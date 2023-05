Gujarati News

How Did Tagore's Literature Get Screened? How Did Tagore And Rai First Meet?

બંગાળી કળા-સાહિત્ય-સંગીતના પિયર એવા જગપ્રસિદ્ધ ‘શાંતિનિકેતન’ની એક નયનરમ્ય સાંજ. ક્ષિતીજ પર આથમતા સૂરજની લાલિમા પથરાઇ ગઇ છે. પક્ષીઓના કલશોરનું મધુર સંગીત રેલાઇ રહ્યું છે. શ્વેત ફરફરતી દાઢીમાં કોઇ ઋષિ જેવી ભવ્ય લાગતી, પ્રકૃતિને આકંઠ પ્રેમ કરતી એક સર્જક પ્રતિભા સાંજની આ ખૂબસૂરતીને પોતાની તેજસ્વી આંખોમાં ભરતી પરિસરમાં લટાર મારી રહી છે. ત્યાં જ એક નાનકડો છોકરો પોતાની માતા સાથે આવી ચડે છે. નમસ્કાર કરે છે. પોતાની પાસેની એક ડાયરીમાં ઓટોગ્રાફ માગે છે, અને ઓટોગ્રાફરૂપે એની ડાયરીનાં કોરાં પાનાંમાં ઝાકળનાં બુંદની જેમ આ બંગાળી કવિતા ટપકી પડે છે...

'બહુ દિન ઘરે

બહુ રોશ દુરે

બહુ વ્યય કોરે

બહુ દેશ ઘુરે

દેખતે ગિયેછિ પર્વતમાલા

દેખતે ગિયેછિ શિંધુ

દેખા હોએ ના ચક્ષુ મેલિયા

ઘર હોતે શુધુ દુઇ પા ફેલિયા

સારા દેશ ઘુરે

હોએ ન એકતી ઘાસ ઉપરે

એકતી શિશિર બિંદ'

આ બંગાળી કવિતાનો ગુજરાતી ભાવાર્થ કંઇક આવો છે, ‘હું ઘણાં વર્ષો સુધી હજારો ગાઉ સુધી ઘુમ્યો. અઢળક પૈસા ખર્ચીને વિવિધ દેશોમાં ફર્યો, પર્વતમાળાઓ જોઇ, સમુદ્રો જોયા. પણ આ આંખોએ એ ન જોયું કે જે મારા ઘરથી માત્ર બે કદમ દૂર હતું. આખો દેશ ફરીને પણ જે વસ્તુ મને જોવા ન મળી એ હતી મેદાનમાં ઘાસ પર ટપકેલાં ઝાકળનાં બુંદ!’

ફ્રેમમાં મઢીને રાખવા જેવું આ દૃશ્ય એક સિનેમાઇ ફ્રેમથી બિલકુલ ઓછું ઊતરતું નથી! એ ખ્યાતનામ શ્વેતકેશધારી હસ્તી એટલે ‘ધ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર’, અને પેલો સાત વર્ષનો છોકરો એટલે ‘ધ સત્યજીત રાય’!

એક ભારતીય સાહિત્યના શિખરપુરુષ અને બીજા ભારતીય સિનેમાના આદ્યદેવતા. બંને બહુ ‘હાઇટ’વાળી પ્રતિભા. જીનિયસ એન્ડ જાયન્ટ પર્સનાલિટી. જે ભારતીય જનમાનસના પાત્રમાં જીરવવી થોડી અઘરી પડે એવી. એક કલમથી કાગળ પર 'સિનેમા' કંડારે અને એક કેમેરાથી કચકડા પર 'સાહિત્ય' સર્જે. એકને ત્યાં સાહિત્યનું સર્વોચ્ય ગણાતો નોબેલ ચમકે અને બીજાને ત્યાં ઓસ્કર ઓવારણાં લે!

બંગાળી જનમાનસનો પડઘો ગુરુદેવ ટાગોરના સર્જનમાં સંભળાય છે!

સાહિત્ય-સંગીત-કલાની બાબતે બંગાળ પર મા સરસ્વતીના આશીર્વાદ રહ્યા છે. સાહિત્યિક વાઇબ્રેશન્સથી ચાર્જ્ડ બંગાળના આ બંને કોહિનૂર છે. સાહિત્યકાર સઆદત હસન મન્ટો એમ કહેતા કે, ‘ મૈં ચલતા ફિરતા બંબઇ હૂું.’ બંગાળના જનમાનસનો પડઘો ઝીલતા ટાગોર અને રાયની બાબતમાં એમ કહેવામાં બિલકુલ અતિશયોક્તિ નથી કે, ‘આ બંને હરતું ફરતું બંગાળ છે!’

ચંદ્રકાંત બક્ષીએ સત્યજીત રાયના મૃત્યુ સમયે એક ટ્રિબ્યુટ આર્ટિકલ લખેલો, જેમાં એમણે લેખની શરૂઆત ટાગોરથી કરતાં કહ્યું છે, ‘જીનિયસ નામના અંગ્રેજી શબ્દનો ગુજરાતી પર્યાય બરાબર મળતો નથી. કઇ શક્તિ હોય છે જે સામાન્ય માણસને જીનિયસ બનાવે છે. નાટક, નવલકથા, સંગીત, નૃત્ય, ચિત્રકલા, શિક્ષણ... અગણિત વિષયો પરનું પ્રભુત્વ એક માણસ પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે? આટલો સમય ટાગોરને કયાંથી મળ્યો હશે? આપણા સમયમાં એવા જ એક જીનિયસની વિદાય આપણે જોઇ છે.’

ટાગોર સાહિત્યના સત્યજીત રાય હતા અને સત્યજીત રાય સિનેમાના ટાગોર હતા! આવતીકાલે ટાગોરની જન્મજયંતી છે. પાંચ દિવસ પહેલાં સત્યજીત રાયની જન્મજયંતી ગઇ. ત્યારે વાત કરવી છે આ બંને પ્રચંડ પ્રતિભાઓની. ટાગોરના સાહિત્ય અને રાયના સિનેમાના મિલનની. પોતપોતાનાં ક્ષેત્રની બે જીનિયસ પર્સનાલિટીઓ મળે ત્યારે શું થાય. રીલ અને રિયલમાં?

સત્યજીત રાયનું વૈચારિક પીંડ ઘડવામાં ટાગોરના શાંતિનિકેતનનું મહત્વનું યોગદાન છે!

ટાગોર અને રાય ફેમિલી: બહુત પુરાના યારાના લગતા હૈ!

સત્યજીત રાયના દાદા એટલે ઉપેન્દ્રકિશોર. ઊંચા ગજાના લેખક-ચિત્રકાર અને સંગીતના સાધક. ઘરમાં પ્રિન્ટિંગ મશીન નાખેલું. ‘સંદેશ’ નામના બાળસાપ્તાહિકનું સંપાદન કરતા. પિતાના કલાવારસાની ધુરા દીકરા સુકુમારે બરાબર જાળવી રાખી હતી. એ સમયમાં હાઇ રિચ ફેમિલીમાં રાયના ફેમિલીની ગણના થતી. કલકત્તા (હાલના કોલકાતા)માં જે પ્રથમ કાર હતી એ રાયફેમિલી પાસે હતી. પહેલો-વહેલો ટેલિફોન રાયફેમિલી પાસે હતો. ગ્રામોફોન પ્લેયર પણ પહેલી વખત રાયના ફેમિલીમાં આવ્યું હતું.

ગુરુદેવ ટાગોર આ મકાનની વારંવાર મુલાકાત લેતા. ઉપેન્દ્ર કિશોર સાથે સાહિત્યથી માંડીને રાજકારણ, ફિલસૂફી, અધ્યાત્મ, સાયન્સ જેવા જગતભરના વિધ-વિધ વિષયોની ચર્ચા થતી. ઉપેન્દ્ર કિશોર સાથેની વધતી મુલાકાતના પરિણામે પછી તો ટાગોરની યુવામિત્રોની યાદીમાં સુકુમારનો પણ સમાવેશ થયો. સુકુમાર એટલે સત્યજીત રાયના પિતા. ટાગોર સુકુમારને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કરે. લખવાનો ધક્કો (પ્રેરણા) આપે. સારી કવિતાઓ સર્જન કરવા પ્રેરે..

ટાગોરે મૃત્યુના બારણે ઊભેલા રાયના પિતાને પોતાનાં નવાં ગીતો સંભળાવ્યાં!

ઉપેન્દ્રકિશોરના અવસાન પછી પ્રેસની જવાબદારી સુકુમારે સારી રીતે સંભાળી તો લીધી પણ પછી ચિત્ર બદલાયું. પ્રેસની હાલત કથળી. દેવું વધ્યું. સુકુમારનું શરીર પણ હવે તેની સાથે ન હતું. સુકુમારને તાવ ગળી રહ્યો હતો. તારીખ 29 ઓગસ્ટ, 1923ના રોજ ટાગોર પોતાના પ્યારા યુવામિત્રને મળવા આવ્યા. સુકુમારની વિનંતીથી પોતાનાં નવાં ગીતો સંભળાવ્યાં. બરાબર અગિયાર દિવસ પછી તારીખ 10 સપ્ટેમ્બર, 1923ના રોજ સુકુમારે ફાની દુનિયામાંથી વિદાય લીધી... છેલ્લા શ્વાસ સુધી જિંદગી પ્રત્યે હકારાત્મક અભિગમ ઘરાવતા સુકુમારનો સ્પિરિટ ટાગોર જેવા સંવેદનશીલ જીવને સ્પર્શી જવો સ્વાભાવિક હતો.

હાથમાં ચીરુટ અને શ્વેત ઝભ્ભામાં પ્રભાવક લાગતા સત્યજીત રાય

રાયને કેમેરા ગિફ્ટમાં મળ્યો, શાંતિનિકેતનમાં પ્રવેશ થયો..

સત્યજીત રાયનો પછી મામાને ત્યાં ઉછેર થયો. નાની ઉંમરમાં સત્યજીત રાયે બંગાળી અને અંગ્રેજીમાં પ્રભુત્વ મેળવી લીધું. દસ વર્ષની ઉંમરે એક બોક્સ કેમેરા ગિફ્ટમાં મળ્યો.. સિનેમા અને સંગીત પ્રત્યે આકર્ષણ જાગ્યું. આકર્ષણ ગંભીર રુચિમાં તબદીલ થઇ ગયું.

વર્ષ 1926માં કલકત્તાની પ્રેસિડેન્ટ કોલેજમાં રાયે પ્રવેશ મેળવ્યો. કોલેજ પાસઆઉટ થયા બાદ કોમર્શિયલ આર્ટિસ્ટ બનવાના ખ્વાબ જોતા સત્યજીત રાયે શાંતિનિકેતનમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. ટાગોરે જ સત્યજીત રાયને પોતાની યુનિવર્સિટીમાં મોકલવાનો આગ્રહ કર્યો હતો. સત્યજીત રાયનો શાંતિનિકેતનમાં પ્રવેશ થયો. શાંતિનિકેતનની સાહિત્યિક-કલાકીય આબોહવાએ રાયનું વૈચારિક પિંડ ઘડવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી.

ટાગોર વર્શિપ્ડ ઇન લીલીપુટ

જોકે, શાંતિનિકેતનમાં સત્યજીત રાય આવી તો ગયા, પણ ટાગોર ફેમિલી સાથેના ઘરોબાનો લાભ લેવામાં, રિફ્લેક્ટેડ ગ્લોરીમાં ચમકવામાં રાયને જરાય રસ-રુચિ નહીં. આ જ કારણોસર સત્યજીત રાયે ટાગોરને મળવાની બહુ કોશિશ ન કરી. ગણીને માત્ર ત્રણથી ચાર મુલાકાતો જ રાય અને ટાગોરની.

એક બંગાળી કાર્ટૂનિસ્ટે ચિત્ર દોરેલું. જેમાં ટાગોરને એક જાયન્ટ વ્હેલ તરીકે કલ્પેલા. આ વ્હેલનું કેટલાક વહેંતિયા આર્કિયોલોજિસ્ટ્સ નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. બંગાળીમાં એક કેપ્શન લખેલું હતું જેનો અંગ્રેજીમાં અર્થ થતો હતો: ‘ટાગોર વર્શિપ્ડ ઇન લીલીપુટ.’

ટાગોરની પૂજા કરતા વહેંતિયાઓમાં પોતાની પણ ક્યાંક ગણના થઇ જશે એ અજાણ્યા ભયે સત્યજીત રાય ટાગોરને મળવાનું બને ત્યાં સુધી ટાળતા. ટાગોર જેવી પ્રતિભાની હાજરીમાં રાય લઘુતાગ્રંથિ અનુભવતા. ઑકવર્ડ ફીલ કરતા.

સેઇલ ધ બોટ ઓ પાઇલટ..

એ ટાગોરના અંતિમ દિવસો હતા. ટાગોરની કથળતી તબિયતને ધ્યાને લેતાં એમને તારીખ 25 જુલાઇના રોજ શાંતિનિકેતનથી કલકત્તામાં એમના જન્મસ્થળ જોરાસાન્કો-ઠાકુરવાડી લઇ જવામાં આવ્યા. નિષ્ફળ ઑપરેશન બાદ ટાગોર હજુ તો પોતાની છેલ્લી લખેલી કવિતામાં સુધારાવધારા કરવા માટે કલમ માંડે એ પહેલા તો આ શબ્દસ્વામીના શ્વાસ થંભી ગયા. બે હજારથી વધુ ગીતોના સર્જક ટાગોરે પોતાની અંતિમવિધિમાં પોતાના પ્રિય આ ગીતનું સૂચન કરેલું:

'The ocean of peace lies ahead of me..

Sail the boat o pilot

You are my constant companion now

May the vast universe

Hold me in embrace,

And with an undaunted heart

May I come to know the great Unknown'

ટાગોરની અંતિમયાત્રામાં રાય ઉઘાડા પગે ઠાકુરવાડી આવ્યા, રાયનું ખિસ્સું કપાયું

તારીખ 7 ઓગસ્ટ, 1941નો એ દિવસ સત્યજીત રાયને બરાબર યાદ છે: ટેલિફોનથી શાંતિનિકેતનમાં ગુરુદેવના મૃત્યુના સમાચાર વહેલી સવારે મળી ગયા હતા. રાય અને અને એમના મિત્રો તાત્કાલિક ટ્રેઇનમાં કલકત્તા પહોંચ્યા અને ત્યાંથી જોરાન્સકો આવ્યા. બંગાળી રિવાજ મુજબ રાય અને એમના મિત્રો મૃત વ્યક્તિના માનાર્થે ઉઘાડા પગે ટાગોરના નિવાસસ્થાન ઠાકુરવાડી આવ્યા. શાંતિનિકેતનના વિદ્યાર્થી તરીકે સત્યજીત રાય અને એમના મિત્રોને ઘરમાં પ્રવેશવા દીધા, પરંતુ ટાગોરની નજીક જતાં રોકવામાં આવ્યા. સત્યજીત રાયે નંદલાલ બોઝને ટાગોરના પાર્થિવ દેહને વ્હાઇટ ફલાવર્સથી સજાવતા જોયા. એમ કહેવાય છે કે એ દિવસે ટાગોરની આંખમાં આંસુ હતાં.

ટાગોરની અંતિમયાત્રામાં હજારોની સંખ્યામાં મેદની ઊમટી પડી હતી. પાર્થિવ દેહને લોકોએ કાંધ આપી. યાદગીરીરૂપે ટાગોરની ઓળખ સમાન શ્વેત દાઢીમાંથી વાળ ખેંચી લેવામાં આવ્યા. આ દરમિયાન કોઇ ખિસ્સાકાતરુંએ રાયનું ખિસ્સું કાતરી લીધું. બસભાડાના પૈસા ગયા અને રાયને ચાલીને આવવું પડ્યું!

ઘરેણાં વેચીને પ્રથમ ફિલ્મ બનાવી અને...

ટાગોરના અવસાન બાદ રાયે શાંતિનિકેતન છોડી દીધું. રાયનું મન કેન્વાસ કરતાં કચકડામાં વધારે હતું. એક એડ કંપનીમાં નોકરી કરી. કંપની તરફથી આર્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે બઢતી આપવામાં આવી અને રાયને લંડન મોકલવામાં આવ્યા. સત્યજીત રાયે અને એમનાં પત્ની વિજયાએ આ દરમિયાન ખૂબ ફિલ્મો જોઇ. વિટ્ટોરિયો દ સિકાની ‘ધ બાઇસિકલ થીફ’ રાયને સ્પર્શી ગઇ. ભારત આવ્યા બાદ પોતે પણ ફિલ્મમેકિંગમાં ઝંપલાવ્યું. 1955માં ઘરેણાં વેચીને પ્રથમ ફિલ્મ બનાવી જેનું નામ હતું ‘પાથેર પાંચાલી’, આ પછી ‘અપરાજિતો’ (1956), ‘પારસ પથ્થર’ (1958), ‘જલસાઘર’ (1958), ‘અપૂર સંસાર’ (1959), ‘દેવી’ (1960) જેવી ઉત્કૃષ્ટ ફિલ્મો સર્જીને, નેશનલ-ઇન્ટરનેશનલ સ્કેલ પર પોતાનો આગવો વર્ગ ઊભો કરીને બૌદ્ધિક ફિલ્મમેકર તરીકે સત્યજીત રાય છવાઇ ગયા. પરદેશના ફિલ્મ વિવેચકોમાં રાયની ફિલ્મો ચર્ચાવા માંડી.

રાયની યશગાથાની પ્રથમ પંક્તિ: 'પાથેર પાંચાલી'

'અમારે ફિલ્મમેકર જોઇએ છે, નહીં કે ઇતિહાસકાર'

વર્ષ 1961.

નેહરુ સરકારે ટાગોરની શતાબ્દી વર્ષની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. વર્ષ 1958થી સરકારે આ દિશામાં પ્રયત્નો આદરી દીધા હતા. નેહરુએ સત્યજીત રાયને ટાગોરના સન્માનરૂપે એક ડૉક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ બનાવવાનું સૂચન કર્યું. વર્ષ 1961માં સરકારે ટાગોરની યાદમાં ટપાલ ટિકિટ પણ બહાર પાડી હતી. આ ટિકિટનું ડિઝાઇનિંગ પણ સત્યજીત રાયે કર્યું હતું. ‘અમારે ફિલ્મમેકર જોઇએ છે, નહીં કે ઇતિહાસકાર!’ નેહરુએ પહેલેથી જ સ્પષ્ટતા કરી દીધેલી.

ફિલ્મ બનાવતા પહેલા રાય નક્કરપણે સભાન હતા કે, પોતે દેશના એક મહાન સાહિત્યસ્વામી પર ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છે. એટલે આ ફિલ્મમાં ટાગોરની પોઝિટિવ બાજુઓ જ બતાવીને, નકારાત્મક પાસાંઓ બાકાત રાખ્યાં. વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ નથી લીધા ફિલ્મમાં. ભાભી કાદંબરી દેવીની આત્મહત્યા, ટાગોરની ગાંધીજીની આલોચના, આવા કોઇ જ મુદ્દાઓ તમને આ ડૉક્યુમેન્ટરીમાં જોવા નહીં મળે.

જોકે રાય માટે સૌથી મોટો પડકાર ટાગોરના લાઇવ ફૂટેજ મેળવવાનો હતો. ટાગોરના ફોટોગ્રાફ્સ અને લાઇવ ફૂટેજ ફંફોસવાનું સત્યજીત રાયે શરૂ કર્યું. પણ કશા નક્કર મટિરિયલને બદલે ખાલી નિરાશા હાથ લાગી. ગાંધીજી અને નેહરુના ફૂટેજ તો જોઇએ એટલા મળી જતા હતા, પરંતુ ટાગોરના લાઇવ ફૂટેજ પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉપલબ્ધ નહીં. એટલે પછી રાયે ટાગોરનાં પેઇન્ટિંગનો ડોક્યુમેન્ટરીમાં ઉપયોગ કર્યો હતો. ટાગોરે તો આટઆટલી કવિતાઓનું સર્જન કર્યું. રાય કહે છે, ‘ટાગોરની કવિતાના અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશનથી હું બિલકુલ ખુશ નહોતો. જો અંગ્રેજી ભાષાંતરિત આ રચનાઓને ગાવામાં આવશે તો એની ઇમ્પેક્ટ નહીં થાય. લોકો વિચારશે કે શું ટાગોર આવી રચનાઓનું સર્જન કરતા હતા?’

જોકે, લાઇવ ફૂટેજની મર્યાદાઓને રાય ઓળંગી ગયા છે. ટાગોરની અંતિમવિધિથી શરૂ થતી એકાદ કલાકની આ ડૉક્યુમેન્ટરીમાં ટાગોરનું જીવનચિંતન સ:રસ રીતે રજૂ થયું છે. બ્રિટનમાં ટાગોરનાં ચિત્રોનું પ્રદર્શન યોજાયું હતું. આ સમયે ટાગોર પર બનેલી ડોક્યુમેન્ટરી પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. 1986-87માં. ત્યારે મુલાકાતીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો. રાય કહે છે, 'ફાઇનલી મને પણ એવું લાગ્યું હતું કે હા, મેં એક સારી ફિલ્મ બનાવી છે. ઇટ્સ ગુડ. ડૉક્યુમેન્ટરીની જે કેટલીક દસથી બાર મિનિટ છે એ મોસ્ટ મૂવિંગ અને પાવરફુલ છે. ટાગોરને ઓળખી શકનારો ખરેખર સદભાગી છે એવી ફીલિંગ તમને આ ડૉક્યુમેન્ટરી જોયા પછી આવે છે.’

ફિલ્મ 'તીન કન્યા' ટાગોરની ત્રણ લઘુકથાઓ પર આધારિત હતી

ટાગોરની ત્રણ કન્યાઓને રાય પડદે લઇ આવ્યા..

ટાગોરની શતાબ્દીની ઉજવણીના ભાગરૂપે જ વર્ષ 1961માં ટાગોરની ત્રણ લઘુકથાઓ પરથી સત્યજીત રાયે એક એન્થેલોજી ફિલ્મ બનાવી: ‘તીન કન્યા’, જેમાં ટાગોરની ત્રણ લઘુકથાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ‘ધ પોસ્ટમાસ્ટર’, ‘મોનિહાર’ અને ‘સમાપ્તિ’. ત્રણેય વાર્તામાં નાયિકાના સંકુલ મનોભાવોનું નિરુપણ છે. આ ફિલ્મ વુમન ટ્રીલોજી છે.`પોસ્ટમાસ્ટર'માં નાનકડી રતન (ચંદના બેનર્જી) ગામમાં નવા આવેલા નંદલાલ (અનીલ ચેટર્જી) પ્રત્યે સ્નેહની ગાંઠથી બંધાઇ જાય છે એની વાત છે. અહીં રાયે મૂળ વાર્તાથી અલગ થોડા ફેરફારો કર્યા છે. એક-બે વધારાનાં પાત્રો ઉમેરીને. જોકે વાર્તાનો મૂળ આત્મા અકબંધ છે. સત્યજીત રાયે એક સ્કૂલમાંથી ચંદના બેનર્જીને રતનના પાત્રમાં કાસ્ટ કરી હતી.

'મોનિહાર'માં મૂળ તો એક સ્ત્રીની એકલતાની જ વાત છે. ટાગોરની આ હોરર વાર્તામાં નેરેટર છે એક શિક્ષક (ગોવિંદ ચક્રવતી). નાયિકા મણિમલિકા (કનિકા મઝુમદાર)ને સોનાનાં ઘરેણાંનું ગજબનાક આકર્ષણ છે. દેણામાં ડૂબેલો પતિ ફણિભૂષણ (કાલી બેનર્જી) બીજે કમાવા જાય છે. નાયિકાને ડર લાગે છે કે, ક્યાંક પતિ પોતાની પાસેથી ઘરેણાની માગણી ન કરે એટલે પોતાના પિતરાઇ ભાઇ (કુમાર રોય)ને બોલાવે છે. પોતાના માતા-પિતાના ઘરે સહીસલામત મુકી જવા માટે. નાયિકાનો આ પિતરાઇ ભાઇ પૈસાની લાલચે નાયિકાની હત્યા કરે છે અને પછી નાયિકા પ્રેતસ્વરૂપે જોવા મળે છે. અહીં રાયે જાણીતા આર્ટ ડાયરેક્ટર બંસી ચંદ્રગુપ્તા પાસે તૈયાર કરાવેલો સેટ અને રાયે પોતે આપેલું મ્યુઝિક દર્શકના શરીરમાંથી ભયનું લખલખું પસાર કરી દે છે. એમ કહેવાય છે કે રાયે 'મોનિહારા' શૂટ કરતાં પહેલાં આલ્ફ્રેડ હિચકોકની વર્લ્ડ ક્લાસિક 'સાયકો' જોઇ હતી!

ફિલ્મ 'ચારુલત્તા'નું એક દ્રશ્ય

ટાગોરનો 'ઉજડેલો માળો' અને સત્યજીત રાયનું શ્રેષ્ઠ સર્જન 'ચારુલતા'

ભાભી કાદંબરી સાથેના ટાગોરના સંબધો ખૂબ ચર્ચાસ્પદ રહ્યા છે. 1884માં કાદંબરી દેવીએ આત્મહત્યા કરી. આ કરુણાંતિકાએ ટાગોરને અંદરથી હચમચાવી નાખ્યા. નંદલાલ બોઝ આગળ ટાગોરે એવું સ્વીકારેલું કે કાદંબરી દેવીના મૃત્યુ પછી ટાગોરે જે પણ ચિત્રો દોર્યાં એ સ્ત્રીની આંખ પાછળ કાદંબરીની ભૂમિકા રહી છે. ટાગોરે પોતાની અંગત પીડાનાં પન્નાને 'નષ્ટનીડ'માં ખોલ્યાં છે. નષ્ટનીડ એટલે ઉજડેલો માળો. સત્યજીત રાયે આ પરથી ફિલ્મ બનાવી એ ‘ચારુલતા’.

વેલ ક્રાફટેડ ફિલ્મ 'ચારુલત્તા'માં દૂરબીનનો એક પ્રતિક તરીકે સરસ ઉપયોગ થયો છે!

બંગાળના નવજાગરણકાળનો પડઘો પાડતી ‘ચારુલતા’ રાયની માસ્ટરપીસ ફિલ્મ છે. ફિલ્મની નાયિકા છે ચારુલતા (માધવી મુખર્જી). સાહિત્ય અને કલારસિક. મોટી ઉંમરનો પતિ ભૂપતિ (શૈલેન મુખર્જી) પ્રેસ ચલાવે છે. કલમ ચલાવે છે. અલબત્ત, ભૂપતિ અરસિક છે. પત્ની પ્રત્યે પ્રેમ ઘણો, પણ રાષ્ટ્રીય ચળવળોમાં, દેશવિદેશના પ્રવાહોમાં વ્યસ્ત રહેતા ભૂપતિ ચારુને સમય આપવામાં ઊણા ઊતરે છે. મસમોટી હવેલીમાં ચારુ સાહિત્ય-સંગીતના સંગાથે સમય તો પસાર કરી લે છે, પણ એકલતા સતત કરડી ખાય છે. એવામાં ભૂપતિના ભાઇ અમલ (સૌમિત્ર ચેટર્જી)નો ચારુના જીવનમાં પ્રવેશ થાય છે. આ પછી ચારુના જીવનમાં કેવા બદલાવો આવે છે.. એની વાત `ચારુલતા'માં છે.

સત્યજીત રાય સિનેમાજગતના રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે!

'ચારુલતા' ફિલ્મની શરુઆતની સાત મિનિટમાં જ રાય મેદાન મારી જાય છે કાયદેસર. વિક્ટોરીયન શૈલીના રાચરચીલાંવાળા આલિશાન બંગાળી ઘરમાં ચારુની એકલતા પ્રથમ સિક્વન્સમાં કાબિલેદાદ રીતે ઝીલાઇ છે. દૂરબીનથી બારીની બહારી દુનિયાને નજીક જોવા મથતી ચારુલતાની અંદરની એકલતા, પતિ સાથેનું અંતર.. સાત મીનીટમાં રાયે અહીં ‘શો, ડોન્ટ ટેલ’ના સિનેમાના બેઝિક નિયમનો કુનેહથી અમલ કર્યો છે. ફિલ્મમાં રાયે વેસ્ટર્ન મ્યુઝિકનો પણ સુંદર પ્રયોગ કર્યો છે.

ચારુના જીવનમાં દિયર અમલનો પ્રવેશ થાય છે ત્યારે સ્ત્રીજગતના બદલાતાં મનોજગતને બહુ કુશળતાથી રાય પ્રેઝન્ટ કરે છે. અમલની એન્ટ્રી સમયે વાતાવરણમાં બદલાવ આવે છે. વીજળીનો ગડગડાટ થાય છે. અહીં એક રીતે રાયે ચારુના આંતરિક જગતમાં ભવિષ્યમાં થનારી ઊથલ-પાથલનો નિર્દેશ કર્યો છે. ચારુલતા ફિલ્મની નાયિકા ચારુ બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીની આકંઠ ચાહક છે. ફિલ્મમાં બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીનો ઉલ્લેખ એકથી વધુ જગ્યાએ આવે છે. ટાગોર પોતે બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીથી ખાસ્સા પ્રભાવિત રહ્યા છે.

ફિલ્મ 'ઘરબાહિરે'નું એક દ્રશ્ય

ગાંધીજી સાથેનું વૈચારિક યુદ્ધ, બંગાળના ભાગલાનું દર્દ ઘરે બાહિરે'માં પડઘાયું!

રાયની 1984માં આવેલી ફિલ્મ `ઘરે બાહિરે'માં બંગાળના ભાગલાનું દર્દ છલકે છે. મૂળ તો ટાગોરની આ જ નામની નવલકથા. ફિલ્મમાં નિખિલ (વિક્ટર બેનર્જી), સંદિપ (સૌમિત્ર ચેટર્જી) અને બિમલા (સ્વાતિલેખા ચેટર્જી) એમ ત્રણ મુખ્ય પાત્રો છે. ફિલ્મમાં શશી કપૂરનાં જીવનસંગિની જેનિફર કેન્ડલે પણ અંગ્રેજ રાજકુમારીનાં મહત્ત્વના પાત્રમાં અભિનય આપ્યો છે. ઘણા વિવેચકોનો મત એવો છે કે અહીં સંદીપ અને નિખિલનાં પાત્રોથી ટાગોરે ખરેખર તો પોતાની વૈચારિક આઇડિયોલોજી વ્યક્ત કરી છે. અહીં નિખિલ ટાગોર છે અને સંદીપ ગાંધીજી.

રાય કહે છે એ પ્રમાણે, ‘ટાગોર એક પણ શબ્દ બિનજરૂરી ન બોલતા. સામાન્ય વાતચીતમાં બોલાતા સંવાદો પણ કોઇ વેલ પ્રિપેર્ડ સ્પીચ જેવા લાગે. બધું જ એકદમ પર્ફેક્ટ. રવીન્દ્રનાથની આ શૈલી નિખિલના પાત્રમાં આબેહૂબ પ્રતિબિંબિંત થાય છે. ઉગ્રવાદી આંદોલન અંગે લખાયેલા ટાગોરના નિબંધોના ક્વોટ્સ નિખિલના પાત્ર પાસે બોલાવ્યા છે. ટાગોરનો દૃષ્ટિકોણ, તાર્કિક દલીલ નિખિલના પાત્રમાં જોવા મળે છે. ગાંધીજીની સાપેક્ષે ટાગોર એવું માનતા કે, વેસ્ટર્ન ઇન્ફ્લુઅન્સને તમે એક હદથી વધારે અવગણી ન શકો. ટાગોરની આ આઇડિયોલોજી નિખિલના પાત્રમાં વ્યક્ત થઇ છે. બંગાળના ભાગલા બાદ પ્રજામાનસનું વિભાજન, સ્વદેશી ચળવળ, અંગ્રેજિયત કલ્ચરની આંધીમાં બંગાળના યુવાધનનું બદલાયેલુ વૈચારિક વિશ્વ જેવા પોલિટિકલ સીનારીયોની સાથે અહીં એક સ્ત્રીનું બે પુરુષપાત્રમાં ફંટાઇ ગયેલું લાગણીવિશ્વ પણ બોલે છે.

ચારુલતાની જેમ અહીં પણ પ્રણયત્રિકોણની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. એક રીતે તમને ઘરબાહિરે અને ચારુલતા બંને બહુ નજીક નજીક ઊભેલી ફિલ્મો લાગે છે. વૈચારિક દૃષ્ટિએ બે જુદા પુરુષો અને એક સ્ત્રી. આ થીમના પાતળા દોરા પર બંને જુદા જુદા પરોવેલા મણકા છે. એમ કહેવાય છે કે, સત્યજીત રાયે ફિલ્મ સર્જવાના ખ્યાલથી લખેલી સૌ પ્રથમ પટકથા ટાગોરની ‘ઘરે બાહિરે’ પરથી હતી. એ સમયે ટાગોર પાસેથી વીસ હજાર રૂપિયામાં ‘ઘરે બાહિરે’ના રાઇટ્સ પણ ખરીદ્યા હતા રાયે. જોકે પછી કેટલાક કારણોસર ફિલ્મ બની ન હતી. વર્ષો પછી સત્યજીતે આ જ નવલકથા પરથી એ જ શીર્ષકથી ફિલ્મનું સર્જન કર્યું. જોકે, તેને કેટલાક વિવેચકોએ નબળી ફિલ્મ ગણાવી છે.

ટાગોર એક બ્રોડ માઇન્ડસેટ ધરાવતા અપર રીચ એજ્યુકેટેડ ફેમિલીમાં ઉછેર પામ્યા હતા. એક રસપ્રદ વાત એવી પણ છે કે, એકવાર સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર (ટાગોરના મોટાભાઇ અને ભારતના પ્રથમ આઇએએસ) પોતાના મિત્રને ઘરે લઇ આવ્યા. મચ્છરદાનીમાં બેડ પર બેઠેલી પોતાની પત્નીનો પરિચય કરાવતાં સત્યેન્દ્રનાથે તો પોતાના મિત્રને મચ્છરદાનીમાં ધક્કો મારી દીધો. શું કામ? તો કહે પોતાની પત્નીથી વધારે સારી રીતે મોકળાશથી પરિચિત થઇ શકે. આ પ્રસંગ ટાગોરના મનમાં 'ઘરે બાહિરે'નું વિચારબીજ બનીને રોપાયો હોય એ શક્યતા નકારી શકાય એમ નથી.

શેક્સપિયર અને ટાગોરની સરખામણી જ યોગ્ય નથી...

માનવજાતના બહુવિધ ભાવોને રજૂ કરતા ટાગોરની જ્યારે શેક્સપિયર સાથે સરખામણી થાય, ત્યારે રાય સરસ દલીલ કરતાં કહે છે, ‘એક કવિ, નાટ્યકાર, નવલકથાકાર, વાર્તાકાર, નિબંધકાર, ચિત્રકાર, મ્યુઝિક કમ્પોઝર, ફિલોસોફર, શિક્ષણવિદ્ એવા ટાગોર સ્પષ્ટ રીતે શેક્સપિયર કરતાં વધારે બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા હતા. એમણે ઉત્તમોત્તમ વાર્તાઓ લખી છે, એમના નિબંધોમાં વૈચારિક સ્પષ્ટતા અને વિઝન છતું થાય છે, એમની નવલકથાઓમાં એમણે વૈવિધ્યસભર વિષયવસ્તુ પસંદ કરી છે અને યાદગાર પાત્રો આપ્યાં છે, ભારતીય કલાજગતનાં શ્રેષ્ઠ ચિત્રો પૈકી કેટલાક ચિત્રો સાત વર્ષની ઉંમરે પેઇન્ટ કરનારા ટાગોરે આપણને આપ્યા છે. એટલે આવી સરખામણી જ અયોગ્ય છે.’

સત્યજીત રાય અને રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનો સંબંધ બહુ અનોખો અને રસપ્રદ છે! એન્ડ્રુ રોબિન્સન લિખિત સત્યજીત રાયની બાયોગ્રાફી ‘ધ ઇનર આઇ’માં સત્યજીત રાયે પોતાની સિને-કરિઅરની વાતો કરી છે, જેમાં એમણે ટાગોર અને એમની કૃતિઓ પર આધારિત સિનેમા વિશે રસપ્રદ વાતો કરી છે.