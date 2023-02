Gujarati News

કરિયર ફંડા મોર્ડન લાઇફમાં સ્કાઉટ મુવમેન્ટથી પાંચ પાઠો: વિશ્વ પ્રસિદ્ધ 'સ્કાઉટ્સ એન્ડ ગાઇડ્સ મુવમેન્ટ'થી પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ લાઇફને વધુ સારી બનાવો

22 ફેબ્રુઆરીએ આખા વિશ્વમાં 'વર્લ્ડ થિંકિંગ ડે' ઉજવવામાં આવે છે.

આ દિવસને ઉજવવાની શરૂઆત 'ગર્લ્સ સ્કાઉટ' સંસ્થાએ 1932માં કરી હતી અને આનો ઉદ્દેશ્ય આ વૈશ્વિક સમૂહને પ્રભાવિત કરનાર અલગ ઘટકો, જેમ કે ગરીબી, લૈંગિક અસમાનતા, પર્યાવરણ, શિક્ષા વગેરે પર વિચાર કરવો છે.

ગર્લ્સ સ્કાઉટ સંસ્થાની પેરેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન 'સ્કાઉટ એન્ડ ગાઇડ મુવમેન્ટ' છે, જેના સદસ્યોને 'સ્કાઉટ્સ' કહેવામાં આવે છે. દુનિયાભરમાં સ્કાઉટ એન્ડ ગાઇડ મુવમેન્ટ પોતાના સ્કાઉટ્સમાં વફાદાર, ખરા સમયે મદદ કરનાર, મિલનસાર, વિનમ્ર, દયાળુ, આજ્ઞાકારી, હસમુખ, મિતવ્યયી, બહાદુર, સ્વચ્છ અને આદર રાખવાની વેલ્યૂ આપવામાટે જાણીતો હોય.

સ્કાઉટ મુવમેન્ટના પિતાનો જન્મ

ફેબ્રુઆરી 22, 1857ના લંડનમાં થયો હતો. શિયાળાના સમય પૂરો થઈ રહ્યો હતો અને દિવસ લાંબા શરૂ થઈ ગયા હતા.

પેડિગ્ટનમાં રહેનાર અને જાણીતા એકેડેમિક અને ક્લેર્ગીમેન રેવરેંડ બાડેન પોવેલને ત્યાં નવમું સંતાન જનમ્યું હતું. આ સંતાન છોકરો હોય છે, અને તેનું નામ રોબર્ટ રાખવામાં આવે છે. આ જ રોબર્ટ આગળ જઈને સર રોબર્ટ બાડેન પોવેલના નામે જાણીતો થાય છે. જન્મ પછી જ રોબર્ટને તેના માતા-પિતાએ આઉટડોર એક્ટિવિટીઝ અને એડ્વેન્ચરના વેલ્યૂ સાથે મોટો કર્યો હતો. આનું પરિણામ એ હતું કે તે રોબર્ટ બ્રિટિશ સેનામાં જોડાય જાય છે. અને તેને સાઉથ આફ્રિકા મોકલવામાં આવે છે.

ત્યાં 1809-1902ની વચ્ચે ચાલેલા દ્વિતિય યુદ્ધ દરમિયાન આ યુવાન ઑફિસરની શોધવાની કલા, કોઈ સ્થાનને સુરક્ષિત રાખવાની અને કોઈપણ અઘરી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકાળવાની નવી-નવી ટેક્નિકને પ્રાપ્ત કરીને સ્કાઉટિંગ એન્ડ રેકનસિએન્સ પર એક મેન્યુઅલ લખી નાખે છે અને બ્રિટિશ સૈનિકોમાં ભારે લોકપ્રિય બની જાય છે.

યુદ્ધ ખતમ થવા પર રોબર્ટ જાણે છે કે તેમનું સ્કાઉટિંગ મેન્યુઅલ માત્ર બ્રિટિશ સૈનિકોમાંજ નહીં, પરંતુ પ્રેક્ટિકલ સ્કિલ્સ અને આઉટડોર એક્ટિવિટીમાં રસ દાખવનાર વ્યક્તિઓમાં પણ લોકપ્રીય છે. આવી રીતે જન્મ થાય છે આજે 200થી વધુ દેશમાં ફેલાયેલા 'સ્કાઉટ એન્ડ ગાઇડ મુવમેન્ટ'નો!

ત્યારે ચાલો જાણીએ કેવી રીતે આ મુવમેન્ટની વેલ્યૂઝ આપણી પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ લાઇફ માટે ઉપયોગી છે!

સ્કાઉટ એન્ડ ગાઇડ મુવમેન્ટના પાંચ પાઠો...

1) લીડરશિપ એન્ડ ટીમ વર્ક

​​​​​​​સ્કાઉટ એન્ડ ગાઇડ સંગઠનનો આ દ્રષ્ટિકોણ પ્રોફેશનલ લાઇફમાં સમાન રૂપથી પ્રાસંગિક છે. ભારતમાં પ્રોજેક્ટ ક્યૂબ, ધ હિમાલયન માઉન્ટનિયરિંગ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ, ધ વર્લ્ડ બ્રધરહૂડ ફંડ, નેશનલ ઇન્ટીગ્રેશન કેમ્પસ વગેરેમાં સ્કાઉટ્સ એન્ડ ગાઇડ લીડરશિપ ભૂમિકામાં છે.

સીખ- લીડરશિપ પોતાને અલગ-અલગ એક્ટિવિટીઝથી ડેવેલોપ કરવી પડે છે.

2) પર્સનલ રિસ્પોંસિબિલિટી

​​​​​​​મોટાભાગની જગ્યાઓ પર 'જવાબદારી' (પ્રોજેક્ટ ફેઇલ થવા પર) બીજા પર ઢોળવાનું ચલણ હોય છે, અને બલિનો બકરો મોટાભાગે જૂનિયર કર્મચારીઓને બનાવવામાં આવે છે.

ઘણી જગ્યાએ તો પહેલાથી નક્કી કરી લેવામાં આવે છે આ વખતે કોની વારી હશે! મેં આવી રીતે સારી સંસ્થાને બરબાદ થતી જોઈ છે.

અહીં પર સ્કાઉટ એન્ડ ગાઇડ આંદોલનથી પ્રચારિત પર્સનલ રિસ્પોંસિબિલિટી લેવાનું પોતાનું મહત્ત્વ છે. સ્કાઉટ્સ અને ગાઇડ્સને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના કાર્યોની જવાબદારી લે અને પોતાના નિર્ણયો માટે જવાબ આપી શકે.

સીખ- ચરિત્રની ઓળખાણ થાય છે પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાની શક્તિ, અને આના માટે જોઈએ સેન્સ ઑફ રિસ્પોન્સિબિલિટી.

3). સેલ્ફ-ડિસિપ્લીન અને પર્સનાલિટી ડેવેલોપમેન્ટ

સ્કાઉટ્સ અને માર્ગદર્શકોને તેમની કુશળતા વિકસાવવા અને પોતાને સુધારવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. કેમ્પસમાં બહાર હોય ત્યારે ઉપલબ્ધ સંસાધનો સાથે ખોરાકનું સંચાલન અને અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાના મહાન મેનેજમેન્ટ પાઠ છુપાયેલા છે.

સીખ- સતત સુધારો એ જીવનનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ.

4) કોમ્યુનિટી સર્વિસ

સ્કાઉટ્સ અને ગાઇડ્સને તેમના સમુદાયના સક્રિય સભ્યો બનવા અને સમાજમાં હકારાત્મક રીતે યોગદાન આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. ભારતમાં 'સ્વચ્છ ભારત અભિયાન'માં સ્કાઉટ્સ અને ગાઇડ્સને સક્રિય ભૂમિકા ભજવી છે. આ ઉપરાંત, તેઓ ભૂકંપ, તોફાન, પૂર, વગેરે જેવી કુદરતી આફતો માટે રાહત શિબિરો, રક્તદાન શિબિરો વગેરેમાં પણ સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે.

સીખ- પોતાનો વિકાસ અને કોમ્યુનિટીનું સમર્થન એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે.

5) પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ

આ વલણ તમારું જીવન સરળ બનાવે છે. સ્કાઉટ્સ અને ગાઇડ જીવન પ્રત્યે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ ધરાવે છે જે તેમની રોવર્સ અને રેન્જર્સ પ્રવૃત્તિઓ, વર્લ્ડ થિંકિંગ-ડેની ઉજવણી, રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના વગેરેમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

સીખ- હંમેશા નવી વસ્તુઓ શીખવાની ઇચ્છા તમને પોઝિટિવ બનાવે છે.

સારાંશ

સ્કાઉટ અને ગાઇડ આંદોલન મૂલ્યવાનનો પાઠ અને સિદ્ધાંતોનો ખજાનો છે. જેને પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ લાઇફ, બન્નેમાં લાગૂ કરવામાં આવી શકે છે.

1). Develop leadership through outdoor activities

2). Take responsibility when things go wrong

3). Constant improvement is key to happy life

4). Help the community always

5). Learn steadily to remain positive

આજનો કરિયર ફંડા એ છે કે લીડરશિપ એન્ડ ટીમ વર્ક, પર્સનલ રિસ્પોંસિબિલિટી, સેલ્ફ-ડિસિપ્લીન અને પર્સનાલિટી ડેવેલોપમેન્ટ, કોમ્યુનિટી સર્વિસ અને પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, વ્યક્તિઓ તેમની કારકિર્દી અને વ્યક્તિગત સંબંધોમાં સફળ થવા માટે જરૂરી કુશળતા અને માનસિકતા વિકસાવી શકે છે.​​​​​​​