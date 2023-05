Gujarati News

Journalist Neena Gopal Says, 'There Was A Huge Explosion, My White Saree Was Covered With Blood, Lumps Of Flesh'.

ભાસ્કર એક્સક્લૂસિવ 'હા, મારી નજર સામે રાજીવ ગાંધીની હત્યા થઈ’: પત્રકાર નીના ગોપાલ કહે છે, ‘પ્રચંડ ધડાકો થયો, મારી સફેદ સાડી પર લોહી, માંસના લોચા ચોંટ્યા હતા’

અમદાવાદ 4 કલાક પહેલા લેખક: વિક્રમ મહેતા



તારીખ 31 મે,1991

10 જનપથ, દિલ્હી.

‘Tell me everything, tell me what he said, what mood was he in, what were his last moment like. I want to hear it from you, every tiny detail, was he happy, was he tense, what were his last words…’

ભયાવહ આત્મઘાતી હુમલામાં થયેલા પોતાના પતિના કમોતે એની શાંતિ હણી લીધી છે. એની આંખો સતત રડી રડીને લાલચોળ થઇ ગઇ છે. ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્ય-સંસ્કૃતિથી સદંતર અજાણ એ સ્ત્રીના સુકાયેલા, મુરઝાયેલા ચહેરા પર પતિને ગુમાવ્યાની વેદના છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની કમાન સંભાળવાની અવઢવ છે. પોતાની સામે ઊભેલી લેડી પત્રકારનો હાથ પકડીને એ એકીશ્વાસે ઉપર્યુક્ત શબ્દો માંડ બોલી શકે છે.. પોતાના પતિના હંમેશ માટે વિસર્જિત થયેલા અસ્તિત્વને થોડીવાર માટે ખાળવા મથતી એ સ્ત્રી વધુ પ્રશ્નો પૂછવા જાય છે પણ ત્યાં જ શબ્દો ગળે બાઝેલા ડૂમામાં અટવાઇ જાય છે અને બંને મહિલાઓ ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી પડે છે. આ દૃશ્ય છે સોનિયા ગાંધી અને મહિલા પત્રકાર નીના ગોપાલ વચ્ચેનું.

નીના ગોપાલ દેશનાં એક વરિષ્ઠ પત્રકાર છે. પ્રતિષ્ઠિત અંગ્રેજી અખબારોમાં ફરજ બજાવી છે. દુબઇ બેઝ્ડ 'ગલ્ફ ન્યૂઝ'માં ફોરેન એડિટર તરીકે કામ કર્યું. 1990 અને 2003ના ગલ્ફ વોર કવર કર્યાં. ભારત-પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાન-શ્રીલંકા જેવા એશિયાઇ દેશોના રાજનૈતિક પ્રવાહોના નિષ્ણાત એવાં નીના ગોપાલે એશિયાઇ દેશોના ટોચના લીડર્સના ઇન્ટરવ્યૂઝ કર્યા છે. એમાના એક આપણા વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધી પણ.

દેશ આખાને હચમચાવી નાખનારી, પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીની માનવબોમ્બ દ્વારા LTTE (લિબરેશન ટાઇગર્સ ઓફ તમિલ ઇલમ)દ્વારા થયેલી હત્યાને 32 વર્ષ પૂરાં થશે. ત્રણ દાયકા પસાર થઇ ગયા, પણ એ ભયાવહ ઘટનાની યાદો હજુ નીના ગોપાલને વળગેલી છે. આજે પણ એ 1991ની 21મી મેને એ ભૂલી શકતાં નથી. કારણ કે, હિન્દુસ્તાનના રાજકીય ઇતિહાસના આ કાળા પ્રકરણને એમણે ખૂબ નજીકથી સગી આંખે જોયું છે. નીના ગોપાલ રાજીવ ગાંધી જે એમ્બેસેડર કારમાં શ્રીપેરુમ્બુદુર પહોંચ્યા એ જ કારમાં એમની સાથે હતાં. કારમાં જ નીના ગોપાલે એમનો છેલ્લો ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો અને નીના ગોપાલ રાજીવ ગાંધીની છેલ્લી ક્ષણોનાં સાક્ષી રહ્યાં છે..

રાજીવ ગાંધીની રાજકીય હત્યાના ઘટનાક્રમ પરથી નીના ગોપાલે એક પુસ્તક લખ્યું છે 'ધ અસેસિનેશન ઓફ રાજીવ ગાંધી.' દિવ્ય ભાસ્કરે નીના ગોપાલ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. ઉનાળાની કાળઝાળ બપોરે પોતાના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને બેઠેલાં નીના ગોપાલ રાજીવ ગાંધી હત્યાકાંડનાં અનેક પન્નાંઓ ખોલે છે.. આશ્ચર્યથી મોઢું પહોળું થઇ જાય એવી અનેક અજાણી રસપ્રદ વાતો પરથી પડદો હટે છે..

'લોકોને એમ કે હું પ્રિયંકા ગાંધી છું'

રાજીવ ગાંધી સાથેની પ્રથમ મુલાકાત યાદ કરતાં નીના ગોપાલના ચહેરા પર ખુશીની હળવી લહેરખી આવી જાય છે. નીના ગોપાલ કહે છે, ‘હું ત્યારે દુબઇમાં ગલ્ફ ન્યૂઝ નામના અખબારની એડિટર હતી. મિડલ ઇસ્ટ અને સાઉથ એશિયા કન્ટ્રીઝ હું કવર કરતી હતી. '89ના ઇલેક્શનનો માહોલ હતો. રાજીવ ગાંધી ત્યારે એન.ટી. રામારાવના ક્ષેત્રમાં કેમ્પેઇન કરી રહ્યા હતા. આ સમયે મારી રાજીવ ગાંધી સાથે પહેલી મુલાકાત થઇ હતી. એ સમયે બહુ ક્રાઉડ હતું. હું એ સમયે બહુ પાતળી હતી. મારા વાળ પણ થોડા લાંબા હતા એટલે બધાએ એવું માની લીધેલું કે હું પ્રિયંકા ગાંધી છું. આ રીતે હું રાજીવ ગાંધી સુધી પહોંચી ગઇ હતી.’

એક બખત કી બાત બતાયેં એક બખત કી...

નીના ગોપાલ કહે છે, ‘તારીખ 20 મેના રોજ જ્યારે હું ચેન્નઇ પહોંચી ત્યારે જયલલિતાનું કેમ્પેઇન કવર કરવાનો મારો પ્લાન હતો. જયલલિતાનું કેમ્પેઇન કવર કર્યા બાદ તમિલનાડુના કોંગ્રેસ પ્રમુખ રામમૂર્તિની ઓફિસ પહોંચી હતી. માર્ગારેટ ચંદ્રશેખરના પ્રચાર માટે રાજીવ ગાંધી ચેન્નઇ આવી રહ્યા હોવાની ફોન પર જાણકારી મળી. એ વખતે રાજીવ ગાંધી વિશાખાપટ્ટનમ હતા. એમણે દિલ્લી જવાનો પોતાનો પ્લાન કેન્સલ કર્યો.’

થોડીવાર પછી ફરી ફોન રણક્યો: રાજીવ ગાંધીએ ચેન્નઇ ટુર કેન્સલ કરી છે, કારણ કે, એમના એરક્રાફ્ટમાં કશીક ગડબડી સર્જાઇ છે. ફોન મૂકયા પછી રામમૂર્તિના ચહેરા પર એક હાશકારાનો ભાવ હતો. રામમૂર્તિએ મને કહ્યું, 'રાજીવ ગાંધીએ ચેન્નઇ આવવાનું કેન્સલ કરીને ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. અહીં એમના જીવનું જોખમ છે.'

આર યુ નીના ગોપાલ?

આગલા દિવસે સાંજના પાંચ કલાકે ચેન્નઇ પાસેના ગિન્ડી એરપોર્ટ પર રાજીવ ગાંધીનું પ્લેન લેન્ડ થયું. જેવા રાજીવ ગાંધી પ્લેનમાંથી ઊતર્યા એટલે મેં મારી ઓળખાણ આપી.રાજીવ ગાંધીએ ઇન્ટરવ્યૂ માટે તૈયારી દર્શાવી અને કહ્યું કે, પોતે એક માણસને મોકલશે. ગિન્ડી એરપોર્ટ પર મેં એમના એક સિક્યોરિટી ઓફિસરને પૂછ્યું કે, 'આજે રાતે રાજીવ ગાંધી ક્યા રોકાવાના છે? એ સિક્યોરિટી ઓફિસર મને એ રૂમ પર લઇ ગયો જ્યાં સુરક્ષાનું નામોનિશાન જોવા મળતું ન હતું! આ પછી અમે શ્રીપેરુમ્બુદુર જવા માટે નીકળ્યા. ચાલીસ ગાડીના કાફલામાં એક ગાડીમાં હું પણ હતી. અમે ગિન્ડી એરપોર્ટ પરથી નીકળ્યા પછી વીસ મિનિટ બાદ અમારા કાફલાને રોકવામાં આવ્યો. એક માણસ દરેક કારમાં જોતો જોતો હું જેમાં બેઠી હતી એ કાર પાસે આવ્યો.

'આર યુ નીના ગોપાલ?' એ માણસે મને પૂછ્યું

'આવો તમને રાજીવ ગાંધી બોલાવી રહ્યા છે.'

કોઇ રાજીવ ગાંધીનો ગાલ ખેંચી રહ્યું હતું..તો કોઇ હાથ પકડી રહ્યું હતું..

મારી હેન્ડબેગ, સેટેલાઇટ ફોન એ બધું જ કારમાં છોડીને હું રાજીવ ગાંધીની કારમાં બેસી ગઇ. મારી સાથે કારમાં માર્ગારેટ ચંદ્રશેખર અને એની દીકરી બેઠા હતા. ફ્રંટ સીટ પર રાજીવ ગાંધી બેઠા હતા. રાજીવ ગાંધીના બોડીગાર્ડ પ્રકાશ ગુપ્તા બીજી કારમાં બેઠા હતા. કાર બહુ ધીમી રીતે ચાલી રહી હતી. રસ્તામાં રાજીવ ગાંધીની લોકપ્રિયતા કેવી હતી એનું આંખે દેખ્યું વર્ણન કરતાં નીના ગોપાલ કહે છે, 'લોકો રસ્તા પર રાજીવ ગાંધીનું અભિવાદન કરી રહ્યા હતા. કોઈ રાજીવ ગાંધીનો ગાલ ખેંચી રહ્યા હતા. તો કોઇ એનો હાથ પકડી રહ્યું હતું. રસ્તામાં રાજીવ પબ્લિક સ્પીચ આપતા હતા. રાજીવ ગાંધીની એક ઝલક જોવા માટે લોકો ઊમટી પડ્યા હતા.

..તો સ્વીડનમાં જ રાજીવ ગાંધીની હત્યા થઈ ગઈ હોત!

રાજીવ ગાંધીની લોકપ્રિયતાની ગવાહી આપતાં આ દૃશ્યો રાજીવ ગાંધીની સુરક્ષાને લઇને પણ સવાલો ઉઠાવી રહ્યાં હતાં. રાજીવ ગાંધી પર અગાઉ પણ સ્વીડનમાં હુમલો થઇ ચૂક્યો હતો. શ્રીલંકામાં પણ હુમલો થઇ ચૂક્યો હતો. નીના ગોપાલ જણાવે છે એ પ્રમાણે, સ્વીડનમાં જે હોટેલમાં રાજીવ ગાંધી રોકાવાના હતા એ હોટેલનું સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.જોકે આટલી વ્યવસ્થા પછી પણ રાજીવ ગાંધીના રૂમની બારી બહાર પિસ્તોલ મળી આવી હતી. રાજીવ ગાંધી રૂમમાં પ્રવેશ્યા એ પહેલા સિક્યોરિટી ગાર્ડને રૂમનું ફરી ચેકિંગ કરવું ઉચિત લાગ્યું. ગાર્ડે રૂમ ચેક કરી તો બારીની બહાર એક ગન મળી આવી હતી.

નીના ગોપાલ કહે છે, 'મેં રાજીવને પૂછયું કે, 'તમને ડર નથી લાગતો. તમે ટાર્ગેટ છો.' રાજીવ ગાંધીએ મને જવાબ આપતા કહેલું કે, ‘દરેક સાઉથ એશિયન લીડર સાથે શું થયું? ભુટ્ટો, શેખ મુજીબુર રહેમાન, મારી માતા ઇન્દિરા ગાંધી સાથે જે થયું એ જ કદાચ મારી સાથે પણ બની શકે છે'- કદાચ રાજીવ ગાંધીને ખબર હતી, પોતાનો જીવ ખતરામાં હોવાની ખબર હતી.’ નીના ગોપાલે વ્યક્ત કરેલી સુરક્ષાની વ્યાજબી ચિંતાને કારણે રાજીવ ગાંધીએ માર્ગાથમ ચંદ્રશેખર તરફ ફરીને થોડા મજાકીયા સૂરમાં કહ્યું હતું, 'નીનાએ જે કહ્યું એ તે સાંભળ્યું માર્ગાથમ? અહીં તો લાઇટ પણ નથી. લોકો કેમ ઓછા છે? તારા સમર્થકો કેમ ઓછા દેખાઇ રહ્યા છે?'

નીના ગોપાલ ઇન્ટરવ્યૂના અનુભવ અંગે વાત કરતાં કહે છે, 'રાજીવ ગાંધીએ મારા તમામ સવાલોના સરસ જવાબો આપ્યા હતા. એક પણ પ્રશ્ન તેમણે ટાળ્યો ન હતો. ઇટ વોઝ ફેબ્યુલસ ઇન્ટરવ્યૂ.'

નવાઝ શરીફનો એક મહિના પહેલા જ નીના ગોપાલે ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો હતો. રાજીવ ગાંધીએ નવાઝ શરીફ અંગે પણ નીના ગોપાસ પાસેથી મંતવ્ય લીધું હતું. રાજીવ ગાંધી જાણવા માગતા હતા કે, નવાઝ શરીફ સાથે શાંતિમંત્રણા થઇ શકે કે કેમ? રાજીવ ગાંધી સાથેનો ઇન્ટરવ્યૂ ફેન્ટાસ્ટિક રહ્યો હતો. ઇન્ટરવ્યૂમાં એલટીટીઇ-ઇલમ વિશે કશી પણ વાતચીત નહોતી થઇ. ઇન્ટરવ્યૂમાં ડોમેસ્ટિક પોલિસી અંગે અમારે વધારે વાતચીત થઇ હતી.

કમ..કમ.. ફોલો મી

નીના આગળ કહે છે, ‘રાતના દસેક કલાક આસપાસ અમે રેલીસ્થળ પર પહોંચ્યાં એટલે અમારું ફટાકડા ફોડીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. રાજીવ ગાંધી કારમાંથી નીચે ઊતર્યા.’

‘કમ કમ ફોલો મી..’ રાજીવ ગાંધીએ કહ્યું.

આ હતું રાજીવ ગાંધીએ નીના ગોપાલને કહેલું અંતિમ વાક્ય.

‘આઇ હેવ વન મોર ક્વેશ્ચન, આઇ વીલ વેઇટ યુ હીઅર’ નીના ગોપાલે કહ્યું.

રાજીવ ગાંધી થોડાક સ્ટેપ ચાલ્યા. ખૂબ બધા લોકો એમને મળી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન રાજીવે તમિલનાડુના જાણીતા નેતા જયંતી નટરાજનને કહ્યું, ‘ગો ગેટ ધેટ ગલ્ફ ન્યૂઝ ગર્લ, ગો ગેટ નીના.’

10.21 PM: અને અચાનક જ...

જયંતી નટરાજન મારી તરફ આવી રહ્યાં હતાં એ દરમિયાન અચાનક જ કાન ફાડી નાખે એવો એક જોરદાર બ્લાસ્ટ.. ઉમંગ ઉલ્લાસનું વાતાવરણ અચાનક એક કાળીધબ્બ સ્તબ્ધતામાં તબદીલ થઇ ગયું. રેલીમાં ઉપસ્થિત લોકોની ચીસો અને આક્રંદથી ગગન ચિરાઈ ગયું. મેં જોયું તો મારી સાડી કાળી પડી ગઇ હતી..મારી સફેદ સાડી પર માંસના ટુકડાઓ ચોંટ્યા હતા. લોહીથી મારી સાડી ખરડાઇ ગઇ હતી. બ્લાસ્ટની ગરમી મારા ચહેરા અને વાળને દઝાડી રહી હતી. જો હું દસ પંદર સ્ટેપ આગળ હોત તો કદાચ આ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે હું જીવિત ન હોત!

ગુચ્ચી વોચ અને લોટ્ટો શૂઝ

‘રાજીવને શું થયું હશે?’ આ હતું મારું ફર્સ્ટ રિએક્શન.'

નીના આગળ કહે છે, ' ચોમેર નાસભાગ મચી હતી. લોકો ચીસો પાડતાં મારી તરફ આવી રહ્યા હતા અને હું રાજીવ તરફ આગળ જઇ રહી હતી. મેં થોડે આગળ જઇને રાજીવની ગુચ્ચી ઘડિયાળ અને લોટ્ટો શૂઝ જોયાં. રાજીવ ગાંધીના શરીરનો એક ભાગ ઊલટો પડ્યો હતો. ધેટ બ્રોક માય હાર્ટ!'

'અરે કોઇ એમની મદદ કેમ નથી કરતું? કોઇ એમને હોસ્પિટલ કેમ નથી પહોંચાડતું? એમને તાત્કાલિક મેડિકલ સારવાર આપો. મેડિકલ ટીમ ક્યાં છે?' હું ચિલ્લાઇ ઊઠી.

નીના ગોપાલ આગળનો ઘટનાક્રમ જણાવતા કહે છે, ‘રાજીવ ગાંધીનો ડ્રાઇવર અચાનક મારી પાસે આવ્યો. સંભવિત ખતરાની બીકે ડ્રાઇવરે મને પોતાની સાથે ગાડીમાં બેસીને સ્થળ પરથી નીકળી જવા કહ્યું. જોકે મેં વાત ન માની. વાતાવરણમાં આક્રોશ હતો, સ્તબ્ધતા હતી, ઉદાસીનતા હતી, આક્રંદ હતું, ઘાયલોની દર્દભરી ચીસો અને કણસાટ સંભળાઈ રહ્યા હતા. અચાનક જ એક સૂત્રનો પોકાર સંભળાયો: 'લોંગ લિવ રાજીવ ગાંધી, લોંગ લિવ રાજીવ ગાંધી'!!

થોડી જ વારમાં એક એમ્બ્યુલન્સ આવી જેમાં રાજીવ ગાંધીની બોડીને લઇ જવામાં આવી. મેં રાજીવની કારમાં એમ્બ્યુલન્સને ફોલો કરી. પાસેની એક હોસ્પિટલમાં ફાઇનલી એમને મૃત ઘોષિત કરવામાં આવ્યા. રાજીવ ગાંધીના ડ્રાઇવરે મને તાબડતોડ મદ્રાસ ડ્રોપ કરી. અમને ડર હતો કે મદ્રાસનો રસ્તો સમર્થકો બ્લોક ન કરી દે. એક ટેલિગ્રાફ ઓફિસમાંથી મેં સ્ટોરી લખી. ઓફિસનો સ્ટાફ મારી પાછળ ઊભો ઊભો સ્ટોરી વાંચી રહ્યો હતો: 'શ્રીપેરુમ્બદુરમાં રાતના દસ કલાક ને એકવીસ મિનિટે પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીની રાજકીય હત્યા.'

રાજીવ ગાંધીનો અવાજ હજુ પણ મને સંભળાય છે!

હજુ તો હમણાં જ તમારી સાથે વાતચીત કરતો, હાલતો ચાલતો, દેશનો એક ટોચનો રાજકીય પુરુષ આવા તમારી આંખ સામે ભયાવહ મૃત્યુને ભેટે ત્યારે એક પત્રકાર માટે બહુ અઘરી પરિસ્થિતિ સર્જાઇ જાય. આવી સ્થિતિમાં જાતને કંટ્રોલ કરવી અઘરી છે. બહુ અઘરી. એકબાજુ માનવીય સંવેદના અને બીજી બાજુ જર્નલિસ્ટિક ડ્યુટી. આ ડાયલેમા(દુવિધા) સાથે કેવી રીતે ડીલ કરી હશે નીના ગોપાલે? જવાબ મળે છે: 'આઇ રિઅલી ડોન્ટ નો. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ ફોર મી. રાજીવ ગાંધીનો અવાજ હજુ પણ જાણે મને સંભળાય છે. મારી સામે હજુ પણ રાજીવ ગાંધીનું એ સ્મિત ચમકે છે.'

'હું રાજીવ ગાંધીને છોડીશ નહીં'

આખરે કોણ હતા એ લોકો જેણે રાજીવ ગાંધીનો ભોગ લીધો? આની પાછળની થોડી પૂર્વભૂમિકામાં ડોકિયું કરીએ તો શ્રીલંકામાં તમિલ ઇલમની માગ ચરમસીમા પર હતી. તમિલ ઇલમ એટલે કે તમિલ રાજય. બહુસંખ્યક સિંહાલી આબાદી સમર્થક નીતિઓથી શ્રીલંકાની જનતા નારાજ હતી. લિબરેશન ટાઇગર ઓફ તમિલ ઇલમ જેવાં ઉગ્રવાદી જૂથો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં.

વર્ષ 1986માં શ્રીલંકા ગૃહયુદ્ધની આગમાં ભડકે બળી રહ્યું હતું. જાફનાની તમિલ પ્રજા ભૂખ-તરસથી ટળવળતી હતી. ભારત સરકારે દરિયાઇ માર્ગે કપડાં, ભોજન, દવાઓ ભરેલાં જહાજો રવાના કર્યાં, તો શ્રીલંકન નેવીએ રોકી લીધાં. નારાજ રાજીવ ગાંધીએ ઇન્ડિયન એરફોર્સને આદેશ આપ્યો. શ્રીલંકાના તમિલ વિસ્તારોમાં સામાન ફેંકવાનો. ભારતે શ્રીલંકન હાઇકમિશ્નરને ચેતવણી આપી કે જો વિમાનોને રોકવામાં આવશે તો શ્રીલંકા વિરુદ્ધ લશ્કરી કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે.

શ્રીલંકન સરકાર ભીંસમાં આવી. રાષ્ટ્રપતિ જુલિયસ જયવર્ધન ભારત સરકાર સાથે શાંતિ સમજૂતી કરવા મજબૂર બન્યા. આ સમજૂતી અંતર્ગત ભારતે શ્રીલંકામાં પીસ કીપિંગ ફોર્સ મોકલીને એલટીટીઇનું સમર્પણ કરાવાનું હતું. જોકે રાજીવ ગાંધી પ્રભાકરનને ભરોસામાં લીધા વિના કોઇ સમજૂતીના સમર્થનમાં ન હતા.

બુલેટપ્રૂફ જેકેટ

જુલાઇ 1987, 10 જનપથ

દેશના તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રીનું આવાસ. બેઠકમાં મૌજુદ છે પ્રધાનમંત્રી રાજીવ ગાંધી, એલટીટીઇ ચીફ પ્રભાકરન. પ્રભાકરને રાજીવ ગાંધી અને શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ જયવર્ધન વચ્ચે થયેલી શાંતિ સમજૂતીનું મજબૂરીથી સમર્થન કરવું પડ્યું હતું. પ્રભાકરનને આ સમજૂતીને કારણે પોતાના અલગ રાજ્યનું સપનું રોળાતું દેખાયું. નીના ગોપાલ કહે છે, એ મીટિંગમાં રાજીવ ગાંધીએ સાફ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, ‘પોતાની સરકાર કોઇ પણ હિસાબે તમિલ ઇલમનું સમર્થન નહીં કરે. પ્રભાકરને એ મીટિંગમાં એક શબ્દ સુદ્ધાં ન ઉચ્ચાર્યો. પ્રભાકરન અંદરથી સમસમી ગયો હતો. રાજીવ ગાંધીએ જતાં જતાં પોતાનું પર્સનલ જેકેટ મંગાવ્યું. એ સમયે 17 વર્ષના રાહુલે એ જેકેટ પ્રભાકરનના ખભા પર પહેરાવ્યું. ઇન્ટેલિજન્સ પ્રમાણે રાજીવ ગાંધી સાથે મુલાકાત પૂરી થયા પછી ધુંધવાયેલા પ્રભાકરને સીધો ફોન જોડ્યો તમિલનાડુના નેતા વાયકોને. કહ્યુ: અમે રાજીવ ગાંધીને છોડીશું નહીં!'

રાજીવ ગાંધી પર નેવી સૈનિક વિજીથા રોહાનાએ બંદૂકની બટથી હુમલો કર્યો. જોકે, સદનસીબે રાજીવ ગાંધીનો જીવ બચી ગયો. શ્રીલંકન તમિલોમાં રાજીવ ગાંધી સામે નારાજગી હતી. વળી રાજીવે માલદીવમાં તમિલ સંગઠન PLOTEની તખ્તાપલટ કરવાની કોશિશને સેના મોકલીને નિષ્ફળ બનાવી દીધી. એલટીટીઇનો હથિયાર હેઠા મુકાવવાનો દાવ ઊલટો પડ્યો. તમિલ ઇલમે ભારતીય સૈન્ય સામે હુમલાઓ કર્યા. જેમાં ભારતના હજારો સૈનિકો શહીદ થયા. ભારતીય એજન્સી 'લિટ્ટે'ને સમજાવવામાં નિષ્ફળ નિવડી. 1989ની ચૂંટણીમાં આ મુદ્દો પ્રભાવક રહ્યો. વી.પી. સિંહની સરકાર બની. રાજીવ ગાંધીને મારવા માટે પ્રભાકરન ભુરાયો થયો!

'ઉનકો ઉડા દો!'

રાજીવ ગાંધીની હત્યા માટે નીના ગોપાલ ઇન્ટેલિજન્સ ફેલ્યોરને જવાબદાર ગણતાં કહે છે, 'આવી સ્થિતિમાં વી.પી. સિંહે રાજીવ ગાંધીની સુરક્ષા હટાવીને ગંભીર ભૂલ કરી હતી. એ વખતે ચંદ્રશેખર વડાપ્રધાન હતા. ચંદ્રશેખરની સરકાર પણ રાજીવ ગાંધીને સુરક્ષા આપવામાં ઊણી ઊતરી હતી. રાજીવ ગાંધીની હત્યાના 24 કલાક પહેલાં તત્કાલીન પી.એમ. ચંદ્રશેખરે એક કેબિનેટ બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠકમાં તમિલ ઉગ્રવાદી સંગઠનો તરફથી રાજીવ ગાંધીને તમિલનાડુમાં ખતરો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ હતી.

એલટીટીઇએ પોતાના માણસોને રેડિયો ચાર્ટર પર આપેલો એક મેસેજ પણ રાજીવ ગાંધીની હત્યા થવાની નક્કર શક્યતા તરફ આંગળી ચિંધતો હતો. તમિલ ભાષાના એ મેસેજનો અર્થ હતો: ઉનકો (રાજીવ ગાંધી) ઉડા દો! ઇટ વોઝ હન્ડ્રેડ પર્સેન્ટ ઇન્ટેલિજન્સ ફેલ્યોર!

'ઓપરેશન વેડિંગ'

પ્રભાકરને રાજીવ ગાંધીને હટાવવાની ઠાન લીધી હતી. પ્રભાકરને ચારને જવાબદારી સોંપી. બેબી સુબ્રમણ્યમ, મુથુરાજા, મુરગન અને શિવરાસન. રાજીવ ગાંધીની હત્યા માટે એક એક કડી જોડવામાં આવી રહી હતી. શ્રીલંકામાં બેઠેલા મુરુગને જય કુમારન અને રોબર્ટ પાયસને ચેન્નઇ મોકલ્યા. જ્યાં પેરુલીબાલન બોમ્બ એકસપર્ટને મળ્યા.શિવરાસન પોતે એક સારો બોમ્બ એક્સપર્ટ હતો. એણે પ્રભાકરનને કહ્યું કે, ભારતમાં માનવબોમ્બ તૈયાર કરવા મુશ્કેલ છે. પ્રભાકરને શિવરાસનની પિતરાઇ બહેન ધનૂ અને શુભાને શિવરાસન સાથે ભારત મોકલી.

શિવરાસને ટાર્ગેટનો ફોડ પાડ્યા વિના બોમ્બ એક્સપર્ટ અરિવૂને એક એવો બોમ્બ બનાવવા કહ્યું કે જે મહિલાની કમર સાથે બાંધી શકાય. શિવરાસનના કહેવાથી અરિવૂએ જેમાં છ આરડીએક્સ ભરેલા હેન્ડગ્રેનેડ સમાઇ શકે એવી એક બેલ્ટ ડિઝાઈન બનાવી. હવે શિવરાસનના હાથમાં બોમ્બ પણ હતો અને માનવબોમ્બ પણ.

તારીખ 12 મે, 1991

મદ્રાસથી 40 કિમી દૂર થિરુવલ્લુરમાં રાજીવ ગાંધીના ઘોર રાજકીય વિરોધી અને પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી એવા વી.પી.સિંહ એક રેલીને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. સભા પૂરી થયા બાદ એક યુવતી હાઇસિક્યોરિટી વચ્ચે ઘેરાયેલા વીપી સિંહ પાસે આવે છે અને એમના ચરણસ્પર્શ કરે છે. આ ઘટનાના દસ જ દિવસ પછી હિન્દુસ્તાનના રાજકીય ઇતિહાસનું કાળું પ્રકરણ લખાવાનું હતું. વી.પી. સિંહના ચરણસ્પર્શ એ ઓપરેશન વેડિંગનું પ્રથમ પગથિયું હતું...

એલટીટીઇના પાંચ મેમ્બર હતા: માનવ બોમ્બ ધનુ, બેકઅપ શુભા, લોજિસ્ટીક સપોર્ટ પૂરો પાડનારી નલિની, શિવરાસન, અને મુગરન. આ પાંચેય જણ વીપી સિંહની રેલીમાં પહોંચ્યા હતા. મૂળ તો આ લોકો એ બહાને ચકાસવા માગતા હતા કે, એક પીએમ કક્ષાના વ્યકિ્તની પાસે કેટલી સુરક્ષા હોય છે. શું એ શક્ય છે કે માનવ બોમ્બ ધનુ પોતાના ટાર્ગેટના ચરણ સ્પર્શ કરે અને બ્લાસ્ટ થઇ શકે છે કે કેમ?

રાજીવ ગાંધીની હત્યા માટે ત્રણ યુવતીઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. શુભા, ધનુ અને અથિરાઇ. બે યુવતીઓ પેરુમ્બુદુરમાં હતી. ત્રીજી યુવતી અથિરાઇ દિલ્લીના મોતીબાગમાં મૌજૂદ હતી. અથિરાઇનું બીજું નામ સોનિયા પણ હતું! એમ કહેવાય છે કે, તમિલનાડુ નેતા વાયકોના કહેવાથી એલટીટીઇના સભ્યોને મોતીબાગ સ્થિત આ મકાન આપવામાં આવ્યું હતું. અથિરાઇ અહીં રાહ જોઇ રહી હતી પોતાના બોસ પોટ્ટોઅમનના સિગ્નલની. પોટ્ટોઅમન એલટીટીઇની ઇન્ટેલિજન્સ વિંગનો ચીફ હતો. પ્રભાકરનનો જમણો હાથ. જો પેરુમ્બુદુરમાં ધનુ અને શુભા નિષ્ફળ જાય તો દિલ્લીમાં અથિરાઇ રાજીવ ગાંધી પર હુમલો કરી દેશે.

ચશ્માં

તારીખ વીસ મેની રાતે ધનુને શુભાએ પ્રેક્ટિસ કરાવી. આરડીએક્સ બેલ્ટ પહેરવાની. સુરક્ષા એજન્સીને ભરમાવા માટે ધનુએ એ રાતે ચશ્માં પહેર્યાં. એ રાતે બધાએ એક ફિલ્મ પણ જોઇ. શિવરાસન, ધનુ, શુભા, નલિની, હરિબાબુ સૌ બીજા દિવસની ટાંપીને રાહ જોઇ રહ્યા હતા!

ફૂલનો હાર અને કેમેરા!

તારીખ 21 મે, 1991

શ્રીપેરુમ્બુદુરમાં રાજીવ ગાંધીને હાર પહેરાવવા માગતી ધનુને એક લેડી કોન્સ્ટેબલ અનસુઇયાને શક જતાં અટકાવી પણ રાજીવ ગાંધીએ ઇશારો કર્યો. 'આવવા દો એને'. ધનુએ રાજીવ ગાંધીને ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો. ચરણ સ્પર્શ કરવા નીચે ઝૂકી અને આરડીએક્સ બેલ્ટનું બટન દબાવ્યું અને...પ્રચંડ ધડાકો...રાજીવ ગાંધી સહિતની સોળની જિંદગીનો અંત અને ચાલીસથી વધારે ગંભીર ઘાયલ!

એલટીટીઇ સભ્ય હરિબાબુ આ સુસાઇડ હુમલામાં ધનુની સાથે માર્યો ગયો પણ તપાસ એજન્સીઓ માટે મજબૂત સુરાગ આપતો ગયો. હરિબાબુના કેમેરામાંથી રાજીવ ગાંધીની અંતિમ ક્ષણોની તસવીરો મળી જે તપાસ એજન્સીને હુમલાના મુખ્ય સુત્રધારો તરફ દોરી ગઇ! અથિરાઇની દિલ્લીમાંથી ધરપકડ થઇ. શુભા પણ મળી પરંતુ જીવિત નહીં મૃત. પોલીસના આવતા પહેલાં જ શુભાએ સાઇનાઇડ ખાઈને સુસાઇડ કરી લીધું હતું. શિવરાસન અને નલિની ચેન્નઇ નાસી ગયાં હતાં.

ખટલો: કુલ 41 આરોપી, 12ના મોત, 3 ફરાર, 26ને ફાંસીની સજા સંભળાવાઇ!

28 જાન્યુઆરી, 1998ના રોજ ટાડા કોર્ટે પેરારીવલન સહિત 26ને ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી. 11 મે,1999ના રોજ સુપ્રિમ કોર્ટે પેરારીવલન, નલિની, મુરુગન, અને સંથાન સહિત ચાર વ્યકિ્તની ફાંસીની સજા યથાવત રાખી હતી. અન્ય ત્રણ આરોપીઓની સજાને યથાવત રાખી હતી અને 19 દોષિતોને મુક્ત કર્યા હતા. આ કેસમાં કુલ 41 લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા. 12નાં મોત, ત્રણ ફરાર અને બાકીના 26 પકડાયા હતા.

તારીખ 11 નવેમ્બર, 2022ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે સારી વર્તણુકને ધ્યાને લઇને આજીવન કેદની સજા કાપી રહેલા નલિની અને રવિચંદ્ર, મુરુગન, રોબર્ટ પિયાસ સહિત છ આરોપીઓને છોડી મૂકવા ​​​​આદેશ કર્યો હતો. પેરારિવલનને પહેલા જ આ કેસમાં છોડી મૂકવામાં આવ્યો છે.

એલટીટીઇ સભ્ય હરિબાબુના કેમેરામાં ઝીલાયેલી એ તસ્વીરો જે સૂત્રધારો તરફ દોરી ગઇ!

'મેં રૂમનું બારુણુ ખોલીને જોયું તો...'

ક્યારેય રાજીવ ગાંધીના હત્યારાઓ-પ્રભાકરન કે એલટીટીઇના કોઇ પૂર્વ સદસ્ય મળવાનું બનેલું? નીના ગોપાલ કહે છે, 'એલટીટીઈના પૂર્વ સદસ્યોને મળવાનું બનેલું છે પણ પ્રભાકરનને ક્યારેય મળવાનું નથી બનેલું. આ સંદર્ભે નીના કહે છે, 'હું પહેલીવાર જ્યારે જાફના ગઇ હતી ત્યારે એક હોટેલમાં રોકાઇ હતી. ત્યારે એક માણસે આવીને મને હોટેલનો દરવાજો અંદરથી બંધ કરવાનું કહ્યું હતું.'

નીના ગોપાલ બીજો પ્રસંગ યાદ કરતાં કહે છે, 'એલટીટીઇના સો કોલ્ડ કેપિટલ કહેવાતા શ્રીલંકાના કિલિનોચ્ચિના એક ચર્ચના રૂમમાં હું રહી હતી. એ સમયે પણ મને એલટીટીઈના માણસોએ બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપી હતી અને રાતે લાઇટ બંધ રાખવાનું કહ્યું હતું. એ રાતે કશુંક અવાજ થતા મેં ડોર ખોલ્યું તો ચર્ચની સામેના રસ્તા પર એલટીટીઈનું એરક્રાફટ જોવા મળ્યું હતું. એ લોકો નહોતા ઇચ્છતા કે કોઇને આની ખબર પડે. એલટીટીઈ પોતાની એરફોર્સ વીંગ શરુ કરવા માગતું હતું.'

આજે રાજીવ ગાંધીનું કંઇ રીતે મૂલ્યાંકન કરો છો?

નીના ગોપાલ વાતનું સમાપન કરતાં રાજીવ ગાંધીને યાદ કરતાં કહે છે, 'રાજીવ ગાંધીની હત્યા પછી આપણે સિક્યોરિટી કોન્શિયસ થયા છીએ. આજે કોંગ્રેસ પાસે રાજીવ ગાંધી જેવો એક પણ નેતા નથી. રાહુલ ગાંધી હજુ ગ્રો થઇ રહ્યા છે. ગ્રાઉન્ડ કનેક્ટેડ નેતા હતા રાજીવ ગાંધી. રાજીવ ગાંધી સરકારે પણ આજુબાજુની ખોટી સલાહોને કારણે ભૂલો કરી જ છે એવુ નથી. પણ એટલિસ્ટ દેશમાં શાંતિ સ્થાપવાનો પ્રયાસ રાજીવ સરકારે જરૂર કર્યો હતો. ડિજિટલ ક્રાંતિ તરફ ભારતને લઇ જવામાં રાજીવનું પ્રદાન બહુ મહત્ત્વનું રહ્યું છે. ત્રીસ વર્ષ પહેલાં રાજીવે લીધેલાં આ પગલાંની, ભારતને સુપરપાવર બનાવવાના એના પ્રયાસની આપણે નોંધ લેવી જ રહી.'