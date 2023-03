Gujarati News

સન્ડે જઝબાત 18 વર્ષથી બેડ પર છું, હાલી-ચાલી પણ નથી શકતો: પણ આંદોલનમાં જાઉં છું, ભાષણ આપું છું; મારા જેવા લોકોની મદદ કરું છું

જરા વિચારો, તમે સ્વસ્થ છો, તમારી પાસે બધું જ છે. તમે આવતીકાલ માટે સપનાઓ સેવી રહ્યા છો. અચાનક આંખ ખૂલે અને એક જ ઝટકામાં બધું જ બદલી જાય છે. તમે હોસ્પિટલમાં પહોંચી જાવ છો. તમારા હાથ-પગ કામ કરવાના બંધ થઈ જાય છે. ગળાની નીચેનો ભાગ એકદમ સુન્ન થઈ જાય છે. હાલવા-ચાલવાની પણ શક્તિ નથી રહેતી. જીવનભર માટે બેડ રેસ્ટ આપી દેવાય છે.

જો આ બધું હકીકતમાં થયું હોય, તો તમારી પર શું વિતે? મારી સાથે આવું થયું છે. એક જ ઝટકામાં મારું જીવન બદલાય ગયું. છેલ્લા 18 વર્ષથી હું બેડ પર છું.

હું, રઇસ હિદય, કેરળના મલ્લપુરમ જિલ્લાનો રહેવાસી છું. પાંચ ભાઈ બહેનોમાં સૌથી મોટો. પપ્પા ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં સેટલ હતા અને અમે ભાઈ-બહેન અહીં મા સાથે રહેતા હતા. હું ભણવામાં બહુ હોશિયાર નહોતો, બીજા અન્ય ક્રિએટિવ કામોમાં આગળ હતો. સ્કૂલમાં મારી ગણના જાણીતા છોકરાઓમાં થતી હતી.

અકસ્માતના થોડા દિવસ પહેલા લેવાયેલી તસવીર. મારી સાથે મારી નાની બહેન પણ છે.

25 એપ્રિલ 2004ની વાત છે. ત્યારે હું દસમા ધોરણમાં હતો. આગલા દિવસે સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ફંક્શન હતું. તેના સંચાલનની જવાબદારી મારી હતી. હું તેના માટે આમથી તેમ ભાગી રહ્યો હતો. વસ્તુઓ ગોઠવતા ઘણીવાર થઈ ગઈ. રાત 8-9 સુધી તો હું સ્કૂલમાં જ હતો.

મને ડેકોરેશનમાં કંઈ ખૂટતું લાગ્યું. એટલે મેં દુકાનવાળાને ફોન કરીને કહી દીધું હતું કે દુકાન ખુલી રાખે, હું મોડી રાત્રે સામાન ખરીદવા આવીશ.

થોડીવાર પછી હું એક ઓટોમાં બેસીને નીકળી ગયો. થાકના કારણે રસ્તામાં જ મને નિંદર આવી ગઈ. આ વચ્ચે કોઈ મોટી ગાડીએ ઓટોને પાછળથી ટક્કર મારી દીધી. આ પછી શું થયું, કેવી રીતે થયું, એ મને કંઈ જ યાદ નથી.

ત્રણ દિવસ પછી હું ભાનમાં આવ્યો તો હું હોસ્પિટલમાં હતો. હું નહોતો જાણતો કે કોણે મારા પરિવારજનોને ફોન કર્યો હતો, કોણ મને હોસ્પિટલ લઈ આવ્યું. થોડીવાર પછી મેં હાથ-પગ હલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

મને એવું લાગ્યું કે મારા હાથ-પગ કામ નથી કરી રહ્યા. ગળાની નીચેના ભાગમાં પણ કંઈ જ અસર નહોતી રહી તેવું લાગ્યું. એક્સિડન્ટના કારણે ગળાની નીચે ભાગથી મને લકવો મારી ગયો હતો. ડોક્ટરે કહ્યું કે હું ક્યારેય ચાલી નહીં શકું. ક્યારેય બેસી નહીં શકું અને મારે હંમેશા માટે સૂઈને જ રહેવું પડશે.

મને લાગ્યું કે મારી દુનિયા તો ખતમ જ થઈ ગઈ. મને ગભરામણ થવા લાગી. હું ખૂબ જ રોયો. અંતે ત્રણ મહિનાની સારવાર પછી મને ઘરે લાવ્યા. સ્કૂલથી મારા ક્લાસમેટ્સ મને મળવા આવતા, શિક્ષકો આવતા રહેતા હતા. મારા ભાઈ-બહેન હંમેશા મારી આસપાસ જ રહેતા હતા. મને ક્યારેય એકલો છોડ્યો નથી, પરંતુ આખો દિવસ રડે રાખતો હતો.

હું હંમેશા એવું વિચારતો હતો કે મારી સાથે જ કેમ આવું થયું? એક વર્ષ સુધી રોજ હું રડતો હતો.

હું આખો સમય રડતો હતો. અચાનક આટલું બધું કેવી રીતે બદલાઈ ગયું તે હું સમજી શક્યો નહીં. હવે મારું શું થશે?

બીજીતરફ, મને ઠીક કરવા માટે પરિવારના લોકોએ શક્ય તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા હતા. દરેક હોસ્પિટલ અને ડોક્ટર પાસે ગયા હતા. માતાએ ઘણી જગ્યાએ મન્નત પણ માગી હતી. એટલે કે લોકોએ જ્યાં-જ્યાં કહ્યું, ત્યાં-ત્યાં મને લઈ ગયા, પણ કોઈ ફાયદો થયો નહીં.

આ પછી મેં ફિઝિયોથેરેપી ટ્રીટમેન્ટ લેવાની શરૂ કરી દીધી. તે વખતે હું સૈય્યદ કુતુબની લખેલી બૂક 'In the Shade of the Qur'an' વાંચી રહ્યો હતો. તેમાં એક લાઇને મારા જીવનમાં યુ-ટર્ન લેવડાવ્યો.

તે લાઇન હતી- જેઓ માત્ર ધર્મ માટે ભાષણ આપે છે, ખુદા તેમની દુઆ કુબુલ નહીં, જેઓ માનવતા માટે કામ કરે છે, ખુદા ફક્ત તેમની દુઆ અને નમાઝ કુબુલ કરશે. બસ આ લાઇને મારા મનમાં ઘર કરી લીધું.

ઘણા લોકો તો એવા હતા, જેઓ વર્ષોથી હોસ્પિટલની બહાર નહોતા આવ્યા. કોઈએ 10 વર્ષથી સૂર્યોદય નહોતો જોયો, તો કોઈએ 10 વર્ષથી પોતાનો પરિવારને નહોતો જોયો.

આની પાછળનું સૌથી મોટું કારણ ગરીબી હતી. સરકાર ગરીબ રોગીઓને દૂધનું પેકેટ અને એક ઈંડા આપતી હતી. હોસ્પિટલ પણ દૂધને ઉકાળવા અને ઈંડાને બાફવા માટે બે રૂપિયા જ લેતી હતી, પણ અમુક પાસે બે રૂપિયા આપવા માટે પણ નહોતા.

આ તસવીર ગયા વર્ષની ઈદની છે. મારી સાથે મારા માતા-પિતા અને ભાઈ-બહેનો છે.

આ હાલાતોએ મને અહેસાસ કરાવ્યો કે હું વધુ સારી સ્થિતિમાં છું. ભાઈઓ અને બહેનો મારા માટે તેમના જીવનનું બલિદાન આપતા હતા. માતા-પિતા ખૂબ પ્રેમ કરતા. મારી આંખમાં આંસુ આવે ત્યારે આખો પરિવાર ભેગો થઈ જતો. મોટા ભાગના મને ગળે લગાડતા. અને બીજી બાજુ, જ્યારે હું હોસ્પિટલમાં આ લોકોની પીડા જોઉં છું, ત્યારે હું વિચલિત થઈ જાઉં છું.

થોડા દિવસો પછી, મેં એવા લોકો સાથે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું જેઓ વર્ષોથી હોસ્પિટલમાં પડ્યા હતા. બીજું કોઈ તેની સાથે વાત કરતું નહોતું. વાતચીત દરમિયાન મને ખબર પડી કે તેમની પીડા કેટલી ઊંડી છે. કેટલાક લોકોએ મારી સાથે તેમની લાગણીઓ શેર કરી, તેમના દુ:ખ શેર કર્યા. થોડા દિવસો પછી, મને સમજાયું કે લોકો પર તેની સકારાત્મક અસર થઈ રહી છે. તેનાથી લોકોમાં હિંમત આવી રહી છે. હકીકતમાં આ લોકો ઇચ્છતા હતા કે કોઈ તેમની વાત સાંભળે, તેમની સાથે વાત કરે.

હું વિવિધ સ્થળોએ એન્જોય કરવા જાઉં છું. ઉપરાંત, હું મારા જેવા લોકોને બહાર ફરવા લઈ જાઉં છું.

મને લાગ્યું કે લોકોની સેવા કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે. પલંગ પર સૂતા સૂતા મેં એક વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું. અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં એકલા પડેલા લોકોના નંબર એકઠા કર્યા. દરેકને ગ્રુપમાં ઉમેરવાનું શરૂ કર્યું. હું આવા લોકો સાથે કલાકો સુધી ફોન કે વીડિયો કોલ પર વાત કરતો, તેમની વાતો સાંભળતો.

ઘણીવાર મિત્રો કે પરિચિતો મને મળવા આવતા. તેઓ મને પૂછતા હતા કે તમને કંઈ જોઈએ છે. મેં દર વખતે ના પાડી. પછી મેં એક નવી પહેલ શરૂ કરી. જેઓ મને મદદ માટે પૂછે છે, હું તેમને આ સરનામે અમુક સામાન પહોંચાડવા કહું છું. આ હોસ્પિટલમાં કંઈક મોકલી દેજો. આ રીતે, બેડ પર સૂતા સૂતા, મેં લોકોને મદદ કરવાનું શરૂ કર્યું.

કોઈના ઘરે વ્હીલચેર, કોઈના ઘરે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને કોઈ હોસ્પિટલમાં પૈસા અને દવાઓ.... આ રીતે ધીમે ધીમે લોકોને મદદ કરવાનો સિલસિલો વધતો ગયો. મેં એક ગ્રુપ બનાવીને બને એટલા લોકોને મદદ કરવાનું શરૂ કર્યું.

હું બેડ પર સૂઈને જુદા જુદા પ્રોગ્રામમાં જાઉં છું. હું બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરું છું.

અત્યારસુધી હું વ્યક્તિગત રીતે બધું મેનેજ કરતો હતો. નેટવર્ક મોટું થયું ત્યારે મને લાગ્યું કે હવે મારે વ્યક્તિગત લેવલથી ઉપર આવીને કામ કરવું પડશે. પછી મેં ગ્રીન પેલેટી નામનું ટ્રસ્ટ બનાવ્યું. તેની સાથે વધુને વધુ સક્ષમ લોકોને જોડવાનું કામ કર્યું.

મેં એવા લોકોને હોસ્પિટલ અને ઘરમાંથી બહાર કાઢવાનું નક્કી કર્યું, જેઓ વર્ષોથી બહાર નથી આવ્યા. મિત્રોની સલાહ લીધા પછી, 25 લોકોને તૈયાર કર્યા. અમે પહેલીવાર વાયનાડ ગયા હતા. અમે ત્યાંના એક હિલ સ્ટેશનમાં ખૂબ આનંદ કર્યો. બોટિંગ પણ કર્યું.

સારું જમવાનું ખાધું. આકાશ જોયું. પક્ષીઓનો કલબલાટ સાંભળ્યો, પાણી જોયું, હવાનો આનંદ લીધો, ઝાડ-પાનને જોયા. બધા માટે આ ખાસ અનુભવ હતો. આ પછી અમે કેરળના અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર ગયા. તે દિવસ પછી મારું મિશન જ આ બની ગયું.

કેરળમાં લોકો મને જાણવા લાગ્યા. હું આંદોલનોમાં જાવા લાગ્યો. લોકોના કાર્યક્રમોમાં જાવા લાગ્યો. તેમને મળ્યો. આવી રીતે લોકોની સેવાનું કામ કરતો ગયો.