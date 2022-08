Gujarati News

Everyone Can Learn English, Journey From English Newspaper To English, In 10 Steps

કરિયર ફન્ડા: દરેક લોકો શીખી શકે છે ઈંગ્લિશ, 10 સ્ટેપ્સમાં જાણો અંગ્રેજી ન્યૂઝ પેપરથી ઈંગ્લિશ સુધીની યાત્રા

શિક્ષણવિદ સંદીપ માનુધને

The English language is a work in progress. Have fun with it! - જોનાથન કલ્વેર

જેનો અર્થ છે અંગ્રેજી એક સતત વિકસિત થનારી ભાષા છે, અને તેમાં જ મજા છે.

કરિયર ફન્ડામાં સ્વાગત!

સ્ટૂડન્ટ્સ હોય કે પ્રોફેશનલ્સ, દરેક લોકો ઈચ્છે છે કે ડેઈલી બેઝિસ પર ઈંગ્લિશ થોડું થોડું ઈમ્પ્રૂવ કરતા રહીએ, કેમકે તેની સીધો ફાયદો એક્ઝામ્સમાં, અને કરિયરમાં મળે જ છે.

અંગ્રેજીના અખબાર (ઈંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર) વાંચવું માત્ર ગ્રામરની બુક વાંચવાથી સો ગણું સારું છે. કોઈ ઈંગ્લિશ ન્યૂઝપેપરનો ઉદ્દેશ્ય સામાન્ય, કોમન લોકોને ઈઝી લેન્ગવેજમાં વાત જણાવવાનો થાય છે.

તો સવાલ એ છે કે ઈંગ્લિશ ન્યૂઝ પેપર ડેઈલી કઈ રીતે યૂઝ કરવાની છે. આ રહી 10 ટિપ્સ

1) પહેલાં હેડલાઈન્સ પર નજર નાખો- એકદમ સ્ટાર્ટમાં હેડલાઈન્સ ઈંગ્લિશ શીખવાની એક શાનદાર રીત છે. તેમાં લિમિટેડ વર્ડ હોય છે અને વારંવાર પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સમાં લખેલા એક્શન વર્બ (ક્રિયા) હોય છે.

2) રીડિંગની શરૂઆત તમારા ઈન્ટરેસ્ટના વિષયથી કરો- આપણે કોઈ વિષયને ત્યારે જ વાંચવા ઈચ્છીએ છીએ જ્યારે તેનું કન્ટેન્ટ આપણા માટે રસપ્રદ હોય. તમે ઈન્ટરેસ્ટના વિષયને રીડ કરવાથી નવી ઈંગ્લિશ વોકેબ્યુલરી ફટાફટ ડેવલપ કરી શકશો. જો તમને ક્રિકેટ કે ફુટબોલ પસંદ છે તો સ્પોર્ટ્સવાળો પેસેજ જરૂરથી વાંચો.

3) રીડિંગ માટે ફેમિલિયર (પરિચિત) વિષય પસંદ કરો- પહેલાં તમે કોઈ આર્ટિકલને પોતાની મધર ટંગમાં વાંચો અને પછી તેને ઈંગ્લિશમાં વાંચો. તેનાથી તમને તે વિષય અને વોકેબ્યુલરીને સમજવી આસાન થઈ જાય છે કેમકે તેનો ઉપયોગ સમાન વસ્તુનું વર્ણન કરવા માટે કરાયું છે. તે માટે તમે પહેલાં ન્યૂઝ એપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

4) નવા શબ્દોને હાઈલાઈટ કરો- ઈંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર વાંચતી વખતે, તે તમામ કઠિન શબ્દોને હાઈલાઈટ કરો, જેનો અર્થ તમને નથી ખબર. એક વખત જ્યારે તમે રીડિંગ કમ્પલીટ કરી લો તો તે શબ્દોનો અર્થ કોઈ ઓફલાઈન કે ઓનલાઈન ડિક્શનરીમાં જુઓ. તે શબ્દોના અર્થ અને પરિભાષાઓને નોટ કરી લો. આ ઉપરાંત તે શબ્દોનો પ્રયોગ કરીને નવા વાક્ય બનાવવાનો પ્રયાસ કરો.

5) કોઈ ખાસ ન્યૂઝપેપરથી ચિપકી ન રહો- પ્રેક્ટિસની સાથે સાથે ન્યૂઝપેપર બદલતા રહો. તેનાથી તમને વિભિન્ન રાઈટિંગ અને એડિટિંગ સ્ટાઈલ્સને શીખવામાં મદદ મળશે. આ ઉપરાંત વિભિન્ન ન્યૂઝપેપર વાંચવાથી તમારી વોકેબ્યુલરી પણ ડાયવર્સ થશે.

6) ડિસ્કશન જરૂરી છે- એક વખત જ્યારે તમે ન્યૂઝપેપર વાંચી ચુક્યા છો, તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી અને કલીગ્સ સાથે ચર્ચા કરો. ડિસ્કશન અંગ્રેજીમાં હોવું જોઈએ- તેનાથી તમને ઈંગ્લિશ બોલવામાં કોન્ફિડન્સ આવશે.

7) તેને તમારી આદત બનાવો- ક્યારેક ક્યારેક ન્યૂઝપેપર વાંચવાથી સુધારો નહીં આવે, ઈંગ્લિશ સુધારવા માટે તમારે ડેઈલી ન્યૂઝપેપર વાંચવાની ટેવ પાડવી પડશે. આ તપસ્યા છે, પણ ફળ પણ ઉમદા મળશે.

8) સાંભળવું ક્યારેક-ક્યારેક વાંચવાથી સારું રહે છે- અનેક સમાચાર એપ છે જે ટેક્સ્ટ-ટૂ-સ્પીચ ફીચર જેવી સુવિધા સાથેની હોય છે. આ ફેસિલિટી તમારા માટે ન્યૂઝ આર્ટિકલ્સને મોટેથી વાંચે છે- હાં, તમે તેને યોગ્ય જ સાંભળ્યું- તમારે આર્ટિકલ વાંચવાની પણ આવશ્યક્તા નથી, બસ સાંભળતા રહો. જેનો એક મોટો ફાયદો એ છે કે તમારે શબ્દોના યોગ્ય ઉચ્ચારણ પણ સાંભળવા મળે છે. જો તમે ટેકસ્ટને આંખોની સામે રાખીને તે ટેક્સ્ટને સાંભળશો તો તે તમને ડબલ ફાયદો આપશે.

9) મોટે મોટેથી બોલી બોલીને વાંચો- ન્યૂઝપેપર્સને મગજથી વાંચવું જોઈએ. ચુપચાપ રહીને અખબાર વાંચવું શિષ્ટાચારનો પણ એક ભાગ છે. તેનાથી તમારે વાંચવાની સ્પીડ અને માઈન્ડ રિટેન્શન પાવર પણ વધશે.

10) જનરલ નોલેજ પણ વધારો- ન્યૂઝપેપર્સ વાંચીને ઈંગ્લિશ શીખવાનો એક ફાયદો એ પણ છે કે તેનાથી તમારું જનરલ નોલેજ પણ વધે છે, જે તમામ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં પૂછવામાં આવે છે.

ઈંગ્લિશના કેટલાંક સારા ન્યૂઝપેપર્સ

1) ધ હિન્દુ- જો તમારી ઈંગ્લિશ એવરેજ છે અને તમે તમારી વોકેબ્યુલરીમાં સુધારો કરવા ઈચ્છો છો તો ધ હિન્દુ તમારી પહેલી પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ. તેની ભાષા સમજવી મુશ્કેલ હશે પરંતુ કેટલાંક મહિનાઓ સુધી પ્રયાસ યથાવત રાખો, પોઝિટિવ રિઝલ્ટ્સ મળશે.

2) ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ- વોકેબ્યુલરીના સંદર્ભમાં, પેપરમાં નિશ્ચિત રીતે ઉત્કૃષ્ટ શબ્દ મળશે જે સિચ્યુએશનલ અને ટ્રેન્ડિંગ છે. તેમ છતાં, અંગ્રેજી ભાષા શીખવામાં શરૂઆતમાં લોકો માટે તેને પચાવવું મુશ્કેલ પુરવાર થઈ શકે છે.

3) બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડ- તેનો બિઝનેસ અને એડિટોરિયલ પેજ ઘણું જ સારું છે.

4) હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ- ઈંગ્લિશ શીખવાનું શરૂ કરનારા લોકો માટે આ સૌથી સારા ઓપશન્સમાંથી એક છે.

તો આજનો કરિયર ફન્ડા એ છે કે "તમે ઈંગ્લિશ ન્યૂઝ પેપર્સને તમારો મિત્ર બનીને ઈંગ્લિશ સ્કિલ્સમાં આગળ વધી શકો છો."

કરીને દેખાડિશું!