Gujarati News

Dvb original

Come To Meet Gandhiji In The Ashram Every Morning, Only Then Go To His Job

'જાદુ કી જપ્પી': આ યુવકનો દિવસ ગાંધી આશ્રમથી જ શરૂ થાય, દરરોજ પહેલાં બાપુને મળે પછી જ જોબ પર જાય

30 જાન્યુઆરી એટલે ગાંધી નિર્વાણ દિન. આજે એક એવાં યુવકની વાત કરીએ, જે ગાંધીજીને મળવા નિયમિત સાબરમતી આશ્રમ આવે છે. TCS કંપનીમાં સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયા CSR હેડ કિશનભાઈ લઢ્ઢા ગાંધીજીના વિચારથી ખૂબ જ પ્રભાવિત છે. તેઓ દરરોજ આશ્રમ આવી બાપુને દિલથી વંદન કરે છે અને પછી જ પોતાના દિવસની શરૂઆત કરે છે. કિશનભાઈએ આ અંગે દિવ્ય ભાસ્કર સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. જેના શબ્દશઃ અહીં અમે રજૂ કરી રહ્યા છીએ.

સાબરમતી આશ્રમમાં બાપુની પ્રતિમા સાથે કિશનભાઈ લઢ્ઢા.

''સાબરમતી આશ્રમ નિયમિત આવું છું''

કિશનભાઈએ જણાવ્યું કે, ''હું છેલ્લાં 5 વર્ષથી ગાંધી આશ્રમ નિયમિત આવું છું. શરૂઆતમાં અહીં પ્રકૃતિ, ઝાડ અને પ્રાણી સાથે જોડાવાના હેતુથી મારી દીકરી સાથે આવતો હતો. અહીં મારા સિવાય ઘણાં લોકો આવે છે અને જે પક્ષીઓને ચણ ખવડાવતાં હતાં. જેમને જોઈને મને પણ લાગ્યું કે, હું પણ આવું કરું જેથી મને પણ પક્ષી અને પ્રાણી સાથે દોસ્તી કરવાની તક મળશે. આ તો એક અલગ વાત થઈ, પણ ગાંધીજીએ બનાવેલાં આ આશ્રમમાં દેશ-દુનિયામાંથી હજારો લોકો આવે છે.''

સાબરમતી આશ્રમમાં આવેલાં હૃદયકુંજ તસવીર.

''બાપુનું તત્વ પરનું ફોકસ મને પ્રેરણા આપે છે''

વધુમાં વાત કરતાં કિશનભાઈએ કહ્યું કે, ''બાપુનું એવું તે શું આત્મબળ અને સામર્થ્ય હશે જે અહીં લોકોને ખેંચી લાવે છે. મારી વાત કરું તો બાપુનું તત્વ પર જે ફોકસ હતું તે મને ખૂબ જ પ્રેરણા આપે છે. જેને લીધે હું અહીં નિયમિત આું છું. આ ઉપરાંત અહીં બાજુમાં સફાઈ વિદ્યાલય છે. ત્યાં અમારા મિત્ર જયેશભાઈ છે, એમનામાંથી મને પ્રેરણા મળે છે. ગાંધીવાદી ન હોવા છતાં બાપુના જે વિચાર છે 'Truth and non-violence are as old as the hills' તે કોઈ નવી વાત નથી. પણ તેની સાથે કેવી રીતે જોડાઈ શકાય તે હેતુંથી અહીં આવું છું.''