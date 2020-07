દિવ્ય ભાસ્કર Jul 24, 2020, 01:51 PM IST

નવી દિલ્હી. દિલ્હીના ડેપ્યુટી સીએમ મનીષ સિસોદીયાએ 9 જૂને કોરોના વાઈરસ અંગે એક ચોંકાવનારુ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે એ વખતે કહ્યું હતું કે, દિલ્હીમાં જુલાઈના અંત સુધી કોરોના વાઈરસથી 5.5 લાખથી વધુ કેસ હશે. એ વખતે દિલ્હીમાં 17.3 દિવસમાં કેસ ડબલ થઈ રહ્યા હતા.

છેલ્લા સપ્તાહથી દિલ્હીમાં કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. દિલ્હીએ કોરોના પર જે રીતે કાબુ મેળવ્યો છે, તેની પ્રશંસા પણ થઈ રહી છે. આ એ જ દિલ્હી છે, જેને એક સમયે દેશનું સૌથી મોટું હોટ સ્પોટ કહેવાતું હતું. પરંતુ દિલ્હીમાં હવે કોરોના કાબુમાં કેવી રીતે આવી રહ્યો છે?

એક બાજુ દિલ્હીમાં રોજ થતા ટેસ્ટ ત્રણ ગણા વધારી દેવાયા છે, પરંતુ કેસ વધતા જઈ રહ્યા છે. આવું કેમ? તો આનું કારણ એન્ટીજન ટેસ્ટીંગ હોઈ શકે છે.

By 15 June, there'll be 44,000 cases & 6,600 beds will be needed. By 30 June we'll reach 1 lakh cases & 15,000 beds will be required. By 15 July there'll be 2.25 lakh cases & 33,000 beds will be needed. By 31 July, 5.5 lakh cases expected & 80,000 beds will be needed: Delhi Dy CM pic.twitter.com/F5iXDlgO7R