Conman Kirans Friend Amit Pandya's Heart Beat After Being Stopped For An Hour And A Half

ભાસ્કર એક્સક્લૂસિવ કોણ છે CMના પૂર્વ PROનો પુત્ર અમિત પંડ્યા?: કિરણના સાગરિત અમિતનું હ્રદય દોઢ કલાક બંધ રહ્યા બાદ ફરી ધબક્યું હતું! ‘પ્લીઝ તમે પ્રયત્નો ચાલુ રાખો-મારે અમિતને ઘરે લઈ જ જવો છે’

રાજકોટ 15 મિનિટ પહેલા લેખક: રક્ષિત પંડ્યા



‘અમિતને દોઢ કલાક હ્રદય બંધ રહ્યું હતું, સ્વામિનારાયણ હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ શરૂઆતમાં એને પમ્પિંગ કરી તેને રિવાઇવ કર્યું. સામાન્ય રીતે પમ્પિંગ કરીએ ને ડોક્ટરો મુજબ 45 મિનિટમાં જો હાર્ટ રિવાઇવ થઈ જાય તો ભલે નહીંતર માની લેવું કે માણસ ગુજરી ગયો છે. 45મી મિનિટે ડોક્ટરોએ કહી દીધું કે, સાયબ લઈ જાવ ઘરે પણ મેં તેમને રિકવેસ્ટ કરી કે સાયબ પ્લીઝ તમે મહેનત કરો અને ખરેખર સ્વામિનારાયણ હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ બીજી 45 મહેનત કરી આમ દોઢ કલાક બાદ તે સર્વાઇવ થયો અને સર્વાઇવ થયો એટલે અમે તેને માત્ર 20 મિનિટમાં યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો. જ્યાં એક મહિનાની સારવાર બાદ તે સંપૂર્ણ રીતે ફિટ થઈ ગયો હતો. તેને એક જાતનો હાર્ટ એટેક જ આવ્યો હતો.’આ શબ્દો છે છેલ્લા 11 દિવસથી મીડિયા હેડલાઇન્સ બનેલા ‘ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાન’ બનેલા કિરણ પટેલના નજીકના ગણાતા અમિત પંડ્યાના પિતા હિતેશ પંડ્યાના.

ગુજરાતે પાંચ-પાંચ મુખ્યમંત્રીઓ જોયા પણ હિતેશ પંડ્યા એના એ જ હતા

ગુજરાતે 22 વર્ષમાં પાંચ-પાંચ મુખ્યમંત્રીઓ જોયા છે. પરંતુ મુખ્યમંત્રીના PRO એકના એક જ એવા હિતેશ પંડ્યા જ હતા. નરેન્દ્ર મોદીથી લઈ રૂપાણી સુધીના મુખ્યમંત્રીઓની નિકટ રહેલા હિતેશ પંડ્યા કેટલા વગદાર હશે તેનો ખ્યાલ હવે તમને આવી જ ગયો હશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, હિતેશ પંડ્યાએ 24 માર્ચના રોજ CMના PRO પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.

2003માં હિમાચલ પ્રદેશની ચૂંટણીના પ્રચાર દરમિયાન તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, વિજય રૂપાણી અને પ્રદીપસિંહ વાઘેલા સાથે હિતેશ પંડ્યા.

જો કે આજે વાત કરવી છે તેમના દીકરા એવા અમિત પંડ્યાની. હિતેશ પંડ્યાના દીકરા અને કિરણ પટેલના નજીકના મિત્ર એવા અમિત પંડ્યા મોતના મુખમાંથી બહાર આવેલા છે. અમિત પંડ્યાએ કેટલો અભ્યાસ કર્યો છે?તેમના પરિવારમાં કોણ કોણ છે? શું વ્યવસાય કરે છે અને વર્ષ 2021માં તેમને કેવી રીતે ચમત્કારિક રીતે નવજીવન મળ્યું? આ અંગે દિવ્ય ભાસ્કરે તેમના હિતેશ પંડ્યા સાથે વાતચીત કરી હતી.

પહેલીવાર ક્યારે અમિત પંડ્યાનું નામ ચર્ચામાં આવ્યું??

જે દિવસે એટલે કે 17 માર્ચે કિરણ પટેલ ઝડપાયો એ જ દિવસે થોડીવાર બાદ એક સમાચાર આવ્યા કે તેમની સાથે અન્ય ત્રણ વ્યક્તિ પણ હતા. આ ત્રણ વ્યક્તિમાં અમિત હિતેશ પંડ્યા, જય સીતાપરા અને ત્રિલોક સિંઘનો સમાવેશ થાય છે. અમિત હિતેશ પંડ્યા નામ વાંચતા જ મોટાભાગના જાણકારોને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ તો મુખ્યમંત્રીના પીઆરઓ હિતેશ પંડ્યાનો દીકરો હોય શકે છે. ત્યાર બાદ એક કે બે દિવસમાં આ વાતની પુષ્ટી પણ થઈ ગઈ કે, આ બીજો કોઈ નહીં પણ હિતેશ પંડ્યાનો જ દીકરો અમિત પંડ્યા છે.

મૂળ ક્યાંનો છે અમિત પંડ્યાનો પરિવાર?

અમિત હિતેશ પંડ્યાનો પરિવાર મૂળ રાજકોટનો રહેવાસી છે અને છેલ્લા બે દાયકા કરતા વધુ સમયથી અમદાવાદ-ગાંધીનગર સ્થાયી થયા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નરેન્દ્ર મોદી જયારે પ્રથમ વખત ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારે તેમની હિતેશ પંડ્યાને તેઓ ગાંધીનગર સીએમ ઓફિસમાં લઇ ગયા હતા અને PRO તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. પિતાનું આટલું મોટું નામ છતાં પુત્રને પિતાના નામ કે કામ પર ભરોસો ન હોય તેમ અમિત લાલચમાં આવી વધુ રૂપિયા કમાવાની ઘેલછામાં કિરણ પટેલની સાથે જોડાઇ ગયો હશે?

કોની સાથે લગ્ન કર્યા અને પરિવારમાં કોણ કોણ છે?

અમિત પંડ્યાનો જન્મ 1 ઓક્ટોબર 1979ના રોજ થયો હતો. તેમણે વર્ષ 1986 થી 1995 દરમિયાન રાજકોટની જી.ટી.શેઠ વિદ્યાલયમાં ધોરણ 1 થી 10નો અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યાર પછી અમિત પંડ્યાએ રાજકોટના કાલાવડ રોડ પર આવેલી માતૃ મંદિર સ્કૂલમાં ધોરણ 11 અને 12 માટે અભ્યાસ કર્યો. ધોરણ 11 અને 12 પાસ કર્યા પછી અમિત પંડ્યાએ વર્ષ 2000માં અમદાવાદ ખાતે C-DACનો કોર્સ કર્યો હતો. જ્યારે 2001માં જ તેમના પિતા પણ રાજકોટથી મુખ્યમંત્રીના પીઆરઓ તરીકે ગાંધીનગર આવી ગયા. ત્યાર બાદ અમિત પંડ્યાએ ભાવિશા નામની યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા અને આ લગ્ન જીવન દરમિયાન તેઓ આધ્યા અને આરાધ્ય એમ દીકરી તથા દીકરાના માતા-પિતા બન્યા. તેમના પિતા હિતેશ પંડ્યા અને માતા આશા પંડ્યા છે.

કિરણને પહેલીવાર ક્યારે અને ક્યાં મળ્યો?

અમિત અભ્યાસ બાદ અમદાવાદમાં જ નોકરીએ લાગી ગયો હતો અને 2004માં મહાઠગ એવા કિરણ પટેલ સાથે મુલાકાત થઇ હતી. આ સમયે કિરણ પટેલ અને અમિત પંડ્યા સાથે નોકરી કરતા હતા. ત્યારથી બન્ને પરિચયમાં હતા. અમિતે થોડા સમય બાદ ગાંધીનગરમાં જ સેફ સોલ્યુશન નામની કંપની ઊભી કરી જેનું કામ સીસીટીવી સહિતના સર્વેલન્સ પૂરા પાડવાનું હતું. જોકે મોટાભાગે સરકારી કામ જ તેને હાથ લાગ્યા હતા. રાજકોટમાં પણ તેણે સેફ સોલ્યુશનની બ્રાંચ ખોલી હતી અને તેનું સંચાલન તેણે પોતાના બાળપણના મિત્ર જતિન સંઘાણીને સોંપ્યું હતું. જોકે રાજકોટમાં પણ અન્ય વિસ્તારોની જેમ સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ મળવા લાગ્યા હતા. તાજેતરમાં જ થયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સ્ટ્રોંગરૂમ સહિતના સ્થળોએ સીસીટીવી પંડ્યાની એજન્સીના લાગ્યા હતા તેમજ જન્માષ્ટમીના મેળામાં સર્વેલન્સનું કામ પણ પોલીસ મારફત સેફ સોલ્યુશનને મળ્યું હતું.

ડાબેથી પિતા હિતેશ પંડ્યા, અમિત પંડ્યા, પત્ની ભાવિશા પંડ્યા, પુત્રી આધ્યા, માતા આશા પંડ્યા અને પુત્ર આરાધ્ય.

2021માં બન્યો ભાજપનો મધ્ય ઝોનનો સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ

અમિત વ્યવસાયની સાથે સાથે રાજકીય રીતે પણ સક્રિય છે. 15 મે 2021ના રોજ ગુજરાત ભાજપ દ્વારા અમિત પંડ્યાની મધ્ય ઝોનના સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી. જો કે કિરણ પટેલકાંડમાં નામ ખૂલ્યા બાદ અમિત પંડ્યાને ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યો છે.

ભાજપના મધ્યઝોનના સોશિયલ મીડિયા ઇન્ચાર્જ બન્યાના 4 મહિના બાદ જ અમિત પંડ્યા સાથે એક જીવ જોખમમાં મૂકે એવી ઘટના બની. 16 સપ્ટેમ્બર, 2021 એટલે અમિતના જન્મ દિવસ 1 ઓક્ટોબર, 2021ના બરાબર 15 દિવસ પહેલા બનેલી આ ઘટના શું હતી? વાંચો તેમના પિતા હિતેશ પંડ્યાએ હાર્ટ એટેક આવ્યાના 15 દિવસ બાદ એટલે કે 1 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ ફેસબુક પર લખેલી પોસ્ટ અક્ષરશઃ.

હા, વાત

કૈંક એવી જ છે..

1/10/21 અમિતનો જન્મદિવસ ખરા અર્થમાં તેનો નવજીવન દિવસ છે..

આમ જુઓ તો મારો મિત્ર કહેવાય અને ક્યારેક પૂછવું પડે કે કોણ બાપ...?? કારણ કે જીવનના અમુક મોડ પર તે મને કહે "પપ્પા - આમ ન હોય, પપ્પા, આમ કરીએ!" પપ્પા તમે તબિયતનું ધ્યાન રાખો.

મારો અને આશાનો કહ્યાગરો ખરો... કોઈ વાતનો અનાદર ન કરે પણ બહુ જ વિચારશીલ...લાંબુ...વિચારે...એટલે સાથે સાથે પોતાની વાત પણ નિખાલસથી મૂકે અને તેનો મુદ્દો ગળે ઉતરી જ જાય.

ગાંધીનગર સ્થિત સરકારી બંગલોમાં અમિત પંડ્યાના માતા-પિતા.

રાત્રે જમવા ટાણે અમે, આશા(માતા), અમિત, ભાવિશા(પત્ની), આધ્યા(દીકરી), આરાધ્ય(દીકરો) સાથે બેસીએ એવી એક વણલખેલી પરંપરા! જમતા જમતા અને જમી લીધા પછી અલકમલકની વાતો પણ કરીએ. ઘરની વાત, કુટુંબની વાતો, બાળકોની, રાજકારણની વાત, સામાજિક વાતોની વાત... હળવા હૈયે થતી રહે. થોડાં સમયથી તે બીજેપી સોશિયલ મીડિયાના નોર્થ ઝોનના કન્વીનર તરીકે નિયુક્તિ પછી, રાજકીય બાબતોની વાતો અમારા બંને વચ્ચે આપ-લે થતી હોય.15-9-2021ની રાત્રે આવી જ રીતે જમતા જમતા વાતો કર્યા પછી તે વોકિંગ કરવા નીકળ્યો. સામાન્ય રીતે વોકિંગ કરીને પાછો ફરે એટલે અમારા બેડરૂમમં ટકોર મારીને ડોકિયું કરે અને ઈશારો કરીને કહે ‘હું આવી ગયો.’

15 મીએ મારી આંખ વહેલી લાગી ગઈ–અને હું સૂઈ ગયો.

16મીએ સવારે રાબેતા મુજબ હું ઊઠીને ઘરમાં સાયક્લિંગ કરતો હતો. અસ્વસ્થતા_અમિતની ત્યાં, ભાવિશા મારી પાસે આવીને દબાતા સ્વરે બોલી ‘પપ્પા, કંઈ છે નહીં પણ અમિતને સવારે બેચેની લાગતી હતી એટલે મૌલિક ગોહિલ સાથે SVMS હોસ્પિટલ બતાવવા ગયા છે, અને હું પણ જઉં છું. તમને ફોન કરીશ.’

મેં કહ્યું–મને ન કહેવાય, હું જાતને તેની સાથે. ભાવિશા કહે, પપ્પા મેં કહ્યું અમિતને; પણ અમિતે કહ્યું કે ના, મમ્મી-પપ્પાને નથી કહેવું નકામી ચિંતા થશે. મેં કહ્યું : ‘ચાલ હું પણ આવું.’ભાવિશા કહે કે પપ્પા હું પહોંચીને ગાડી પાછી મોકલું છું ત્યાં સુધીમાં તમે ફ્રેશ થઈ જાવ.(ભાવિશાને ત્યાં સુધીમાં ખબર પડી ગઈ હતી કે અમિતને હાર્ટ એટેક આવી ગયો છે. પરંતુ તે મારી સામે એકદમ સ્વસ્થ, જરા પણ ગભરાટ દેખાડ્યા વગર વાત કરીને હોસ્પિટલ ગઈ.)

મને પણ કંઈક અજુગતું ફીલ થવા લાગ્યું એટલે મેં મૌલિક ગોહેલને ફોન કર્યો અને પૂછ્યું “શું થયું છે, અમિતને” તેણે કહ્યું કે ‘હાર્ટ એટેક’ અને મારા પગ ઢીલા થઈ ગયા. હું હજુ કંઈ વિચારું તે પહેલાં મારા ડ્રાઈવર ભાવિશાને ઉતારીને પરત આવી ગયા હતા અને મને કહ્યું કે સાહેબ આપને હોસ્પિટલ બોલાવ્યા છે. હું તૈયાર થયો પણ આશા તેમજ આધ્ય, આરાધ્યાને પણ સંભાળવાના હતા, એટલે આશાને મેં ધીરજપૂર્વક કહ્યું કે અમિતને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે અને હું હોસ્પિટલ જાઉં છું. આધ્યા ત્યાં જ ઊભી હતી એટલે તેને પણ સંભાળવાનું કહી હું નીકળ્યો.

માતા-પિતા અને પત્ની સાથે અમિત પંડ્યા.

#MASSIVE_HEART_ATTACK

રસ્તામાંથી જ મેં SVMSના મેડિકલ ડાયરેક્ટર ડો. અચલ પટેલ સાહેબ અને એમ.ડી. ડો. હિમાંશુ પરમાર સાહેબને સમગ્ર વાત કરીને અને તાત્કાલિક સારવાર મળે તે માટે વિનંતી કરી. હાંફળો ફાંફળો પહોંચ્યો ત્યારે ઇમર્જન્સી રૂમમાં અમિત ફરતે ડોક્ટરો, નર્સિસ, પેરા મેડિકલ્સ ગોઠવાઈ ગયા હતા અને હાર્ટ પમ્પીંગ (CPR)કરતા હતા.

સત્યવાન_સાવિત્રિ_બની_ભાવિશા..

મને જોઈને ભાવિશાએ કીધું પપ્પા રિલેક્સ, અમિતને ઠીકઠાક છે. તો પણ હું અમિતની હાલત જોઈને ફસકી પડ્યો. સ્થિતિ ગંભીર લાગી–એટલે મેં ઘરે આશાને ફોન કરીને કહ્યું તમે બધાં આવી જાવ. તેવી રીતે ગુડગાંવમાં રહેતા મારા જમાઈ અવિનાશ ત્રિવેદી, અંજલિ ત્રિવેદીને પણ વાકેફ કર્યા.

ભાવિશાના કાકા #Navinbhai Khatને પણ ફોન કરીને બધુ જણાવ્યું. પરિસ્થિતિ મારી કલ્પના બહાર હતી. હું ઇમરજન્સી બહાર એક તરફથી બીજી તરફ આંટા ફેરા કરતો હતો, આશાના આવવાની રાહ જોતો હતો. આશા આદ્યા અને આરાધ્ય આવ્યા એટલે તુર્તજ તેમને અમિત પાસે લઈ ગયો, જ્યાં હજુ પણ હાર્ટ ‘પમ્પીંગ’ચાલુ હતું.“મેં કહ્યું અમિત, જો કોણ આવ્યું” પણ કોઈ Response નહીં. બંને છોકરાઓ અને આશાને લઈને બહાર બેસાડ્યા. બધાં જ ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડતા હતા. ત્યાં મને અંદર બોલાવ્યો અને મારા ટાંટિયા પાણી પાણી થઈ ગયા. અંદર ગયો એટલે ડોક્ટરે ત્યારે પમ્પીંગ ચાલું હતું. પરંતુ ડોક્ટરે મને કહ્યું સાહેબ, ‘45 મિનિટથી પમ્પીંગ કરીએ છીએ પણ પલ્સ રિવાઇવ થતા નથી’સામાન્ય રીતે 45 મિનિટ સુધી રીવાઇવ ન થાય તો પછી પેશન્ટના બચવાના ચાન્સ ના રહે અને મારા પર જાણે તોતિંગ વીજળી પડી. હું હબકી ગયો.

ભાવિશાએ ડોક્ટરોને કહ્યું કે તમે PLEASE પ્રયત્નો ચાલુ રાખો–મારે અમિતને ઘરે લઈ જ જવો છે. મેં પણ ડોક્ટરોને કહ્યું કે આપના બદલે અમારા સાથીદારો મૌલિક અને મેહુલભાઈ પમ્પીંગ કરશે તમે બંધ ન કરો. એટલું કહીને હું ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડી પડ્યો.

માતા-પિતા અને પત્ની સાથે અમિત પંડ્યા.

ભાવિશાનો અદભૂત વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા

ભાવિશાએ મારા માથે હાથ ફેરવતા કહ્યું કે પપ્પા તમે જરાપણ ઢીલા ન પડશો, આપણે અમિતને ઘરે લઈ જઈશું... જ... હું અમિતને ઘરે લઈ આવીશ. તમે બહાર મમ્મી, આદ્યા અને આરાધ્યને સંભાળો.

મેં ડોક્ટરોને પૂછ્યું પણ કે અમે બીજી હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરીએ તો...

ડોક્ટર અચલ પટેલે મને કહ્યું કે સાહેબ, જ્યાં સુધી તે REVIVE ન થાય, તેના પલ્સ ન ધબકતા થાય ત્યાં સુધી ક્યાંય ખસેડવા અસંભવ જ છે. Medically ન કરી શકીએ.

#સતી સાવિત્રી_યમરાજ_પાસેથી_સત્યવાનને_પાછો લાવી તેમ... #ભાવિશા_પણ..

ભાવિશાને પોતાના સતમાં શ્રદ્ધા હતી, પોતાના અમિતમાં પણ શ્રદ્ધા હતી–એટલે 45 મિનિટ પૂરી થઈ ગઈ હતી ડોક્ટરોએ પણ આશા છોડી દીધી હતી, ત્યારે ભાવિશા અડગ’રહીને ડોક્ટરોને વિનંતી કરી કે #પ્લીઝ_તમે_પમ્પીંગ_કરો – #ચોક્કસ_અમિત_બેઠા_થશે.” અને ભાવિશાની અડગતા–શ્રદ્ધા જોઈને ડોક્ટરોએ પણ પ્રયત્ન ન છોડ્યા–આ બાજુ બહાર વેઈટીંગમાં હું પણ હૃદય કઠણ રાખીને આશા અને આધ્યા-આરાધ્યને સાંત્વના આપે રાખતો–હૃદય તો ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડતું હતું. પણ સ્વસ્થતા દેખાડીને ઊભો હતો–એ દરમિયાન મેં મારા જમાઈને અને ભાવિશાના પપ્પા-કાકાને કહી દીધું હતું કે તમે આવી જાવ... #મન તો_આવું_કહેવા_તૈયાર_જ_ન_હતું પરંતુ વ્યવહારિકતાએ મને મજબૂર કર્યો.

આવી ગડમથલ વચ્ચે બહારથી અંદર અને અંદરથી બહાર આંટા મારે રાખતો હતો–મોનીટર પર નજર નાખુંને દિલમાં સબાકો નીકળી જતો હતો.ભાવિશા સતત અમિતના પલંગ પાસે પ્રભુ પ્રાર્થના કરાતી ઊભી રહી અને ડોક્ટરો પણ એકદમ બધાં જ પ્રયત્નો સાથે ‘પમ્પીંગ’કરી રહ્યા હતા–અંતે – #GOD_Tussi_Great હો અને SVMS Hospitalના ડોક્ટરોની ટીમે મેડિકલ ઇતિહાસ રચ્યો. સામાન્ય રીતે હાર્ટ બંધ થઈ જાય પછી તેને Revive કરવા માટે પમ્પીંગ કરવામાં આવે, ઇંજેક્શન દેવામાં આવે અને ‘Shock’ પણ આપવામાં આવે. આવું 45 મિનિટ સુધી કરાતું હોય તેવી એક પદ્ધતિ છે. 45 મિનિટ પછી હાર્ટ Revive થવાની સંભાવના જ નહિવત જ હોય છે.

અમિતના પિતા હિતેશ પંડ્યા, દીકરી આધ્યા અને દીકરો આરાધ્ય.

પરંતુ ભાવિશાની અડગતા અને વિનવણી પછી #SVMS Hospitalના ડોક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફ, પેરામેડીકલ સ્ટાફ સહિત સૌએ 45 મિનિટ પછી પણ પમ્પીંગ ચાલુ રાખ્યું –અને ચમત્કાર થયો. લગભગ દોઢ કલાકની ‘પરસેવો નીતરતી’ મહેનત બાદ ડો. તેજસભાઈએ Just નિર્દેશ આપ્યો. ‘He is reviving’. હું બહાર હતો ત્યાંથી મને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે તમે હવે 30 મિનિટમાં પેશન્ટને કોઈ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરી શકો છો! રડવું કે હાશકારો અનુભવવો તે ખ્યાલ જ ન રહ્યો અને મેં તુરત જ ડો. આર.કે પટેલનો સંપર્ક સાધ્યો અને બધી હકિકતથી વાકેફ કર્યા એટલે તેમણે કહ્યું કે તાત્કાલિક ICU એમ્બ્યુલન્સમાં યુ.એન.મહેતા પહોંચી જાવ. આ તરફ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય_રૂપાણીએ પણ ડો. આર. કે. પટેલ સાહેબનો સંપર્ક કરી દીધો હતો. તેમજ પ્રવર્તમાન મુખ્યમંત્રી #ભૂપેન્દ્રભાઈ_પટેલને ખબર પડી એટલે તેમણે પણ સૂચના અપાવી કે જરૂરી મદદ અને તાત્કાલિક સારવાર મળી રહે તેવુ કરવું.

પત્ની ભાવિશાની તપસ્યા ફળી

#सब_का_आशीर्वाद અને ભાવિશાની તપસ્યા ફળી, યમરાજ પાસેથી સત્યવાનને જેમ સતી સાવિત્રી પાછા લઈ આવ્યા, તેમ ભાવિશાએ પણ –‘અમિત’ને બેઠો કર્યો–દોઢ કલાક હૃદય બંધ રહે, ઓક્સિજન ન મળે તે પછી પણ કોઈનાં હૃદયના ધબકારા રિવાઇવ થાય તેવો ચમત્કાર થયો. ફટાફટ ICU એમ્બ્યુલન્સમાં યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા ફક્ત 20 મિનિટમાં ઇમર્જન્સીમાં ડોક્ટરો, મેડીકલ સ્ટાફ, પેરા મેડીકલ સ્ટાફની ટીમ ખડે પગે હતી. ઘડિયાળના કાંટે સારવાર થવા લાગી અને સહુના જીવ ઊંચા. ઇમર્જન્સી વોર્ડમાં સહુ ઊંચા જીવે ડોકિયા કરતા હતા. બધાંની આંખોમાં છૂપી રીતે આસું સરકતા હતા. લગભગ અર્ધો કલાક પછી ડોક્ટરે અમને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે અત્યારે કાંઈ કહેવું કે નિદાન કરવું મુશ્કેલ છે. જ્યાં સુધી ઓક્જિસન ન થાય ત્યાં સુધી આપણે બીજો હાર્ટ એટેક ન આવે તે માટે બધાં પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. એટલે વેન્ટીલેટર ઉપર છે, છતાં આપણે તેમની એન્જીયોગ્રાફી કરીને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવી પડશે. બાયપાસ આવી સ્થિતિમાં અસંભવ છે. એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરવું પણ જોખમ છે પણ જો ન કરીએ તો બીજા હાર્ટ એટેકની સંભાવના વધુ તીવ્ર છે.

ડાબેથી અમિત પંડ્યા, પિતા હિતેશ પંડ્યા, માતા આશા પંડ્યા, પુત્રી આધ્યા, પત્ની ભાવિશા અને પુત્ર આરાધ્ય.

ભાવિશા અને મેં બંનેએ એ એકબીજા સામું જોયું...અને ભાવિશાએ કીધું પપ્પા એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરીએ તો કંઈક રિઝલ્ટ આવશે. જોખમ ભલે રહ્યું પણ મને વિશ્વાસ છે કે તેમાં પણ સારું થઈ જશે. અને અમે એન્જિયોપ્લાસ્ટીની સંમતિ આપી.એન્જિયોગ્રાફી–એન્જિયોપ્લાસ્ટી 45 મિનિટ ચાલી–અને ડોક્ટરે બહાર આવીને કહ્યું કે 80 ટકા બ્લોક હતું અને એન્જિયોપ્લાસ્ટ કર્યું છે. એક સ્ટેન્ટ મૂક્યું છે અને આ સાંભળીને ‘હાશકારો’ અનુભવતા હું ડોક્ટરનો હાથ પકડીને ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડી પડ્યો.

#GOD_TUSSI_GREAT_હો...

પેશન્ટ વેન્ટીલેટર પર હોય અને પછી તેની એન્જિયોપ્લાસ્ટ કરવી તે બહુ જોખમી હતું–છતાં યુ.એન.મહેતાના ડોક્ટરોની ટીમે તે કૂનેહપૂર્વક પાર પાડ્યું એ બીજો ચમત્કાર !!!! પછી તો –ધીમેધીમે સ્વસ્થતા આવવા લાગી... પલ્સ બરાબર યુરિન પણ પાસ થયું. ‘અમિત’એમ કહીએ એટલે તે આંખ ખોલવા લાગ્યો.. બસ એક પછી એક ચમત્કાર થતા ગયાં. તેની એકમો મશીન (એક જાતની બાયપાસ) કરીને ઇન્ફેક્શન ઘટાડવાનું નક્કી કર્યું પણ અમિતને દવાનો રિસપોન્સએટલો સારો હતો કે એકમો મશીન પર લઈ જવાની જરૂર ન પડી.

નવજાત શિશુને જ્યારે હૃદય કે લીવર વગેરેની તકલીફ હોય ત્યારે તેને જેમ ‘કાચની પેટી’માં રાખીને બધી સારવાર થતી હોય તેવા જ પ્રકારનું આ #ADULT_CARDIO_THORIASIC_RECOVERY_ROOM હોય જ્યાં અમિતને શિફ્ટ કરાવ્યો.

પૌત્રી આધ્યા સાથે હિતેશ પંડ્યા.

#ચમત્કાર_ચમત્કાર...

અમિતમાં રહેલી ‘ફાઈટર’વૃત્તિ, કોઈપણ કાર્ય પાર પાડવાની અડગતા, સહિત ભગવાનમાં અતૂટ શ્રદ્ધાને કારણે એક જ દિવસમાં ચાર ચાર ચમત્કારો થયા અને અમિતની હાલત સુધરવા લાગી. રાતે ન્યુરોલોજીસ્ટ આવ્યા અને તેમણે કહ્યું ‘અમિતભાઈ’ તો અમિતે આંખો ખોલી પછી ડોક્ટરે કહ્યું તમારો હાથ ઊંચો કરો તો અમિતે હાથ ઊંચો કર્યો!!!! ડોક્ટર પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા!તેમનું કહેવું હતું કે, સામાન્ય રીતે દોઢ બે કલાક જે વ્યક્તિનું હાર્ટ બંધ રહ્યું હોય તેવી વ્યક્તિના મગજને જે અસર થાય, અને તે લગભગ ચારેક દિવસ પછી ‘રિસ્પોન્સ’ આપે તેને બદલ અમિતે તો 12 કલાકમાં જ રિસપોન્સ આપ્યો તે તો અમેઝિંગ છે. ચમત્કાર જ કહેવાય. YES–#ચમત્કાર કરવા તે અમિતનો સ્વભાવ છે. એટલે જ આટલી નાની ઉંમરે તે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ધંધાકિય, રાજકીય, સામાજિક, કૌટુંબિક–સિદ્ધિઓના શિખરો હાંસલ કરતો જાય છે.

ડોક્ટરોની અથાગ મહેનત, અમિતની ફાઇટિંગ સ્પિરિટ અને સહુથી મોટું તો ભાવિશાની અડગ શ્રદ્ધાને કારણે દિન-પ્રતિદિન અમિત ફરી ‘LIVE’ થતો ગયો છે. ઘરના સભ્યો દૂરથી મળી શકે છે. બાકી બધાને કાચની બારીમાંથી ‘ઝાંખી’ લેવાની છૂટ હોય છે.

#RE_BIRTHDAY

આજ 1 ઓક્ટોબર-2021 એટલે તેનો ‘RE-BIRTHDAY’ છે. 15-16 દિવસથી અમિતે મોત સામે ઝઝૂમીને નવ જીવન પ્રાપ્ત કર્યું છે. હજુ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ નથી. કીડનીમાં તકલીફ છે એટલે તેને સમયાંતરે ડાયાલીસીસ કરવાનું રહે છે. યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલમાં જ છે. કીડનીના ઇન્ફેક્શનની ખરાબીને કારણે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થતાં થોડો સમય લાગશે –પણ અમિત ફાઈટર છે. ભાવિશાનું તપ છે અને સહુ કુટુંબીજનો, સગાસબંધીઓ, મિત્રો, સોશિયલ મીડિયા સહિત સહુની અવિરત પ્રાર્થના, દુઆ અને શુભકામના, ઘણા ઘણા લોકોના ‘હિલિંગ પાવર’ ઘણા લોકોની પૂજા-મહાપૂજા, બાધા વગેરેની ઓથ છે, શ્રદ્ધા છે. અમિત વહેલા સર ઘરે પરત ફરશે. ભાવિશાની ટેક ફળશે –GOD TUSSI GREAT હો.....અને હા અમિત હોય કે ઘરનું કોઈ પણ સભ્ય, બીમાર પડ્યું કે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયાનું સાંભળી ને ભાંગી પડતી ફસકી પડતી આશાએ તેના સ્વભાવ વિરુદ્ધ ગજબનાક સ્વસ્થતા રાખી અચલ રહી તેના આ ઓથભર્યા વલણને કારણે ભાવિશાની હિંમત અને શ્રદ્ધા ટકી રહી. તો આધ્યા અને આરાધ્ય પણ સમજદાર સંતાનોની જેમ ખૂબ સ્વસ્થ રહ્યા છે. પપ્પાની સાથે વીડિયો કોલિંગ કરે ત્યારે અમિત પણ તેમની સાથે હસી મજાક કરીને મન પ્રફુલ્લિત રાખે..

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે હિતેશ પંડ્યા અને આશા પંડ્યા.

બીજી તરફ..દીકરી અંજલિ અને જમાઈ અવિનાશ with Meher,16મી એ જ બપોરે 3 વાગે ગુડગાંવથી ગાંધીનગર પહોંચી ગયા અને ખડે પગે ભવિશાની ગેરહાજરીમાં અંજુએ ઘર સંભાળ્યું અને અવિનાશ મારી પડખે ઉભા રહી ગયા અને મારો ભાર,મારી ચિંતામાં સહભાગી બની ગયા...

બસ,એક જ વાત કહેવી છે.

ડોક્ટરોને – તમે સહુ સેવામૂર્તિઓ છો, ભગવાન રૂપી છો. આ શ્રદ્ધા અમને ફળી તેવી રીતે સહુને ફળશે. ખાસ તો, એક બાપની, એક માની, એક પત્ની, સંતાનોની અરજ છે પ્લીઝ, પ્લીઝ, 45 મિનિટ પછી પણ પ્રયત્નો છોડતા નહીં. ઉપરવાળો નક્કી કરે નહીં ત્યાં સુધી સહુ ડોક્ટરો પ્રયત્ન ન છોડે. જરૂર 'ક્યાંકને ક્યાંક' 'કોઈક અમિત'ને જીવતદાન મળી જશે – 'ક્યાંકને ક્યાંક' ભાવિશા જેવી ‘સાવિત્રી’ને સત્યવાન પાછો મળી જશે… PLEASE…

બસ-અંતમાં –SVMS હોસ્પિટલના ડો.અચલ પટેલ સાહેબ અને ‘જીવનદાતા’ સમાન ડોક્ટરો અને યુ.એન મહેતા હોસ્પિટલના ડો.આર.કે.પટેલ સાહેબ અનેઅને ચમત્કારો ઉપર ચમત્કારો સર્જતા યુ.એન.મહેતા મેડિકો ફ્રેટરનિટીના ‘ચમત્કાર’ભર્યા પ્રયત્નોના અમે સહુ આજીવન ઋણી રહીશું. AMIT Could not have won the battle without ‘MEDICO SOLDIERS’ like Doctors. Thanx… Thanx…

અતૂટ શ્રદ્ધા સાથે દવા અને દુઆ હોય તો ચમત્કાર સંભવ

લેશ માત્ર શંકા વગર સાચા હ્રદયથી કરેલી પ્રાર્થના પરિણામ આપી શકે છે અનો જીવંત પૂરાવો ભાવિશાએ આપ્યો છે. મોતના માઢામાંથી અમિતનું પાછા ફરવું એ ભાવિશાની ઈશ્વર પરની અડગ શ્રદ્ધા, ડોક્ટરોના અવિરત પ્રયાસ અને સહુ સ્નેહીજનોની દુઆનો ચમત્કાર છે. આ જોઈને મરીઝનો એક શેર યાદ આવે છે. "શ્રદ્ધા જ મારી લઈ ગઈ મંજિલ ઉપર મને, રસ્તો ભૂલી ગયો તો દિશાઓ ફરી ગઈ!" અને અમિતના ફાઇટિંગ સ્પિરિટ માટે કહેવાનું મન થાય છે કે, "ચટ્ટાન તોડી માર્ગ કાઢશે જરૂર એ, ધીમા છતાં સતત હું બિંદુનો પ્રહાર છું."

કિરણ પટેલ અને અમિત પંડ્યા.

હાર્ટ એટેક આવ્યાના એક વર્ષ બાદ કિરણે મિત્ર અમિત અંગે શું લખ્યું?

ગત વર્ષે 13 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ મહાઠગ કિરણ પટેલે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરી હતી. જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે આજથી એક વર્ષ પહેલાં 13.09.2021નાં રોજની વજ્રઘાત સમાન ઘટના. મારા ભાઈ સમાન પરમ મિત્ર અમિત પંડ્યાનું હૃદય દોઢેક કલાક બંધ રહ્યું. પછી ચમત્કાર અને દોઢ કલાક બાદ ફરી ધબકતું થયું. ગાંધિનગરની SMVS હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર્સ મેડિકલ સ્ટાફનાં ભગીરથ પ્રયાસ અને પરીવારના સૌની ઈશ્વરમાં અડગ શ્રદ્ધા અને તેની કૃપા અને પછી યુ.એન.મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્સ સેન્ટરના ડોક્ટર અને નર્સિંગ સ્ટાફની અવિરત સારવાર. અમિતની દરેક પરિસ્થિતિમાં ફાઇટિંગ સ્પિરિટ અને આ બધાથી ઉપર અમિતની ધર્મપત્ની અને મારી બહેન ભાવિશાની સાવિત્રી જેવી અડગ શ્રદ્ધા તથા સહુ નામી-અનામી near dear onesની પ્રાર્થના દુઆ શુભકામના માનતા પ્રેમ ને કારણે લગભગ 28 દિવસ બાદ અમિત તેના નિવાસ એટલે કે 'હાશ'માં પરત ફર્યો. મારા પરમ મિત્ર અમિત ના આજના REBIRTH Dayના અવસરે તેને શુભેચ્છાઓ અને નવજીવનના વધામણાં પુષ્કળ..

હાલ તો કિરણ પટેલ અને તેનો મિત્ર અમિત પંડ્યા જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસના કબ્જામાં છે. તેમજ આ કેસની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે અમિત પંડ્યાના પિતાએ દીકરાના આ કાંડને કારણે મુખ્યમંત્રીના પીઆરઓ પદેથી રાજીનામું આપવું પડ્યું છે.