Accept Any Mishap In Life Positively, Innovate With The Knowledge You Gain

કરિયર ફંડા નિરમા ગ્રુપના સ્થાપકના જીવનમાંથી બોધપાઠ: જીવનની કોઈપણ દુર્ઘટનાને હકારાત્મક સ્વીકારો, જે જ્ઞાન મેળવી રહ્યાં છો તેનાથી ઇનોવેશન કરો

નિરમા, નિરમા, વોશિંગ પાવડર નિરમા, વોશિંગ પાવડર નિરમા, દૂધ સી સફેદી નિરમા સે આયે, રંગીન કપડાં ભી ખિલ ખિલ જાયે વોશિંગ પાવડર નિરમા, વોશિંગ પાવડર નિરમા…

એંસી અને નેવુંના દાયકામાં દૂરદર્શન પર વાગતી આ ધૂન કોણે નહીં સાંભળી હશે!

સાયકલ પર શરૂઆત કરી

નિરમા ગ્રુપની શરૂઆત કરનાર કરસનભાઈ પટેલે અમદાવાદની શેરીઓમાં સાયકલ પર ઘરે ઘરે જઈને 3 રૂપિયામાં ડિટર્જન્ટ પાવડર વેચવાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હતો.

હિન્દુસ્તાન લીવર જેવી અન્ય સ્થાપિત બ્રાન્ડના પાવડરની કિંમત તે સમયે 13 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતી.

આજે નિરમા ગ્રૂપ માત્ર ડિટર્જન્ટ પાવડર/સાબુ, બ્યુટી સોપ, કોસ્મેટિક ક્ષેત્રે જ નથી, પરંતુ તેની પાસે એક એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (નિરમા યુનિવર્સિટી) પણ છે અને શ્રી પટેલ ગુજરાતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિઓમાંના એક છે.

આજે આપણે વાંચીશું નિરમા ગ્રુપના રેગ્સ ટુ રિચેસની કહાનીની સાથે આપણા માટે પાઠ.

નિરમાની સ્ટોરીથી ચાર મોટા પાઠ

1) સરકારી નોકરીની સુરક્ષા જ સર્વસ્વ નથી

કરસનભાઈ પટેલનો જન્મ ગુજરાતના પાટણ જિલ્લાના રૂપપુરમાં એક ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો અને 21 વર્ષની વયે તેમણે કેમેસ્ટ્રીમાં ગ્રેજુએશન કર્યું. ગ્રેજુએશન પછી કરસનભાઈએ તેમના સાથીઓની જેમ નિયમિત નોકરી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

કરસનભાઈએ લાલભાઈ ગ્રૂપની ન્યુ કોટન મિલ્સમાં લેબ ટેકનિશિયન તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. આ ટૂંકા કાર્યકાળ પછી તેમણે ગુજરાત સરકારના ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અને ખનન વિભાગમાં પણ કામ કર્યું.

પાઠ - નિરમા શરૂ કરવા માટે તેમણે સરકારી નોકરીની સુરક્ષા છોડી દીધી, જે આજે સરકારી નોકરીની ઈચ્છા ધરાવતા ઘણા યુવાનો માટે પ્રેરણા બની શકે છે.

2) શોધ કરવા માટે તમારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો

1969માં કરસનભાઈના કરિયરે નવો વળાંક લીધો, જ્યારે ખેડૂતના પુત્ર રસાયણશાસ્ત્રના સ્નાતક, સોડા એશ અને અન્ય ઘટકોને ભેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો.

ઘણા દિવસોના પ્રયત્નો પછી આખરે એક દિવસ તેને નિરમા ડિટર્જન્ટ પાઉડરની ફોર્મ્યુલા મળી અને પછી તેણે તેના ઘરના 100 ચોરસ ફૂટ પાછળના યાર્ડમાં ઓફિસ સમય પછી વ્યવસાય તરીકે ડિટર્જન્ટનું ઉત્પાદન કરવાનું શરૂ કર્યું. ડિટર્જન્ટમાં તેની ઓછી કિંમતની નિરમા બ્રાન્ડની સ્થાપના કર્યા પછી, નિરમાએ નિરમા બ્યુટી સોપ, શેમ્પૂ, નિરમા ટોઇલેટ સોપ, ટૂથપેસ્ટ, શુદ્ધ ખાદ્ય મીઠું, નિરમા બાથ અને પ્રીમિયમ ડિટર્જન્ટ સુપર નિરમા ડિટર્જન્ટ સહિત પ્રીમિયમ ઉત્પાદનો લોન્ચ કર્યા.

પાઠ - તમે જે જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છો તેનાથી ઇનોવેશન કરો, સમસ્યાઓના ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ કરો, સફળતાનો માર્ગ ત્યાં જ છુપાયેલો છે.

3) પોતાના લોકો ગુમાવવાના દુઃખમાંથી પણ સકારાત્મકતા મેળવવી

આપણામાંથી ઘણા લોકો આપણા પ્રિયજનને ગુમાવવાના દુ:ખમાં ઘણી વાર ભાંગી પડે છે, ઘણા લોકો નશાનો શિકાર પણ બની જાય છે. કરસનભાઈ પટેલના જીવનમાં એક ક્ષણ એવી પણ આવી હતી જ્યારે તેમણે કાર અકસ્માતમાં તેમની પુત્રી ગુમાવી હતી. આ પછી તેમનું જીવન લગભગ બદલાઈ ગયું પરંતુ સકારાત્મક રીતે. તેમણે તેની પુત્રીને ફરીથી જીવંત કરવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો.

તેમની પુત્રીનું નામ 'નિરુપમા' હતું, અને બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે 'નિરમા' એ જ નામનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે. 'નિરમા'ના પેકેટ પર દેખાતી છોકરીની તસવીર પણ તેમની પુત્રીની યાદમાં રાખવામાં આવી હતી. કરસનભાઈ પટેલે નિરમા ગ્રુપને પોતાની 'દીકરી'ની જેમ ઉછેર કર્યો છે.

પાઠ - જીવનની કોઈપણ દુર્ઘટનાને હકારાત્મક રીતે લો.

4) શિક્ષણ અને સમાજ સેવા ક્ષેત્રે કામ કરો

નિરમા યુનિવર્સિટીની સ્થાપના - 1995માં કરસનભાઈ પટેલે અમદાવાદમાં નિરમા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીની સ્થાપના કરી ત્યારે નિરમાને એક અલગ ઓળખ આપી. ત્યારબાદ એપ્રિલ 2003માં ગુજરાત રાજ્ય વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરાયેલા વિશેષ અધિનિયમ હેઠળ, પ્રથમ ત્રણ સંસ્થાઓ દ્વારા નિરમા યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.

કરસનભાઈ પટેલ નિરમા ફાઉન્ડેશન, નિરમા મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ અને ચાણસ્મા રૂપપુર ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ પણ ચલાવે છે.

પાઠ - તમને સમાજ તરફથી જે મળ્યું છે તે પરત કરવાનો પ્રયાસ કરો.

પોતાના ઘરેથી ડિટર્જન્ટ પાવડર કંપની શરૂ કરનાર કરસનભાઈ પટેલ આજે વિશ્વ અને ભારતના અબજોપતિઓની યાદીમાં આવે છે. હવે કરસનભાઈ પટેલે તેમના બે પુત્રો રાકેશ પટેલ અને હિરેનભાઈ પટેલને બિઝનેસ સોંપી દીધો છે. અનેક એવોર્ડ જીતી ચૂકેલા કરસનભાઈને 2010માં પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

નિરમા ગ્રુપ અને કરસન ભાઈની કહાની આપણા બધા માટે હંમેશા પ્રેરણા સ્ત્રોત બની રહેશે.

તો આપણા માટે ચાર મોટા પાઠ છે-

1) Seek opportunities beyond security

2) Use knowledge to invent

3) Don’t let tragedies break you

4) Give back to society

આજનો કરિયર ફંડા છે કે આપણે નિરમા ગ્રુપના સ્થાપક કરસનભાઈ પટેલના જીવનમાંથી નવીનતા, જોખમ લેવા, સમર્પણ અને હકારાત્મક અભિગમના પાઠ લઈ શકીએ.

કરીને બતાવીશું!