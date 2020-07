‘ટિકટોકની પેરન્ટ કંપની બાઈટડાન્સના ડોક્યુમેન્ટ જોઈને ખબર પડે છે કે, તે એક સ્ટાન્ડર્ડ સ્પોન્સર્ડ કંપની છે. ચીનમાં અલીબાબા જેવી કંપની ત્યારે જ બનાવી શકાય જ્યારે તેને સરકાર મદદ કરે. ત્યાં સરકાર તેમનું મન પડે ત્યારે કંપની પાસે ડેટા માગી શકે છે અને કંપની ના પણ પાડી ન શકે. ટિકટોકના કેસમાં પણ આવું જ હતું કારણ કે તેની પ્રાઈવસી પર જોખમ તો હતું જ’, ચિનગારી એપના કો-ફાઉન્ડર સુમિત ઘોષના આ શબ્દો છે. ભાસ્કરને આપેલા સ્કાઈપ ઇન્ટરવ્યૂમાં તેમણે કહ્યું કે, ‘જ્યારે ડાઉનલોડ અચાનક વધી ગયા ત્યારે મારી આખી ટીમ 48 કલાક સુધી ઊંઘી નહોતી. 1 કરોડ ડાઉનલોડની સિદ્ધિ અમારા માટે કોઈ સપનાં જેવું જ છે.’ વાંચો આખો ઇન્ટરવ્યૂ:

અમે 48 કલાક સુધી સૂતા નહોતા...

22 દિવસમાં ચિનગારી એપ 11 મિલિયન વખત ડાઉનલોડ થઈ. આશરે 10 દિવસમાં 3 મિલિયન વખત ડાઉનલોડ થયું. શું માત્ર ટિકટોક પર પ્રતિબંધ તેનું કારણ છે?

ટિકટોક બેન થઈ એ એક મોટું કારણ છે, પરંતુ ટિકટોક બેન થઇ તે પહેલાં પણ અમારી એપ સારા એવા પ્રમાણમાં ડાઉનલોડ થઈ રહી હતી. 10 જૂનથી અમે અમારી એપનું માર્કેટિંગ શરુ કર્યું હતું અને સાડા ત્રણ મિલિયન ડાઉનલોડ ટિકટોક બેન થઇ તે પહેલાં આવી ચૂક્યા હતા.

ત્યારબાદ ટિકટોક એપ બેન થઇ તેનો અમને વિશ્વાસ આવતો નહોતો. અમે સાડા ત્રણથી સીધા 11 મિલિયન પર પહોંચી ગયા. આનું સૌથી મોટું કારણ ટિકટોક છે. અત્યારે પણ એપ પર ત્રણથી ચાર લાખ ડાઉનલોડ્સ રોજના આવી રહ્યા છે. યુઝર્સ વીડિયો જોઈ રહ્યા છે અને શેર પણ કરી રહ્યા છે.

ચિનગારીની સર્જનયાત્રા વિશે કંઈક કહો. રૂપિયા ક્યાંથી આવ્યા?

મેં અને બિશ્વાત્મા નાયકે મળીને આ એપ બનાવવાનો પ્લાન તૈયાર કર્યો હતો. બિશ્વાત્મા પ્રોગ્રામર છે અને હું પ્રોડક્ટ ગ્રોથનો માણસ છું. અમે દેશ માટે એવી એપ બનાવવા માગતા હત, જેને ટિયર ટુ અને ટિયર થ્રી શહેરોમાં રહેતા લોકો પણ વાપરી શકે. અત્યારે ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવી સોશિયલ મીડિયા એપ્સ મોટાભાગે ટિયર-વનમાં આવતાં મોટાં શહેરોનાં લોકો જ ઉપયોગમાં લે છે.

અમે જોયું કે ‘મ્યૂઝીકલી’ નામની અમેરિકન કંપનીની એપ ઘણી પોપ્યુલર થઇ રહી હતી, જેને ટિયર ટુ અને ટિયર થ્રીના લોકો પણ ઘણી પસંદ કરી રહ્યા હતા. ત્યાંથી જ અમને શોર્ટ વીડિયો એપ બનાવવાનો આઈડિયા આવ્યો. તેના પરથી અમે ‘ચિનગારી’ લોન્ચ કરી, તેમાં અમે ગેમ પણ લાવ્યા જેથી લોકો એપ પર આવી રહ્યા છે, તેમને કંટાળો આવતો નથી. આ રીતે ચિનગારી એપ બની.

148 million videos watched on Chingari platform yesterday, 3.6 million videos liked, managed to get this scale in 22 days. Lets talk about scale/retention/community #chingaripic.twitter.com/u3wzfh7Qrt