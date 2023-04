Gujarati News

Ahmedabadi Tania Arve Twice Pushed The US To Meet Tim Cook, Finally Met In Mumbai And Said 'I Will Buy Your Apple Company When I Grow Up'

'મારે તો માત્ર મારા હીરો ટિમ કૂકને જ મળવું છે': અમદાવાદી ટેણીયા આરવે ટિમ કૂકને મળવા બે વાર USના ધક્કા ખાધા, આખરે મુંબઈમાં મળીને કહ્યું- 'મોટો થઈને હું તમારી એપલ કંપની ખરીદી લઈશ'

લેખક: ઉર્વી બ્રહ્મભટ્ટ



તારીખઃ 17 એપ્રિલ, 2023

સ્થળઃ મુંબઈનું જિયો સેન્ટર, એપલનો ભારતનો સૌપ્રથમ નવોનક્કોર સ્ટોર.

8 વર્ષના આરવ શેલતે એપલના CEO ટિમ કૂકને કહ્યું, 'Hello, I am Aarav Shelat. I came specially from Ahmedabad to meet you. When I grow up I buy the Apple Company. I am biggest fan of you and your Apple company.' (‘હેલ્લો, મારું નામ આરવ શેલત છે. હું તમને મળવા માટે ખાસ અમદાવાદથી આવ્યો છું. હું મોટો થઇને તમારી એપલ કંપની ખરીદી લઇશ. હું તમારો અને એપલ કંપનીનો સૌથી મોટો ફૅન છું.’)

આઠ વર્ષના ટેણીયાના મોંઢેથી આ વાતો સાંભળીને ટિમ કૂકનું રિએક્શન શું હતું...?

એપલ કંપનીના CEO (ચીફ એક્ઝિક્યૂટિવ ઓફિસર) ટિમ કૂક 17 એપ્રિલના રોજ સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈ આવવાના હતા. પ્રસંગ હતો ભારતના સૌપ્રથમ સત્તાવાર એપલ સ્ટોરનું ઉદઘાટન. તે પહેલાં અમદાવાદના આઠ વર્ષના ટેણીયા આરવે ટિમ કૂક કેટલા વાગે મુંબઈ આવશે, મુંબઈમાં કઈ કઈ જગ્યાએ જશે તે તમામ વાતો પર બાજ નજર રાખી હતી. આઠ વર્ષના ટાબરિયાની એક જ ઈચ્છા હતી કે તે એક વાર ટિમ કૂકને મળે. ફાઇનલી, આરવ મુંબઈના જિયો સેન્ટરમાં ટિમ કૂકને મળ્યો હતો. ત્યારે એણે સ્પેશિયલી ‘ફ્યુચર એપલ CEO’ લખેલું ટીશર્ટ પણ પહેર્યું હતું!’

આરવને નાનપણથી એપલના ડિવાઇસ પસંદ છે.

8 વર્ષનો આરવ એપલના CEO ટિમ કૂકને મળવા માટે છેલ્લાં બે વર્ષથી પ્રયાસ કરતો અને આખરે તેનો આ પ્રયાસ 17 એપ્રિલે પૂરો થયો. ‘દિવ્ય ભાસ્કર’ એપે આ ક્યુટ અને ભેજાબાજ આરવનાં માતા સેજલ શેલત સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી.

આરવને નાનપણથી એપલ પ્રત્યે લગાવ

સેજલ શેલતે કહ્યું હતું, 'આઠ વર્ષીય આરવ હાલમાં અમદાવાદની ઉદગમ સ્કૂલ ફોર ચિલ્ડ્રનમાં ભણે છે. આરવ માત્ર બે વર્ષનો હતો ત્યારથી તેનો ફેવરિટ પ્લે એરિયા કોઈ બાગ-બગીચા નહોતા, પરંતુ એપલ સ્ટોર હતો! આરવને નાનપણથી જ એપલ સ્ટોર અને એપલ ડિવાઇસ પ્રત્યે અનેરું આકર્ષણ હતું.'

આરવ ક્યારેય કાર્ટૂન જોતો નથી

વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું, 'આરવ ક્યારેય કાર્ટૂન જોતો નથી. તે નાનપણથી WWDC (વર્લ્ડવાઇડ ડેવલપર્સ કોન્ફરન્સ) અને તે પ્રકારના અન્ય શો જોતો આવ્યો છે. નવાઈની વાત એ છે કે આરવને એપલનાં તમામ પ્રોડક્ટ્સનાં તમામ ફીચર્સ, કયાં નવાં ફીચર્સ આવ્યા તે અંગેની તમામ માહિતી હોય છે.'

નાનપણથી ટેકનોલોજીમાં રસ હતો

સેજલ શેલતને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે આરવને કેવી રીતે એપલ પ્રોડક્ટ્સ પ્રત્યે લગાવ થયો? જેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું હતું, 'આરવ ઘરમાં એપલના ફોન જોતો રહેતો અને પછી એપલની પ્રોડક્ટ્સ લેવા માટે સ્ટોરમાં જવાનું થાય ત્યારે આરવને સાથે જ લઈ જતાં. આ રીતે આરવને નાનપણથી જ ટેકનોલોજીમાં રસ પડવા લાગ્યો હતો. જેમ જેમ આરવ મોટો થતો ગયો તેમ તેમ તેને એપલના ડિવાઇસ વધુ ગમવા લાગ્યા હતા. ધીમે ધીમે તેને એપલની જ પ્રોડક્ટ ગમતી હતી.'

ટિમ કૂક ભારત આવવાના છે તેવી જાણ કેવી રીતે થઈ?

આરવનાં મમ્મીએ કહ્યું હતું, 'આરવની ઈચ્છા હતી કે તે એકવાર ટિમ કૂકને મળે. ટિમ કૂક ભારત આવવાના છે, તેની જાણ ઘરમાં તેણે જ કરી હતી. તે ન્યૂઝ પેપર અને સોશિયલ મીડિયા સતત જોતો રહેતો અને આમાંથી જ તેને આ વાતની જાણ થઈ હતી.'

આરવ પોતાની મોટી બહેન અમી સાથે.

ટિમ કૂકને મળવા છેક અમેરિકા ગયા હતા!

આરવનાં મમ્મીએ વાતને આગળ વધારતા કહ્યું હતું, 'આરવને ટિમ કૂકને મળવાની ઈચ્છા ઘણી જ પ્રબળ હતી અને તેથી અમે છેલ્લાં બે વર્ષથી તેમને મળવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. એ માટે અમે છેલ્લાં બે વર્ષથી અમેરિકા જતાં હતાં, પરંતુ ટિમ કૂકને મળી શકાયું નહોતું. આ વખતે વિચાર્યું હતું કે આરવને લઈને કેલિફોર્નિયાના એપલ પાર્કમાં જઈશું. આ દરમિયાન જ આરવને જાણ થઈ કે ટિમ કૂક પોતે જ ભારત આવવાના છે. તેણે તરત જ આ વાત અમને કહી અને મુંબઈ જવાનું કહ્યું હતું. હું, મારી દીકરી ને આરવ ખાસ ટિમ કૂકને મળવા માટે મુંબઈ ગયાં હતાં.'

મુંબઈના એપલ સ્ટોરમાં આરવ શેલત.

મુંબઈ આવીને શું કર્યું?

વાત ઉમેરતાં સેજલ શેલતે હતું, 'હું, મારી દીકરી અમી ને આરવ 17 એપ્રિલે સવારે મુંબઈ આવ્યાં હતાં. અમને ખ્યાલ હતો કે ટિમ કૂક સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈ લેન્ડ થવાના છે. અમે સતત સોશિયલ મીડિયા જોતા હતા કે ટિમ કૂક ક્યાં જાય છે, કોને મળે છે? આ જ રીતે મને ખબર પડી કે ટિમ કૂક સ્વાતિ રેસ્ટોરાંમાં છે તો અમે ત્યાં ગયા, પરંતુ મળી શકાયું નહીં. પછી ટિમ કૂક એન્ટેલિયા ગયા તો અમે ત્યાં પણ ગયા, પરંતુ અહીંયા પણ તેમની સાથે મુલાકાત થઈ શકી નહીં.

અંતે, જિયો સેન્ટરમાં મુલાકાત થઈ

આરવનાં મમ્મીએ કહ્યું હતું, 'જિયો સેન્ટરના એપલ પાર્કમાં બોલિવૂડ નાઇટ્સ હતી. અહીંયા બોલિવૂડ સ્ટાર્સ આવ્યા હતા. અમે અહીંયા ટિમ કૂકને મળવા માટે અંદાજે ત્રણેક કલાક ઉભા રહ્યા હતા. અમે અંદર જઈ શકીએ તેમ નહોતાં. જોકે, ત્યાંના સિક્યોરિટી અને અન્ય લોકો આરવની ટી શર્ટ જોઈને ઇમ્પ્રેસ થયા હતા. તે તમામે આરવને એવું કહ્યું, 'ત્યાં બહુ બધા બોલિવૂડ સ્ટાર્સ છે, હૃતિક રોશન, સોનમ કપૂર, શાહિદ કપૂર છે અમે તારો ફોટો એમની સાથે ક્લિક કરાવી આપીએ.' આ સાંભળીને આરવે એવો જવાબ આપ્યો હતો, 'મારે કોઈને મળવું નથી, મારે તો માત્ર અને માત્ર મારા હીરો ટિમ કૂકને જ મળવું છે.'

સિક્યોરિટી-સ્ટાફે ટિમ કૂકને મળવામાં મદદ કરી

સેજલ શેલતે વધુમાં કહ્યું હતું, 'આરવે ખાસ ગઈ કાલે જ તાત્કાલિક આ ટી શર્ટ બનાવડાવી હતી. તેણે ટી શર્ટ પર 'ફ્યૂચર એપલ CEO' (એપલનો ભવિષ્યનો CEO) એવું લખાવ્યું હતું. જિયો સેન્ટરના સિક્યોરિટી ને સ્ટાફે ઘણી જ મદદ કરી હતી. જ્યારે ટિમ કૂક આવ્યા તેઓ સામેથી આરવને અંદર લઈ ગયા હતા. આરવની ટી શર્ટ જોઈને આસપાસના લોકો તેની સાથે વાતો કરતા હતા.'

ટિમ કૂક એકલા જ આરવને મળ્યા

'આરવ એકલો જ જિયો સેન્ટરની અંદર ટિમ કૂકને મળ્યો હતો. ટિમ કૂકને જોઈને આરવે કહ્યું હતું, 'Hello, I am Aarav Shelat. I came special from Ahmedabad to meet you. When I grow up I buy the Apple Company. I am biggest fan of you and your Apple company.'

આરવ પોતાના પેરેન્ટ્સ તથા બહેન સાથે.

ટિમ કૂક ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા

આરવના મમ્મીએ આગળ કહ્યું હતું, 'આ વાત સાંભળીને ટિમ કૂક ઘણા જ ઇમ્પ્રેસ થયા હતા અને તેમણે આરવને શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને તેનું સપનું પૂરું થાય તેવું પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. ટિમ કૂક તથા આરવ વચ્ચે માંડ બેથી ત્રણ મિનિટ સુધી મુલાકાત થઈ હતી. ટિમ કૂક સ્ટોર પર માંડ દસેક મિનિટ રોકાયા હતા. અમે સવારના નવ વાગ્યાથી મુંબઈમાં ટિમ કૂક જ્યાં જતા ત્યાં ગયા હતા.'

આરવ પાસે એપલનાં કયાં ડિવાઇસ છે?

સેજલ શેલતને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે આરવનું સપનું શું છે તો તેમણે જવાબ આપ્યો હતો, 'આરવને મોટા થઈને એપલ કંપની ખરીદવી છે. આરવને એપલની પ્રોડક્ટ સિવાય કોઈ જ પ્રોડક્ટ ગમતી નથી. તેને બીજા કોઈ ફોન પણ ગમતા નથી. આરવની પાસે પોતાની મેકબુક, આઇફોન, એપલ વૉચ, આઇપેડ, હોમપોડ છે.’

આરવની પોતાની યુ ટ્યૂબ ચેનલ પણ છે!

રસપ્રદ વાત એ છે કે આટલી નાની ઉંમરે આરવે પોતાની યુટ્યૂબ ચેનલ પણ શરૂ કરી દીધી છે! જ્યારે સેજલ શેલતને પૂછવામાં આવ્યું કે આરવે કેમ પોતાની યુ ટ્યૂબ ચેનલ શરૂ કરી તો તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું હતું, 'આરવ એપલના ટિમ કૂકને મળવા માટે આતુર હતો. આ જ કારણે તેને કોઈ આઇડિયા આપે કે આમ કરવાથી ટિમ કૂકને મળી શકાય તો તે કરતો. આ જ રીતે તેને કોઈકે કહ્યું હતું કે તે યુ ટ્યૂબ ચેનલ શરૂ કરીને તેમાં એપલ પ્રોડક્ટ્સ અંગે વાત કરશે તો કદાચ ટિમ કૂક જુએ અને તેમને મળવાના ચાન્સ વધી જાય.' આરવના શોખની વાત કરીએ તો તેને પેઇન્ટિંગ ને સ્વિમિંગ કરવું ગમે છે.’

નાનપણથી જ આરવ એપલની પ્રોડક્ટ્સનો ફૅન છે

પાંચ વર્ષની ઉંમરથી આરવ એપલનો ફોન વાપરે છે

સામાન્ય રીતે નાનાં બાળકો ને મોબાઇલ ને ટેબ્સ ના આપવા જોઈએ એવું લોકો માનતા હોય છે. આ વિશે તમે શું માનો છો? તે પૂછતાં જ સેજલ શેલતે કહ્યું હતું, 'જ્યારે આરવ બહુ નાનો હતો ત્યારે હું મોબાઇલ આપતી નહોતી અને તે લે તો ગુસ્સે થતી હતી. જોકે, પછી હું કામ માટે બહાર ગઈ હોઉં એટલે તે એકલો હોય અને કંઈક ઇમર્જન્સી આવે તો તે ફોન કરી શકે આ જ કારણે તેને એપલનો પોતાનો જ ફોન આપવામાં આવ્યો હતો. તે પાંચ વર્ષની ઉંમરથી એપલ ફોન વાપરે છે.'

આરવનાં પેરેન્ટ્સ શું કરે છે?

આરવનાં મમ્મી સેજલ શેલત મૂળ મુંબઈનાં છે અને તેમનાં લગ્ન અમદાવાદમાં થયાં છે. તે જ્વેલરી ડિઝાઇનર છે અને તેમની પોતાની જ્વેલરીની કંપની છે. આરવના પપ્પા તારક શેલત ગવર્મેન્ટના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટમાં છે અને રોડ-બ્રિજ બનાવે છે.