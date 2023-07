Gujarati News

Bihar's First Woman IPS Officer, Brought Criminals Straight, Known As Hunterwali Madam, A Living Inspiration

ખાખી કવર ‘ઑપરેશન ગંગાજલ’નાં તેજાબી IPS ઑફિસર: બાળક ઝૂંટવીને બલિ ચડાવી દેનાર અપરાધીનું શું કર્યું? માથાભારે સાસરિયાંની પુત્રવધૂ બની બિહારની પહેલી ‘હંટરવાલી’ IPS ઑફિસર

અમદાવાદ એક કલાક પહેલા લેખક: વિક્રમ મહેતા



'તું મારા દીકરાના શૂઝની દોરી બાંધવાને પણ લાયક નથી.'

કટ ટુ નેશનલ પોલીસ એેકેડમી-હૈદરાબાદ.

પોતાના પડછાયાથી પણ ગભરાઈ જાય એવી એક ગભરુ છોકરી પોતાનાં શૂઝની દોરી બાંધી રહી છે. શૂઝની દોરી બાંધતાં એના માનસપટ પર સાસરિયાંઓએ સંભળાવેલા આ શબ્દો દસ્તક દે છે અને ભીની થયેલી આંખોની ભીનાશમાં ભૂતકાળ સળવળી ઊઠે છે. સમયનું ચક્ર જ્યારે ફરે છે ત્યારે 180 ડિગ્રીએ ફરે છે!

એ છોકરી પોલીસ ઓફિસરની ટ્રેનિંગ માટે આવી છે. આઇપીએસની તાલીમ માટે. છોકરીના સમયનું ચક્ર પણ બરાબરનું ઘૂમે છે. સાસરિયાંને મન શૂઝની દોરી બાંધવા પણ લાયક ન હોય એવી એક છોકરીએ યુપીએસસી ક્રેક કરી લીધી છે અને હવે એ આઇપીએસ ઑફિસર બનવાની છે!

વોટ અ વન્ડરફુલ સિનેમેટિક સીન! આ છોકરી એટલે મંજરી જરુહર. બિહારની પહેલી મહિલા IPS. મંજરી જરુહરે પોતાની પોલીસ કરિઅરને લઈને એક પુસ્તક લખ્યું છે ‘મેડમ સર’. ‘ખાખી કવર’ સિરીઝના આ હપ્તામાં વાત મેડમ સર મંજરી જરુહરની. આ એક એવી સ્ત્રીની વાત છે જેણે કશું કરવાની ઠાન લીધી છે!

મંજરી જરુહરનો જન્મ પટનામાં. પિતા જમીનદાર ફેમિલીમાંથી બિલોંગ કરે. અતિ રૂઢિચુસ્ત. દીકરીને પીળા હાથ કરીને જલદી સાસરે વળાવી દેવાની માનસિકતાવાળા. માતાની પ્રકૃતિ જુદી. દીકરીને શિક્ષણ આપવામાં માને. ઓગણીસ વર્ષની ઉંમરે મંજરીનાં લગ્ન થયાં. પણ માથાભારે સાસરિયાઓએ મંજરીને ત્રાસ આપવામાં કંઈ બાકી ન રાખ્યું. આ પછી મંજરીએ પતિથી છુટ્ટા થઇને દિલ્હીમાં ‘રાવ સ્ટડી સર્કલ’ જોઇન કર્યું અને UPSCની તૈયારીનો પ્રારંભ કર્યો.

વર્ષ 1976માં મંજરીએ યુપીએસસીની એક્ઝામ ક્રેક કરી. IPS કેડર મળી. પરિવારના વિરોધ વચ્ચે પણ મંજરીએ IPS કેડર સ્વીકારી. મંજરીનો પરિચય અહીં તાલીમ માટે આવેલા રાકેશ સાથે થયો જે લગ્નમાં પરિણ્મયો. મંજરી જ્યારે પટના પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થયા ત્યારે પુરુષ અધિકારીઓ પણ પોલીસ ડ્રેસમાં એક લેડીને જોઇને અચંબિત થઇ ગયા. કોઇ પરગ્રહવાસી હોય એમ મંજરી જરુહરને અચંબાથી બધા પોલીસમેન જોઇ રહ્યા હતા. મંજરી જરુહરે પોતાની આ સ્થિતિ માટે શબ્દ પ્રયોજિત કર્યો છે: 'અ ફિશ ઇન ધ બાઉલ.'

પોલીસસ્ટેશનમાં FIR નોંધવા માટે એક કાગળ પણ નહોતો!

બિહારના દાનાપુર જિલ્લામાં મંજરી ASP તરીકે ફરજ બજાવતાં હતાં ત્યારનો એક પ્રસંગ છે. 'બિહતા પોલીસસ્ટેશન'ની મુલાકાત લેતી વખતે મંજરીએ સફેદ સાડીમાં એક સ્ત્રીને સ્ટેશનમાં રડતી જોઈ. સ્ટેશનના એક ખૂણામાં. લાચાર. અસહાય. નિરાધાર. સાવ નંખાઇ ગયેલી કાયા. રડવાનું કારણ પૂછતાં મંજરીને જાણવા મળ્યું કે, એ સ્ત્રીના દીકરાની હત્યા થઈ હતી. પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવવા આવી તો પોલીસે FIR નોંધવાની ના પાડી દીધી. શું કામ? કારણકે ઓફિસમાં કાગળ ન હતો! પોલીસ અધિકારીએ પેલી મહિલાને કાગળ સ્ટેશનરી પરથી લઈ આવવા કહ્યું. જ્યાં બે ટંક ખાવાના પણ સાંસા હોય ત્યાં સ્ટેશનરીના પૈસા તો ક્યાંથી હોવાના?.

મંજરી પેલા અધિકારીને ખીજાયા તો લાજવાને બદલે અધિકારી ગાજ્યો: ‘મેડમ સર, અમારી પાસે પેપર નહોતાં!’ મંજરીએ પેલા ઓફિસરને પોતાની ડ્યુટીનું ભાન કરાવ્યું અને પેલી મહિલાની FIR નોંધવા કડક આદેશ આપ્યો!

'ઑપરેશન ગંગાજલ'

વર્ષ 1980.

બિહારનું ભાગલપુર દેશ આખામાં ચર્ચાનો મુદ્દો બની ગયું હતું. બિહારમાં ગુનાખોરીનો સૂર્યોદય મધ્યાહ્ને તપી રહ્યો હતો. જંગલરાજનો એ દૌર હતો. અપરાધીઓ માથું ઊંચકી રહ્યા હતા. પોલિટિકલ સપોર્ટથી અપરાધજગત ફૂલી-ફાલી રહ્યું હતું. એક્સટોર્શન, કિડનેપિંગ, મર્ડર, ખૂન, લૂંટ, ધાડ અને બળાત્કારની ઘટનાઓ બિહારમાં સામાન્ય બની ગઈ હતી. એમ કહેવાય છે કે સ્થિતિ એ હદે ખરાબ હતી કે, આ અપરાધીઓ ખુલ્લેઆમ ઘરમાંથી મહિલાઓને ઉઠાવી લેતા. પોલીસ મૂકપ્રેક્ષક હતી. અપરાધીઓ સામે કાર્યવાહી તો કરતી પણ પછી આ અપરાધીઓ પોતાની પહોંચના આધારે જામીન પર હસતાં હસતાં છૂટી જતા. પોલીસ સમસમીને જોયા કરતી. પોલીસના હાથ બંધાયેલા હતા.

આખરે એક દિવસ... દેશનું જાણીતું અખબાર ‘ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ’ એક ન્યૂઝ બ્રેક કરે છે: 'The police deprived them of their eye-sight by using acid' આ પછી તો ઇન્ડિયન એકસપ્રેસના તત્કાલીન એડિટર અરુણ શૌરી એક સિરીઝ શરૂ કરે છે. ભાગલપુર બ્લાઇડિંગ કેસને એક્સપોઝ કરતી. બીજા મેગેઝિનો- અખબારો પણ આ ઘટનાને ફોલો કરે છે. બિહાર સરકાર પર એકશન લેવા માટે દબાણ આવે છે.

ફ્લેશબેક: બિહારના પોલીસ અધિકારીઓની એક ગુપ્ત બેઠક મળે છે. માતેલા સાંઢની જેમ છૂટા ફરતા, કાયદાથી પર થઈ ગયેલા આ રાક્ષસી અપરાધીઓ પર લગામ કેવી રીતે લાવી શકાય? પોલીસ અધિકારીઓ આખરે એક ઑપરેશનને ગુપ્ત રીતે લોન્ચ કરે છે. એ ઓપરેશનનું નામ 'ઑપરેશન ગંગાજલ'.

તારીખ 25 ઓકટોબર, 1979ના રોજ ભાગલપુરના અર્જુન ગોસ્વામીને પોલીસ પહેલા બેફામ માર મારે છે. પછી એની આંખો ફોડીને એમાં 'ગંગાજલ' રેડે છે. આ ગંગાજલ એટલે એસિડ! પોલીસના મતે આ ગંગાજલથી સમાજની ગંદકી સાફ થઈ રહી હતી. વર્ષ 1979-1980 વચ્ચે પોલીસના આ ઑપરેશનમાં બત્રીસ જેટલા અપરાધીઓએ પોતાની આંખ ગુમાવી દીધી.

મીડિયામાં આ ઘટના પ્રકાશમાં આવતાં જ હોબાળો મચી ગયો. ભાગલપુર પોલીસ સામે CIDની ઇન્કવાયરી બેઠી. આ ઇન્કવાયરીમાં એક હતા મંજરી જરુહર. એ સમયે તેઓ સ્ટેટ CIDમાં મુકાયા હતા. CIDએ તપાસ શરૂ કરી. તપાસમાં જણાયું કે, ઘણા કેસમાં પોલીસની અંગત અદાવતે પણ ભાગ ભજવ્યો હતો.

'વો તો હમ લોગો કો હથકડી લગવા દેગી'

આ ઇન્ક્વાયરી બે મહિના ચાલી. ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમમાં મંજરી જરુહર પાછા સૌથી જુનિયર. મંજરી જરુહરનું કામ હતું રિપોર્ટ તૈયાર કરવા, બધા જ ડોક્યુમેન્ટ્સ વ્યવસ્થિત વાંચવા. મંજરી જરુહર પર દબાણ પણ આવ્યું. જોકે મંજરી કોઈ પરિબળ સામે ઝૂક્યાં નહીં. જવાબદારોએ પછી તો મંજરી જરુહરના પરિવારને પણ ટાર્ગેટ કર્યો. એક દિવસ જ્યારે મંજરી જરુહરના પિતા સ્કૂટરમાં પેટ્રોલ પુરાવી રહ્યા હતા ત્યારે એક પોલીસકર્મી એમની પાસે આવે છે અને કહે છે, 'આપ મંજરી કો સમજાયેં, વો તો હમ લોગો કો હથકડી લગવા દેગી.'

પિતા ગભરાઈ ગયા અને થોડી કડકાઇથી મંજરીને આ કેસ પર ઓવર સેન્ટિમેટ ન થવા વિનંતી કરી. જોકે, આ ઘટના પછી મંજરી ડરવાને બદલે જવાબદારો સામે ન ઝૂકવા વધુ મક્કમ થયાં. સામ, દામ, દંડ, ભેદના પ્રલોભનો સામે ઝૂક્યા વગર 'ભાગલપુર બ્લાઇન્ડિંગ કેસ'માં જવાબદારો સામે મંજરીએ તપાસ કરી અને એક સજ્જડ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો. મંજરી જરુહર કહે છે, 'ભાગલપુર ઘટનાએ મને એ વાત શીખવી કે, પોલીસે કાયદાના રસ્તે ચાલવું. અંગત લાભ-પ્રસિદ્ધિ માટે ગેરબંધારણીય રસ્તે ચાલવાનું ટાળવું.'

મેડમ સર 'સ્ત્રી' હોવાના લીધે કડકાઈ દાખવી રહ્યાં છે...

મંજરી જરુહરે બોકારોમાં એસપી તરીકે ઘણી નોંધપાત્ર કામગીરી કરી છે. તત્કાલિન બિહારના બોકારોમાં એસપી તરીકેના ફરજકાળ દરમિયાન એક વખત મંજરી જરુહરનો ફોન રણકે છે: સામા છેડે એક સ્ત્રી રડી રહી છે. એના પતિએ એની સાથે મારકૂટ કરી છે અને એની બે વર્ષની દીકરીને ઉકળતા ગરમ પાણીના ટબમાં નાખી દીધી છે. મંજરી જરુહરે Dy.SPને તાત્કાલિક મહિલાના ઘરે જઈને તપાસના આદેશ આપ્યા. Dy.SPએ સ્થળ પર જઇને જોયું તો પેલી મહિલાની વાત સાચી નીકળી.

મંજરીએ મહિલાના નિવેદનને આધારે પતિ સામે ફરિયાદ નોંધી. મહિલાનો પતિ દહેજની માગણી કરીને અત્યાચારની તમામ હદ હટાવતો. રાક્ષસને પણ શરમાવે એવો પેલી મહિલાનો પતિ મંજરીની જ્ઞાતિનો હતો, એટલે જ્ઞાતિના આગેવાનોએ પણ નરમ વલણ રાખવા દબાણ કર્યું પણ 'મેડમ સર' અણનમ. આકરી કાર્યવાહીને લઈને હેડકવાર્ટરમાંથી પણ ફોન ગયા. મહિલા હોવાના લીધે અને પોતે એક ડિવોર્સી હોવાના કારણે કાર્યવાહીમાં સખતાઇ દાખવી રહી હોવાના આરોપોનો પણ મંજરીને સામનો કરવો પડ્યો. પણ મેડમ સર ન ડગ્યાં. પેલા સામે આકરી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી અને જેલભેગો કર્યો.

'હંટરવાલી', મહિલા SPતો એટલાં તાકાતવાળાં છે કે...

બોકારોમાં એસપી તરીકે મંજરી જરુહરે કાયદેસરનો સોપો પાડી દીધો હતો. અપરાધી તત્ત્વોને સીધાદોર કરી દીધા. ચેતવણી પણ અપાઈ કે, 'સંભાળીને રહેજો. કોન્સ્ટેબલ પણ અહીં એસપીને પણ ગણકારતા નથી. ભૂતકાળમાં આવા બનાવો બની ચૂક્યા છે એટલે સાચવજો.' બોકારોમાં એક લેડી એસપીને જોઈને લોકોમાં ઘણુ કુતૂહલ હતું. સાંજના છ કલાક પછી બોકારોમાં ચેઇન સ્નેચિંગ જેવી ગુનાખોરી પ્રવૃત્તિ વધી જતી. મંજરીએ આદેશ આપ્યો કે, સાંજના છ કલાકે તમામ ઓફિસરોએ યુનિફોર્મમાં હાજર રહેવું. સાંજના છથી રાતના નવ વાઇરલેસ પર ખડેપગે તૈનાત રહેવું. બોકારોમાં મંજરીએ નાઇટ પેટ્રોલિંગ વધાર્યું. બોકારોમાં સ્ટીલ પ્લાન્ટને કારણે ભારે વાહનોની અવરજવર રહેતી હતી.

ટ્રાફિકની સમસ્યાને નિવારવા માટે મંજરીએ ટ્રાફિક નિયમો કડક કર્યા. હેલ્મેટ ફરજિયાત કર્યો. પોલીસ એક્ટિવ છે એ અહેસાસ અપાવવામાં મંજરી સફળ થઈ રહ્યાં હતાં. મંજરીને પોતાની એક મિત્ર પાસેથી પછી જાણવા મળ્યું કે, લોકોએ મંજરીને એક બિરુદ આપ્યું છે: 'હંટરવાલી'. એક દિવસ DIGએ મંજરીને પોતાની ઓફિસમાં બોલાવ્યાં અને હસતાં હસતાં એક ઔર વાયકા સંભળાવી: 'લોકો કહી રહ્યાં છે કે, નવાં મહિલા એસપી એટલાં સશક્ત છે કે, તેઓ એકલે હાથે ટ્રકને ધક્કો મારીને મૂવ કરી શકે છે'. મંજરી હસી પડે છે!

એ સમયે હું એક 'મા' હતી!

બોકારોની જ એક ઘટના. એક દંપતી. પોતાના ફૂલ જેવાં નિર્દોષ બાળકને લઈને બસની રાહ જોતું ઊભુ છે. સવારના પાંચ-છ વાગ્યાનો સમય છે. એવામાં એક માણસ ત્યાં આવે છે અને બાળકને દંપતી પાસેથી ખેંચીને ઉઠાવી લે છે. હજુ પેલુ દંપતી વધુ કંઇ સમજે એ પહેલા તો એ શખ્સ બાળકને ઉઠાવીને બાજુના મંદિરમાં પહોંચી જાય છે અને એક ધારદાર છરીથી બાળકનું ગળું કાપી નાખીને હત્યા કરી નાખે છે!

મા-બાપની ચીસાચીસથી થોડીવારમાં જ લોકોનું ટોળું એકઠું થઈ ગયું. ટોળાએ એ શખ્સને ખૂબ માર્યો. એટલો માર્યો કે એ શખ્સ મરી જવાની અણી પર આવી ગયો. પોલીસ આવી. એ શખ્સને હૉસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો. મંજરી જરુહર પણ હૉસ્પિટલ પહોંચે છે. એ શખ્સ આખરી શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો. મંજરીએ પૂછપરછ કરી તો જાણવા મળ્યું કે, માનવબલી આપવાની અંધશ્રદ્ધાએ તેને આ નાપાક કૃત્ય કરવા દોર્યો હતો.

ડૉકટરોએ મંજરીને જણાવ્યું કે, એ શખ્સના બચવાની સંભાવના આમ તો ઓછી છે પણ જો મોટી હૉસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવે તો કદાચ આ શખ્સની જીવવાની શક્યતા થોડી વધી જાય ખરી. પણ મંજરી જરુહર કશું જ ન બોલ્યાં. મંજરી જરુહર અંદરથી નહોતા ઇચ્છતા કે આવો નરાધમ શખ્સ જીવી જાય. મંજરી જરુહરના મૌનમાં રહેલો જવાબ ડૉકટરો પણ સમજી ગયા. મંજરી જરુહર કહે છે, 'એ સમયે હું એક પોલીસ અધિકારી કરતાં માની ભૂમિકામાં વિશેષ હતી!'

જો 'મેડમ સર' અહીં હોત તો, અમને કશું ન થવા દીધું હોત!

1984. ઇન્દિરા ગાંધીની રાજકીય હત્યા થઈ. શીખ વિરોધી રમખાણો ફાટી નીકળ્યાં. આગજની-ખુનામરકીથી સડકો લોહિયાળ બની. તત્કાલિન બિહારના બોકારોમાં પણ આ ઘટનાના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા. બોકારોમાં ભયાવહ તોફાન ફાટી નીકળ્યાં હતાં. આ સમયે મંજરી રજા પર હતા. ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ મંજરી બોકારોમાં પાછાં ફર્યાં. આવીને શહેરનું પેટ્રોલિંગ કર્યું. મંજરી શહેરની દશા જોઈને ખૂબ દુ:ખી થયાં. દુકાનો બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી, રસ્તાઓ પર લોહી રેડાયેલું હતું. વાતાવરણમાં એક પ્રકારની ભયાવહતા હતી. મારા શહેરને આ શું થઈ ગયું? મંજરી ચિત્કારી ઉઠ્યા. મંજરી DIG શ્રીવાસ્તવને મળ્યાં. DIG વાસ્તવે મંજરીને કહ્યુ: 'બે દિવસથી અમે લોકોને બચાવી રહ્યા છીએ, હવે તમે ચાર્જ લો અને આ શહેરને બચાવી લો.'

બોકારોમાં ફાટી નીકળેલાં કોમી રમખાણોમાં મંજરીએ કડક હાથે કામ લીધું. તોફાની તત્ત્વોને ઝબ્બે કર્યાં. બોકારોમાં રહેતા શીખ પરિવારને-શીખ વિસ્તારને પોલીસ પ્રોટેકશન પૂરુ પાડ્યું. ઘરવિહોણા માટે રાહત કેમ્પો શરૂ કર્યાં. બોકારોમાં મંજરીની કાર્યવાહીને લઇને સ્થાનિકોનો ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. બોકારોની મુલાકાતે આવેલા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી ચંદ્રશેખર સિંહને લોકોએ કહ્યું 'હવેથી અમારી પરવાનગી વગર મેડમ સરની રજા મંજૂર ન કરવી. જો મેડમ સર અહીં હોત તો ઘણાની જિંદગી બચી ગઈ હોત!'

સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો

ઓક્ટોબર 1994. CISF (સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યોરિટી ફોર્સ)ના DIG તરીકે મંજરીની નિમણૂક થઈ. આપણે જાણીએ છીએ કે, CISFની જવાબદારી પબ્લિક સેક્ટરના રક્ષણની હોય છે. સ્ટીલ પ્લાન્ટ, પાવર પ્લાન્ટ, ઓઇલ ફિલ્ડ, રિફાયનરીઝથી માંડીને એરપોર્ટ, મેટ્રો-રેલ્વેની જવાબદારી CISF સંભાળતું હોય છે.

જે જિલ્લામાં SP તરીકે મુકાયાં હતાં એ બોકારોમાં ત્યાં જ મંજરીએ CISFના DIG તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. મંજરી જરુહરનો દીકરો તુષાર ત્યારે બોર્ડમાં. તુષાર ત્યારે પટનામાં પિતા સાથે રહીને બોર્ડ એકઝામની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. મંજરીને એક માતાસહજ ચિંતા એ પણ કે, દીકરો પહેલીવાર એની જિંદગીની મહત્ત્વની પરીક્ષા આપી રહ્યો છે અને પોતે એની સાથે નથી.

મંજરીએ જોયું કે, CISFની છાપ સ્થાનિક લેવલે થોડી ખરડાયેલી છે. સ્થાનિક ગ્રામજનોને CISFના જવાનો સાથે અવાર-નવાર સંઘર્ષ થતો. બોકારોના સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં વિધાઉટ ડ્રેસ આવી જતા CISFના જવાનોને મંજરીએ કડક સૂચના આપી અને ડ્રેસ વગર આવવાની મનાઇ ફરમાવી દીધી. પ્લાન્ટમાં માલની ચોરીને અટકાવવા માટે મંજરીએ કડક પગલાં લેવાનાં શરૂ કર્યાં. સ્થિતિમાં ઘણા અંશે સુધારો આવ્યો.

એક દિવસ મંજરી આઉટ ઓફ ધ ટાઉન હતાં ત્યારે એમને IG અજય પ્રસાદે ટેલિફોનિક જાણ કરી કે, ક્રાઇમ ઇન્ટેલિજન્સ વિંગે ચૌદ CISFના જવાનોને પ્લાન્ટમાં વસ્તુઓની ચોરી કરતા રંગેહાથ ઝડપી લીધા છે. પ્લાન્ટ તારની હાઇ બાઉન્ડ્રી વોલથી સુરક્ષિત હતો, આમ છતાં કેટલાક CISFના માણસો તારના ગેપ મારફતે પ્લાન્ટમાં ઘૂસી જતા અને અંદરથી કિંમતી માલસામાનની ચોરી કરીને બહાર પોતાના સાથી કર્મીઓને સરકાવી દેતા. મંજરી તાત્કાલિક બોકારો પરત ફરે છે અને પેલા ચૌદ જવાનોને કાર્યવાહી કરીને ડિસમિસ કરી નાખે છે. મંજરીના આ પગલાંથી આખા વિભાગમાં સોપો પડી ગયો. ખુદ DIGએ મંજરીના આ કડક પગલાંની પ્રશંસા કરી.

15 ઓગસ્ટની એક સાંજે પ્લાન્ટના ટેલિકોમ્યુનિકેશન સ્ટોરમાં ચોરી થઈ. મંજરી તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગયા. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં સહાયરૂપ બને એ માટે ડોગ સ્ક્વોડ બોલાવવામાં આવી. મંજરી જાણતાં હતાં કે પ્લાન્ટમાં ઘણાં અંડરગ્રાઉન્ડ઼ ટનલ છે. પ્લાન્ટને કૂલિંગ માટે પાણીની બહુ જરૂરિયાત રહેતી. મંજરીને ઘણીવાર એ સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે, આ અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલની વાટે ચોરો પ્લાન્ટમાં ઘૂસી જાય છે અને કિમતી વસ્તુઓની ચોરી કરીને પાછા આ જ ટનલથી બહાર નીકળી જાય છે.

મંજરી જરુહરે ડેપ્યુટી કમાન્ડન્ટ જગબીર સિંહને આ ટનલ ખોલવાનો આદેશ આપ્યો. ક્રાઇમ ઇન્ટેલિજન્સ વિંગના બે ઓફિસરો આ અંધારી ટનલમાં દાખલ થયા. ટનલ એ દિવસે ડ્રાય હતી. આ બે ઓફિસરોના હાથમાં રહેલી શાર્પ ટોર્ચ ટનલના અંધારાને એમ ઉલેચતી હતી કે જાણે કોઈ માખણના પિંડમાં છરી ફરતી હોય. ટનલની અંદર થોડું ચાલ્યા હશે ત્યાં જ ઓફિસરોના ટોર્ચના પ્રકાશમાં ચોરીનો માલ જોવા મળ્યો. ચોર ટનલમાં જ માલ મુકીને ફરાર થઇ ગયા હતા. ઓફિસરોએ ટનલમાંથી માલને બહાર કાઢ્યો. મંજરીએ બંને ઓફિસરોને દસ હજારનું ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા.

મહિલા ઉત્થાન માટે સક્રિય ભૂમિકા ભજવી!

પોલીસમેનની વિધવાઓ મંજરી જરુહરની પહેલી પ્રાથમિકતા હતા. પોતાનું જીવંત ઉદાહરણ સામે ધરીને આ મહિલાઓમાં મંજરીએ એક આત્મવિશ્વાસ પેદા કર્યો. એ લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા. જ્યાં જરૂર લાગી ત્યાં મહિલાઓના સકારાત્મક વિકાસમાં પોતાની ઓથોરિટીનો પણ ઉપયોગ કર્યો.

1984ના શીખ રમખાણોમાં જે મહિલાઓએ પોતાના પતિ ગુમાવ્યા હતા એવી મહિલાઓને બોકારો સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં નોકરીએ લગાડવા સક્રિય પ્રયત્નો કર્યા. CISFમાં ફરજ બજાવતા જે મહિલાનો પતિ, પિતા કે દીકરો શહીદ થઈ ગયો હોય એની જગ્યાએ મહિલાને ઓફર થયેલી જોબ સ્વીકારી લેવા સમજાવી.

એકવાર ઓડિશાના CISFના એક યુનિટ પર નક્સલવાદીઓએ હુમલો કર્યો. ભીષણ રક્તપાત થયો. આની સાયકોલોજિકલ અસરરૂપે બોકારોની એક મહિલાએ CISFની નોકરી લેવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. મંજરીને જ્યારે આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે એવી કુશળતાથી પેલી મહિલાને સમજાવી કે, છેલ્લી ઘડી સુધી નોકરી માટે મનાઈ કરતી એ સ્ત્રી CISFની નોકરી માટે તૈયાર થઈ ગઈ! મંજરી માનતાં કે, વિધવાઓના બહેતર ભવિષ્ય માટે જોબ એ શ્રેષ્ઠ વિક્લ્પ છે.

CISFના હેડક્વાટર્સના ક્લેરિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મહિલાકર્મીઓ કામ કરે. મહિલા કોન્સ્ટેબલ પણ મોટી સંખ્યામાં ફરજ બજાવે. એકવાર મહિલાઓનું એક ગ્રુપ મંજરી જરુહરને ફરિયાદ કરે છે: 'મેડમ પાંચ માળના આ હેડક્વાર્ટર્સમાં એક જ લેડીઝ ટોઇલેટ છે. જે પણ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર. આ કારણે ગર્ભવતી મહિલાઓને ખાસ્સી તકલીફ પડે છે.'

મંજરી જરુહરે આ પ્રશ્ન ધ્યાને લીધો અને મહિલા કોન્સ્ટેબલ માટે દરેક ફ્લોર પર નવા ટોઇલેટ્સ બંધાવ્યાં. આ માત્ર ટોઇલેટનો પ્રશ્ન ન હતો પણ સ્વીકૃતિનો પ્રશ્ન હતો. મંજરીએ પોતાની ફરજ પરના સ્થળોએ અનુભવ્યું હતું કે, મહિલાઓ માટેની પ્રાથમિક સુવિધાઓની જ ગેરહાજરી હોય છે. મંજરીને આ સમસ્યાનો જાતઅનુભવ હતો. બીજાની પીડાને એ જ વધારે બહેતર સમજી શકે જો એ પીડામાંથી ખુદ પસાર થયા હોય!

મંજરી જરુહર લિખિત 'મેડમ સર'માં એવા ઘણા પ્રસંગો છે કે, જે તમારી આંખ ભીની કરે છે, તમારામાં આત્મવિશ્વાસનું ઇંધણ પૂરે છે, કંઈક કરી બતાવવાની હોશ જગાવે છે. ફેમિનીઝમને ખરા અર્થમાં સાર્થક કરતી આ બુક તમારી રાહ જોઈ રહી છે!