A Heart wrenching Tale Of Omens From A Century Ago; 111 Years Ago Where Great grandfather, Great grandmother Were Lost In The Titanic, Husband Also Lost At Sea

ભાસ્કર ઇનડેપ્થ આ તે કેવો ઋણાનુબંધ?: એક સદી પહેલાંના અપશુકનની દિલધડક દાસ્તાન; 111 વર્ષ પહેલાં જ્યાં ટાઈટેનિકમાં પરદાદા, પરદાદીને ગુમાવ્યા, એ જ જગ્યાએ સમુદ્રની અંદર પતિને પણ ગુમાવ્યા

નવું સૌથી મોટું જહાજ ટાઈટેનિક તેની પહેલી સફર પર 10 એપ્રિલ 1912ના દિવસે ઈંગ્લેન્ડના લિવરપુલ પોર્ટ પરથી ઉપડશે અને અમેરિકાના ન્યૂયોર્ક જશે. ટિકિટના ત્રણ ભાવ રાખવામાં આવ્યા છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ 2 લાખ 60 હજાર રૂપિયા, સેકન્ડ ક્લાસ 1 લાખ રૂપિયા અને થર્ડ ક્લાસના 1800 રૂપિયા છે...

ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સમાં આ જાહેરાત છપાઈ એટલે ટિકિટ બુક કરવા પડાપડી થઈ. ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ બહુ જ મોંઘી હતી. જે બિલિયોનર્સ હોય એ ખરીદે. ઈંગ્લેન્ડમાં આવું જ એક બિલિયોનર કપલ હતું. બિઝનેસમેનનું નામ ઈસીડોર સ્ટ્રોસ અને તેમનાં પત્નીનું નામ હતું ઈડા સ્ટ્રોસ. આ બંનેએ સાથે મળીને મેસી નામથી ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર શરૂ કર્યો હતો અને પછી તો ઘણી બ્રાન્ચ શરૂ કરી. ટાઈટેનિકની જાહેરાત વાંચીને ઈસીડોરે પત્ની ઈડાને કહ્યું, ચાલો આપણે પણ ટાઈટેનિકમાં સફર કરી આવીએ. આ બંને કપલનો બિઝનેસ દીકરી મિનિ અને જમાઈ રિટાર્ડ વેઈલ સારી રીતે સંભાળતા હતા. ઈસીડોર અને ઈડાની ઉંમર પણ થઈ હતી અને હવે જીવન માણવું હતું. બંનેએ મોંઘી ટિકિટ લઈ ટાઈટેનિકમાં સફર કરવાનું નક્કી કર્યું.

ટાઈટેનિક જહાજની 1912માં લેવાયેલી તસવીર

દીકરી, જમાઈ લિવરપુલ પોર્ટ પર મૂકવા ગયા. પોંપ...પોંપ... ટાઈટેનિકનો પાવો વાગ્યો. શિપના અણીદાર પાંખિયા દરિયાના પાણીને વલોવા લાગ્યા ને ટાઈટેનિક 10 એપ્રિલ 1912ની બપોરે ઉપડ્યું. આટલી ભવ્ય શિપ કોઈએ જોઈ નહોતી. બધા ટાઈટેનિકને જોવા ઉમટ્યા હતા. ઉત્સવ જેવો માહોલ હતો. એટલાન્ટિક મહાસાગરને ચિરતું ટાઈટેનિક જહાજ આગળ વધી રહ્યું હતું. ચાર દિવસની સફર પૂરી થઈ. 15 એપ્રિલ 1912નો દિવસ આવ્યો. સાંજ આથમી. ઠંડા પવન ફૂંકાવાના શરૂ થયા અને દરિયાનું પાણી વધારે હિલોળા લેવા લાગ્યું. આકાશમાંથી ચંદ્રનો પ્રકાશ સમુદ્રને સફેદ બનાવતો હતો. તેમાં જીણીજીણી લાઈટ સાથેનું ટાઈટેનિક 14 કિલોમીટર પર અવરની ગતિથી આગળ વધતું હતું. રાત પડી ગઈ હતી. શિપ પર બધા પોતપતાના રૂમમાં જઈને ઉંઘી ગયા હતા. એવામાં કરરરર...ચ....ધડાક... એવો પ્રચંડ અવાજ આવ્યો. બધા સફાળા જાગી ગયા. શું થયું, શું થયુંની બૂમો પાડવા લાગ્યા. ડોક પર આવીને જોયું તો વિશાળ ગ્લેશિયર સાથે ટાઈટેનિક અથડાઈ ચૂક્યું હતું. શિપમાં નાની તિરાડ પડી હતી ને ધીમે ધીમે વધતી ગઈ. દરિયાનું પાણી અંદર આવવા લાગ્યું, ટાઈટેનિક ડૂબવા લાગ્યું. ટાઈટેનિકના કેપ્ટને કહ્યું, મહિલા અને બાળકોને નાનકડી લાઈફ બોટમાં બેસાડીને મોકલવામાં આવે છે. જલદી બેસી જાવ. ડેક પર ઊભેલા ઈડા સ્ટ્રોસને પણ કહેવામાં આવ્યું કે તમે લાઈફ બોટમાં બેસીને જતા રહો. નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં તમારા પતિને લાવવામાં આવશે પણ ઈડા સ્ટ્રોસ તૈયાર ન થયાં. તેમણે કહ્યું, નહીં, હું મારા પતિ વગર નહીં આવું. ઈસીડોરે પત્નીને સમજાવાનો પ્રયાસ કર્યો પણ તે ન માની. જે રીતે ટાઈટેનિક ડૂબી રહ્યું હતું તે જોતાં એવું લાગ્યું કે હવે બચી શકાય એવી સ્થિતિ નથી. બંનેએ આકાશ તરફ હાથ જોડ્યા ને પોતાના રૂમમાં જવાનું નક્કી કર્યું.

જે રૂમ માટે 2 લાખ 60 હજાર પર હેડ એટલે 5 લાખ 20 હજાર એ જમાનામાં આપ્યા હતા, તે લક્ઝરિયસ રૂમમાં દરિયાનું પાણી હતું. ઈડા અને ઈસીડોર બંને બેડ પર ચડી ગયા અને હવે જે થવું હોય તે થાય. આપણે આવતા જન્મમાં સાથે મળીશું, એવો કોલ આપીને બંને ભેટીને સૂતા રહ્યા. એકબીજાના હાથમાં હાથ પકડીને મહાકાય ટાઈટેનિક સાથે દરિયામાં ગરક થઈ ગયા. 111 વર્ષ પહેલાં ડૂબેલું ટાઈટેનિક જહાજ અપશુકનિયાળ માનવામાં આવે છે. પણ જાણે અપશુકન આ બિલિયોનર પરિવારનો પીછો છોડતું નથી એવી બીજી ઘટના 111 વર્ષ પછી એ જ એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં બની જ્યાં ટાઈટેનિક ડૂબી ગયું હતું.

હવે 2023ની ઘટના જાણીએ તે પહેલાં આટલું જાણી લો....

જે બિલિયોનર વૃદ્ધ દંપત્તી ટાઈટેનિકની સાથે જ ડૂબી ગયું તે ઈસીડોર અને ઈડાની દીકરી મિનિ અને જમાઈ ડો. રિચાર્ડ આ ઘટનાથી ભાંગી પડ્યા. સમય વિતતો ગયો. મિનિ અને રિચાર્ડને દીકરો લોલાર્ક હતો. તે પણ મોટો થઈને મેસી સ્ટોરનો સીઈઓ બન્યો. લોલાર્કનો દીકરો હોલિંગ્સ પણ મેસી સ્ટોરનો વારસો સંભાળવા આગળ આવ્યો. આ હોલિંગ્સને દીકરી હતી તેનું નામ વેન્ડી. એટલે મિનિ અને રિચાર્ડની ત્રીજી પેઢી એટલે આ વેન્ડી. તેણે સ્કોટન રશ સાથે લગ્ન કર્યા. વેન્ડી અને સ્કોટને 2009માં ઓશનગેટ નામની કંપનીના સ્થાપના કરી અને સબમરીન બનાવી. આ સબમરીનમાં 25 ફૂટની કેપ્સ્યૂલ ફીટ કરી અને આ કેપ્સ્યૂલમાં 5 વ્યક્તિને બેસાડીને એટલાન્ટિક ઓશનના તળિયે પડેલો ટાઈટેનિક જહાજનો કાટમાળ બતાવવા લઈ જવા લાગ્યા. વેન્ડીના પરદાદા અને પરદાદી આ જ ટાઈટેનિક જહાજમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા.

ટાઈટેનિક મૂવીમાં પરદાદા, પરદાદીનો સીન ફિલ્માવાયો છે

ડાબી બીજુ મૂવિનો સીન અને જમણી બાજુ ઈસીડોર અને ઈડા

1997માં જેમ્સ કેમેરૂનની ટાઈટેનિક મૂવી આવી જેણે વિશ્વભરમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો. અબજો રૂપિયાની કમાણી આ ફિલ્મે કરી. મૂળ વાત એ છે કે, ઈસીડોર અને ઈડા જ્યારે ટાઈટેનિકમાં સફર કરતાં કરતાં બેડ પર સૂતા હતા અને એકબીજાનો હાથ પકડીને જહાજ સાથે જ ડૂબ્યા તે સીન ટાઈટેનિક મૂવીમાં ફિલ્માવાયો છે. ફિલ્મનો સીન અને તેમના પરદાદા ઈસીડોર અને પરદાદી ઈડાની ઓરીજીનલ તસવીર વેન્ડીએ ટ્વિટર પર શેર કરી છે.

કોણ હતા ઈસીડોર અને ઈડા?

ઈસીડોર સ્ટ્રોસનો જન્મ 1845માં જર્મનીમાં થયો હતો. તે 9 વર્ષના હતા ત્યારે તેના પરિવાર સાથે અમેરિકા ગયા હતા. ગૃહયુદ્ધ પછી, તેમના પિતાએ સ્ટ્રોસ એન્ડ સન્સ નામનો સ્ટોર શરૂ કર્યો પણ યોગ્ય જગ્યા ન મળી. એટલે તેમણે મેસીના સ્થાપક રોલેન્ડ હસ્સી મેસી સાથે કામ કર્યું, જેથી સ્ટ્રોસ એન્ડ સન્સને મેસીના સ્ટોરના ભોંયરામાં ક્રોકરી વિભાગ ખોલવાની મંજૂરી મળે. ઈસીડાર પણ પિતા સાથે ક્રોકરી સ્ટોરમાં કામ કરવા જોડાયા. તેમનું વિઝન અને મહેનત ગજબના હતા. તે 1888 સુધીમાં ઈસીડોર સ્ટ્રોસ કંપનીમાં પાર્ટનર બની ગયા અને 1893માં તેમણે અને તેમના ભાઈ નાથને આર.એચ. મેસી એન્ડ કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકી મેળવી લીધી. તેને પ્રતિષ્ઠિત બ્રાન્ડ બનાવીને રિટેલ ચેઇનમાં ફેરવી દીધી હતી.

ઈસીડોર ન્યૂયોર્કના કોંગ્રેસમેન તરીકે એક કરતાં ઓછી મુદત માટે સેવા આપી હતી. તેમણે ખાલી સીટ ભરવા માટે ખાસ પેટાચૂંટણી જીતી અને પછી ફરી ચૂંટણી ન લડતાં રાજકારણ છોડવાનું પસંદ કર્યું. તેમની પત્ની ઈડાએ પણ મેસીની ચેઈન ફેલાવવામાં મોટો ફાળો આપ્યો. ટાઈટેનિકની આખરી સફર ઈસીડોર માટેની પણ આખરી સફર બની રહી.

દરિયાની અંદર અબજોપતિઓને લઈને કેપ્સ્યૂલ ગઈ

સ્કોટન રશ અને વેન્ડી રશના લગ્ન થયા ત્યારે સ્કોટન કંપનીમાં જોબ કરતા હતા. તેનું સપનું હતું કે વિમાનના પાયલટ બનવું. સ્પેસમાં જવું. મંગળ ગ્રહ પર જવું. કારણ કે સ્કોટન રશ પોતે પણ બિલિયોનર પરિવારમાંથી આવતા હતા. પણ સ્પેસમાં જવાનો મેળ પડ્યો નહીં એટલે તેણે નક્કી કર્યું કે, આકાશમાં ન જવાય તો કાંઈ નહીં. પાણીની અંદર તો જઈ શકાય ને? તેમણે દરિયામાં જવા માટે સબમરીન અને વોટર કેપ્સ્યૂલ બનાવવાનું નક્કી કર્યું. આ માટે પત્ની વેન્ડી સાથે મળીને ઓશનગેટ નામની કંપની શરૂ કરી. જેમને કેપ્સ્યૂલ જોઈતી હોય તેમને ઓર્ડર મુજબ બનાવી આપે પણ પછી વેન્ડીને એક વિચાર આવ્યો. તેણે પતિ સ્કોટનને વાત કરી કે, મારા પરદાદા અને પરદાદી ટાઈટેનિકની સાથે ડૂબી ગયા હતા. હું જેનો વંશ છું, જેનો અંશ છું તેની યાદો ટાઈટેનિક સાથે જોડાયેલી છે. મારે તેનો કાટમાળ જોવા જવું છે. પોતે જ બનાવેલી કેપ્સ્યૂલમાં બેસીને પતિ સ્કોટન, પત્ની વેન્ડી અને બીજા ત્રણ સાથીઓ એટલાન્ટિક મહાસાગરના તળિયે પહોંચ્યા અને ટાઈટેનિકનો કાટમાળ જોયો. વેન્ડીને તેમના પરદાદા અને પરદાદીની તસવીરો માનસપટ પર ઊભરી આવી. આ જ કાટમાળના કોઈ એક રૂમમાં બંને હાથમાં હાથ પકડીને સૂતા હશે.

કેપ્સ્યૂલ કંપની ઓશનગેટના ફાઉન્ડર વેન્ડી અને તેના પતિ સ્કોન્ટન રશ. કેપ્સ્યૂલ ડૂબી જવાની ઘટનામાં રશનું મૃત્યુ થયું છે

ટાઈટેનિક જહાજનો કાટમાળ

ટાઈટેનિક જોઈ આવ્યા પછી વેન્ડીએ પતિ સ્કોન્ટનને કહ્યું કે, આપણે ચોક્કસ ફી રાખીને લોકોને ટાઈટેનિકનો કાટમાળ બતાવવો જોઈએ. આ ઐતિહાસિક જહાજ છે. તેને બતાવવું જોઈએ. સ્કોટનને આ વિચાર ગમ્યો. સરકારી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને સ્કોટનની કંપની ઓશનગેટે એક ખાસ સબમરીન કેપ્સ્યૂલ વિકસાવી, જે ટાઈટેનિક જોવા જ લઈ જાય. આ કેપ્સ્યૂલને ટાઈટેનિક પરથી ટાઈટન નામ આપવામાં આવ્યું. ટાઈટન ત્રણેકવાર ટાઈટેનિકનો સદી જૂનો કાટમાળ જોવા દરિયાની અંદર ગયું છે. આ લગભગ તેનો ચોથો પ્રવાસ હતો. તેમાં સ્કોટન પોતે જે અબજોપતિ હતો અને કંપનીનો માલિક હતો. તેની સાથે બે પાકિસ્તાની, એક બ્રિટિશર અને એક જર્મન અબજોપતિ હતા. પાંચ દિવસથી આ સબમરીન ગાયબ હતી. અમેરિકન મરીન કમાન્ડો અને કોસ્ટગાર્ડ આ કેપ્સ્યૂલને શોધવામાં મથતા હતા ને એકાએક આ કેપ્સ્યૂલનો કાટમાળ ત્યાં જ મળ્યો જ્યાં ટાઈટેનિકનો કાટમાળ પડ્યો હતો. ટાઈટેનિકના કાટમાળ 111 વર્ષ પછી પણ એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જમીનથી થોડે ઉપર તરી રહ્યો છે. તેનાથી પણ 1600 ફૂટ નીચે આ કેપ્સ્યૂલનો કાટમાળ પડ્યો હતો.

વાચકોના મનમાં કેટલાક સવાલ જાગે છે, તેના જવાબો અહીં મળી જશે....

લોકો શા માટે ટાઇટેનિકના કાટમાળને જોવા જાય છે?

વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટીમ આધારિત પેસેન્જર જહાજ ટાઇટેનિક 10 એપ્રિલ 1912ના રોજ એની પ્રથમ યાત્રા પર નીકળ્યું હતું, જે તેની છેલ્લી યાત્રા પણ સાબિત થઈ હતી. બ્રિટનના સાઉથમ્પ્ટનથી જે યાત્રા શરૂ થઈ હતી એ અમેરિકાના ન્યૂયોર્કમાં પૂરી થવાની હતી. ચાર દિવસ પછી 15 એપ્રિલના રોજ એ આઇસબર્ગ સાથે અથડાયું અને એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં ડૂબી ગયું હતું. જહાજ પર 2,200 મુસાફરો અને ક્રૂ-મેમ્બરમાંથી 1,500થી વધુ લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. સમુદ્રમાં એનો કાટમાળ 1985માં મળી આવ્યો હતો. વિશ્વભરને આ ઘટનાએ હચમચાવ્યું હતું. તેના પરથી બનેલી ફિલ્મ વિશ્વની સૌથી લોકપ્રિય મૂવિ રહી. એટલે લોકોને એક્સાઈટમેન્ટ છે કે દરિયાની અંદર જઈને ટાઈટેનિકનો કાટમાળ જોવો.

આ કાટમાળ સમુદ્રમાં ક્યાં છે?

ટાઇટેનિકનો કાટમાળ કેનેડાના ન્યુફાઉન્ડલેન્ડમાં સેન્ટ જોન્સથી 700 કિમી દૂર એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં છે. સબમરીનનો પ્રવાસ ન્યુફાઉન્ડલેન્ડમાં શરૂ થાય છે. એમાં 2 કલાકનો સમય લાગે છે. આ કાટમાળ સમુદ્રમાં 3800 મીટરની ઊંડાઈએ છે. ટાઇટેનિક જહાજ 111 વર્ષ પહેલાં ડૂબી ગયું હતું.

ટાઇટેનિકનો કાટમાળ જોવા માટે 2 કરોડ રૂપિયા આપવા પડે

ટાઇટેનિકના કાટમાળને જોવા માટે દરેક વ્યક્તિએ લગભગ 2 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે. આ પ્રવાસ સેન્ટ જ્હોન્સના ન્યુફાઉન્ડલેન્ડમાં શરૂ થાય છે. આ પછી એ 2 કલાકમાં 600 કિમી દૂર એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં પહોંચે છે, જ્યાં સમુદ્રના તળિયે 3,800 મીટર પર ટાઇટેનિકનો કાટમાળ રહેલો છે. આ ટાઇટન સબમરીનમાં એકસાથે 5 લોકો આવી શકે છે.

ટાઈટેનિકનું મ્યુઝિયમ પણ છે

અમેરિકાના બ્રેન્સનમાં મિસૌરી સિટીમાં ટાઈટેનિકનું મ્યુઝિયમ છે જયાં તેના કેટલાક અવશેષો, ટિકિટ અને જે પ્રતિષ્ઠિત વ્યકિતઓ મૃત્યુ પામી હતી તેની સ્મૃતિઓ આ મ્યુઝીયમમાં છે. અહીં વુડન પર ઈસીડોર અને ઈડા સ્ટ્રોસની તસવીર કોતરેલું સ્મૃતિ ચિહ્ન બનાવાયું છે. તેના ઉપર એક લાઈન લખી છે - THEIR LIVES WERE BEAUTIFUL AND THEIR DEATHS GLORIOUS. તેમનું જીવન સુંદર રહ્યું અને મૃત્યુ પણ ભવ્ય રહ્યું.