Among The Animals And Birds Are Heer Ranza And Romeo And Juliet; Male River Turn Bird Proposes By Giving Fish To Females, Will You Be My Valentine?

વન્યજીવોની પ્રેમગાથા: પ્રાણી-પંખીઓમાં પણ છે હીર-રાંઝા અને રોમિયો-જુલિયેટ; મેલ રિવર ટર્ન પંખી ફીમેલને માછલી આપીને પ્રપોઝ કરે, will you be my valentine?

સારસ પંખીમાં મેલ ડાન્સ કરે, જો ફીમેલ ફિદા થઈ જાય તો એ પણ ડાન્સ કરે અને જોડી બની જાય

હોર્નબિલ પંખીની ફીમેલ ત્રણ મહિના સુધી ઝાડની બખોલમાં ક્વોરન્ટીન રહે અને મેલ બહારથી એને ખોરાક આપ્યા કરે

વાઈલ્ડલાઈફમાં પણ વેલેન્ટાઈન હોય છે. કુદરતે સર્જેલા દરેક જીવમાં પ્રેમ હોય. એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ અભિવ્યક્ત કરવો એટલે પ્રપોઝ કરવાની રીત અલગ હોય. આ કોઈ નવી વાત નથી, આપણી આસપાસ ઊડતાં પંખીઓ, આપણી આસપાસ ઊગેલી વનસ્પતિઓ, આપણી આસપાસ જોવા મળતાં પ્રાણીઓમાં અરસપરસ પ્રેમ હોય જ... પ્રેમ એટલે સેક્સ નહિ. પ્રેમ એટલે એકબીજાના સહારે જીવન જીવવું, એકબીજા માટે હૃદયમાંથી ઊઠતા તરંગો. આવી અનેક ઘટના જીવસૃષ્ટિમાં જોવા મળે. જરૂર છે માત્ર ઓબ્ઝર્વેંશનની. રાજકોટના પર્યાવરણવિદ વિનોદભાઈ પંડ્યાએ અભ્યાસ કરીને કેટલાક કિસ્સા શેર કર્યા છે. દિવ્ય ભાસ્કરમાં પહેલીવાર વાઈલ્ડલાઈફમાં વેલેન્ટાઈનના રિસર્ચ આધારિત કિસ્સા આપવામાં આવ્યા છે. આ કિસ્સાના દરેક ગ્રાફિકમાં સંદર્ભ પણ લખ્યો છે, એટલે જેમને આ વિષયમાં આગળ રિસર્ચ કરવું હોય તેમને રેફરન્સ ઉપયોગી થાય. આવો, જાણીએ વેલેન્ટાઈન વાઈલ્ડલાઈફના રોમાંચક સાત કિસ્સા...

ગ્રાફિક્સ : વિનોદ પરમાર