સાઈકુલ નામનું નાનકડું ગામડું મણિપુરના કાંગપોપકી જિલ્લામાં આવેલું છે. જ્યારે અમે 26 જૂને અહીં પહોંચ્યા ત્યારે વિસ્તારના સ્થાનિક કુકી નેતા અમને ઇમ્ફાલ બોર્ડર પરના બંકરો જોવા લઇ ગયા. રસ્તામાં બંદૂકો લટકાવીને ફરતા લોકો મળતા હતા. બંકરો, બંદૂકો, લડવૈયાઓ, બધું એકદમ મૈતેઈની વસ્તીવાળા સિંગદા ગામ જેવું હતું, જ્યાં અમે સાઈકુલ આવતાં પહેલાં મુલાકાત લીધી હતી. (મૈતેઈ ગામના બંકરોનો રિપોર્ટ અહીંયા વાંચો)

અમે એક બંકરથી થોડે દૂર હતા, કુકી નેતાઓએ અમને કહ્યું, 'અહીંથી જુઓ, આગળ જવું જોખમી છે. મૈતેઈ ફાયરિંગ કરે છે.’ તે પોતે અમને બંકર જોવા લાવ્યો હતો, પણ તે ઈચ્છતો હતો કે અમે દૂરથી જ જોઈએ. અમે બંકર તરફ ચાલ્યા. તેણે સેટ ફોન દ્વારા બંકરમાં લોકો સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું, કદાચ કુકી ભાષામાં. ત્યાંથી બંદૂકો સાથે છોકરાઓ અમારી તરફ આવવા લાગ્યા. તેમાંથી બે પાસે ઓટોમેટિક ગન હતી. અમને તેમની તસવીરો લેવાથી અટકાવવામાં આવ્યા, કહ્યું- 'આ મણિપુર પોલીસના જવાન છે'.

કુકી બંકરો સૈકુલ નગરની બહારના ભાગમાં બાંધવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અમે બંકર તરફ આગળ વધવા લાગ્યા ત્યારે આ બે લોકો સામેથી આવતા દેખાયા. તેના ખભા પર ઓટોમેટિક રાઈફલ લટકેલી હતી. કુકી નેતાએ તેને મણિપુર પોલીસનો માણસ કહીને બોલાવ્યો.

રસ્તાની ડાબી બાજુએ બંકર અમારી સામે હતું. જમીન પર એક લાંબી બંદૂક પડી હતી, જેના પર M17 લખેલું હતું. સામે ત્રણ અલગ અલગ ટીન શેડ હતા, તેમાં રોકેટ લોન્ચર અને બીજી મોટી બંદૂકો હતી. જ્યારે અમે વીડિયો બનાવવા માટે ફોન ઉપાડ્યો તો બંકર કમાન્ડર ગુસ્સે થઈ ગયો. કહ્યું- 'આ બધું દેખાડવા નથી માગતા.' વાતાવરણ ખૂબ જ તંગ બની ગયું, તેઓ કહેવા લાગ્યા- 'મૈતેઈએ ઓટોમેટિક હથિયારો લૂંટી લીધા છે, આ બંદૂકો અમે જાતે બનાવીએ છીએ.'

ઈન્ફાલની પેલેપારની કહાની: મૈતેઈ મહિલાઓએ બેરિયર લગાવ્યા, દરેક ગાડીની તલાશી લેવાઈ રહી છે

26 જૂનના રોજ ભાસ્કરની ટીમ ઇમ્ફાલ પશ્ચિમથી ગેમિફાઇ બોર્ડર ઓળંગીને કુકી વિસ્તારમાં કાંગપોકપી જિલ્લામાં પહોંચી હતી. ઈમ્ફાલમાં અમારી સાથે મૈતેઈ ડ્રાઈવર હતો, પરંતુ તે આ સરહદ પાર કરી ન શક્યો. અમને મુસ્લિમ ડ્રાઈવરો મળ્યા, ફક્ત આ લોકો જ કોઈ પણ અવરોધ વિના કુકી-મૈતેઈની આ સરહદ પાર કરી શકે છે, બીજા છે નગા છે.

મણિપુરમાં હિંસા 3 મેના રોજ ચુરાચંદપુર જિલ્લામાંથી શરૂ થઈ હતી. જિલ્લો કુકી સમુદાયનો ગઢ છે. બે મહિના પછી હિંસાની સૌથી વધુ ઘટનાઓ કાંગપોકપીમાં બની રહી છે. કાંગપોકપી જિલ્લો ઇમ્ફાલને ત્રણ બાજુએથી ઘેરાયેલો છે. જ્યાં પણ ઇમ્ફાલ અને કાંગપોકપી એકબીજાને સ્પર્શે છે, તે તળેટીનો વિસ્તાર છે. અહીં જંગ ચાલુ છે. સૌ પ્રથમ નકશા દ્વારા સમજો કે કંગપોકપી હવે મણિપુર યુદ્ધ ક્ષેત્રનો ગઢ કેવી રીતે બની ગયો છે...

(મેપ ગ્રાફિક્સ)

ખીણ પાછળ રહી ગઈ હતી. પહાડોમાંથી થઈને અમે પશ્ચિમ ઈમ્ફાલ અને કાંગપોકપીની સરહદ ગામગીપાઈ પહોંચ્યા. હવે આ સરહદ માત્ર બે જિલ્લા વચ્ચેની સરહદ નથી, પરંતુ રાજ્યના બે સમુદાયો વચ્ચેની દીવાલ છે. ગમગીફાઈ પહોંચતાં પહેલાં ખીણની બાજુએ આવેલી મૈતેઈ મહિલાઓ બેરિયર લગાવીને કુકી વિસ્તારમાં જતા વાહનોને ચેક કરે છે.

ગમગીફાઈ પહોંચ્યા પછી બોર્ડરની એન્ટ્રી પર એક બોર્ડ લાગેલું છે કે 'Meitei Products are banned', એટલે કે મૈતેઈનો માલ-સામાન અહીં પ્રતિબંધિત છે. સિમેન્ટની બોરીઓમાં રેતી ભરેલી બોરીઓમાંથી બનાવેલી 5-5 ફૂટની 8 દીવાલો રોડની બંને તરફ ખેંચાયેલી છે, જેથી કોઈ વાહન ઝડપથી પસાર થઈ શકે નહીં. કુકી લોકો માટે તેમના વિસ્તારમાં પ્રવેશવા માટે આ એક ચેકપોસ્ટ છે અને કુકી મહિલાઓ આ ચેકપોસ્ટનું સંચાલન કરી રહી છે. ચહેરા પર સફેદ રંગ લગાવેલી આ કુકી મહિલાઓ લાકડીઓ સાથે એલર્ટ મોડમાં તહેનાત છે.

બોર્ડર પરથી પસાર થતા દરેક વાહનને આ મહિલાઓ પાસેથી પસાર થવું પડે છે. વાહન બોર્ડર ઓળંગે અને ગમગીફાય ગામમાં પ્રવેશે તે પહેલાં ડ્રાઈવરે વાહન સાઈડમાં પાર્ક કરવું જરૂરી છે. કુકી મહિલાઓ વાહન ચેક કરે છે કે વાહનમાં કોઈ મૈતેઈ પ્રોડક્ટ, દારૂ, હથિયાર લઈ જવામાં નથી આવતા. અમારી કારની આગળ 'PRESS' લખેલું હતું, તેથી અમને પૂછ્યું કે ક્યાં જવું છે અને પછી જવા દીધા.

અમને 'ધ બ્લુ વોલ' ઓર્ગેનાઈઝેશનના ગોગો અમને બોર્ડર પર લેવા આવ્યા. આ સંસ્થા મણિપુર હિંસાથી પ્રભાવિત કુકી લોકોને મદદ કરે છે. લગભગ 30 કિમીની મુસાફરી કરીને અમે કાંગપોકપી મેઈન ટાઉન પહોંચ્યા. બજારો અને દુકાનોથી સજ્જ શહેરમાં અડધાથી વધુ દુકાનો બંધ થઈ ગઈ હતી. જેમાં મોટાભાગની મૈતેઈ સમુદાયની હતી. બંધ દુકાનોના શટર પર અંગ્રેજીમાં કાળા રંગમાં કંઈક લખેલું હતું, જેણે અમારું ધ્યાન ખેંચ્યું. PEACE ONLY AFTER SEPARATE ADMINISTRATION, WE WANT SEPARATE ADMINISTRATION, LONG LIVE OUR FIGHTERS

કાંગપોકપી બોર્ડર પર ગામગીપાઈ ગામમાં મહિલાઓ વાહનોનું ચેકિંગ કરી રહી છે. તેઓ ઇમ્ફાલથી આવતા દરેક વાહનને રોકે છે, તેની તપાસ કરે છે અને પછી જ તેને આગળ વધવા દે છે.

ગોગોઉ દિલ્હી યુનિવર્સિટીની સેન્ટ સ્ટીફન્સ કોલેજના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. સિવિલ સર્વિસીસની તૈયારી કરી, ક્રેક કરી શક્યા નહીં, તે માતા સાથે મણિપુર પરત ફર્યા. અમે પૂછીએ છીએ, 'દિલ્હી-મુંબઈ પાછા જવાનું મન થતું નથી?' જવાબ મળે છે, 'કોઈએ તો અહીંના લોકોની મદદ કરવી પડશે.' ગોગોઉ અમને કાંગપોકપી ટાઉનમાં બેપ્ટિસ્ટ ચર્ચના પાદરી વેન હોપુ સાથે પરિચય કરાવે છે. આ ચર્ચ ઈમ્ફાલથી ભાગી ગયેલા કુકી લોકોને મદદ કરી રહ્યું છે.

વેઇન હોપુ કહે છે કે સમગ્ર જિલ્લામાં લગભગ 50 રાહત શિબિરો છે અને દરેક શિબિરમાં સરેરાશ 1000 વિસ્થાપિત લોકો છે. મૈતેઈ બાજુથી કોણ હિંસા કરી રહ્યું છે? જવાબમાં હોપુ કહે છે કે મૈતેઈ લિપુન અને આરામબાઈ ટેંગોલ જૂથોના લોકોએ કુકી ગામોને સળગાવી નાખ્યા હતા. 3 મે પહેલાં પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાતાવરણ સર્જાઈ રહ્યું હતું. લોકોને હિંસા માટે તાલીમ આપવામાં આવી રહી હતી. હુમલાખોરો પાસે હથિયારો તો હતા જ, પરંતુ તેઓએ યુનિફોર્મ પણ પહેર્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં 273 ચર્ચ પર હુમલા થયા છે. તે બધું આયોજનબદ્ધ હતું.

અમે પાદરીને પૂછ્યું કે હિંસાનો ઉપાય શું હોઈ શકે? જવાબ છે- 'ફક્ત એક જ ઉપાય છે, અલગ વહીવટી તંત્ર.'

કુકી કમાન્ડરે અમને તેના મોબાઈલ પર ગામ સળગતા હોવાનો વીડિયો બતાવ્યો. તેઓ આક્ષેપ કરે છે કે ખામેનલોક ગામને મૈતેઇ લડવૈયાઓએ આગ લગાવી દીધી હતી. આ પછી ફાટી નીકળેલી હિંસામાં 9 લોકોના મોત થયા હતા.

મુસ્લિમ ડ્રાઈવર અહીંથી આગળ જઈ શકતો નહોતો, તે સાઈકુલમાં રાત રોકાવા તૈયાર નહોતો. ગોગોએ સાઈકુલના કુકી નેતાઓ સાથે વાત કરી અને તેઓ અમને લેવા આવ્યા. મેઇનટાઉન વિશેના બે પહાડોને પાર કરીને સાઈકુલ જવાનો રસ્તો છે. અમે ખૂબ જ ખરાબ, તૂટેલા અને સાંકડા પહાડી રસ્તા પરથી સાઈકુલ પહોંચ્યા. ઇમ્ફાલ ખીણને અડીને આવેલા સાઈકુલ શહેરમાં ગેંગપીજંગ, મુલમ, થોંગકાંગફાઇ, નુનાક ગામો છે. આ કુકી ફોરવર્ડ પોસ્ટ છે જ્યાં કુકી સશસ્ત્ર સૈનિકો તહેનાત છે.

ફોરવર્ડ પોસ્ટ પર હથિયારબંધ 15-20 લોકો; દેશી M17, મશીનગન અને રોકેટ લોન્ચર્સ

સાઈકુલ ખાતે અમે લલાન કેન હાઓકિપને મળ્યા, તેના ખભા પર ડબલ બેરલ ગન હતી. મણિપુર હિંસા બાદ તેણે પોતાનું નામ બદલીને લલ્લન કુકી રાખ્યું. બંદૂક લટકાવીને બંકરમાં તહેનાત થયા પહેલાં તે ગૌહાટી યુનિવર્સિટીમાં બીએના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો.

લુલાનન કેન હાઓકીપ, કુકી સમુદાયમાંથી આવતા. લુલાનન કહે છે કે 'શાંતિ બંદૂકથી નહીં આવે, પરંતુ જમીન છીનવાઈ જવાના ડરથી ઉઠાવી પડી હતી'.

લલ્લન કહે છે 'હું જાણું છું કે બંદૂકો એ ઉકેલ નથી, પરંતુ અમારી પાસે બંદૂકો ઉપાડવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી. આ સમયે તમારા ગામની રક્ષા કરવી સૌથી જરૂરી છે. મને સૌથી મોટો ડર એ છે કે કદાચ અમારી જમીન છીનવાઈ જશે.

અમે સ્થાનિક કમાન્ડરને સરહદ પરનું કૂકી બંકર બતાવવા કહ્યું. તેઓ અમને લઈ ગયા, પરંતુ અમને ખૂબ દૂરથી બંકર બતાવવા લાગ્યા. તેઓ અમને ફોરવર્ડ પોસ્ટ પર લઈ જવા માટે સતત આનાકાની કરતા હતા. તેઓએ કહ્યું, 'આ રસ્તેથી આગળ વધવું એટલે તમારો જીવ ગુમાવવો. પહાડની બીજી બાજુથી મૈતેઈ ગોળીબાર કરી રહ્યા છે, તમને કંઈ થયું ગયું તો?’ પણ અમે ફોરવર્ડ પોસ્ટ જોવાની જીદ્દ કરી. આ પછી કમાન્ડરે વોકી-ટોકી પર થોડીવાર વાત કરી, જોકે અમને એવો અંદાજ હતો કે કમાન્ડર કંઈક છુપાવી રહ્યો છે.

રસ્તામાં આગળ વધતાં જોયું તો બે હટ્ટા-કટ્ટા યુવાનો આવતા હતા. તેમાંથી એક લીલા-પીળા રંગની વર્દીમાં હતો જ્યારે બીજાના ખભા પર AK-47 રાઈફલ લટકતી હતી. કમાન્ડરે કહ્યું કે આ બંનેના ફોટોગ્રાફ ન લો.

અમે પૂછ્યું કે તે કોણ છે? જવાબ મળ્યો- 'મણિપુર પોલીસ જવાન છે, પરંતુ કોઈ વાતચીત કર્યા વિના બંને ઝડપથી આગળ વધ્યા.' અમને શંકા હતી કે શું આ સશસ્ત્ર કુકી મિલિટેન્ટ તો નથી ને. જ્યારે અમે કંઈક પૂછવા માંગતા હતા, ત્યારે કમાન્ડર અને તેના સાથીદારો ઉશ્કેરાવા લાગ્યા.

કુકી ફોરવર્ડ પોસ્ટની નજીક ગયો કે તરત જ રાઈફલવાળા છોકરાઓ મળવા લાગ્યા. મોટાભાગના 18થી 22 વર્ષના હશે. હાથ બનાવટની બંદૂકો ઉપરાંત તેમની પાસે ઓટોમેટિક રાઈફલ્સ પણ છે.

જ્યારે અમે કુકી ફોરવર્ડ પોસ્ટ પર પહોંચ્યા ત્યારે લગભગ 15-20 લોકો રાઈફલ સાથે તહેનાત હતા. કારણ સામે હતું કે અમને ત્યાં જતા કેમ રોકવામાં આવી રહ્યા હતા. સ્વદેશી M17, મશીનગન અને રોકેટ લોન્ચર પણ હતા. જ્યારે અમે ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનો કે વીડિયો બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે કમાન્ડરે અમને કડકાઈથી અટકાવ્યા. કહેવા લાગ્યા- 'આ બધું બતાવી શકાતું નથી.' તેઓ અમારા પર ગુસ્સે થવા લાગ્યા. અમે આગ્રહ ન કર્યો, કારણ કે અમારે આ લોકો સાથે રાત રહેવાનું હતું.

અમને કુકી ફોરવર્ડ પોસ્ટ પર પોસ્ટ કરાયેલો એક યુવાન મળ્યો, જે બોલવામાં ખૂબ જ ઝડપી હતો. નામ- બોઈમંગ ચોંગલાઈ, ઉંમર- 23 વર્ષ. અમે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા -

સવાલ : તમે તમારા હાથમાં રાઈફલ કેમ રાખી છે?

જવાબ : મૈતેઈ અમારા પર હુમલો કરી રહ્યા છે, અમે અમારી જમીનનો બચાવ કરી રહ્યા છીએ. રાજ્યમાં કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળો હાજર છે, છતાં આપણા લોકો મરી રહ્યા છે. આ યુદ્ધ 3 મેના રોજ શરૂ થયું હતું, પરંતુ યુદ્ધ હજુ પણ ચાલુ છે. પોતાની રક્ષા કરવી એ કુકી લોકોની ફરજ છે.

સવાલ : જો કોઈ મૈતેઈ સામે દેખાશે તો શું કરશો?

જવાબ : અમે તેને કોઈ સવાલ નહીં કરીએ, કોઈ કાગળ નહીં માગીએ. અમારી બંદૂક તેને જવાબ આપશે.

બોઈમંગ ચોંગલાઈએ ખભા પર લટકતી રાઈફલ પકડી, ઝટકા સાથે આગળની ટ્યુબ ખોલી, કમરે બાંધેલી ગોળીઓના પટ્ટામાંથી કારતુસ કાઢીને રાઈફલ લોડ કરી અને કહ્યું, તમારે આગ જોવી છે…

(આટલું કહેતાંની સાથે જ તેણે ખભા પર લટકતી રાઈફલ હાથમાં પકડી લીધી, એક ઝટકાથી તેણે આગળની નળીને ખોલી, તેની કમરે બાંધેલી ગોળીઓના પટ્ટામાંથી કારતુસ કાઢ્યા અને રાઈફલ લોડ કરીને કહ્યું, શું તમે ફાયર જોવા માંગો છો...)

સવાલ : તમે છેલ્લીવાર બીજી તરફથી ફાયરિંગ ક્યારે જોયું, તેના વિશે કહો.

જવાબ : અમારા પર ઘણી વખત ગોળીબાર થયો છે, અમે તેનો જવાબ ફાયરિંગથી જ આપીએ છીએ. તેઓ બોમ્બથી પણ હુમલો કરે છે, અમે અમારી લાઇસન્સવાળી રાઈફલોથી લડી રહ્યા છીએ.

સવાલ : મણિપુર સરકાર પાસે તમારી શું અપેક્ષા છે?

જવાબ : મણિપુરના સીએમ હંમેશા શાંતિની વાત કરે છે. હું દરરોજ સાંજે સમાચાર સાંભળું છું, જેમાં કહેવામાં આવે છે કે આ લડાઈ હિંદુઓ અને ખ્રિસ્તીઓ વચ્ચે છે. સીએમ અમને બર્માથી આવેલા શરણાર્થી કહે છે, અમને આ શબ્દ પસંદ નથી. કુકીનો ઈતિહાસ વાંચશો તો ખબર પડશે કે અમે આ ભૂમિના લોકો છીએ. મુખ્યમંત્રીએ ખોટું બોલવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

સવાલ : દેશના ગૃહમંત્રી પાસેથી તમે શું ઈચ્છો છો?

જવાબ : મારે એટલું જ કહેવું છે કે જો તમે મણિપુરમાં કેન્દ્રીય દળોને ઉતાર્યા છે, તો તેમને શાંતિથી કામ કરવા દો.

મૈતેઈ પાસે ફોર્સથી લૂંટેલા હથિયાર, જવાબ આપવા માટે અમે પાઈપથી ગન્સ બનાવી...

અમે સાઈકુલ પાછા ફર્યા. કુકીએ કૃપા કરીને અમને તેના એક ઘરમાં બેસાડ્યા. અમને ભોજન કરાવ્યું અને મૈતેઈ દ્વારા ચાલી રહેલી હિંસા વિશે વાત કરી. થોડી જ વારમાં ફોરવર્ડ પોસ્ટનો કમાન્ડર અમને મળવા આવ્યો. જ્યારે અમે તેને તે બંદૂકો વિશે પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું, 'આ આતંકવાદીઓની બંદૂકો નથી. આ પુમ્પી ગન છે. પુમ્પી ગન એટલે મજબૂત લોખંડની પાઇપમાંથી બનેલી રાઇફલ અથવા ઓટોમેટિક ગન.

કુકી વસતિ શસ્ત્રો અને ગોળીઓ બનાવવામાં નિષ્ણાત છે. તેમના કમાન્ડરે અમને આ ગનપાઉડર અને લોખંડથી બનેલી ગોળીઓ બતાવી.

કમાન્ડરે આગળ કહ્યું- 'અમે અમારા M16ની જેમ અમારી M17 ગન બનાવી છે. આ પાતળી, પરંતુ મજબૂત લોખંડની પાઈપ અને બોરિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી થોડી જાડી લોખંડની પાઇપમાંથી બનાવવામાં આવે છે. રોકેટ લોન્ચર પણ આ રીતે બનાવવામાં આવે છે. ગનપાઉડર અને લોખંડના ભંગારમાંથી દારૂગોળો પણ ઘરે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જ્યારે ગોળીબાર કરવામાં આવે છે ત્યારે સામે આવનાર ટોળાંની ચાળણી થઈ જાય છે. ફાયરિંગનો અવાજ એટલો જોરદાર હોય કે તે IED બ્લાસ્ટની જેમ દૂર સુધી સંભળાય.

અમે ફરી પ્રશ્ન કર્યો કે આ બધું તમે ક્યાંથી શીખ્યા? જવાબ મળ્યો- 'અમારો ઇતિહાસ વાંચો, અમે શિકારી હતા. અહીં દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે કેવી રીતે જાતે હથિયારો બનાવવા. જ્યારે મૈતેઈ રાજાને મદદની જરૂર પડતી, ત્યારે તે કુકી આગેવાનો પાસે મદદ માગતો, અમે તેને ઘણી લડાઈમાં બચાવ્યો હતો. આજે તેઓ અમને બહારના કહેવા લાગ્યા છે. અમે અંગ્રેજો સામે લડ્યા, તમે એંગ્લો-કુકી યુદ્ધ વિશે વાંચો. તમારે મૈતેઈ લિપુન અને અરામબાઈ ટેન્ગોલના હથિયાર જોવા જોઈએ. તેને સ્ટેટ સપોર્ટ કરે છે. જો અમારી પાસે પુમ્પી બંદૂકો ન હોય, તો તેઓ અમને જીવતા નહીં છોડે.'

કુકી નેતાઓ ભલે એમ કહે કે તેમની પાસે આધુનિક શસ્ત્રો નથી, પરંતુ અમને ગામમાં એક લડવૈયા પાસે એક ઇન્સાસ રાઇફલ મળી. આ રાઈફલોનો ઉપયોગ માત્ર સેના અને પોલીસ કર્મચારીઓ કરે છે.

પહાડી પર કુકી રેવોલ્યૂશનરી આર્મીનો કેમ્પ, કોઈને જવાની પરમિશન નહીં

જ્યારે અમે ઇમ્ફાલ છોડ્યું ત્યારે બે પ્રશ્નો હતા, શું આ હિંસામાં કુકી મિલિટેન્ટ સામેલ હતા કે નહીં? અને શું ખરેખર અફીણની ખેતી થાય છે? પહેલા પ્રશ્નના જવાબમાં, અમને કેટલાક એવા લોકો નજરમાં આવ્યા જે કદાચ મિલિટેન્ટ હતા. અમે મોટી બંદૂકો જોઈ હતી. 27 જૂને, અમને જાણવા મળ્યું કે સાઈકુલમાં ટેકરીઓ પર કુકી રિવોલ્યુશનરી આર્મી (KRA) કેમ્પ છે. સ્થાનિક ભાષામાં તેને સૂ કેમ્પ કહેવામાં આવે છે.

કુકીનો દાવો છે કે તેમનો આતંકવાદીઓ સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ આતંકવાદી જૂથો સ્વાયત્તતાની માંગ કરી રહ્યાં છે, સરકાર સાથે બિન-કાર્યક્ષમતાનો કરાર છે, તેથી શાંતિ છે. આસામ રાઈફલ્સ તેમના પર નજર રાખે છે, તેઓ તેમના કેમ્પની બહાર જઈ શકતા નથી, કોઈ તેમને મળી શકતા નથી. આવા નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેનું કેટલું પાલન થાય છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે.

સૈકુલમાં ટેકરીઓ પર કુકી રિવોલ્યુશનરી આર્મી કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે. આ જૂથે 2005માં કેન્દ્ર સરકાર સાથે સસ્પેન્શન ઓફ ઓપરેશન એગ્રીમેન્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

જ્યારે અમે કુકી કમાન્ડરને સૂ કેમ્પ જવા માટે કહીએ છીએ, ત્યારે તે ફરીથી ગુસ્સે થઈ જાય છે. ક્યારેક તે કહે છે કે તે ખૂબ દૂર છે, ક્યારેક તે કહે છે કે તેઓ પરવાનગી વિના જઈ શકતા નથી. જોકે, સ્થાનિક સ્વયંસેવકોનું કહેવું છે કે કુકી વિલેજ ડિફેન્સ કમિટિના લિડર્સ અને કમાન્ડરો અને મિલિટેન્ટના સંપર્કમાં છે.

તેણે એક કિસ્સો પણ સંભળાવ્યો, 3 અને 6 મે વચ્ચે કુકી ગામો પર થયેલા હુમલા માટે લોકો મિલિટેન્ટથી પણ નારાજ છે. આ ગુસ્સો એટલા માટે છે કારણ કે તેઓએ મિલિટેન્ટને તેમના જંગલોમાં આશ્રય આપ્યો હતો, તેમને સમર્થન આપ્યું હતું, પરંતુ જ્યારે કહેવાતા મૈતેઈ મિલિટેન્ટે કુકી ગામો પર હુમલો કર્યો ત્યારે તેઓ કોઈ બચાવવા આવ્યું નહોતું. કુકી મહિલાઓએ સૂ કેમ્પની બહાર વિરોધ પણ કર્યો હતો.

અમને એક કુકી વોલિન્ટિયર પણ મળ્યો જે અગાઉ અફીણ ઉગાડતો હતો. તે કહે છે, 'તમને દૂરથી જોઈને લાગે છે કે અમે અફીણની ખેતી કેમ કરીએ છીએ, પણ અહીં શું કરવું? માત્ર ચોખાની જ ખેતી થાય છે, તે પણ વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર. ન તો સારી કોલેજ, ન હોસ્પિટલ, ન તો બિઝનેસ કરવા માટે કોઈ ઉદ્યોગ. અહીં કોઈ રસ્તો નથી, તેથી મોટી વસ્તીએ અફીણ ઉગાડવાનું શરૂ કર્યું.

છોકરાઓ બંદૂકો લટકાવતા સુરંગોમાં તૈનાત છે.

મૈતેઈ અને નગા પણ અફીણના ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં સામેલ છે. આ નવી સરકારે પહેલાં અમારી આવકનો એકમાત્ર સ્ત્રોત બંધ કર્યો અને હવે ઇમ્ફાલ જ બંધ કરી દીધું. અમે સમજીએ છીએ કે અફીણની કહાની એટલી સરળ નથી, કુકી નારાજ છે કારણ કે ત્યાં નોકરીઓ નથી અને વિકાસ પણ નથી. કુકી કમાન્ડર અમને સુ કેમ્પમાં જવા માંગતા ન હતા. તેઓ અમને પૂછતા રહે છે કે અમે ક્યારે ઇમ્ફાલ પાછા ફરી રહ્યા છીએ. કમાન્ડર પોતે અમને કાંગપોકપી તરફ લઈ જાય છે. જતી વખતે તે માત્ર એટલું જ કહે છે - 'સાચું લખજો'.

અમે અમારા મુસ્લિમ ડ્રાઇવરને બોલાવીએ છીએ અને તેની સાથે ગામગીફાઈ બોર્ડર પર પાછા ફરીએ છીએ. કુકીએ ગામગીફાઈ પાસે બેપ્ટિસ્ટ ચર્ચની આસપાસ લગભગ 7 બંકર બનાવ્યા છે. અમે આ બંકરો પર પણ જઈએ છીએ. લગભગ 100 લોકો આ બંકરો પર નજર રાખી રહ્યા છે, જેમાં નાના છોકરાઓ વધુ છે. તમામ ફોરવર્ડ પોસ્ટ પર યુવાન છોકરાઓ છે, કેટલાક 17 વર્ષ જેટલા યુવાન છે.

અહીં મહિલાઓ પણ રસોઈ બનાવી રહી છે, સુરક્ષામાં લાગેલા છોકરાઓ ભોજન કરી રહ્યા છે. અમે શિબિરમાં એક મહિલાને પૂછીએ છીએ, શું આ બધું બંધ થશે? તે નિરાશામાં કહે છે, 'આ બાળકોને શાળામાં ભણવું હતું. તેણે તેની કારકિર્દી વિશે વિચારવું જોઈએ. આ ભવિષ્ય માત્ર કુકી માટે જ નહીં પણ મૈતેઈના બાળકો માટે પણ યોગ્ય નથી. મણિપુરનું ભવિષ્ય બંદૂકો સાથે બંકરોમાં તહેનાત છે. કોઈને આ જોઈતું નહોતું.’ કહેતાં તે ચૂપ થઈ જાય છે, અમારી પાસે પણ આનો કોઈ જવાબ નથી. સરહદ પાર કરીને અમે ઇમ્ફાલ પાછા ફર્યા.

આ ગામગીફી ગામ છે. બંકરમાં તહેનાત છોકરાઓ વારાફરતી ખોરાક ખાવા આવે છે, જેથી બંકર ખાલી ન રહે. આ દરમિયાન પણ રાઈફલ ખભા પર લટકતી રહે છે.

અમે કાંગપોકપી બે સવાલ લઈને ગયા હતા અને વધુ બે સવાલ લઈને ઈમ્ફાલ પાછા ફર્યા. આરામબાઈ ટેન્ગોલ અને મૈતેઈ લિપુન ગ્રુપ શું છે? તેઓ ઇમ્ફાલ હિંસામાં કેટલા અને કેવી રીતે સામેલ હતા?

