કરિયર ફંડા અંગ્રેજી સુધારવાની રસપ્રદ રીત: સાત અંગ્રેજી શબ્દોની રોમાંચક કહાની, શબ્દની ઉત્પત્તિ શીખવાથી કાયમી શીખ મળે છે

કરિયર ફંડામાં સ્વાગત છે!

અંગ્રેજી શબ્દો શીખવાની એક નવી રીત

'સાત અંગ્રેજી શબ્દોની રોમાંચક કહાની' સિરીઝમાં આ અમારો ચોથો લેખ છે.

આપણે જે શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેનો લાંબો ઇતિહાસ છે, ઘણા વર્ષો જૂનો. આમાંની કેટલીક રોમાંચક કહાની તેમની સાથે જોડાયેલી છે જે ઘણું શીખવે છે. આજે અમે આવી જ એક સફર પર જઈશું જેમાં હું તમને એવી રોમાંચક વાતો જણાવીશ જે તમારા અંગ્રેજી જ્ઞાનને મજબૂત બનાવશે.

તો શું તમે 'વોકેબ્યુલરી ડેવલપમેન્ટ' યાત્રા માટે તૈયાર છો?

સાત અંગ્રેજી શબ્દો અને તેમની રસપ્રદ વાતો

1) SERENDIPITY (સરેંડીપીટી)

આ શબ્દ 'સંજોગ' અથવા 'અકસ્માત'થી ઉદ્ભવતા 'સુખદ અથવા લાભદાયી પરિણામ'ને દર્શાવે છે.

આ પ્રાચીન પર્શિયન કથા "ધ થ્રી પ્રિન્સેસ ઓફ સેરેન્ડિપ" માંથી આવે છે, જેમાં ત્રણ રાજકુમારો દુર્ઘટના અથવા નસીબ દ્વારા સતત નવી વસ્તુઓ શોધે છે. 'સેરેંડીપ' શ્રીલંકાનું પ્રાચીન નામ હતું. આ અંગ્રેજી શબ્દ અંગ્રેજી લેખક હોરેસ વાલપોલે 1754માં બનાવ્યો હતો.

સરસ છે ને, મજા આવી ને?

2) MUGGLE (મગલ)

આ શબ્દ જે.કે. રોલિંગની હેરી પોટર સિરીઝથી ફેમસ થયો. આ શબ્દ એવી વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે જેની પાસે કોઈ જાદુઈ શક્તિ નથી. રોલિંગના જણાવ્યા મુજબ તેમણે "મગ" શબ્દ બ્રિટશ અશિષ્ટ શબ્દ પરથી લીધો છે.

કહાનીથી શબ્દની ઉત્પત્તિ શીખવાથી આપણને કાયમી શીખ મળે છે.

3) TRISKAIDEKAPHOBIA (ટ્રિસ્કાઈડેકાફોબિયા)

આ શબ્દ 13 નંબરના ભયનો ઉલ્લેખ કરે છે.

તે ગ્રીક શબ્દ "ટ્રિસ" પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ ત્રણ થાય છે, "કાઈ" નો અર્થ 'અને', "ડેકા", જેનો અર્થ થાય છે 'દસ'.

13 નંબરનો ડર ઘણીવાર અંધશ્રદ્ધા સાથે સંકળાયેલો હોય છે અને ઘણી સંસ્કૃતિઓમાં તેને કમનસીબ માનવામાં આવે છે. ઘણી ઇમારતોમાં, ચૌદમો માળ સીધો બાહ્યતમ પછી છે, એટલે કે, 13 નંબરને અવગણવામાં આવે છે. જો કે, ભારતમાં આનો આટલો ડર નથી.

4) NOSTALGIA (નોસ્ટાલ્જિયા)

'નોસ્ટાલ્જીયા' શબ્દ ગ્રીક શબ્દો નોસ્ટોસ (રીટર્ન) અને અલ્ગોસ (પીડા) પરથી આવ્યો છે.

નોસ્ટાલ્જિયાનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે પોતાના વતન પર પાછા ફરવાની ઇચ્છાથી જન્મેલી પીડા. આ શબ્દ સ્વિસ ચિકિત્સક જોહાન્સ હોફર દ્વારા યુરોપિયન રાજાઓની સેવામાં રોકાયેલા સ્વિસ ભાડૂતીઓ દ્વારા દર્શાવવામાં આવતા લક્ષણોનું વર્ણન કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો. હોફરના જણાવ્યા મુજબ, તે એક રોગ હતો જે હોમસિકનેસ, રડવું, ચિંતા, ગભરાટ, મંદાગ્નિ (અતિશય આહાર) અને અનિદ્રા દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.

5) DECIMATE (ડેસિમેટ)

આ શબ્દનો અર્થ થાય છે કોઈ વસ્તુ અથવા કોઈના મોટાભાગનો નાશ કરવો અથવા મારી નાખવું.

ડેસીમેટનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ 1600માં કરવામાં આવ્યો હતો અને તે લેટિન શબ્દ ડેસીમેટસ પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે "દરેક દસમાને દૂર કરવા અથવા નાશ કરવા". તે પ્રાચીન રોમમાં ઉદ્દભવ્યું હતું, જ્યાં તેનો ઉપયોગ લશ્કરી સજાનું વર્ણન કરવા માટે થતો હતો જેમાં એકમના દરેક દસમા સૈનિકને ફાંસી આપવામાં આવતી હતી.

પાંચ રમુજી કહાની થઈ!

6) QUIXOTIC (ક્યુકશોટિક)

આ શબ્દનો અર્થ અતિશય આદર્શવાદી, અવાસ્તવિક અથવા અવ્યવહારુ છે.

તે મિગુએલ ડે સર્વેંટેસની નવલકથા ડોન ક્વિક્સોટના એક પાત્ર પરથી લેવામાં આવી છે. ડોન ક્વિક્સોટ એક પરાક્રમી, રોમેન્ટિક, સાહસિક પાત્ર છે, જે ઘણીવાર અશક્ય અને સાહસની શોધમાં હોય છે.

7) UTOPIA (યુટોપિયા)

આ શબ્દ એક કાલ્પનિક સ્થળ અથવા સમાજનો ઉલ્લેખ કરે છે જે 'સંપૂર્ણ' અથવા 'આદર્શ' છે.

તેનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ સર થોમસ મોરે દ્વારા 1516માં પ્રકાશિત તેમના પુસ્તક "યુટોપિયા"માં કરવામાં આવ્યો હતો. તે બે ગ્રીક શબ્દો "ઓઉ" અને "ટોપોસ" નું સંયોજન છે, જેમાં "ઓઉ" નો અર્થ થાય છે 'નથી', અને "ટોપોસ" નો અર્થ થાય છે 'સ્થળ', આમ આ શબ્દનો અર્થ એવી જગ્યા છે જે વાસ્તવિકતામાં અસ્તિત્વમાં નથી.

એક મનોરંજક કસરત

આવો, હવે હું આ સાત શબ્દો ઉમેરીને એક વાક્ય બનાવી દઉં.

It will be serendipity that you decimate the nostalgia of entering a utopia where a muggle with triskaidekaphobia leads a quixotic life.

આજનો 'કરિયર ફંડા' એ છે કે અંગ્રેજીને સુધારવાની ઘણી બધી રીતોમાંથી એક એ છે કે શબ્દોની ઉત્પત્તિની કહાનીને સમજવી.

કરીને બતાવીશું!