કરિયર ફંડા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીમાં પાંચ સ્ટ્રેટેજિક ભૂલો: તેમને ટાળવાથી સફળતા સુનિશ્ચિત થશે, પરીક્ષાની મુશ્કેલીને તમારા પર હાવી ન થવા દો

મોટી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવી ક્યારેય સરળ નથી હોતું. આ પરીક્ષા ઉમ્મીદથી ઘણુ બધું એક્સપેક્ટ કરે છે. સમય, ધન અને પ્રયાસ ઉપરાંત ભાવનાત્મક રોકાણ ખુબજ મોટું હોય છે.

પરંતુ તૈયારી દરમિયાન ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મોટી ભૂલ કરી શકે છે. હું આને પાંચ સ્ટ્રેટેજિક મિસ્ટેક્સ ઓફ એસ્પિરેન્ટ્સ (Five strategic mistakes of aspirants) કહું છું. થો઼ડું ચિંતન, થોડો અભ્યાસ અને થોડા સંકલ્પથી તમે આ બધાથી બચી શકો છો.

પાંચ સ્ટ્રેટેજિક મિસ્ટેક્સ ઓફ એસ્પિરેન્ટ્સ

1) પરીક્ષાની મુશ્કેલીને વધારે પડતો અંદાજ લગાવવો - આ શક્ય છે કે જ્યારે તમે તૈયારી કરી રહ્યા હોવ, ત્યારે તમે પરીક્ષા અને તેના મુશ્કેલી સ્તર વિશે તમારા મનમાં ડર પેદા કરીને શરૂઆત કરો. તમે તમારા પાંચમા, છઠ્ઠા કે સાતમા ધોરણમાં તેના વિશે સાંભળ્યું જ હશે. IIT કેટલું અઘરું છે, NEET કેટલું અઘરું છે વગેરે. અને આ તમારા માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, શિક્ષકો દ્વારા થઈ શકે છે. ધીરે ધીરે, તે તમારા અર્ધજાગ્રત મનમાં એક ડર પેદા કરે છે, અને તમે પરીક્ષાને વાસ્તવમાં છે તેના કરતા વધુ મુશ્કેલ અનુભવવાનું શરૂ કરો છો. મારા પપ્પાએ મને છઠ્ઠા ધોરણથી કહ્યું, દીકરા, તું આઈઆઈટી કરીશ, તે એક સારો વિકલ્પ છે. પરંતુ તેઓએ મને ક્યારેય ડરાવ્યો નથી.

પાઠ - પરીક્ષાની મુશ્કેલીને તમારા પર હાવી ન થવા દો. તેના વિશે વાસ્તવિક બનો.

2) પોતાની ક્ષમતાને ઓછી આંકવી - જ્યારે હાથીને નાના બાળક તરીકે જંગલમાંથી પકડવામાં આવે છે, ત્યારે તે ધીમે ધીમે તેના માનવ નિયંત્રણનો પ્રતિકાર કરવાની ક્ષમતા ગુમાવે છે. સમય જતાં, તે એક વિશાળ પ્રાણી તરીકે વિકસિત થાય છે, તે માનસિક રીતે ગુલામ રહે છે, તે મુક્ત થવામાં અસમર્થ હોય છે. આ જ વાર્તા નાના વિદ્યાર્થીઓને લાગુ પડે છે, જેઓ તેમની સંભવિતતાને ઓછો અંદાજ આપી શકે છે. જેમ જેમ તમે આગળ વધો છો, તેમ તમે તમારી પોતાની શક્તિઓને ઓછો આંકશો, અને બંધનો તોડી શકતા નથી.

પાઠ - તમારા મનને મુક્તપણે ફરવા દો, અને તેની પોતાની મર્યાદાઓ શોધો. કોઈના નિયંત્રણમાં ન રહો.

3) બહુવિધ ઉકેલોની શોધી - કઠિન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતી વખતે, વિદ્યાર્થી જો તે જે સંસ્થામાં જોડાય છે તેમાં સારું પ્રદર્શન ન કરે તો તે ઉશ્કેરાઈ જાય છે. તે કિસ્સામાં, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અન્ય શિક્ષકો અથવા અન્ય સંસ્થાઓને સમાંતર પ્રયાસ કરી શકે છે. આ મામલો વધુ જટિલ બનાવે તેવી શક્યતા છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે તમે હવે એક નહીં, પરંતુ ઘણા માર્ગદર્શકો પાસેથી સફળતા શોધી રહ્યા છો. વધુ સારી રીત એ છે કે તમારા વર્તમાન માર્ગદર્શકો સાથે ખુલ્લી વાત કરવી અને બહુવિધ રીતે ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે માર્ગ શોધવો.

પાઠ - ઘણીવાર સમસ્યા અંદરની હોય છે, બહારની નહીં. તો કાળજીપૂર્વક જુઓ.

4) તમારી જાતને એક મશીનની જેમ ટ્રીટ કરવું - દરેક મનુષ્યની કેટલીક જરૂરિયાતો હોય છે, જેને સતત પૂરી કરવાની હોય છે. વ્યક્તિ દરરોજ આનંદ અને ખુશીના નાના ઉદાહરણો શોધે છે. દરેક વ્યક્તિ દરરોજ થોડી રાહત ઈચ્છે છે. કાર્ય કરવા માટે મહત્તમ ઉર્જા મેળવવા માટે સ્થિર ભાવનાત્મક જોડાણ શોધે છે. અને તેથી વધુ. જો તમે તમારી જાતને એક મશીનની જેમ વર્તશો, અને માનવીની તમામ જરૂરિયાતોને અવગણવા લાગશો, તો તમે મશીનની જેમ તૂટી જશો. તમે મશીન નથી તો માનવ બનો. જ્યારે હું IIT-JEE ની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે હું તૈયારીમાં ડૂબી ગયો હતો પરંતુ આનંદ માણવા માટે દરરોજ એક કલાકની રજા લેતો હતો. બરાબર જ્યારે મેં IIM-CAT માટે તૈયારી કરી હતી.

પાઠ - લાગણીઓ, સારો ખોરાક, આરામ અને ખુશી સહિતની તમારી મૂળભૂત જરૂરિયાતોને અવગણશો નહીં.

5) જીનિયસ પ્રતિભા સાથે સરખામણી - એક મહત્વપૂર્ણ ભૂલ તમે કરી શકો છો તે છે તમારી જાતને તમારા સાચા પ્રતિભાશાળી સાથીઓ સાથે સતત સરખાવવી. જ્યારે હું IITમાં હતો, ત્યારે મેં જોયું કે મારા પીઅર ગ્રૂપના એક કે બે ટકા સભ્યો સાચા જિનિયસ હતા, અને ભલે મેં ગમે તેટલો પ્રયત્ન કર્યો હોય, હું તેમના પ્રદર્શનને હરાવી શક્યો નહીં. મેં તેની સાથે જીવવાનું શીખ્યું અને ખુશીથી સ્વીકાર્યું. પરંતુ જો તમે તે કરી શકતા નથી, તો પરીક્ષાની તૈયારી કરતી વખતે, તમે નકારાત્મકતા અને સ્વ-ટીકાના બિનજરૂરી દલદલમાં ફસાઈ જશો તેવી શક્યતાઓ છે. જેના કારણે નુકસાન થાય છે.

પાઠ - વાસ્તવિક બનો. અન્યની પ્રતિભાને સ્વીકારો. તમે જે છો તેમાં શ્રેષ્ઠ બનો.

મને આશા છે કે આ આંખ ખોલતી ટીપ્સ તમને થોડો આત્મવિશ્વાસ મેળવવામાં મદદ કરશે.

સારાંશ

તેથી આપણે જોયું કે પાંચ મોટી ભૂલો છે

તો આજનો કરિયર ફંડા એ છે કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં પાંચ મોટી ભૂલો શક્ય છે, જેને ટાળવું એ સફળતાનો એકમાત્ર રસ્તો છે.

કરીને બતાવીશું!