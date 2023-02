Gujarati News

Scored A Double Century Before Tendulkar; Viewership Of Women's Cricket Increased 5 Times Faster

મંડે મેગા સ્ટોરી મહિલા ક્રિકેટર્સને પુરુષોએ શીખવાડી ઓવરઆર્મ બોલિંગ: તેંડુલકરના પણ પહેલાં ફટકારી બેવડી સદી; 5 ગણી ઝડપથી વધ્યા મહિલા ક્રિકેટના દર્શકો

વન-ડે ક્રિકેટમાં પ્રથમ ડબલ સેન્ચુરી કોણે લગાવી? મોટા ભાગના લોકો કહેશે સચિન તેંડુલકર. જોકે સચિન મેન્સ ક્રિકેટમાં પ્રથમ હતા. તેમનાથી 13 વર્ષ અગાઉ આ રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા ક્રિકેટર બિલંડા ક્લાર્ક બનાવી ચૂકી હતી.

એવા તમામ મુકામ છે, જે પુરુષો પહેલાં મહિલા ક્રિકેટર્સનાં નામે નોંધાયેલા છે. મહિલાઓના લાંબા સંઘર્ષ દરમિયાન આ મુકામ ક્યાંક દબાઈને રહી ગયા, પરંતુ હવે ભારત સહિત સમગ્ર દુનિયામાં મહિલા ક્રિકેટ તેના સુવર્ણકાળમાં કદમ રાખી રહ્યું છે.

જાન્યુઆરીમાં ઈન્ડિયન્સ વુમન્સ ટીમે અંડર-19 વર્લ્ડકપ જીત્યો. રવિવારે પાકિસ્તાનને હરાવીને ટી20 વર્લ્ડકપ જીત્યો. હવે સોમવારે મહિલા આઈપીએલ માટે ખેલાડીઓની હરાજી છે. મન્ડે મેગા સ્ટોરીમાં અમે મહિલા ક્રિકેટની અહીં સુધી પહોંચવાની સફર, મેન્સ ક્રિકેટ કરતાં તફાવત અને કેટલાક રોમાંચક કિસ્સા લઈને આવ્યા છીએ...

ગ્રાફિક્સઃ હર્ષરાજ સાહની

