરકારે જાહેરાત કરી છે જે 10-50 એકરમાં IT ટાઉનશિપ અને 50 એકરથી વધુ વિસ્તારમાં IT સિટી બનાવવા માટે સરકાર કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર માટે સરકાર રૂ. 100 કરોડ આપશે. આ પાછળનો આશય રહેણાંક અને કામના સ્થળને એક જ જગ્યાએ લાવવાનો છે. આ ઉપરાંત કો-વર્કિંગ સ્પેસને પણ ડેવલપ કરવામાં આવશે. ઇન્ડસ્ટ્રી માને છે કે આના કારણે કંપનીઓના કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર અને ઓપરેશનલ એક્સપેન્ડિચર બંનેમાં ઘટાડો થશે.

આ છે નવી પોલિસીની વિશેષતાઓ

સામાન્ય પ્રોજેક્ટ માટે વધુમાં વધુ રૂ. 50 કરોડની મર્યાદામાં 25ટકાનો CAPEX સપોર્ટ, મેગા પ્રોજેકટ માટે આ મર્યાદા રૂ.200 કરોડ સુધીની

દર વર્ષે રૂ.20 કરોડ સુધીના સામાન્ય પ્રોજેક્ટ માટે અને દર વર્ષે રૂ.40 કરોડના મેગા પ્રોજેક્ટ્સ માટે 15%નો OPEX સપોર્ટ

રાજ્યમાં IT રોજગારને વેગ આપવાના પ્રયાસરૂપે ગુજરાત સરકારે પોલિસીમાં બે વિશેષ પ્રોત્સાહનો સમાવિષ્ટ કર્યા છે:

એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન ઇન્સેન્ટિવ (EGI), પ્રતિ કર્મચારી 60,000 રૂપિયા સુધી

આત્મનિર્ભર ગુજરાત રોજગાર સહાય દ્વારા એમ્પ્લોયરના EPF યોગદાનનું 100% સુધીનું વળતર

રૂ.5 કરોડ સુધીની ટર્મ લોન પર 7% લેખે વ્યાજની ચૂકવણી માટે સહાય.

તમામ પાત્ર IT/ITeS એકમોને 100% ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યૂટીનું વળતર

કૌશલ્ય વિકાસ માટે સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ અને કાર્યકારી વ્યાવસાયિકોને અભ્યાસક્રમની ફી પેટે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) દ્વારા વ્યક્તિ દીઠ મહત્તમ રૂ. 50,000 સુધીની નાણાકીય સહાય.

ડિજિટલ સાક્ષરતામાં સુધારો કરવા અને માહિતી ટેકનોલોજીની જાગૃતિ વધારવા માટે શાળાના બાળકો અને સામાન્ય જનતાને લક્ષ્ય બનાવી મોટા પાયે માહિતી, શિક્ષણ અને સંચાર (IEC) કાર્યક્રમો કરવામાં આવશે.

રૂ.100 કરોડ સુધીના CAPEX સપોર્ટ સાથે IT શહેરો/ટાઉનશીપ્સના વિકાસને પ્રોત્સાહન અને નિયમનકારી અને FCI ધોરણોમાં છૂટછાટ આપવી.

કોઈપણ આઈટી કંપની રાજ્યમાં તેમની આઈટી કામગીરીને ઝડપી રીતે કરી શકે તે માટે વિશ્વ કક્ષાની સહ-કાર્યકારી જગ્યાઓના નિર્માણની સુવિધા આપવી.

સરકારની સુવિધાયુક્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્કીમ હેઠળ સ્થપાયેલી IT કંપનીઓને દર મહિને રૂ.10,000 પ્રતિ સીટ સુધી 50% લેખે ભાડા સબસિડી.

ડેટા સેન્ટરમાં રૂ.150 કરોડ સુધી 25%નો CAPEX સપોર્ટ. અને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે રૂ.1/યુનિટની પાવર ટેરિફ સબસિડી

કેબલ લેન્ડિંગ સ્ટેશનમાં રૂ.20 કરોડ સુધી 25% CAPEX સપોર્ટ. અને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે રૂ.1/યુનિટની પાવર ટેરિફ સબસિડી.

IT ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ઇકોસિસ્ટમ બનશે

ગેસિઆ IT એસોસિયેશનના પ્રેસિડેન્ટ અને સિગ્નેટ ઇન્ફોટેકના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તેજીન્દર ઓબેરોયે જણાવ્યું હતું કે પોલિસીમાં તમામ પાસાનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. સરકારે કેપેક્સ લિમિટ વધારી છે જેનાથી નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે અને રોજગારી પણ ઊભી થશે. રાજ્ય સરકારે પાંચ વર્ષમાં 1 લાખ નવી નોકરીઓનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે પણ અમે માનીએ છીએ કે 1.50 લાખથી વધુ જોબ ઊભી થશે. દેશમાં કોઈ IT કંપની એક્સપાન્શન કરવા ધરતી હશે તો તેમણે ગુજરાતની પોલિસી પર એક વાર ગંભીરતા પૂર્વક વિચારવું પડશે.

મેનપવાર શૉર્ટેજનો ઇશ્યૂ સોલ્વ થશે

દેવ ITના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને એસોચેમ ગુજરાતનાં કો-ચેરમેન જૈમિન શાહે જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં અત્યારે જે કંપનીઓ છે તેમને સ્કિલ્ડ મેનપાવરનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. આના માટે નવી પોલિસીમાં જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે તેનાથી નવો મેનપાવર તો મળશે જ સાથે સાથે જૂન લોકોને અપડેટ થવામાં પણ મદદ મળશે. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીને લગતી ટ્રેનિંગ કે અભ્યાસ કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને ઇન્સેન્ટીવ આપવામાં આવશે તેનાથી પણ ઘણું પ્રોત્સાહન માનશે.

કંપનીઓની નફાકારકતામાં વધારો કરશે

સિનરસોફ્ટ ટેક્નોલોજીસના કો-ફાઉન્ડર વિશાલ શાહે જણાવ્યું કે આ નવી પોલિસી આઇટી પાર્ક, કો-વર્કિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડેટા સેન્ટર્સના વિકાસને સીધી રીતે પ્રોત્સાહિત કરશે. આ ઉપરાંત રોજગારી સર્જન માટે પણ ઘણા સીધા અને આડકતરા લાભો આપવામાં આવ્યા છે. ઇન્સેન્ટીવ આપવામાં આવ્યા છે તેનાથી કેપેક્સ અને ઓપેક્સ પર GFCIની જોગવાઈઓ ગુજરાતમાં હાજર અને વિસ્તરણ કરવા માંગતી કંપનીઓની નફાકારકતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે.

ગુજરાત IT સેક્ટરમાં 3 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ

ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી સાથે સંકળાયેલા લોકોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગુજરાતમાં આ ઉદ્યોગમાં અંદાજે 3 લાખથી વધુ લોકો કામ કરી રહ્યા છે. રાજ્યના IT સેક્ટરમાં 3000-4000 કંપનીઓ આવેલી છે. રાજ્યમાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા અને સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટમાં નાના અને મધ્યમ કદની કંપનીઓ આવેલી છે.