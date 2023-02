Gujarati News

ભાસ્કર ઇનડેપ્થ 'હીરામંડી' કેન્વાસ પર: પાકિસ્તાનના વિવાદાસ્પદ ચિત્રકાર ઇકબાલ હુસૈનના ચિત્રોમાં હીરામંડીની ગણિકાઓની પીડાનો રંગ ટપકે છે, મા ખુદ હતી તવાયફ, નાનપણમાં જોયેલી દુનિયા કેન્વાસ પર ઢાળી..

અનેક દાસ્તાનો સંઘરીને બેઠેલું પાકિસ્તાનનું લાહોર શહેર..

ઔરંગઝેબે બંધાવેલી આ શહેરની પ્રખ્યાત બાદશાહી મસ્જિદ. આ મસ્જિદથી સાતસો મીટર દક્ષિણ બાજુ ચાલો એટલે પાકિસ્તાનનો સૌથી બદનામ વિસ્તાર શરુ થાય. આ વિસ્તાર એટલે હીરામંડી. હીરામંડીનો અર્થ ડાયમંડ માર્કેટ એવો થાય છે.

તો, અહીં ડાયમંડનો વેપાર થાય છે? ના. અહીં તો દેહનો વેપાર થાય છે. કોઇ નિર્જીવ વસ્તુની જેમ શરીર વેચાય છે. અહીં હુસ્નનો વેપાર થાય છે. એટલે જ આ ડાયમંડ માર્કેટનું એક બીજું નામ બોલાય છે: 'બાઝાર-એ-હુસ્ન'. લાહોરની આ બજાર તવાયફો માટે જાણીતી છે. ભવ્ય પ્રેઝન્ટેશન-રોયલ સેટ માટે જાણીતા બોલિવૂડ નિર્દેશક સંજય લીલા ભણસાલી આ 'હીરામંડી'ની દાસ્તાન ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર લાવી રહ્યા છે. મનીષા કોઇરાલા, અદિતી રાવ હૈદરી, સોનાક્ષી સિંહા, રિચા ચઢ્ઢા જેવી અદાકારાઓથી અભિનીત આ સિરીઝ રિલીઝ થવા માટે તૈયાર છે.હિન્દી સિનેમાના પડદે આ અગાઉ આપણે ‘મંડી’, ‘ઉમરાવ જાન’, ‘બેગમ જાન’ જેવી ફિલ્મો જોઇ ચૂક્યા છીએ. આ ફિલ્મોમાં અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે દેહવ્યાપાર કરતી ગણિકાઓની વાત છે. આ યાદીમાં ભણસાલીની જ 'ગંગુબાઇ કાઠિયાવાડી'ને પણ કેમ ભુલાય?

વેશ્યાઓ જ્યાં ધંધો કરે છે એને ‘કોઠા’ (વેશ્યાગૃહ) કહેવામાં આવે છે અને સામાજિક ધોરણે કોઇ પણ વ્યક્તિ આવા વિસ્તારમાંથી પસાર થવાનું ટાળતી હોય છે. લાહોરમાં આજે પણ તમે જઇને કોઇ ઓટો-ટેક્સી ડ્રાઇવરને હીરામંડી લઇ જવા માટે કહો એટલે પેલાની મંદ મુસ્કાનમાં તમારા પર આછો તંજ કસાય.

શું છે હીરામંડીનો ઇતિહાસ?

ઉસ્તાદ બરકત અલી ખાન અને ઉસ્તાદ મુબારિક ખાન, ઉસ્તાદ ગુલામ ખાં જેવા સંગીતજ્ઞોની જ્યાં બેઠક જામતી. 1940માં રેડિયો સ્ટાર તરીકે છવાઇ ગયેલી અને ‘તમંચા જાન’ તરીકે જાણીતી તવાયફ ગુલઝાર બેગમના સૂરો જ્યાં સંભળાતા એ હીરામંડીએ હવે તો પોતાની ઓરિજનલ ‘ફ્લેવર’ ગુમાવી દીધી છે, પણ એક સમય હતો કે જ્યારે લાહોરમાં હીરામંડીની ચર્ચા રહેતી. એક સમયે રાજાઓ-મહારાજાઓ-અમીરો-ઉમરાવો અહીં તવાયફોના કોઠે આવતા હતા. દિવસ રાત અહીં સાજિંદાઓનાં તબલાંના તાલે નાચતી તવાયફોના ઘુંઘરુનો રણકાર સંભળાતો, શાસ્ત્રીય રાગ-રાગિણીઓમાં પારંગત તવાયફોના મધુર સૂરો રેલાતા, ઉર્દુ શાયરીઓની રમઝટ બોલતી...

હીરામંડીનું નામ હીરા સિંઘ સમ્રાટના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. જેમણે શાહી મોહલ્લામાં અનાજ બજારની સ્થાપના કરી હતી, જેને પાછળથી 'હીરા સિંહ દી મંડી' નામ મળ્યું, જેનો અર્થ થાય હીરા સિંહનું અનાજ બજાર. તે પછીથી આધુનિક નામ હીરા મંડીમાં બદલાઈ ગયું. હીરામંડી લાહોરના ઓલ્ડ સિટીની અંદર, કરાલી ગેટ પાસે અને બાદશાહી મસ્જિદની દક્ષિણે સ્થિત છે. આ બજાર ઐતિહાસિક રીતે 15મી અને 16મી સદીથી શહેરની ગણિકા સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. હીરામંડીનું નામ પરંપરાગત રીતે મહારાજા રણજિત સિંહના વડા પ્રધાન રહેલા ધ્યાન સિંહ ડોગરાના પુત્ર હીરા સિંઘ પરથી આપવામાં આવ્યું છે.

આ બજાર મૂળરૂપે 15મી અને 16મી સદી દરમિયાન લાહોરના મુઘલ યુગના કુલીન વર્ગ માટે શહેરની તવાયફ સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર હતું. મુઘલ કાળ દરમિયાન અફઘાનિસ્તાન અને ઈરાનની ઘણી સ્ત્રીઓ આ જગ્યાએ આવી હતી. આ સ્ત્રીઓ અત્યંત ખૂબસૂરત તો હતી જ પરંતુ એનામાં ખાસ પ્રકારની રીતરીસમો પણ જોવા મળતી, નૃત્ય અને સંગીતની આ સ્ત્રીઓ જાણકાર હતી. આવી સ્થિતિમાં અમીર ઉમરાવો મનોરંજન માટે હીરામંડી આવતા હતા. તવાયફોનાં કૌશલ્ય સામે અદબથી માથું નમાવતા. બાદમાં ભારતીય ઉપખંડના અન્ય ભાગોમાંથી કેટલીક મહિલાઓને પણ મોગલોના મનોરંજન માટે કથક જેવાં શાસ્ત્રીય ભારતીય નૃત્યો કરવા અહીં લાવવામાં આવી હતી.

એમ કહેવાય છે કે પોતાની ખાસ પ્રકારની તહેઝીબ માટે જાણીતી આ તવાયફો પાસે રાજકુમારો પોતાની સંસ્કૃતિ અને વિરાસતનું શિક્ષણ લેતા, તહેઝીબ શીખતા..એટલે જ હીરામંડીની એક ઓળખાણ શાહી મહોલ્લા તરીકેની પણ આપવામાં આવે છે.

પરદેશી આક્રમણો અને હીરામંડીનું બદલાયેલુ સ્વરૂપ

જોકે એ સમયે તવાયફોનું કામ દેહવ્યાપાર કરતાં નૃત્ય અને સંગીત કલાથી મનોરંજન આપવાનું રહેતું. પણ પછી સમયે કરવટ બદલી લાહોર પર થયેલા વિદેશી આક્રમણોની અસર હીરામંડી પર પણ પડી. અહેમદ શાહ અબ્દાલીના આક્રમણ દરમિયાન હીરામંડીનું નામ સૌપ્રથમ વેશ્યાવૃત્તિ સાથે જોડાયું. અહેમદ શાહના સૈનિકોએ આક્રમણમાં ગુલામ બનાવેલી સ્ત્રીઓને વેશ્યા બનાવી દીધી. કાળક્રમે હીરામંડી પોતાની મૂળ ચમક અને ઓળખ ગુમાવતું ગયું. બ્રિટિશ વસાહતી શાસને વેશ્યાવૃત્તિના કેન્દ્ર તરીકે હીરામંડીની છાપને વેગ આપ્યો. બ્રિટિશ રાજ દરમિયાન, અંગ્રેજોએ પોતાના સૈનિકોના મનોરંજન માટે જૂના અનારકલી બજારમાં વેશ્યાલયોનો વધુ વિકાસ કર્યો હતો.

વર્ષ 1947 પછી ઘણી સરકારોએ લાહોરના હીરામંડી વિસ્તારમાં વેશ્યાવૃત્તિના ગ્રાહકો માટે સુવિધાઓ વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ધાર્યુ પરિણામ ન મળ્યું. પાકિસ્તાનના છઠ્ઠા પ્રેસિડેન્ટ એવા ઝીયા ઉલ હકે સંગીત અને નૃત્યથી ધમધમતી હીરામંડી પર વેશ્યાવૃત્તિનો અડ્ડો હોવાનો આરોપ મૂકી પ્રતિબંધ પણ મૂક્યો હતો.

દિવસે તો હીરા મંડી અન્ય કોઈપણ પાકિસ્તાની બજારની જેમ જ ભાસે છે. હીરામંડીમાં હાર્મોનિયમ, તબલાં જેવા સંગીતના વાજિંત્રોની દુકાનો તમને ઘણી જોવા મળી જાય છે. ખુસા (પરંપરાગત મુઘલ જૂતાં)ની પણ બહુ બધી દુકાનો છે. હીરામંડી વિસ્તાર હવે લાહોર શહેરમાં ફૂડ સ્ટ્રીટ તરીકે પણ મજબૂત ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરતો જાય છે. જોકે આ નવી ઓળખ પર જૂની ઓળખ હજુ હાવી છે.

હીરામંડીની તવાયફોની દુનિયા કેનવાસ પર આવે છે!

આ હીરામંડીની દુનિયામાં એક તવાયફને ત્યાં બાળકે જન્મ લીધો. એ બાળક આજે પાકિસ્તાનના પ્રખ્યાત ચિત્રકારોની પંગતમાં સ્થાન પામે છે. એનું નામ ઇકબાલ હુસૈન. સર્જન અને પીડાને એક અજીબોગરીબ સંબંધ છે. હીરામંડીમાં ઊછરેલા ઇકબાલ હુસૈને પોતે નાનપણથી જોયેલી તવાયફોની દુનિયાને કેન્વાસ પર ઉતારી છે.

ઇકબાલની મા મૂળ તો પંજાબ પ્રાંતની હિન્દુ મહિલા હતી. એક મુસ્લિમ યુવક સાથે પ્રેમ થયો. ભાગલા દરમિયાન એની સાથે લાહોર આવી ગઇ. પ્રેમમાં અંધ બનેલી આ સ્ત્રીએ મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કર્યો અને નવાબ બેગમ નામ ધારણ કર્યું, પણ પ્રેમી તો ગદ્દાર નીકળ્યો. ઇકબાલની માને કોઠામાં વેચી નાખી અને આ સાથે ઇકબાલની મા હીરામંડીની તવાયફોની દુનિયામાં ધકેલાઇ ગઇ.

હીરામંડીની કોઇ પણ ગણિકા હોય, એમની દાસ્તાન તો એકસરખી જ છે!

તમે ઇકબાલ હુસૈનનાં ચિત્રો જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે આ ચિત્રો આ ઘડીએ બોલી ઊઠશે. તવાયફોની જિંદગીની પીડા, લાચારી, ખાલીપો, એકલતા, અંધકાર, સુનકાર.. બધું જ તમને ઇકબાલ હુસૈનનાં ચિત્રોમાં મહેસુસ થાય છે. રેડલાઇટ એરિયાનું જોયેલાં રિયાલિસ્ટિક ઓબ્ઝર્વેશન આ ચિત્રોમાં સાફ છતાં થાય છે.

‘હું મારાં લોકોને, મારી ધરતીને જે રીતે જોઉં છું એ જ રીતે ચીતરું છું’

ઇકબાલ હુસૈનના ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટની ટેગલાઇન છે: I paint my own people and my land as I see it (‘હું મારાં લોકોને, મારી ધરતીને જે રીતે જોઉં છું એ જ રીતે ચીતરું છું’).

હીરામંડી જેવા બદનામ રેડલાઇટ એરિયામાં ઊછરેલા એક માણસમાંથી ચિત્રકારનો જન્મ કેવી રીતે થયો હશે? ઇકબાલ હુસૈનની ચિત્રકાર બનવાની સફર કેવી રીતે શરુ થઇ? રસપ્રદ વાત છે.બાળપણમાં કંઇ ઇકબાલ હુસૈનને આર્ટ-બાર્ટમાં બિલકુલ રસ નહીં. આખો દિવસ રખડવું-ભટકવું, બ્લેકમાં ફિલ્મોની ટિકિટો વેચવી, બર્ડ ફાઇટિંગની એક્ટિવિટીમાં રસ લેવો. આવાં બધાં કારનામાં કિશોર ઇકબાલના નામે બોલતાં હતાં.

પ્રસ્તુત ચિત્રમાં ઇકબાલ હુસૈને પોતાની માં અને બહેનના ભાવનાત્મક સંબંધને રજૂ કર્યો છે.

એક ઇન્ટરવ્યૂમાં ઇકબાલ હુસૈન પોતાની દુઃખદ સ્મૃતિઓ વાગોળતાં કહે છે, 'મોડી રાતે મારા રૂમનો દરવાજો ખખડતો અને હું જાગી જાતો. રાતના બે કલાકે મારી મા પોતાના કોઇ ગ્રાહક સાથે આવતી. મારી બહેન પણ માની જેમ આ દેહવ્યાપારમાં જોડાયેલી હતી. મારા માટે આ જોવું ખૂબ દુઃખદ હતું. હું બહાર નીકળી જતો અને ફૂટપાથ પર જઇને સૂઇ જતો.'

તવાયફોની દુનિયામાં નવી નવી આવેલી બે માસુમ ગણિકાઓ!

માંડમાંડ મેટ્રિક પાસ થયા ઇકબાલ હુસૈન. મેટ્રિક પછી શું એ પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહ્યો. ત્યારે ઇકબાલ ભારતીય હીરો-હિરોઇનોનાં ચિત્રો દોરતાં અને પોતાના મિત્રોને બતાવતા. દિલીપ કુમાર અને વહીદા રહેમાનનાં ચિત્રો જોઇને એમના એક મિત્રે સલાહ આપી કે ભાઇ તું નેશનલ સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સ જોઇન કરી લે..

નેશનલ સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સમાં પ્રથમ વર્ષમાં તો ઇકબાલ પોતાની ફિતરત મુજબ બિલકુલ ગંભીર નહીં. ક્યાંકથી સાચુકલી ગન લઇ આવેલા. છોકરીઓને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે. પણ કોઇએ ભાવ ન આપ્યો. આવી બધી વિચિત્ર હરકતો કરનારા ઇકબાલનું ભણવામાં તો શું ધ્યાન હોય. પરિણામ સામે હતું. પ્રથમ વર્ષમાં માંડમાંડ પાસ થયા.

તવાયફ, મીણબતી અને અરીસામાં ક્યાંક પોતાની જાતને રજૂ કરતા ઇકબાલ હુસૈન પોતે!

બીજા વર્ષે વિષય પસંદગીની વાત આવી. ઇકબાલ હુસૈનને સાથી મિત્રોએ ફાઇન આર્ટ્સ લેવાની સલાહ આપી. ઇકબાલે પૂછ્યું કે ફાઇન આર્ટ્સ એટલે શું? તો મિત્રોએ કીધું કે ચિત્રો દોરવાનાં. આમ ઇકબાલ હુસૈનનો ફાઇન આર્ટ્સમાં પ્રવેશ થયો.

અરીસામાં જાણે પોતાના ખોવાયેલા અસ્તિત્વને શોધવા મથી રહેલી ગણિકા!

ઇકબાલ હુસૈનની જિંદગીને એક નવો રંગ આપનાર: ખાલિદ ઇકબાલ

અહીં એમને ગુરુ ભૂમિકામાં એક એવા વ્યક્તિ મળ્યા કે જેમણે ઇકબાલ હુસૈનની જિંદગીને નવેસરથી ડિફાઇન કરી નાખી. એ વ્યક્તિ હતા ખાલિદ ઇકબાલ. ઇકબાલ હુસૈનમાં રહેલો સ્પાર્ક ઓળખી ગયેલા ખાલિદ ઇકબાલ એમને સતત માર્ગદર્શન આપે-પ્રોત્સાહિત કરે.. ચિત્રોની-રંગોની બારીકાઇઓ શીખવે, દેશવિદેશના ચિત્રકારોનાં ચિત્રો એની શૈલી વિશે સમજ આપે...

બસ, પછી તો ઇકબાલ હુસૈન કેન્વાસ પર ઊઘડવા માંડ્યા. નાનપણમાં જોયેલું હીરામંડીની તવાયફોનું વિશ્વ રંગોમાં આકાર લેવા માંડ્યું. માનસપટ પર પડેલા વેદનાના લીસોટાઓ પીંછીથી કેન્વાસ પર પથરાવા માંડ્યા..મોડી રાતો સુધી ઇકબાલ હુસૈન પોતાના ઘરમાં ચિત્રો દોર્યા રાખે. દુન્યવી નજરે ઇકબાલ પાગલ અને ધૂની વ્યક્તિ હતા પણ એક કલાકાર વર્ષો સુધી પોતાની અંદર ઘૂંટાયેલી પીડાને પીંછીથી ઠાલવી રહ્યો હતો. પોતાની માએ ભોગવેલું દર્દ ઇકબાલના રંગોમાંથી જાણે નીતરતું હતું..

આજે એક ચિત્ર વેચાય છે અધધ કિંમતે, માતાના ઘરને રેસ્ટોરાંમાં તબદીલ કરી નાખ્યું!

જે કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો એ જ નેશનલ સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સમાં ઇકબાલ હુસૈને અધ્યાપન કાર્ય પણ કર્યું. ખાલિદ ઇકબાલના સૂચનથી ઇકબાલ હુસૈને પંજાબ આર્ટ કાઉન્સિલમાં પોતાનાં ચિત્રોનું એક્ઝિબિશન યોજ્યું. એક પણ ચિત્ર વેચાયું નહીં, પણ ઇકબાલ હુસૈને હાર ન માની. પીંછીને વળગી રહ્યા. ચિત્રો બનાવતા રહ્યા. ધીરે-ધીરે ઇકબાલનાં ચિત્રો વેચાવાનાં શરુ થયાં. ઇકબાલનાં ચિત્રો ચર્ચાવા માંડ્યાં. તવાયફોનાં ચિત્રોને કારણે પાકિસ્તાનના અમુક રૂઢિચુસ્ત વર્ગની આલોચનાનો પણ ઇકબાલ શિકાર બન્યા. આજે ઇકબાલ હુસૈનની ગણના પાકિસ્તાનના પ્રથમ હરોળના ચિત્રકારમાં થાય છે. એમનું એક-એક ચિત્ર દસ-પંદર લાખની કિંમતે વેચાય છે. પોતાની મૂળ ઓળખને જાળવી રાખતાં ઇકબાલ હુસૈન હાલ પણ હીરામંડી વિસ્તારમાં જ રહે છે. પોતાની માના ઘરને એક સુંદર મજાની રોસ્ટોરાંમાં અને એક આર્ટ ગેલેરીમાં તબદીલ કરી નાખી છે. ‘કુકૂસ ડેન’ નામની આ રેસ્ટોરાંનું ફૂડ આખા લાહોરમાં મશહૂર છે.

ઇકબાલ હુસૈનની જિંદગી પરથી ફ્રેન્ચ લેખિકાએ નવલકથા લખી!

ઇકબાલ હુસૈનની જિંદગી પરથી પણ ફ્રેન્ચ લેખિકા ક્લોદિન લ તુર્નો ઇસોં (Claudine le tourneur d'ison) એ હીરામંડી નામની એક નોવેલ પણ લખી છે. લેખિકાએ ત્રણ અઠવાડિયાં સુધી લાહોરમાં રોકાણ પણ કર્યું હતું અને હીરામંડીની રૂબરૂ મુલાકાત પણ લીધી હતી. આ નોવેલમાં શાહનવાઝ નામના એક છોકરાની વાત છે. જેની મા એક તવાયફ છે. શાહનવાઝના તવાયફ મા સાથેના ભાવનાત્મક સંબંધની વાત, ભારત-પાકિસ્તાનના લોહિયાળ ભાગલાની હીરામંડી પર પડેલી અસરો, શાહનવાઝના આર્ટિસ્ટ બનવાની વાત આ નોવેલમાં છે.

આ સિવાય જોઇએ તો હીરામંડીની તવાયફો પરથી બર્મિંગહામ યુનિવર્સિટીમાં સોશિયોલોજીના પ્રોફેસર રહેલા લૂઇસ બ્રાઉને ચાર વર્ષ સુધી લાહોર-હીરામંડીમાં રહીને પુસ્તક લખ્યું: 'ડાન્સિંગ ગર્લ ઓફ ધ લાહોર' તો લેખિકા ફૌઝિયા સૈયદે 'ટેબૂ: ધ હીડન કલ્ચર ઓફ અ રેડલાઇટ એરિયા' નામનું પુસ્તક વિશેષ નોંધનીય છે.