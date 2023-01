Gujarati News

When A Foreign Filmmaker Showed Godse Drinking Alcohol, Colorful, Married!!

ભાસ્કર રિસર્ચ નથુરામ ગોડસે પરની ભારતની સૌપ્રથમ પ્રતિબંધિત વિદેશી ફિલ્મ: જ્યારે એક વિદેશી ફિલ્મકારે ગોડસેને દારૂ પીતો, રંગીન સ્વભાવનો, પરિણીત બતાવ્યો!!

અમદાવાદ 19 મિનિટ પહેલા લેખક: વિક્રમ મહેતા



'​જો મારું ચાલે તો દેશનાં તમામ સિનેમાગૃહો બંધ કરાવી દઉં અને ત્યાં ચરખા ચલાવું, ઇશ્વરે આપેલો અમૂલ્ય સમય હું સિનેમામાં વેડફવાનું પસંદ ન કરું’

સિનેમા માટે આવો આત્યંતિક અણગમો રાખનાર ગાંધીજીએ માત્ર બે જ ફિલ્મ જોઈ હતી. એકપાત્ર સાથે સંકળાયેલા હતી વિદેશી ફિલ્મ 'મિશન ટુ મોસ્કો' જેનાં અમુક દૃશ્યો જોઈને ગાંધીજીએ નારાજગી બતાવી હતી અને બીજી વિજય ભટ્ટની ‘રામરાજ્ય’ નામની ફિલ્મ. ભગવાન શ્રીરામ પર બનેલી આ ધાર્મિક ફિલ્મનો ગાંધીજી માટે ખાસ શો યોજવામાં આવ્યો હતો. ગાંધીજીએ જોયેલી આ એકમાત્ર ભારતીય ફિલ્મ. સિનેમાનાં પચ્ચીસ વર્ષ પૂરાં થયાં અને ગાંધીજી પાસે શુભેચ્છા લેવાની વાત આવી તો ગાંધીજીના સચિવ મહાદેવભાઈ દેસાઈએ મનાઈ કરી હોવાનું કહેવાય છે. અલબત, રસપ્રદ વાત એ છે કે સિનેમાના આવા અરસિક ગાંધીજી પાછા સિનેમાનો પ્રિય વિષય રહ્યા છે. જેમ કે, હજુ ગયા શુક્રવારે જ ‘ગાંધી ગોડસેઃ એક યુદ્ધ’ નામની ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે. આવતીકાલે ગાંધીજીનો શહીદ દિન પણ છે, તે વખતે ગાંધીજી અને ગોડસે સામસામે ચર્ચા કરતા હોય તેવી ફિલ્મ રિલીઝ થાય તે પણ રસપ્રદ ઘટનાક્રમ છે.

મહાત્મા ઓન સ્ક્રીન: ગાંધીજીનું જીવન અને કાર્ય સેલ્યુલોઈડ પર પણ પેઢીઓને પ્રેરિત કરતું રહેશે

ગાંધીજી અને સિનેમા પર એક પુસ્તક છે ‘ધ મહાત્મા ઓન સેલ્યુલોઈડ-એ સિનેમેટિક બાયોગ્રાફી’. ગાંધીજીના દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહ પર ‘મેકિંગ ઓફ મહાત્મા’ જેવી ફિલ્મ બનાવનારા આર્ટહાઉસ સિનેમાના દિગ્ગજ ફિલ્મમેકર શ્યામ બેનેગલે આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં કહ્યું છે કે, 'પોતાના સમયમાં સમગ્ર વિશ્વમાં જેમના સૌથી વધુ ફોટોગ્રાફ્સ લેવાયા હોય અથવા ફિલ્મો બની હોય એવી જો કોઈ વિભૂતિ હોય તો એ મહાત્મા ગાંધી છે. આજ સુધી તેમના પર અનેક પુસ્તકો લખાયાં છે, ફિલ્મો અને ડોક્યુમેન્ટરી બની છે. ગાંધીજીનું જીવન અને કાર્ય સેલ્યુલોઈડ પર પણ પેઢીઓને પ્રેરિત કરતું રહેશે.’

ચાર્લી ચેપ્લિનનની વર્લ્ડ કલાસ ફિલ્મ ‘મોડર્ન ટાઈમ્સ’માં મૂળ તો ગાંધીજીના ઔધોગિકરણ અંગેના વિચારો જ પ્રેરક હતા. ગાંધી અને સિનેમાની રિલેશનશિપ જોઈએ તો 'જાગૃતિ' જેવી ફિલ્મોમાં ‘સાબરમતી કે સંત તુને કર દિયા કમાલ’ જેવાં ગીતોમાં ગાંધીજીની યાદી થઈ. આ પછી ‘મેકિંગ ઓફ મહાત્મા’, ‘મૈંને ગાંધી કો નહીં મારા’, ‘ગાંધી: માય ફાધર’, ‘સરદાર’, ‘લગે રહો મુન્નાભાઈ’ જેવી ફિલ્મોમાં ગાંધીજીનું પાત્ર આપણે અલગ અલગ અંદાજમાં જોયું.

જોકે ગાંધીગાથાને આપણે જોઇ રિચર્ડ એટનબરોની 1982માં આવેલી ફિલ્મ ‘ગાંધી’માં. ગાંધીજી પર બનેલી અત્યાર સુધીની સર્વશ્રેષ્ઠ ફિલ્મ. બે દાયકાની આકરી મહેનતના પરિપાકરૂપે મળેલી ઇતિહાસના કલ્ટ કલાસિક ફિગર પરની એક કલ્ટ કલાસિક ફિલ્મ. ઓસ્કરમાં આઠ આઠ એવોર્ડ પોતાના ખાતે કરનારી આ ફિલ્મમાં બેન કિંગ્સલે જેવા અંગ્રેજ અભિનેતાએ ગાંધીની ભૂમિકાને યાદગાર બનાવી દીધી.

સિનેમાના પડદે ગાંધી અને ગોડસેનું વૈચારિક યુદ્ધ

ગાંધીજી પર ઘણી ફિલ્મો-ડોક્યુમેન્ટરીઓ વગેરે બની, પણ ગાંધીજીની સાથે કાયમ ચર્ચાતા ગોડસે પર એક આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલી ફિલ્મો પણ નથી બની. દેખીતું કારણ છે કે ગાંધીજીના હત્યારા તરીકે ઇતિહાસનાં પન્ને સ્થાન પામનાર નથુરામ ગોડસે એક વિવાદાસ્પદ વિષય રહ્યો છે. ભારતીય રાજનીતિ અને ઇતિહાસમાં આ પાત્ર હંમેશાં જુદી-જુદી વિચારધારા-માન્યતાના ત્રાજવે તોલાતું રહ્યું છે. એક વર્ગ માટે ગોડસે હીરો છે કે જેણે ‘હિન્દુ રાષ્ટ્રને બચાવવા માટે મુસ્લિમ તુષ્ટિકરણના હિમાયતી ગાંધીજીનો ‘વધ’ કર્યો’, તો કોઈને માટે ‘નથુરામ હત્યારો છે-આતંકવાદી છે કે જેણે ગાંધી જેવા મહામાનવની હત્યા જેવું આત્યંતિક અને નિંદનીય પગલુ ભર્યું.’ ઈવન હિન્દુવાદીઓનો એક વર્ગ પણ ગોડસેના કૃત્યને સમર્થન આપતો નથી.

આવી પરિસ્થિતિમાં ફિલ્મકારો ગોડસે જેવું વિવાદાસ્પદ પાત્ર હાથમાં લેતા ડરતા રહ્યા. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ પણ હતી કે લિબરલ બૌદ્ધિક ફિલ્મકારોની વ્યકિતગત માન્યતા પણ હિન્દુવાદી ગોડસે કરતા મહાત્મા ગાંધી તરફ વધુ ઝુકેલી હતી. સમયાંતરે બદલાતી રાજકીય-સામાજિક આબોહવાની સાથે કોઇ પણ રાષ્ટ્રના ઇતિહાસના પન્ને એના નાયક-પ્રતિનાયકના નવેસરથી મૂલ્યાંકન થતું રહે છે. બદલાતી આબોહવામાં ગાંધીજીના અને ગોડસેના પ્રત્યેના લોકોના દૃષ્ટિકોણમાં તફાવત આવ્યો છે. ત્યારે ગાંધી અને સિનેમાની રિલેશનશિપમાં પણ આજે 'ગાંધી ગોડસે એક યુદ્ધ' જેવી ફિલ્મનું ઉમેરણ થયું છે. અસગર વજાહતના નાટક ગાંધી@ગોડસે.કોમ’ પર આધારિત આ ફિલ્મ ગાંધી અને ગોડસેની વિચારધારા વચ્ચેનું યુદ્ધ છે. આ ફિલ્મ હિસ્ટોરિકલ ફિક્શન છે. યાને કે ઇતિહાસ સાથે છૂટછાટ લઇને, તેમાં કલ્પનાના રંગો પૂરીને બનાવેલી ફિલ્મ છે. ‘ગાંધી ગોડસે’ ફિલ્મને લઈને આછો આછો વિરોધનો સૂર પણ ઊઠી રહ્યો છે. રાજકુમાર સંતોષીએ પોલીસ પ્રોટેકશનની માગ કરી હોવાના પણ સમાચાર હતા. આ જ દિવસોમાં નરેન્દ્ર મોદી અને ગોધરાકાંડ પર બનેલી ‘બીબીસી’ની ડોક્યુમેન્ટરી પણ બેન થઈ હોવાના સમાચાર ટપક્યા છે, ત્યારે આ માહોલમાં વાત કરવી છે વર્ષ 1963ની એક વિવાદિત ફિલ્મની. એ પણ હિસ્ટોરીકલ ફિક્શનલ ફિલ્મ હતી. છ દાયકા પહેલાં, ગાંધી હત્યાનાં પંદર વર્ષ પછી જ આવેલી આ ફિલ્મે ભારતભરમાં હોબાળો મચાવી દીધો હતો.

એક બ્રિટીશરે ગોડસે પર ફિલ્મ બનાવી, ભારતમાં પ્રતિબંધિત થનારી પહેલી વિદેશી ફિલ્મ

આ ફિલ્મ હતી ‘નાઈન અવર્સ ટુ રામા’. માર્ક રોબસન નામના ડાયરેક્ટરે આ ફિલ્મ બનાવી હતી. મૂળ અંગ્રેજી ભાષાની આ ફિલ્મ સ્ટેનલી વોલપર્ટની આ જ નામની નોવેલ પરથી બની હતી. આ નોવેલ પર પણ ભારતમાં પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. નોવેલમાં ગાંધી હત્યા માટે સરકારની સુરક્ષા જડબેસલાક ન હોવાનો- સરકારે ગાંધીજીની સુરક્ષામાં જરૂરી ગંભીરતા દાખવી ન હોવાનો સૂર ઊઠતો હતો. વળી, ગોડસેનું ખોટુ પ્રેઝન્ટેશન થયું હોવાના આક્ષેપ સાથે પુણેમાં ‘ગોડસેવાદીઓ’એ આ નોવેલની નકલો બાળી હતી અને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. 1962માં પ્રકાશિત થયેલી આ બુક પર તો પ્રતિબંધ મુકાયો, પણ આ સાથે આ બુક પર જ્યારે ફિલ્મ બની ત્યારે પણ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મુકાયો. ભારતમાં પ્રતિબંધિત થનારી આ પહેલી વિદેશી ફિલ્મ હતી.

ફિલ્મનો ગોડસે દારૂડિયો, ઐયાશ હતો, પત્ની પર દુષ્કર્મ થતાં ગાંધી હત્યાનો કારસો રચ્યો!

એક સમયે પ્રતિબંધિત એવી આ હિસ્ટોરિકલ ફિક્શનલ ફિલ્મ અત્યારે યુટ્યૂબ પર આસાનીથી જોઈ શકાય છે. ફિલ્મની શરુઆતમાં જ ડિસ્કલેઈમર મૂકવામાં આવ્યું છે. ફિલ્મ ગોડસેના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કહેવાઈ છે. ફિલ્મમાં ગાંધીજીની હત્યા કરતાં પહેલાં ગોડસેના અંતિમ નવ કલાકની વાત છે. મૂળ કથાની સમાંતરે આવતા ફ્લેશબેકથી દર્શકને ગોડસેની જિંદગીમાં ડોકિયું કરવાની તક પણ મળે છે.

ફિલ્મની વાર્તા કંઇક આ પ્રમાણે છેઃ ગોડસે (જર્મન એક્ટર હોસર્ટ બકહોલ્ઝ) એક બ્રાહ્મણ યુવાન છે. બ્રિટિશ અધિકારીઓથી સખત પ્રભાવિત છે એને બ્રિટિશ સેનામાં ભરતી થવાનાં ઓરતાં છે. જોકે આ મુદ્દે કર્મકાંડ કરતા રૂઢિચુસ્ત પિતા સાથે એને કાયમ ચડભડ રહે છે. પિતાને એ બિલકુલ ગમતી વાત નથી કે બ્રાહ્મણ પરિવારમાંથી આવતો પોતાનો દીકરો અંગ્રેજોની ફોજમાં ભરતી થાય. જાતિના મુદ્દે ગોડસેને બ્રિટિશ અધિકારીઓ દ્વારા ભયંકર રીતે અપમાનિત કરવામાં આવે છે. ગોડસેનું સપનું અધૂરું રહી જાય છે.

આ પછી ગોડસે એક અખબાર પ્રકાશિત કરે છે. જેમાં જલદ લેખો લખતો રહે છે. ગોડસેનાં નાની ઉંમરમા જ લગ્ન થઈ ગયાં છે. કોમી રમખાણમાં ગોડસેની પત્ની સાથે મુસ્લિમ યુવકો દુષ્કર્મ કરે છે અને મારી નાખે છે. ત્યારથી મુસ્લિમો વિરુદ્ધનો દ્વેષ ગોડસેની રગેરગમાં ઘોળાઈ જાય છે. એના દિલોદિમાગમાં એ વાત જડબેસલાક રીતે ઠસી જાય છે કે આ બધાંનાં મૂળમાં મહાત્મા ગાંધી (અદાકાર જે. એસ. કશ્યપ) છે. જો હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવું હશે તો ગાંધીજીને હટાવવા પડશે. ગોડસે હિન્દુ મહાસભામાં જોડાયેલો હોય છે. એ ગાંધીજીની હત્યા કરવાનો પ્લાન બનાવે છે.

હિન્દુવાદી વિચારધારાને વરેલો ગોડસે રંગીન મિજાજી પણ એટલો જ છે. ગોડસે એક રાની (એક્ટ્રેસ વૈલેરી ગિયરન) નામની સ્ત્રી સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ગોડસેની ઓફિસમાં રાનીની આવનજાવન ત્યાં કામ કરતા રાષ્ટ્રવાદી પત્રકારો માટે ચર્ચાનો-જુગુપ્સાનો વિષય છે. પોતાના પતિથી ચોરીછૂપીથી રાની ગોડસે સાથે ડેટિંગ પણ કરે છે. એક હોટેલમાં એની સાથે લંચ કરે છે. દારૂ પીવે છે અને પછી બંને વીશીના એક રૂમમાં એકબીજાની 'કંપની' માણતાં રહે છે. પછી એક દિવસ ગોડસેને માત્ર પોતાના શરીરમાં જ રસ હોવાનો ખ્યાલ આવી જતાં રાની ગોડસેને છોડીને ચાલી નીકળે છે. જોકે ગોડસે પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ યથાવત્ રહે છે. ગાંધીજીને મારતા પહેલાં ગોડસે એક શૈલા (એક્ટ્રેસ ડાયન બેકર) નામની વેશ્યાના ઘરમાં ફસાઈ જાય છે. શૈલા સાથે પણ શરીરસુખ માણે છે.

આ બાજુ દિલ્લીના પોલીસ અધિક્ષક દાસ (જોસ ફેરર) ઓલરેડી ગાંધીજીને ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે. પણ ગોડસેની ગતિવિધિ પર જાસૂસોનો પહેરો ગોઠવીને ગોડસેને પોતાના કૃત્યને અંજામ આપતાં પહેલાં ઝડપી લેવા માગે છે. પણ અફસોસ દાસને નિષ્ફળતા મળે છે.

દારૂ પીતો, ઐયાશ અને રંગીન મિજાજી ગોડસે આખરે પોતાના મિશનને અનુસરતો ગાંધીજી સુધી પહોંચી જાય છે. ત્રણ ગોળી એમના શરીરમાં ધરબી દે છે. પોલીસ અધિક્ષક દાસ ગાંધીજીની કાયાને રડતી આંખે પોતાના હાથમાં લે છે. ગોડસેની ધરપકડ કરવામાં આવે છે. લાખોની મેદની ઊમટી પડે છે. ગાંધીજીના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં નેહરુના પ્રખ્યાત શબ્દો સંભળાય છે: ‘The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.’

જોયુ? ઇતિહાસના મેદાન પર કલ્પનાના પવનવેગી અશ્વોને છૂટ્ટા મૂકી દેવા જેવો ઘાટ આ ફિલ્મમાં સર્જાયો છે. આ હણહણતા અશ્વોના ડાબલા હેઠળ કેટલાય નક્કર તથ્યો કચડાઈ રહ્યાં છે. ક્રિએટિવ લિબર્ટીના નામે આખા એક પાત્રને તમે મૂળથી ઊલટાવીને મૂકો તો એનાથી એ પાત્ર સાથે સંકળાયેલા ઐતિહાસિક- સામાજિક આયામો પણ બદલાઈ જતા હોય છે.

કેવો હતો રિયલ ગોડસે?

રિયલ લાઇફમાં નથુરામ ગોડસે હિન્દુ મહાસભાનો સભ્ય હતો. રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા ધરાવતો કટ્ટર હિન્દુ હતો. સંપૂર્ણ અપરિણીત ગોડસે સ્ત્રીઓની બાબતમાં એકદમ રૂઢિચુસ્ત ખ્યાલાત ધરાવતો હતો. ફિલ્મમાં તો ગોડસેનું કેરેક્ટર તદ્દન સામા છેડાનું છે. અહીં તો ગોડસે પરિણીત છે. એ અંગ્રેજી સ્ટાઈલના કપ઼ડા પહેરે છે, દારૂનો એને કોઈ છોછ નથી, સ્ત્રીની બાબતમાં રંગીન મિજાજી છે. લફરાંબાજ છે.

નેહરુના કેરેકટરને ચિત્રિત કરતું રોબર્ટ મોરલી અભિનીત પી. કે. મુસદ્દીનું પાત્ર પણ અહીં થોડું નેગેટિવ શેડ્સમાં બતાવાયું છે. કદ-કાઠીમાં તો બિલકુલ નેહરુની પર્સનાલિટી સાથે મેચ નથી થતું. ગોપાલ ગોડસે, વિષ્ણુ કરકરે જેવાં કોઈ પાત્રો અહીં બતાવાયાં નથી. એક માત્ર ગોડસેના સાથીદાર તરીકે નારાયણ આપ્ટે (ડોન બોરીસેન્કો)નું પાત્ર બતાવ્યું છે. એક રીતે આ ફિક્શન અને રિયાલિટીની વચ્ચેની ફિલ્મ છે. પણ હા, તમારે 19મી સદીના હિન્દુસ્તાનની ફીલિંગ જોઈતી હોય તો આ ફિલ્મનો એકવાર ટેસ્ટ બિલકુલ કરવા જેવો છે. આર્ટ ડાયરેક્શનની રીતે આ ફિલ્મને ફુલ માર્ક્સ. ફિલ્મની કલર સ્કીમ પણ બહુ સરસ છે.

ગુપ્ત રીતે શૂટિંગ થયું, મીડિયાને દૂર રખાયું, છતાં ન્યૂઝ લીક થઈ ગયા

આ ફિલ્મનું મોટા ભાગનું શૂટિંગ ઇંગ્લેન્ડ ઉપરાંત ભારતના પણ કેટલાક ભાગોમાં થયું છે. ડેવિડ અબ્રાહમ અને અચલા સચદેવ સહિતના ભારતીયો દ્વારા ભજવવામાં આવેલાં નાનાં પાત્રો સિવાય અમેરિકન અને યુરોપિય કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. માર્ક રોબસન ગુપચુપ રીતે દિલ્હીમાં પોતાની ફિલ્મનું શૂટિંગ કરી રહ્યા હતા. મીડિયાને દૂર રાખવામાં આવ્યું હતું. ગાંધીજીના હત્યારા પર ફિલ્મ બની રહી હોવાના સમાચાર ફેલાઈ ન જાય એ માટે માર્ક રોબસને પૂરી તકેદારી રાખી હતી, પણ ક્યાંકથી એક ફિલ્મ પત્રકારને ગંધ આવી ગઈ અને તારીખ 13 જાન્યુઆરી, 1962 ના રોજ ટેબ્લોઇડ ‘બ્લિટ્ઝ’માં સામાચાર બ્રેક કર્યા આ શીર્ષક સાથે, "ગાંધીજી ટુ બી કિલ્ડ અગેઇન" (‘ગાંધીજીની ફરીવાર હત્યા થવાની છે’). આ પત્રકાર એટલે કે. એ. અબ્બાસ. ખ્વાજા અહેમદ અબ્બાસ. ‘શ્રી 420’, ‘નીચા નગર’, ‘જાગતે રહો’, ‘મેરા નામ જોકર’ જેવી કલાસિક ફિલ્મો જેમણે લખી અને અમિતાભ બચ્ચનની પહેલી ફિલ્મ ‘સાત હિન્દુસ્તાની’ જેમણે બનાવી એ પ્રખ્યાત ફિલ્મકાર.

શીર્ષક હેઠળ, અબ્બાસે લખ્યું હતું કે રોબસન દ્વારા ‘અ ડે ઓફ ડાર્કનેસ’ નામની ફિલ્મ બનાવવામાં આવી રહી છે. અબ્બાસે લખ્યું હતું કે પ્રોડક્શનની આસપાસ ‘શંકાસ્પદ વાતાવરણ હતું’. ગુપ્ત શૂટિંગના કારણે મુંબઈમાં ફરી વિવાદ થયો - ભારતીય મોશન પિક્ચર પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશને વિદેશી ફિલ્મ યુનિટને આપવામાં આવેલી પરવાનગીઓ પર ચર્ચા કરવા માટે એક મીટિંગ બોલાવી અને ફરિયાદ કરી કે ગાંધીની ‘ગૌરવપૂર્ણ શહાદત’નું વ્યાપારીકરણ થઈ રહ્યું છે.

અને જ્યારે પ્રતિબંધનો કોરડો વીંઝાય છે..

રોબસને પૂર્ણ થયેલી ફિલ્મની પ્રિન્ટ ભારતમાં મોકલી હતી. તારીખ 2 જાન્યુઆરી, 1963ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે નેહરુ અને તેમના મંત્રીમંડળ સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી. યુનાઇટેડ કિંગ્ડમમાં ભારતીય હાઇ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે 21 ફેબ્રુઆરી, 1963 ના રોજ લંડનમાં તેની રિલીઝના એક દિવસ પહેલાં ફિલ્મ ‘ભારતમાં રિલીઝ માટે મંજૂરી ન આપવી’. રોબસને આ ફિલ્મનું શૂટિંગ ત્યારે શરુ કરી દીધું હતું કે જ્યારે પુસ્તકને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યું ન હતું. પુસ્તકનાં શરુઆતનાં પચાસ પૃષ્ઠોનો આધાર લઈને રોબસને ફિલ્મ બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. ફિલ્મમાં તથ્યો સાથે છેડછાડ થઈ હોવાના કારણે આ ફિલ્મને બેન કરવામાં આવી હતી.

ગોડસે પર બનેલા નાટક પર પ્રતિબંધ, હિન્દુવાદી અડવાણીએ કર્યુ હતુ પ્રતિબંધનું સૂચન

ગોડસેના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પર ‘મી નાથુરામ ગોડસે બોલતોય’ નામનું મરાઠી નાટક મહારાષ્ટ્રમાં આવ્યું, ત્યારે ગાંધીવાદીઓએ હોબાળો મચાવી દીધો હતો. નાટકના ઉગ્ર વિરોધને લઈને મહારાષ્ટ્ર સરકારે આ નાટક પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેના-ભાજપની સંયુક્ત સરકાર હતી. વિપક્ષના ભારે વિરોધના પરિણામે તત્કાલીન ગૃહમંત્રી ખુદ લાલકૃષ્ણ અડવાણીનો મત એવો હતો કે આ નાટક પર રાજય સરકારે પ્રતિબંધ મૂકવો જોઇએ!

આ નાટકમાં પણ તથ્યો સાથે થોડી છેડછાડ તો હતી જ. દા.ત. નાટકના એક દૃશ્યમાં ગાંધીજીના પુત્ર દેવદાસ ગાંધી ગોડસેને મળવા જેલમાં આવે છે અને ગોડસેને માફ કરી દે છે. દેવદાસ ગાંધી નથુરામને ફાંસીને બદલે આજીવન કેદની માગણી કરે છે. ગોડસે પર લખાયેલા પુસ્તક ‘નથુરામાયણ’માં આ દૃશ્યની ટીકા કરવામાં આવી છે. ગુજરાતી સાહિત્યકાર ચંદ્રકાંત બક્ષીએ પોતાના પુસ્તક ‘મહાત્મા અને ગાંધી’માં આ નાટકની ટીકા કરી હતી અને મેકર પર તીક્ષ્ણ શાબ્દિક ચાબખા માર્યા હતા.

ભારતની પ્રથમ બેન થયેલી ફિલ્મનું ગુજરાત અને ગાંધીજી કનેક્શન

હવે છેલ્લે, ગાંધીજીના અનુસંધાને બ્રિટિશકાળમાં બેન થયેલી પ્રથમ ફિલ્મની પણ વાત કરી લઈએ. એ ફિલ્મ હતી ‘ભક્ત વિદુર’. બ્રિટિશકાળનું ભારત અને સ્વતંત્ર ભારત એવી ભેદરેખા ન પાડીએ તો ભારતની પ્રથમ બેન થયેલી ફિલ્મ ‘ભક્ત વિદુર’ કહી શકાય. મૂળ નવસારીના ગુજરાતી ફિલ્મમેકર કાનજી રાઠોડે આ ફિલ્મ બનાવી હતી. તેમાં વિદુરની ભૂમિકા ગુજરાતી દ્વારકાદાસ સંપતે ભજવી હતી. બેન થવાનું કારણ એ કે મૂળ મહાભારતમાંથી લેવાયેલી આ ફિલ્મની કથાવસ્તુમાં તત્કાલીન અંગ્રેજ સરકાર પર રોલેટ એક્ટને લઈને નિશાન સાધવામાં આવ્યું હતું. વિદુરનું પાત્ર ગાંધીજીને રિફ્લેક્ટ કરતું હોવાનું અંગ્રેજોને લાગ્યું હતું. સિનેમાની સમાજ પર વ્યાપક અસરને જોતાં બ્રિટીશ સરકારે ફિલ્મ બેન કરી દીધી હતી.