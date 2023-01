Gujarati News

Celebrating It Without Understanding Its Spirit Is Futile

કરિયર ફંડા 26 જાન્યુઆરીનો સાચો અર્થ સમજો: તેની ભાવના સમજ્યા વગર તેની ઉજવણી નિરર્થક

શિક્ષાવિદ સંદીપ માનુધને

આ ખુબ રસપ્રદ વાત છે કે, આપણે એક સામાન્ય ભારતીયને પૂછીએ કે 26 જાન્યુઆરીનું સેલિબ્રેશન આપણે કેમ કરીએ છીએ, તો ઘણા લોકો તેને આઝાદી સાથે જોડશે, જ્યારે આ તેના કરતા પણ ઘણી આગળની ઉજવણી હોય છે.

ભારત 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આઝાદ થયું. પરંતુ આ સ્વતંત્ર સાચા અર્થે 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ મળી, જ્યારે ભારતમાં 'બંધારણ' અમલમાં આવ્યું અને લોકતંત્રની સ્થાપના થઈ. માત્ર સ્વતંત્રતા મળવી પૂરતી નહતી, કારણકે આઝાદી પછી ભારતમાં પણ બીજા દેશની જેમ તાનાશાહી, રાજતંત્ર, સૈન્ય શાસનના મૂળિયા ફરી સ્થાપિત થઈ જાત. પરંતુ ભારતના સ્થાપકોએ ભારતને એક શાનદાર બંધારણથી સુરક્ષિત ભવિષ્ય આપ્યું.

26 જાન્યુઆરી, પ્રજાસત્તાક દિવસ શું છે?

26 જાન્યુઆરી આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું તે દિવસ, આઝાદ દેશને ગણતંત્ર બનાવતો દિવસ, કાયદાનું રાજ સ્થાપિત કરવાનો દિવસ.

ભારતમાં બંધારણના નિર્માણનું કાર્ય ડિસેમ્બર 1946થી શરૂ થઈ ગયું હતું. બંધારણ નિર્માણનું કામ લગભગ 250 સભ્યોની બંધારણ સભા દ્વારા 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ પૂર્ણ થયું હતું. તે દિવસને આપણે 'કાયદા દિવસ' અથવા તો 'બંધારણ દિવસ'ના રૂપમાં ઉજવીએ છીએ. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા 26 જાન્યુઆરી 1930ના રોજ પૂર્ણ સ્વરાજની માગ સાથે દેશવાસીઓને આ દિવસને 'સ્વતંત્રતા દિવસ'ના રૂપમાં ઉજવવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી. આ દિવસની યાદમાં 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ તૈયાર બંધારણને બે મહિના પછી એટલે કે 26 જાન્યુઆરી 1950થી અમલમાં મૂકવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો, જેને આપણે પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે મનાવીએ છીએ.

સામાન્ય માણસ માટે પ્રજાસત્તાક દિવસનો અર્થ

1) જનતા માટે જનતાનું શાસન(People’s rule for the people)

પ્રજાસત્તાકનો અર્થ એ છે કે ભારતનું શાસન 'ભારતના લોકો' એટલે કે 'ગણ' દ્વારા 'ભારતની જનતા'ને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા કરવામાં આવશે. ભારતની જનતા તેમના કાર્યના આધારે સમયાંતરે થનારી ચૂંટણીમાં તેમને બદલી શકે છે. તેનો અર્થ છે કે કોઈ પણ સંસ્થા, સંસદ, કાર્યપાલિકા, બ્યુરોક્રેસી કે ન્યાયતંત્ર નહીં પરંતુ જનતા સર્વોપરી છે. આને જ We The People કહેવાય છે.

જનતા સર્વોપરી છે, આ યાદ રાખો!

2) કાયદાનું શાસન(Rule of Law)

'બંધારણ' લાગુ થવાનો શું અર્થ થાય છે? આનો અર્થ છે કે ભારતનું શાસન કોઈ વ્યક્તિ, સંસ્થા, સમાજ કે ધર્મની ઈચ્છાથી નહીં, તાર્કિક બનાવેલા કેટલાક નિયમો, જેને આપણે 'કાયદા'ના નામથી ઓળખીએ છીએ, તેના દ્વારા થશે.

જે દેશમાં કાયદાનું રાજ હોય છે, ત્યાં રાજાનું શાસન નહીં પરંતુ કાયદો પોતે રાજા હોય છે.

3) સમાનતા(Egalitarianism)

ભારતીય બંધારણની કલમ 14થી 18 ભારતમાં સમાનતા સ્થાપિત કરે છે. એટલે કે ભારતના બંધારણમાં કોઈ પણ ભારતીય સાથે ધર્મ, જાતિ, રંગ, લિંગ, વંશ, વર્ગ કે જન્મ સ્થળાના આધારે ભેદભાવ ન કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સમાનતાનો અધિકાર બંધારણની મુખ્ય બાંયધરીઓમાંનો એક છે.

એક ખૂબજ અસમાન સમાજ, જ્યાં ઐતિહાસિક રૂપથી હંમેશા અન્યાય થતો રહ્યો છે, તેના માટે આ એક ક્રાંતિકારી વિચાર હતો.

4) છ સ્વતંત્રતાઓનો અધિકાર(Six fundamental freedoms)

ભારતના બંધારણની કલમ 19 નાગરિક અધિકારોના રૂપમાં છ પ્રકારની સ્વતંત્રતાની બાંયધરી આપે છે. તેમાં વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, હથિયારો વગર શાંતિપૂર્ણ એકઠા થવાની સ્વતંત્રતા, ભારતના પ્રદેશમાં ક્યાંય પણ ફરવાની સ્વતંત્રતા, ભારતના કોઈપણ ભાગમાં સ્થાયી થવાની અને રહેવાની સ્વતંત્રતા અને કોઈપણ વ્યવસાય કરવાની સ્વતંત્રતાનો સમાવેશ થાય છે.

નાગરિક સ્વાતંત્ર્યનો પાયો આ છ સ્વતંત્રતાઓમાંથી નખાયો છે. આ છ આપણા દેશના દરેક નાગરિકને મજબૂત બનાવે છે.

5)શોષણ વિરુદ્ધ અધિકાર(Right against exploitation)

ભારતીય બંધારણમાં આ અધિકાર કલમ 23-24માં લખેલો છે. તેમાં રાજ્ય અથવા કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા સમાજના નબળા વર્ગોનું શોષણ રોકવા જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. કલમ 23ની જોગવાઈ અનુસાર માનવ તસ્કરી પ્રતિબંધિત છે, તેને કાયદા દ્વારા સજાપાત્ર ગુનો બનાવવામાં આવ્યો છે, તેમજ જબરદસ્તી મજૂરી કરવી અથવા કોઈ વ્યક્તિને મહેનતાણા વિના કામ કરવા દબાણ કરવું જ્યાં તે કાયદેસર રીતે કામ ન કરવા અથવા મહેનતાણું મેળવવા માટે હકદાર છે તે પણ પ્રતિબંધિત છે.

6)ધર્મ, સંસ્કૃતિ તેમજ શિક્ષાની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર (Freedom of Religion)

ભારતીય બંધારણની કલમ 25થી 28માં આ અધિકાર સમાવિષ્ટ છે, જે દરેક નાગરિકોને ધાર્મિક સ્વતંત્રતા પ્રદાન કરે છે અને ભારતમાં ધર્મનિરપેક્ષ બનાવે છે. બંધારણ મુજબ, ભારતનો કોઈ અધિકૃત રાજ્ય ધર્મ નથી અને રાજ્ય દ્વારા તમામ ધર્મો સાથે ન્યાયી અને તટસ્થતાથી વર્તવું જોઈએ. અનુચ્છેદ 25 તમામ વ્યક્તિઓને વિવેકની સ્વતંત્રતા અને તેમની પસંદગીના ધર્મનો સ્વીકાર, આચરણ અને પ્રચાર કરવાની સ્વતંત્રતાની બાંયધરી આપે છે. જો કે, આ અધિકારો જાહેર વ્યવસ્થા, નૈતિકતા અને આરોગ્ય અને સામાજિક કલ્યાણ અને સુધારા માટે પગલાં લેવાની રાજ્યની શક્તિને આધીન છે.

હિંદુ, મુસ્લિમ શિખ ઈસાઈ જૈન, પરસ્પર ભાઈ બહેન છે.

7)બંધારણીય ઉપાયોનો અધિકાર (Right to Constitutional Remedies)

બંધારણીય ઉપાયોનો અધિકાર નાગરિકોને તેમના મૂળભૂત અધિકારોના ઉલ્લંઘન સામે રક્ષણ માટે ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતનો સંપર્ક કરવાની સત્તા આપે છે. ભારતના બંધારણની કલમ 32, પોતે એક મૂળભૂત અધિકાર છે, જે અન્ય મૂળભૂત અધિકારોના અમલની બાંયધરી આપે છે. સુપ્રીમ કોર્ટને બંધારણ દ્વારા આ અધિકારોના રક્ષક તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું છે. સર્વોચ્ચ અદાલતને મૂળભૂત અધિકારોના અમલીકરણ માટે આદેશ, પ્રતિબંધ, રિટ અને રિટ જારી કરવાની સત્તા છે.

તમારા મૂળભૂત અધિકારો જ 26 જાન્યુઆરીને ખાસ બનાવે છે.

બોધપાઠ

26 જાન્યુઆરી એ દિવસ છે જ્યારે ભારતે પોતાને એક આધુનિક, સભ્ય, પ્રગતિશીલ દેશના રૂપમાં સ્થાપિત કરવા પહેલું પગલું ભર્યું હતું. જો તમે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ, જાતિવાદ અને ધાર્મિક કટ્ટરતામાં વિશ્વાસ કરો છો, તો તમે આ દિવસની ભાવનાનો નાશ કરો છો.

આશા રાખું છું કે હવે તમે વધુ જાગૃત રહી અને ભારતીય પ્રજાસત્તાક દિવસના આનંદની ઉજવણી કરશો

આજને કરિયર ફંડા છે કે 26 જાન્યુઆરીની ખોખલી ઉજવણી કરવાની જગ્યાએ, તેની મૂળ ભાવનાનો સમજો, કાયદાના રાજનું સન્માન કરી નાના-મોટાનો ભેદભાવ ટાળો અને આ દિવસની ઉજવણી કરો.