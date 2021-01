Gujarati News

As Soon As The Man Comes To Know That There Is Some Part Of Me In The Body's Womb; They Grow Flowers, For Them It Is Like Getting A New Piece Of Land

વાત સરખામણીની: પુરુષો માટે ગર્ભાવસ્થા એવું જ છે જાણે જમીનનો નવો ટૂકડો મળી જવો;આમા પ્રેમ નહીં, માત્ર સત્તાનો ભાવ હોય છે

એ વિજ્ઞાન પહેલાનો સમય હતો, જ્યારે બર્થ કંટ્રોલની કોઈ રીત ન હતી. 60ના દાયકાની શરૂઆતમાં તે ઈન્કલાબી ગોળી આવી, જે આગળ જઈને સ્ત્રીઓને ગર્ભાશયથી માણસ બનવામાં મદદ કરવા જઈ રહી હતી. ઈનવોઈડ નામની 10-mgની નાનકડી ગોળીએ જાણે તોપથી ભયંકર વિસ્ફોટ કર્યો. અમેરિકાના દરેક ઘરમાં પુરુષ ક્રાંતિકારી પેદા થઈ ગયા, જે શુદ્ધતા અંગે બોલવા લાગ્યા. તેમના જ નેતા એન્ટની કોમ્સટોકે બર્થ-કંટ્રોલનો વિરોધ કરતા એટલે સુધી કહી દીધું કે સ્ત્રીઓની જગ્યાએ સેલ્ફ-કંટ્રોલ કરતા શીખવું જોઈએ.જે સ્ત્રીઓ એન્ટીના વિરોધમાં આવી, તેમને જેલ ભેગી કરી દેવાઈ. આ દરમિયાન લગભગ 4,000 મહિલાઓને જેલ થઈ, જેમાંથી મોટાભાગની સ્ત્રીઓએ આપઘાત કરી લીધો.

આ કોમસ્ટોકે માર્ગરેટ સેંગર નામની એ નર્સની કોલમ બેન કરાવી દીધી, જે છાપામાં સ્ત્રીઓના પ્રજનન અધિકારની વાત કરતી હતી. કોલમનું નામ હતુ-‘What Every Girl Should Know’એટલે કે જે દરેક છોકરીને ખબર હોવી જોઈએ. કોલમ બંધ થાય પછી પણ છાપાએ એ જગ્યા ખાલી રાખી અને છપાવડાવ્યું “What Every Girl Should Know- Nothing।"

ત્યારપછી તો જાણે વાવાઝોડું આવી ગયું કે સ્ત્રીઓને પાઠ ભણાવવામાં આવે. બજારમાં ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ ગુમ થઈ ગઈ. અબોર્શન કરનાર ગણ્યા ગાંઠ્યા ડોક્ટર્સ દુકાન સહિત ગુમ થઈ ગઈ. અહીંયા સુધી કે, અમેરિકન ગાયનેકોલોજીના પિતામહ કહેવાતા પુરુષ ડોક્ટર હોરેટિયો સ્ટોરરે કહી દીધું કે, સ્ત્રીઓની જૈવિક સંરચના જ એવી છે કે તે માત્ર બે કામ કરી શકે છે- પતિને ખુશ રાખવાનું અને માતા બનવાનું. ગર્ભપાતને હત્યા કહેતા આ ડોક્ટર સાહેબે પુરુષોને સ્ત્રીઓના રખેવાળ ગણાવ્યા, જે સ્ત્રીઓને હત્યા કરવા માટે અટકાવે છે.

ફાસ્ટ ફોરવર્ડ ટૂ 2021.યૂરોપના સુંદર દેશ પોલેન્ડમાં કોરોનાના કારણે કડક લોકડાઉન લાગ્યું છે. અટકી અટકીને ભારે બરફવર્ષા થઈ રહી છે. આ બધાની વચ્ચે હજારોની સંખ્યામાં સ્ત્રીઓ રસ્તા પર ઉતરી ગઈ છે. તે ગર્ભપાતનો અધિકાર ઈચ્છે છે. નોકરીમાં પુરુષોનો જેટલો પગાર નથી. બસ-ટ્રેનમાં સીટનો અધિકાર નથી. રાજકારણમાં બોલવાનો અધિકાર નથી. બસ ગર્ભપાતનો અધિકાર. તે ઈચ્છે છે કે જો કોઈ કારણથી તે બાળકને જન્મ નથી આપવા મગતા,તો કોર્ટ અથવા સમાજ આમાં અટકળ ન બને.ચંદ્ર અને મંગળ પર ઘર વસાવવાની યોજના બનાવતી દુનિયામાં તે પોતાના શરીર પર પોતાનો અધિકાર ઈચ્છે છે.

આમ તો પોલેન્ડમાં પહેલાથી અબોર્શન પર પહેલા સખતાઈ હતી, પણ હવે નવા કાયદા હેઠળ આ લગભગ અશક્ય બની ગયું છે. તાજેતરના નિર્ણયમાં કોર્ટે કહ્યું- જે બાળકોનો જન્મ નથી થયો એ પણ મનુષ્ય છે. આવું કહેતા જજોએ 9 મહિના પછી બનવા જઈ રહેલા જીવને સુરક્ષિત કરી દીધા, પરંતુ એ સ્ત્રીને નહીં, જે તેની સામે જીવતી જાગતી ઊભી છે. યૂરોપમાં મજબૂત અર્થવ્યવસ્થાની જેમ ઊભરતું પોલેન્ડ હવે એ દેશ હશે, જ્યાં પાંચ બાળકોને સંભાળતી માતા છઠ્ઠા બાળકની રાહ જોઈ રહી હશે. અને જો કોઈ સ્ત્રીએ કોઈ પણ કારણે ગર્ભપાત કરાવવાનો નિર્ણય કર્યો તો તે ગુનેગાર બની જશે.

હત્યા, રેપ, ચોરી, પોર્નોગ્રાફી, લૂંટફાટ, નશા જેવા ગુના વચ્ચે ગર્ભપાત પણ એક ગુનો હશે. પ્રેમમાં છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલી સ્ત્રી જો ગર્ભપાત કરાવવા માગે તો તે હત્યારી કહેવાશે. આર્થિક તંગી સામે ઝઝૂમી રહેલી સ્ત્રી જો ભૂલ સુધારો કરે તો તેની પર હત્યાનો આરોપ લાગશે. એટલે સુધી કે ભ્રૂણ જો ભરપૂર શિશુ ન હોય અને માત્ર માંસપેશી હશે તો પણ સ્ત્રીએ તેને દુનિયામાં લાવવું પડશે.

પોતાના પુસ્તક Midwife Trilogy of Memoriesમાં બ્રિટિશ નર્સ જેનિફર વર્થે પોતાના વ્યવસાય જોડાયેલી વાતો જણાવી છે. પુસ્તકમાં ઘણા ઈન્ટરવ્યૂ પણ છે. આમાંથી એક ઈન્ટરવ્યૂના હવાલાથી જેનિફર જણાવે છે કે ગર્ભપાતનો સવાલ ક્યાયથી પણ ન જન્મેલા બાળક સાથે જોડાયેલો નથી. આ પુરુષોના ઈગો સાથે જોડાયેલો છે. તેમને લાગે છે કે જાણે આ તો જમીનનો નવો ટૂકડો મળી ગયો હોય. આમા પ્રેમ નહીં, પણ સત્તાનો ભાવ હોય છે. એવામં સ્ત્રીઓ જો ગર્ભપાતનું વિચારે તો પુરુષ આને સત્તા પર હુમલાની જેમ જુવે છે.

વધુ એક કારણ છે- સ્ત્રીની શારીરિક શુદ્ધતા માટે આગ્રહ. પુરુષ ભલે ગમે તે કરે, સ્ત્રીઓ માટે આવું નથી હોતું. એવામાં જો બર્થકંટ્રોલની રીત સરળ થઈ જાય અથવા પછી ગર્ભપાતમાં કાયદાકીય અડચણ ન થાય તો સ્ત્રીઓનો વ્યાપ પણ વધી શકે છે. એવું પણ બની શકે છે કે સ્ત્રી કોઈ પણ જૈવિક જરૂરિયાત માટે લગ્ન પર નિર્ભર ન રહે.આવું થશે ત્યારે તો પુરુષ સત્તા ધરતી પરથી સાચ્ચે જ મંગળ ગ્રહ પર જતી રહેશે. આ પણ એક કારણ છે કે વારં વાર ગર્ભપાતમાં અડચણો લાવવામાં આવી રહી છે.

સાહિઠના દાયકામાં જ્યારે દુનિયામાં પહેલી બર્થ કંટ્રોલ ગોળી આવી, ત્યારે સ્ત્રીઓ પાસે વોટ આપવાનો અધિકાર ન હતો. તે દુનિયાને ચાલું રાખવાની મશીન ભર હતી. હવે બંધારણાં સ્ત્રી-પુરુષ એકસરખા છે. બન્ને સરકાર પસંદ કરે છે. રસ્તા પર ઉતરીને બન્ને સરકાર પાડી શકે છે, પરંતુ આ એક મામલામાં સ્ત્રીઓ એકલી છે. ત્યારે જ તો પોલેન્ડ આ સૌથી મોટો પ્રદર્શનમાં સેકડો સ્ત્રીઓ વચ્ચે એકાદ પુરુષ જોવા મળી જાય છે, જેવી રીતે વાક્ય પછી પૂર્ણવિરામ.

18મી સદી સુધી કોમામાં ગયેલા દર્દીઓની ઓળખની કોઈ રીત ન હતી. ત્યારે જો કોઈ લાંબા વખત માટે બેભાન થઈ જાય તો ડોકટર તેનું નામ લઈને જોર જોરથી બૂમો પાડતા હતા. ઘણી વખત નામ લીધા પછી પણ દર્દીમાં કોઈ હરકત ન થાય તો તેને કોમામાં હોવાનું માની લેવાતું હતું. કારણ કે એ વખતે લાઈફ સપોર્ટ મશીન ન હતા. ઉતાવળમાં અંતિમ સંસ્કાર પણ થઈ જતા હતા. હાલ અડધી વસતિ કોમામાં છે. એક એકનું નામ લઈને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે, ખબર નહીં, ક્યારે લોકોની આંખો ખૂલશે. ખુલશે કે નહીં.